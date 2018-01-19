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الرئيسية | مجتمع | الداخلية: صورة رضاعة من كلبة لا تخص المغرب‎

الداخلية: صورة رضاعة من كلبة لا تخص المغرب‎

الداخلية: صورة رضاعة من كلبة لا تخص المغرب‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 يناير 2018 - 13:05

أكدت وزارة الداخلية أن ما تم ترويجه بخصوص صورة ظهر خلالها شخص يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، قيل إنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بأحد المناطق بإقليم تزنيت، مزاعم كاذبة.

بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وكذا العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت "صورة ظهر خلالها شخص وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، حيث ادعى ناشروها، بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بمنطقة إداوسملال جماعة تيزغران بإقليم تزنيت".

وشدد البلاغ على أن الوزارة، إذ تدحض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة المتداولة بخصوص هذه الصورة، فإنها تؤكد أنها التقطت خارج المغرب، وأنه سبق نشرها بجرائد ومواقع إلكترونية أجنبية منذ سنة 2012، حيث كانت موضوع مقالات تحدثت عن واقعة تم تسجيلها حينذاك بدولة الهند تتعلق بإقدام طفل هندي على الرضاعة من كلاب ضالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - م ن الجمعة 19 يناير 2018 - 13:12
بعض ناس الله يهديهم متيعرفوش المصدر ؤتيبدو اكتبو تئكدو عاد كتبو ؤباراكا من الكدب لقد رئيتو الفديو. ام ينتمي للمغرب ولا لدول العربية
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95
2 - NOUMRI الجمعة 19 يناير 2018 - 13:18
أطالب وزارة الداخلية بإيقاف الشخص الدي نشر الصورة لتشويه صورة المغرب و تحقيق البوز في المواقع الإجتماعية و يجب إصدار قانون يجرم الأخبار الكادبة و العقوبة ما بين الغرامة التي لا يجب أن تقل عن مليون درهم و العقوبة السجنية التي هي أيضا لا تقل عن 15سنة حبسا نافدا حسب درجة خطورة الأخبار المنشورة و عند تطبيق أول حكم لن نسمع مرة أخرى عن متل هده الأخبار
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143
3 - احساين الجمعة 19 يناير 2018 - 13:20
و مادا سيقع شربنا لبن الحمير و حليبها و اكلنا لحوم الكلاب و لم يقع شيء.....للتوضيح ثدي الكلبة لا يعطي حليب الا للكلب على وزارة الداخلية ان تصحح الخطأ.....مص اعصر ما يخرج ليك والو الى ما كان الكلب حاضر واقف
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32
4 - مصطفى الجمعة 19 يناير 2018 - 13:25
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده
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76
5 - dr hafim zeroual الجمعة 19 يناير 2018 - 13:26
الخطرة لي فاتت قالولك طفل عذبوه شرطة فالحسيمة وصدق من كركوك العراق ودابا هادي، الله اهديكم وصاف والله الا عيقتو عاى هاد لبلاد
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60
6 - mogador الجمعة 19 يناير 2018 - 13:40
يجب الضرب بيد من حديد على بعض المواقع الإلكترونية التي تروج لأخبار تزرع الفتنة و تنشر جو من عدم الإستقرار.
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57
7 - ابتسامة الجمعة 19 يناير 2018 - 13:43
مجتمع متخلف لا ينشر إلا الخزعبلات والأكاذيب لتضليل المواطنين ونشر الإحباط بينهم وتصوير المغرب وكأنه إثيوبيا.
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43
8 - chaiboub infos الجمعة 19 يناير 2018 - 13:49
أحيانا يكون مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي صحيح لكن الداخلية من خلال مؤسساتها تكذب الخبر لدواعي أمنية ولتجنب اثارة الفتنة.
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-62
9 - NeoSimo الجمعة 19 يناير 2018 - 13:51
ووزارة الداخلية بكبرها ومشاغلها لا هم لها إلا تتبع صورة مثل هذه لإثبات أنها لم تصور في المغرب!!!؟؟؟

الإنترنت تعج بالأكاذيب والتضليل والإشاعات واذا تم الإهتمام بتكذيب كل واحدة فستتابع الوزارة هذه الخزعبلات فقط ولن تقوم بالدور المنوط بها...

