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جمعية تكشف ملابسات فسخ عقدة أستاذ بزاكورة‎

جمعية تكشف ملابسات فسخ عقدة أستاذ بزاكورة‎
هسبريس من الرباط
الأحد 21 يناير 2018 - 16:19

أعد المركز المغربي لحقوق الانسان تقريرا حول ملابسات فسخ عقدة احساين بوكمان من طرف أكاديمية التعليم بجهة درعة تافيلالت، الذي بدأ مزاولة مهمة التدريس ضمن فوج 2017ـــ2018 كأستاذ لمادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية مزكيطة بجماعة مزكيطة قيادة تانسيفت، دائرة أكدز، إقليم زاكورة.

التقرير أورد أن بوكمان يتوفر على شهادة الماستر في العلوم الرياضية، ويتابع حاليا دراسته في سلك الدكتوراه، مشهود له بكفاءته العلمية، إلا أنه قد ينقصه الإلمام بالقواعد البيداغوجية، وخاصة المتعلقة بكيفية التعامل مع التلاميذ في سن المراهقة، علما أن فوج التوظيف بالتعاقد 2017ـــ2018 لم يستفد من تكوين بيداغوجي كاف لممارسة مهنة التدريس، مما جعل الكثير منهم يجد صعوبة في التأقلم مع طابع الشغب والفوضى الذي يطبع أجواء بعض الأقسام في بعض المؤسسات التربوية.

الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أكدت أن "الأستاذ احساين بوكمان كان مواظبا في مهنته، وكان يضطر في بعض الأحيان إلى تخصيص ساعات إضافية لفائدة التلاميذ داخل الأقسام، بغية منحهم فرصة أكثر لضبط واجباتهم المدرسية، "إلا أنه كان حازما، مما جعل ثلاثة تلاميذ (تلميذين وتلميذة) من ذوي السلوك غير المنضبط، يتطاولون عليه، ويحاولون تحديه والازدراء من صرامته، مستغلين قصر قامته وضعف بنيته الجسمانية، مما أشعره بنوع من الإهانة".

وأضاف التقرير الحقوقي المنجز بناء على أبحاث ميدانية قائلا: "لقد تطور خلاف بين الأستاذ احساين بوكمان وبين التلميذ (ب.آ)، المعروف بشغبه، إلى لكم الأستاذ بعنف داخل القسم، حيث منح على إثرها شهادة طبية، ورغم تقدمه بشكاية أمام إدارة المؤسسة، بادر المدير إلى محاولة رأب الصدع، والبحث عن عقوبات بديلة، حسب تعليمات صادرة في دورية وزارية، بدل طرد التلميذ من المدرسة، حيث شعر الأستاذ بالمس بكرامته، ترتب عنه تشنج العلاقة بين الأستاذ ومسؤولي إدارة المؤسسة، وتفاقم الوضع بعد إقدام المدير على إعداد تقارير سلبية في حقه، ورفعها إلى المديرية الإقليمية".

المدير الإقليمي للتربية والتعليم بزاكورة، بمعية رئيس مصلحة تنشيط المؤسسات التربوية، يقول التقرير، بادر لعقد اجتماع مباشر مع الأستاذ المعني، من أجل ثنيه عن رفض التلميذ، وقبوله ليستمر في تدريسه ضمن تلاميذ القسم، وعدم حرمانه من حصة الرياضيات. وبعد نقاش مستفيض، أبى الأستاذ الامتثال إلى أمر المدير الإقليمي، بعدما شعر بالإهانة من طرف التلميذ، وتذمره من عدم اتخاذ الإدارة أي إجراء عقابي في حق التلميذ، ولا أي إجراء وقائي يحمي الأستاذ من عجرفة وتسيب التلميذ، رغم أنه تم اتخاذ قرار، في آخر المطاف، يقضي بإدماج التلميذ ضمن قسم آخر بخصوص مادة الرياضيات، ليدرسها لدى أستاذ آخر.

