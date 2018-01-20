24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2812:4315:2617:5019:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي (5.00)

  2. ماكرون يؤكد نيته إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية (5.00)

  3. تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)

  4. الداودي: تتويج المغرب بـ"لقب الشان" يمحو ضعف البطولة الوطنية (5.00)

  5. تفاصيل جديدة في قضية "خادمة زاكورة" .. والأسرة تتشبث بالعدالة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأمن ينفي إعداد وتوضيب "فيديو الإرشادات"

الأمن ينفي إعداد وتوضيب "فيديو الإرشادات"

الأمن ينفي إعداد وتوضيب "فيديو الإرشادات"
هسبريس - أمال كنين
السبت 20 يناير 2018 - 14:57

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبا إليها، منشورا على شبكة الانترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال والممتلكات.

كما دحضت المديرية، في بيان حقيقة اليوم السبت، "التعليقات والتدوينات التي نسبت إعداد وتوضيب هذا الشريط للمكتب المركزي للأبحاث القضائية".

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن هذا الشريط تم تحميل مقاطع منه من شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يوثق لاحتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة 16 ماي 2017، قبل أن يتم إرفاقه بتوصيات وإرشادات تحسيسية غير صادرة عن جهة أو مؤسسة رسمية.

وكان الفيديو المذكور، الذي بث عبر إحدى صفحات الفيسبوك وقنوات يوتيوب ونُسب إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حمل عددا من النصائح؛ من بينها تلك التي تهم الضحايا، وقال إنه يجب على كل من تعرض للسرقة بالشارع العام "طلب المساعدة بكل الوسائل المتاحة، القيام على الفور بإخبار مصالح الشرطة عبر الخط 19، التركيز على أوصاف الجاني".

ونشرت الصفحة المذكورة أربعة فيديوهات منذ حوالي أسبوع؛ واحد منها ذلك الذي يقدم عرضا لفرقة الأبحاث والتدخلات، وآخر يظهر مهام وأدوار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وآخر يظهر عناصر الحماية يستعرضون مهامهم.

يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل الـ108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات والإرهاب والمس بأمن الدولة وتزوير العملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Jaouad wald fes السبت 20 يناير 2018 - 15:17
الدولة آخر حاجة كتفكر فيها هي مصلحة الشعب. الليي كيهمها هو حماية كبار الديناصورات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - ضحية سرقة السبت 20 يناير 2018 - 15:19
شخصيا تعرضت لسرقة هاتفي عن طريق الخطف في الشارع العام لكن الشرطة لم تفدني في شيئ سوى كتابة المحضر....رغم انني ادليت لهم بالرقم التسلسلي والعلبة الاصلية للهاتف الذي يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لي كمقاول ادفع الضرائب للدولة بشكل منتظم..!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
3 - عبدالله السبت 20 يناير 2018 - 15:46
هادشي كله ضياع الوقت وترهيب المجتمع، نهار ضربو بالقرطاس في الرأس من هدد المواطن او المواطنة ومن حمل السلاح الأيض نهار تنتهي هاذ المهزلة والافلام الهيلوودية .
والاه العظيم يموتو عشرة في المغرب ما يبقى حتى واحد يهز السلاح الأبيض او نهار تقولوها علنيا وخراج قانون صارم لي هز موس غاذي يموت بقرطاسة في الرأس نهار تختصرو وقتا طويلا لان الأمن عنده اشغال اخرى . جميع الدول صارمة مع السلاح الا المغرب ، انه شيء غريب ويطرح اسءلة كثيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - brahim السبت 20 يناير 2018 - 16:17
نتمنى المواطنين أن يخبرو الشرطة. بي الشكايات. لحد من هذه الإجرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - Amine السبت 20 يناير 2018 - 16:53
الصفحة تحصل على صور حصرية لمختلف عناصر رجال الأمن، ودائما عندها معلومات حصرية قبل توصل الصحافة بها، السؤال الذي يطرح نفسه :

إن كانت الصفحة يسهر عليها أمنيون كما هو ظاهر من تلك الصور الحصرية فلماذا المديرية تنفي علاقتها بها ؟

وإن كانت الصفحة لا علاقة لها بالمديرية فلماذا تتركونها ترشد الناس وتنشر تلك المعلومات ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.