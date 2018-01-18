أكاديميون يلامسون ظاهرة العنف المدرسي بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

احتضنت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، اليوم الخميس، ندوة إقليمية لامست ظاهرة العنف بالوسط المدرسي والبحث عن حلول لتكريس السلوك المدني، بمشاركة كل من المدير الإقليمي للتعليم بسطات، وممثلة عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ومفتش تربوي، وأستاذ جامعي مختص في القانون، وممثل عن الصحة المدرسية، ومدير منتدب من المؤسسات التعليمية بسطات.

أحمد الغنامي، المدير الإقليمي للتعليم بسطات، قال في مداخلته إن الندوة تأتي في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية مع النقابات وباقي الشركاء في معالجة القضايا المختلفة التي تهمّ التربية والتكوين، من أجل التشخيص ووضع الأصبع على الداء والدواء، والخروج بتوصيات انطلاقا من التجارب العلمية والحالات الميدانية التي عاشتها الأطر التربوية جميعا.

وأضاف الغنامي أن الندوة انطلاقة للعمل وتنزيل للمبادرات والمشاريع المعالجة لظاهرة العنف المدرسي والقضاء عليه في مختلف تجلّياته وأماكنه، عن طريق تكريس السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية في لقاء مباشر مع التلاميذ، موضّحا أن "السلوك المدني منظومة مجتمعية تربوية تتجلى في القيم، كالتربية على المواطنة واحترام المرافق العامّة؛ وهو ما يتطلب انخراط الجميع".

والتمس الغنامي العذر للمتعلّمين من الجيل الحالي المحاط بغزارة المعلومات من كل الأطياف والتوجهات والجوانب، أمام عدم قدرة المتعلّم على الاختيار والتفريق بين ما هو أنسب، مستدلاّ بالمواقع الاجتماعية التي لا يمكن التحكّم فيها، وبالتالي توجيه المتعلمين وجهة صحيحة، داعيا إلى "فتح المجال للتلاميذ للتعبير عن أفكارهم من خلال النوادي، وانفتاحها وتفاعلها مع المحيط".

وفي السياق ذاته، ناقش عدد من المتدخلين ظاهرة العنف المدرسي انطلاقا من تحديد المفهوم، مرورا بالأسباب والتجليات والأطراف، وانتهاء بالاقتراحات. وأجمع معظمهم على تعدد أنواع العنف كاللفظي والجسدي والرمزي المعنوي، واختلاف أسبابه كزعزعة الثقة في المدرسة العمومية وجعلها عبئا على الدولة ورسم صورة سلبية عن الأطر التربوية في ذهن المجتمع المغربي، إضافة إلى ما هو اجتماعي ونفسي واقتصادي وإعلامي وسياسي وقانوني تشريعي وثقافي وبيداغوجي، وانتشار المخدرات، والاكتظاظ وقلة الأطر.

وخلص التوجّه العامّ للمداخلات إلى اعتماد المقاربة الشمولية النسقيّة في معالجة ظاهرة العنف المدرسي والجامعي؛ وذلك عن طريق إعادة الاعتبار للعاملين بالمؤسسات التعليمية وترسيخ المساواة والحوار والاحترام واعتماد التعليم الملائم للمتطلبات، ونهج أسلوب الإنصات والتشجيع والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل الأنشطة التربوية في إطار الحياة المدرسية، وتقديم الأسوة الحسنة للتلاميذ من قبل الأطر التربوية في تجسيد تجليات القيم.

وشدد معظم الحاضرين على وجود معيقات تنزيل القرارات، مقترحين إعادة النظر في السياسات العمومية باعتمادها على الإشراك والمشاركة والتتبع والتقييم العلاجي وليس العقابي، وإرساء الديمقراطية والتعددية والحق في الاختلاف وثقافة الحوار عن طريق مرصد إقليمي لتتبع السلوك المدني في المؤسسات التعليمية مع تطبيق القانون، وصياغة مقررات تراعي الأوضاع السوسيو اقتصادية، والتعاقد مع مختصين من وزارة الصحة، ونشر القيم والأخلاق باعتماد الوازع الديني.