دراسة تكشف إدمان أطر صحية للمخدرات الطبية

أيوب صدور من مراكش

كشفت دراسة حديثة بالمعهد العالي لعلوم التمريض وتقنيات الصحة بالرباط، عن أرقام مقلقة تهم تعاطي وإدمان الأطر الصحية العاملة في مجال التخذير، أطباء وممرضين، لعقاقير البنج وسط مشافي العاصمة.

الدراسة المقدمة على هامش المؤتمر الـ31 للتخذير والإنعاش ومحاربة الآلام الذي تحتضنه مدينة مراكش، شملت 100 مستوجبا وإطارا صحيا ممارسا للتخذير والإنعاش، بكل من المركز الإستشفائي الجامعي بن سينا ومشفى الولادة ومتشفى الطفل إضافة إلى المستشفى العسكري محممد الخامس بالرباط.

وتحدث البحث عن 17 بالمائة كنسبة إدمان "مخدرات البنج" في صفوف الأطباء و14 بالمائة من الممرضين وأشار البحث إلى أن غالبية المدمنين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة لهم أقل من 10 سنوات من الخدمة الفعلية وغير متزوجين، 57 بالمائة منهن فتيات.

واستحضر البحث ذاته تفشي إستهلاك المخدرات الطبية من قبل الأطر الطبية وشبه الطبية سواء عن طريق استنشاق الغازات الهالوجينية أو الحقن الوريدي لمواد تستعمل في تنويم المرضى وتسكين آلالام.

وأرجع البحث ظاهرة إدمان هذه العقاقير الطبية إلى طبيعة العمل المؤرقة والحراسة الليلة وكذا التعب إلى جانب معاناة بعض المستوجبين من مشاكل شخصية أو أمراض نفسية يخضعون على إثرها للعلاج .