محاربة مثل هذه الخزعبلات يكون بتعليم ينمي ملكات التفكير والإبتكار وليس بتعليم الخنوع والتكلاخ وبعدها ننشغل بنفي أخبار تهم فقط المكلخين التي نمت الدولة ملكاتهم التكلاخية...

طبعاً الحقيقة لن تعجب •المكلخين• و من يسهر على تكليخهم :)
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16
10 - ريفي أصيل الجمعة 19 يناير 2018 - 13:51
قال رسول الله صلى الله عليه (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع)
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34
11 - abdellah الجمعة 19 يناير 2018 - 13:52
امور تافهة دعونا من الطرهات واهتموا بالمفيد اناس تحاصرهم الثلوج والبرد القارص يقض مضاجهم. انقدوا ما يمكن انقاده .اهتموا بما يفيد البلاد والعباد من بناء للمستشفيات. والمدارس والجامعات بما تنتجه البلاد من معادن وخيرات البحار. اعطوا الناس حقوقهم وكفاكم الاعتماد على جيوب المواطنين. والسلام
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9
12 - الضرب من حديد يفيد عدم التكرار الجمعة 19 يناير 2018 - 13:54
اتمنى من الوزارة المعنية ان تبحث عن أول مروج لهذه الصورة و تفرض عقوبة عليه و ذكر إسمه و نشر صورته في الجرائد و الاخبار ليكون عبرة لمستعملي الفيديوهات و الصور المغلوطة على النت المشوهة لسمعة شخص ما أو مدينة ما أو دولة المغرب. فهم كثر يقومون بهذا لجني الاموال من النت عبر المشاهدات.
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14
13 - Adil الجمعة 19 يناير 2018 - 13:56
أصبحت أكره مواقع التواصل الإجتماعي لأنها أضحت باب واسعا مفتوحا لجميع أنواع البشر من الأغبياء و البلداء و الحاقدين على بلدهم و عديمي الضمير و الإخلاق،يصبون غضبهم و جهلهم على بلدهم فينشرون الآكاذيب و المغالطات و يساهمون بنشر البلبلة التي نحن في غنى عنها
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18
14 - الواهب الجمعة 19 يناير 2018 - 14:04
حليب الكلاب اهاه.ومذا فعلتم باصحاب لحوم الكلاب التي ضبطت بمذينة فاس ياك هادي صحيحة ماشي اكدوب.الى حصلتو شيحاجة برهنو باش بنادم ياخد عبرة.ماشي اضربو الطم.ايوا ونبداو كل مرة نسمعو حاجة طرات
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-17
15 - م ع الجمعة 19 يناير 2018 - 14:06
لا أعرف لمادا الدولة المغربية لا تهمها سمعة المغرب و هل يتم تضليل الملك من طرف المسؤولين. فكل الدول لها شبه وزارة لتحسين صورة بلدها و تشويه صورة الدول المعادية و تراسل شركات الإنترنيت لإغلاق الصفحات و الحسابات التي تسئ لها أو تنشر أخبار كادبة أو مخالفة للقوانين المنظمة للنشر.
فالجزائر لهدا أنشأت جيش لتشويه صورة المغرب و تتمنى منافسة المغرب في خطف السياح و الإستثمارات من المغرب.
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4
16 - imjade الجمعة 19 يناير 2018 - 14:13
هذا ما قيل ولكن المرحوم من منطقة امجاض بالضبط ادبنيران جماعة تغيرت سيدي ابفني كان انسانا مثقفا و شاءت الاقدار ان يكون مختلا عقليا رحمه الله
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-12
17 - driss الجمعة 19 يناير 2018 - 14:17
اللهم احفظ بلادنا من كل شر. كثرت مؤخرا المقالات والفيديوهات الكاذبة والمضللة. التي تحاول زرع الفتنة بشتى الطرق والوسائل. وهذا دليل على أن المغرب في طريقه إلى الازدهار بإذن الله.
