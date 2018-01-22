نقابة تطلب بالتراجع عن طرد أستاذ في زاكورة

هسبريس من الرباط

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) الوزير محمد الأعرج بالتراجع عن طرد تعسفي لأستاذ متعاقد بزاكورة، معتبرة أن هذا القرار يتنافى مع القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، لأنه "لم يتم الاستماع للمعني بالأمر، ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا ارتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة".

وفي رسالة بعثت بها إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبرت النقابة الأكثر تمثيلية عن استيائها من القرار الذي وصفته بـ"الأحادي الجانب" لأكاديمية جهة درعة تافيلالت، القاضي بفسخ العقدة مع بوكمان احساين، أستاذ الرياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة، المرتبط بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة مؤرخة بالرشيدية في 8 يناير 2018.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني لـ"FNE"، في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن هذا القرار "هو نتيجة ما سبق أن حذَّرنا منه وتخوفنا منه؛ وهو أن هاته العقدة هي عقدة إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها، وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم تتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها".

وبناء عليه، طالب الإدريسي الوزير الأعرج بـ"التدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور"، و"جعل حد لقرار الطرد التعسفي"، و"فتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير"، بتعبير الوثيقة ذاتها.

وذكّرت الرسالة بموقف الجامعة الرافض للتوظيف بالعقدة، وطالبت بـ"إدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية"، و"جعل حد للعمل بالعقدة لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي"، معتبرة أن "له عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة".