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كُتّاب وآراء
طلبة يدخلون الفرحة على تلاميذ فرعية بالنيف
نظم طلبة ينتمون إلى مدرسة الهندسة في النظم الصناعية الكائنة بمدينة الدار البيضاء، المعروفة اختصارا بـ"EIGSICA"، بتنسيق مع جمعية "تاسورت للتنمية" في النيف بإقليم تنغير، عملية اجتماعية تطوعية، لفائدة تلميذات وتلاميذ فرعية "باتو"، شملت سلسلة من الأنشطة الترفيهية وإصلاح مرافق الفرعية وصباغة حجراتها، بالإضافة إلى رسم الجداريات، وتوزيع الكتب والقصص، وكذا فرشات ومعجون الأسنان.
واختار الطلبة تنظيم نشاطهم الاجتماعي والترفيهي بعمق إقليم تنغير، حيث نظموا مجموعة من الأنشطة، التي شملت محاور متعددة، أهمها اكتشاف مهارات أطفال المنطقة، وزرع الثقة والوعي وروح المسؤولية في شخصية الطفل، وفق ما أكده سفيان مجهودي، أحد الطلبة المشاركين في هذا النشاط الطفولي.
وأضاف سفيان مجهودي، في تصريح لهسبريس، أن طلبة مدرسة الهندسة في النظم الصناعية، وجمعية "تاسورت للتنمية"، خصصا لفائدة الأطفال، الذين استفادوا من أنشطة تثقيفية وترفيهية فنية، ورشات لتحسيسهم بأهمية صحة الفم والأسنان، وأهمية إعادة التدوير، إلى جانب أنشطة للرسم والتلوين، وإعادة تهيئة خزانة الفرعية، فضلا عن عروض فنية شارك فيها الأطفال.
وتأتي هذه المبادرة، حسب سفيان مجهودي، في سياق الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، التي يؤطرها الطلبة المنتمون إلى المدرسة الهندسية المذكورة، والتي تهم أنشطة تطوعية ذات طابع اجتماعي وثقافي، موجهة أساسا إلى فئة الأطفال، مضيفا أن "الطلبة تطوعوا ماديا ومعنويا من أجل إضفاء رونق ومظهر آخر على الفرعية المستهدفة، امتد إلى تجهيز مكتبة مدرسية، وصباغتها، ورسم جداريات، وحصص للتوعية الصحية وغيرها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ندعو الله ان يوفقهم ويجعلهم قدوه لكل الشباب ويحفظ الاطفال واهليهم
لم يخرجو فى تضاهره تطالب باصلاح المدرسه مثلما يفعله البعض كلما
نقصه شىء خرج الى الشارع يعيط اعطونى
مع استثناء اهل الاعاقات والارامل والذين لهم الحق