تحقيق المركز خلص إلى أن المبررات المتضمنة في أسباب فسخ العقدة من لدن أكاديمية التربية والتعليم بدرعة تافيلالت كانت متحاملة وغير دقيقة، والقرار كان متسرعا، ولم يراع الظروف العامة التي وجد الأستاذ نفسه فيها، كما لم يراع الاعتبارت الموضوعية التي دفعت الأستاذ إلى أن يسقط ضحية أخطاء ذات طبيعة بيداغوجية.

واعتبر تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان أن مدير المؤسسة يتحمل المسؤولية في عدم تدبير الخلاف بين أستاذ، حديث العهد بالتدريس، وتلميذ مشاغب، بطريقة موضوعية، حيث طالب وزارة التربية والتعليم بإجراء تحقيق دقيق في النازلة، داعيا الأستاذ المفصول عن عمله إلى اللجوء إلى القضاء في حالة رفض الأكاديمية التراجع عن قرارها، اقتناعا منه بأحقيته في الشغل، وبتعرضه فعلا للمهانة بسبب تلميذ غير منضبط يستحق عقوبة زجرية إزاء سلوكه غير الأخلاقي في حق معلمه، وللظلم بسبب قرار عزله من قبل أكاديمية التربية والتعليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - OUSSAMA الأحد 21 يناير 2018 - 16:40
الأكاديمية محقة في قرارها في فسخ عقدة أستاد الرياضيات لأنه لا يحسن طريقة التعامل تلاميد مراهقين و تسيير القسم و فرض النظام فيه و على كل حال هدا الوضع ينطبق على جميع الأساتدة المتعاقدين مع الوزارة إلا من رحم ربي ؤ سلك راسو أمعاهم و نعرف حساسية موضوع المراهقة و ما يترتب عنه من مشاكل لدى يجب إخضاعهم للتكوين البيداغوجي في كيفية التعامل مع المراهقين و العودة الى التدريس مرة أخرى
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-119
2 - عباس الأحد 21 يناير 2018 - 16:49
الهدف الاساسي من التعاقد بالكونترا هو الطرد فاي وقت للموظف
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84
3 - SAID الأحد 21 يناير 2018 - 16:58
المشكل ليس بيداغوجيا او تكوينيا لان ما يدرس اثناء التكوير مستورد / لذا يجب الحزم فقط / فهل فصل الاستاذ حماية للتلميذ ام تعميق لمشكل التعليم بوطننا ! او درس للمتعاقدين الذين يجب اخضاعهم
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46
4 - موحا الأحد 21 يناير 2018 - 17:07
هكذا يكون النوم الثقيل الإدارة المدير أو المضر! والأستاذ والتلميذ الكل يغني على ليلى الأستاذ هنا ضحى بمنصبه من أجل التلاميذ المجدين ولماذا المدير لا يفكر في هذا رغم أنه رجل الهنة؟!وانساقت معه إدارة الاكادمية للأسف قرارات غير مسؤولة إذن ليست الإدارة المرجوة .الفشل تلو الفشل ولم يظهر أي إصلاح
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9
5 - محلل الأحد 21 يناير 2018 - 17:19
ضحية أخرى من ضحايا التعاقد. و الآتي أعظم.
أيها الشعب متى تحمي أبناءك من مهانة الحكومات الفاشلة.
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16
6 - hassan الأحد 21 يناير 2018 - 17:21
المدير هو من يجب أن يطرد، فسخ عقدة وإعدام أستاذ والله عار
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16
7 - عروب الأحد 21 يناير 2018 - 17:30
الأستاذ يتابع دراسته في سلك الدكتوراه شعبة الرياضيات...مكانك يا أخي الأستاذ ليس هناك فهم لن يعرفوا قيمتك وقيمة الرياضيات وما أدراك ما الرياضيات.لو كنت في بلدان العلم والعلوم لكنت مبجلا ومكانك مرموق لكن للأسف......!!
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24
8 - الافريقي الأحد 21 يناير 2018 - 17:34
المشكل هو النقطة..فحصول التلميذ على 00.00او00.50او01.00كافي لطرد الاستاذ و ليس التلميذ..حسب مسؤولي تاخير الزمان الذين يجب عزلهم من الوزير حتى الشاوش
