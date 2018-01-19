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كُتّاب وآراء
الداخلية: صورة رضاعة من كلبة لا تخص المغرب
أكدت وزارة الداخلية أن ما تم ترويجه بخصوص صورة ظهر خلالها شخص يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، قيل إنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بأحد المناطق بإقليم تزنيت، مزاعم كاذبة.
بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وكذا العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت "صورة ظهر خلالها شخص وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، حيث ادعى ناشروها، بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بمنطقة إداوسملال جماعة تيزغران بإقليم تزنيت".
وشدد البلاغ على أن الوزارة، إذ تدحض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة المتداولة بخصوص هذه الصورة، فإنها تؤكد أنها التقطت خارج المغرب، وأنه سبق نشرها بجرائد ومواقع إلكترونية أجنبية منذ سنة 2012، حيث كانت موضوع مقالات تحدثت عن واقعة تم تسجيلها حينذاك بدولة الهند تتعلق بإقدام طفل هندي على الرضاعة من كلاب ضالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الإنترنت تعج بالأكاذيب والتضليل والإشاعات واذا تم الإهتمام بتكذيب كل واحدة فستتابع الوزارة هذه الخزعبلات فقط ولن تقوم بالدور المنوط بها...
محاربة مثل هذه الخزعبلات يكون بتعليم ينمي ملكات التفكير والإبتكار وليس بتعليم الخنوع والتكلاخ وبعدها ننشغل بنفي أخبار تهم فقط المكلخين التي نمت الدولة ملكاتهم التكلاخية...
طبعاً الحقيقة لن تعجب •المكلخين• و من يسهر على تكليخهم :)
فالجزائر لهدا أنشأت جيش لتشويه صورة المغرب و تتمنى منافسة المغرب في خطف السياح و الإستثمارات من المغرب.