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8
18 - مهتم الجمعة 19 يناير 2018 - 14:22
اعتقد أن حليب الكلاب أكثر سلامىة و نفعا من الحليب الذي يباع للمواطنين المغاربة معلبا
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-11
19 - amazighi الجمعة 19 يناير 2018 - 14:36
يجب على الحكومة تبني قانون صارم لمعاقبة أصحاب هذا الكذب الذي يخلق الفتنة في البلاد بأقصى العقوبات
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6
20 - محمود الجمعة 19 يناير 2018 - 14:42
لو فرضنا جدلا ان الفيديو صور بالمغرب لا احد يصدق ان مرده للجوع لان الخبز و الحمد لله في كل مكان .هناك أمراض نفسية تودي الى مثل هاته الأفعال .كنت مسؤولا في احدا المجازر بإقليم الناظور شاهدت بءم عيني مختلا عقليا يتردد على المجزرة ليلعق الدم على طريقة الكلاب لا يسعني الا ان أقول حفظنا الله و اياكم
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5
21 - المساري الجمعة 19 يناير 2018 - 14:47
إسم الطفل الهندي هو تُشوتو كُومَار وهو من قرية جهار خاند شرق الهند ، الصورة أخذت في شهر يوليوز سنة 2012 ، الطفل متعود على شرب حليب كلبته ، وجميع أفراد أسرته يعرفون ذلك ، أما بالنسبة لمن نشر الصورة من المغاربة زاعماً أنها من المغرب فيجب متابعته طبقاً للقانون لأنه مفتري كذاب غايته خلق البلبلة والشوشرة وتضيع وقت المغاربة في القيل والقال ...
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8
22 - نشر الاخبار الزائفة جريمة الجمعة 19 يناير 2018 - 15:06
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه أن ينشر اخبار كاذبة وزائفة قصد تطليل الرأي العام. هذه الظاهرة أصبحت لا تطاق، ويجب التعامل بحزم مع أصحاب النشرات الزائفة.
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4
23 - hamdi الجمعة 19 يناير 2018 - 15:06
في كل مرة يخرج خبر كاذب و تضحده الدولة كما لو انها خائفة من ردود فعل المواطنين ولو كان الخبر زائفا. هذا هو الفرق بين دولة لديها هيبة و أخرى تخاف حتى من تصديق الشائعات
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-1
24 - khadija الجمعة 19 يناير 2018 - 15:22
ومادا تقول وزارة الصحة في الفيديو الموجود حاليا على الواتساب والدي يبين فلاحة ترضع خرفان من ثدي كلبة هل هي كدالك ليست من المغرب
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-8
25 - koko الجمعة 19 يناير 2018 - 16:03
شرب من ثدي الكلبة ومن بعد اش وقع مالكم المغاربة ولتو تيقو اي حاجة حليب الكلاب دواء وهاد لنشر هاد شي موحال مغربي وحتى الى كان مغربي منتسوقوهش انتما مالكم لي نشر شي حاجة تعطوه قيمة وتبداو تنبحو متسوقوش في الاول والاخير
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1
26 - hassan الجمعة 19 يناير 2018 - 16:43
هذا المغرب ومن لايعرفه غدا ستقول هذا ابي ويخرج علينا وزير الداخلية يقول لك لا ليس ابوك بالامس القريب عذبوا طفل في الحسيمة خرج يقول انه في كركوك شغب في خريبكة يقول انه في الحسيمة هذا هو اامغرب الله المستعان .
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-3
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