الأمن ينفي إعداد وتوضيب "فيديو الإرشادات"

هسبريس - أمال كنين

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبا إليها، منشورا على شبكة الانترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال والممتلكات.

كما دحضت المديرية، في بيان حقيقة اليوم السبت، "التعليقات والتدوينات التي نسبت إعداد وتوضيب هذا الشريط للمكتب المركزي للأبحاث القضائية".

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن هذا الشريط تم تحميل مقاطع منه من شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يوثق لاحتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة 16 ماي 2017، قبل أن يتم إرفاقه بتوصيات وإرشادات تحسيسية غير صادرة عن جهة أو مؤسسة رسمية.

وكان الفيديو المذكور، الذي بث عبر إحدى صفحات الفيسبوك وقنوات يوتيوب ونُسب إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حمل عددا من النصائح؛ من بينها تلك التي تهم الضحايا، وقال إنه يجب على كل من تعرض للسرقة بالشارع العام "طلب المساعدة بكل الوسائل المتاحة، القيام على الفور بإخبار مصالح الشرطة عبر الخط 19، التركيز على أوصاف الجاني".

ونشرت الصفحة المذكورة أربعة فيديوهات منذ حوالي أسبوع؛ واحد منها ذلك الذي يقدم عرضا لفرقة الأبحاث والتدخلات، وآخر يظهر مهام وأدوار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وآخر يظهر عناصر الحماية يستعرضون مهامهم.

يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل الـ108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات والإرهاب والمس بأمن الدولة وتزوير العملة.