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7
9 - mohammed الأحد 21 يناير 2018 - 17:35
سي oussama صاعب التعليق الاول بالله عليك ماهو وجه الحق في قرار الاكاديمية بفسخ العقدة مع أستاذ ذنبه الوحيد هو حرصه على اداء واجبه وعدم هدر زمن الدراسي والانسياق وراء جماعة مستهترة من التلاميذ يريدون ان يحولوا فضاء المؤسسات التعليمية مرتعا للفوضى وممارسة النزوات ومختلف اشكال الطيش والانحراف . بالله عليك اين وجه الحق في قرار الفسخ هذا ؟ الظاهر انك وامثالك لا تعرفون ما يعانيع نساء ورجال التعليم على حساب اعصابهم من معانات في سبيل ضبط القسم واداء الواجب . نعم كان من السهولة بمكان على الاستاذ ان يضبط القسم بل ويكون محبوبا عند تلك الفئة الطائشة من التلاميذ لو اختار اسلوب سلك كما قلت ولكن اين الضمير المهني اين المردودية اين الرفع من جودة التدريس للاسف كل المسؤولين من مدير المؤسسة الى المدير الإقليمي إى مدير الأاديمية لم يكونوا في مستوى الشجاعة المطلوبة وعملوا على تكريس الخلل الموجود لك الله يا أتاذ.
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16
10 - سميرة الأحد 21 يناير 2018 - 17:39
احترم نفسك قليلا و لا تتحدث هكذا عن من يحمل رسالة تربوية نبيلة، لابد ان تكون هناك اخطاء في البدابة اكيد الاستاذ مع مرور السنين سيراكم تجربة تخول له تفادي مثل هذه الانزلاقات,هذه الشريحة من الاساتذة يلزمها الدعم و التحفيز و صون كرامتها.
لم يتقاضوا اجورهم بعد مرور خمسة اشهر على عملهم اضف الى ذلك الضغط النفسي الذي عانه هذا الاستاذ جراء تصرف ذلك التلميذ.و لا ننسى اشباه بعض المدراء الذين يمارسون شططهم ويعتبرون المتعاقد عنصرا هجينا،ويعتبرون و ضعيته هشة و يزيدون من معاناته.
ارى ان المدير اكثر ضعفا من الاستاذ وعليه الاستقالة.
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9
11 - ايت القايد الأحد 21 يناير 2018 - 17:49
انا استاذ في هذه المؤسسة, هذا المدير المتسلط هو الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية. لقد حول المؤسسة لمنصة لحملاته الانتخابية, هذفه هو كسب اصوات ساكنة الدواوير المجاورة للمؤسسة ولو على حساب الاساتذة. الاستاذ احساين تعرض للتعنيف مرتين من قبل نفس التلميذ وفي المرة الثانية كانت بتحريض من المدير. والسبب هو ان الاستاذ طالب بعقد مجلس تأذيبي في حق التلميذ
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16
12 - MIDELT الأحد 21 يناير 2018 - 17:52
هده هي حكومة 120 انجاز خلال 120 يوم
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7
13 - ابو زكرياء الأحد 21 يناير 2018 - 17:54
الاكاديمية حلت المشكل عوض ان تطرد التلميد طردت الاستاد وهكدا تشجع التلاميد للتطاول على اساتدتهم
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12
14 - استاذ الأحد 21 يناير 2018 - 17:57
هذا القرار الصبياني يقوي شوكة التلاميذ المشاغبين على حساب الاسرة التعليمية.... ارتجالية في اتخاذ القرار من طرف المدير والاكاديمية... انتكاسة اين هي حقوق الانسان التي تنادون بها اليس الاستاذ انسان و مربي الاجيال.... حسبي الله ونعم الوكيل
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9
15 - غيور على الساحة التعليمية الأحد 21 يناير 2018 - 18:06
أستاذ إستحق الطرد لأنهم لا يحسنون التعامل مع التلاميذ....جيل هجين من الأساتدة
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