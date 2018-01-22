24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:28
|17:52
|19:10
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل
- ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
- "فول الصويا" يحد من ضمور "عضلات الشيخوخة"
- هذه حصيلة محاربة الليشمانيا بجهة درعة تافيلالت
- مشروع تأهيل حامة "عين الله" يتحول إلى حلم مؤجل ضواحي فاس
صفقة انتقال بنشرقي إلى السعودية تدخل الكرة المغربية عهد الملايير (5.00)
بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل (5.00)
- أخنوش يطالب بإحداث "طبيب الأسرة" لتخفيف الضغط على المستشفيات - (140)
- بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل - (121)
- رصيف الصحافة: الملك يأمر بصرف تعويضات كبيرة لعناصر الجيش - (90)
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل - (75)
- مغربية تتوج بـ"أحسن أطروحة دكتوراه" في فرنسا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آلام السرطان والإهمال تعصف بآمال وأحلام بطل مغربي شاب
أمين الكتاني بطل مغربي تبددت أحلامه وسط إهمال المستشفيات الحكومية إثر إصابته بسرطان لعين غيّر ملامح جسده، وقضى على بنيته القوية، وحوله إلى شاب منكسر مهزوم بعدما أرهبت قوته خصومه في نزالات عبر العالم العربي.
وفي لحظة غادرة تحوّل الشاب القوي، المفعم بالحياة، ذو البنية الجسدية القوية، إلى شخص منكسر مطأطأ الرأس ينتظر فرجا قريبا قد ينقد ما تبقى من أمانيه وأحلامه.
واجه البطل الحياة في أصعب تجلياتها، ولازم ذو 25 ربيعا السرير، وقضى السرطان على مسيرته الرياضية وساهم في تأزم وضعه الاجتماعي والمادي، ليتبدد حلمه في امتهان القضاء بعدل وإخلاص لحظة حصوله على الإجازة في القضاء والتوثيق.
بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه، قرر أمين الخروج إلى العلن، ومشاطرة معاناته ومأساته مع المغاربة ذوي القلوب البيضاء لمساعدته ماديا في استكمال العلاج باهظ الثمن.
بصوت يغلب عليه طابع الأسى والحزن، قالت شقيقة أمين في حديث لهسبريس: "شقيقي بطل رفع العلم المغربي في محافل عربية ودولية وساهم في إعطاء الرياضة المغربية إشعاعا كبيرا، لكنه في المقابل لم يجد غير الإهمال والاقصاء والحرمان من التطبيب ومن شروط العيش الكريم".
قبل سنتين من الآن، عندما كان البطل المغربي يخضع لاختبارات نهاية السنة الجامعية بمدينة أكادير، أغمي عليه فجأة، فنقله زملاؤه إلى مستشفى محلي ظنا منهم بأنه أصيب بتسمم غذائي.
تستطرد شقيقة البطل في سرد تفاصيل إصابته بالسرطان قائلة: "اتصل بي زملاؤه في الدراسة، وعلى وجه السرعة انتقلت من آسفي إلى أكادير للاطمئنان عليه، فوجدته في حالة يرثى لها وسط إهمال لا يطاق".
بصوت مخنوق، تضيف الأخت: "حملت أخي إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لعرضه على أخصائي الجهاز الهضمي. وبعد إخضاعه لتحاليل طبية وللأشعة السينية بمنظار المعدة، تبين أنه يحمل سرطانا خبيثا داخل أحشائه، وأن الورم استقر بمعدته بشكل متقدم".
ومنذ سنين وهو يجرب العلاج الكيميائي وجميع الأدوية الكفيلة بالقضاء على ذلك الورم، لكن الداء أبى أن يغادر جسده، ليصل إلى المرحلة الرابعة، ويصبح أمين في نزال مع الموت، أصعب خصم.
بدموع حارقة، تقول والدة البطل: "لن أتحمل فقدان ابني. لا أريد المال ولا أي شيء مادي من المحسنين، همّي الوحيد علاجه ورؤيته واقفا على قدميه وبصحة وعافية مثل السابق".
وتسترسل الأم: "ابني لم يرغب في إعلان مسألة إصابته بالسرطان، وتحمل الصعاب وحيدا لمدة سنتين، لكن جميع الأبواب أغلقت في وجهه بعدما قرر أطباء مستشفى محمد السادس بمراكش تسريحه بحجة عدم توفر المستشفى على العلاج والأدوية اللازمة لوضعه".
وتضيف موضحة: "أرسلونا إلى مصحة خاصة، لكن إمكانياتنا المادية لم تسمح لنا؛ لهذا قررنا الخروج إلى العلن بعد صمت دام لمدة سنتين" مبرزة أن أمين "أصيب بالاكتئاب، وفقد الرغبة في العيش، وفقد الثقة في الجميع".
يذكر أن أمين الكتاني، ابن مدينة آسفي، قد حاز على ألقاب عدة، من ضمنها التتويج ببطولة المغرب في رياضة الفول كونتاكت، والوصول إلى نهائي البطولة الوطنية للملاكمة، وإحراز لقب بطل أبطال العرب لعام 2014.
رقم أمين الكتاني للتواصل: 0615927906