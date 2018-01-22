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دفع مصاريف الحج ابتداء من 5 فبراير في المغرب

دفع مصاريف الحج ابتداء من 5 فبراير في المغرب
هسبريس ـ و.م.ع
الاثنين 22 يناير 2018 - 13:21

قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماعها الثاني الذي عقدته اليوم الاثنين بالرباط، بدء استخلاص مصاريف الحج الخاصة بالموسم الجاري، دفعة واحدة، من الاثنين 5 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير 2018، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج التي حددت في 46.551 درهم و25 سنتيما، لا تشمل مصاريف الجيب التي حددت في 10 آلاف درهم بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1439هجرية.

وتشمل المصاريف، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الامتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.

كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.

وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)،في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة،المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.

وتم إلزام الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني)، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف اقامة الحجاج خارج هذا الأجل.

وأكدت اللجنة أيضا على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، وتشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على "احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص".

ونصحت اللجنة الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.

وبخصوص موسم الحج 1440 هجرية فقد حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج من 9 الى 20 أبريل 2018، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار، مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن، مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - العلوي الاثنين 22 يناير 2018 - 13:32
سيفطوهم مباشرة ل ترامب مالكم على هاد التعقيدات ؟
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90
2 - أحمد من أكادير الاثنين 22 يناير 2018 - 13:34
يبدو أن دونالد ترامب تزادت عليهط كلفة بناء مقر رسمي لقنصليته في القدس ما فيها باس تعاونو معاه يا الحجاج في سبيل الله
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70
3 - ريف إي نو الاثنين 22 يناير 2018 - 13:35
حجا ميمونا مباركا لكل الأمة الإسلامية ، لكن هناك عتاب للوزارة الوصية مصاريف الحج تبدوا مرتفعة جدا مقابل الخدمات التي توفرها وكالات الأسفال التي تتكلف بنقل الحجاج ودائما ما تكون شكايات متتالية لسوئ المعاملة وغيرها من باقي الخدمات
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32
4 - جمال الاثنين 22 يناير 2018 - 13:36
القيمة المضافة!!!!اللهم ان هذا منكر
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59
5 - مغترب الاثنين 22 يناير 2018 - 13:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو من زوار وقارئين هذا تعليق أن يدعو لمغربية توافتها المنية اليوم من مكة المكرمة من خلال قدومها لأداء مناسك العمرة.
إن لله وإن إليه راجعون.
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61
6 - master الاثنين 22 يناير 2018 - 13:37
كلشي على ديك 25 سنتيم.اعتقد انها كلفة باهظة خصوصا مقارنة مع الخدمات المزرية التي تقدمها هذه الوزارة بشهادة الكثير من الحجاج في الاعوام الماضية
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38
7 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 22 يناير 2018 - 13:38
رسالة موجهة لكل مقبل على الحج الى القيام بجمع تلك الاموال لتجهيز المشتشفيات التي تنقصها معدات حيوية قد تساعد بادن الله في انقاد حياة العديد من الاناس الابرياء.
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73
8 - baba حج الاكراميات الاثنين 22 يناير 2018 - 13:39
حج مبارك للمواطن اادي يؤدي تمن 46500 من جيبه. ولا حج لمن ينتضر اكراميات و هم في غنى عنها. نساؤل الحكومة من يؤدي تمن تلك الاكراميات التي توزع على الناس لي مرضيين. ولمادا توزع على الاغنياء بدل الفقراء. اتقوا الله
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32
9 - mouka الاثنين 22 يناير 2018 - 13:41
ا غلى حج في العالم . لما اسمع الاتراك كيف تقدمو في جميع المجالات على حساب العرب ,اقول مع نفسي كن هر خوينا هذه الكرة الارضية .
عربي مستهلك مثل الانسان البرمئي
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31
10 - عبدو الاثنين 22 يناير 2018 - 13:41
حتا الحج رجع فيه التبزنيس ، غلاوه ، و من شهر فبراير و هم قابطين الفلوس تيروجو فيها
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51
11 - عبد ربه الاثنين 22 يناير 2018 - 13:49
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم إقصاء واستبعاد الأئمة المرشدين والمرشدات من عملية مرافقة الحجاج لأداء المناسك علما أنهم أكثر الفئات تمرسا ومعرفة بكل جزيئيات الحج، وقد أبلوا بلاء حسنا في الفترات التي كانوا يرافقون الحجاج فيها، فضلا عن التكوين الجيد والاحترافي الذي تلقوه في مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة.
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16
12 - مصطفى الاثنين 22 يناير 2018 - 14:02
الاحتياج والعوز والفقر في كل الدول الإسلامية فكيف يكون فيها استطاعة وسبيل للحج أو عمرة !!! حتى ميركل قالت السنة الماضية لو أن هذه الأموال خصصت للفقراء لكان خيرا كثيرا.
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34
13 - Abou majd الاثنين 22 يناير 2018 - 14:44
اتركو الناس وشانهم ولا تبنزوا من يريد الاتيان بالحج استغلال الدين لن تفلح من ورائه لا الوزارة ولا الطائرات ولا السعوديون المبتزون سيسلط رب الرب جميع انواع المصائب حتى تثوبوا والله لن يفلح من توهم الربح من وراء الحج والعمرة وغيره من المشاعر الدينية ومن اقام اي عرقلة مادية أو معنوية سيخزيه الله لا محالة في الدنيا قبل الاخرة احذروا مقت الله وغضبه يامن توليتم شان الحج لمقت الله أكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون فعذاب الله اقرب اليكم من حبل الوريد الحج امر الله فياويفياويل من رد من استجاب لامر الله
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5
14 - الضفدع سحقوق الاثنين 22 يناير 2018 - 14:56
الحجة هي ديال ترامب مشا مجانا و بدون تأشيرة بدون وضوء احسن استقبال إقامة في أفخم قصر فوق ارض المقدسة هدايا ثمينة وملايين الدولارات وهادي هي الحجة وسير نتا دير القرعة وتسنى وشد الصف وجيب 4 المليون ونصف وينعسىوك فخيمة والحرارة ويبداو عليك الصبر لكسب الأجر على من تضحكون ...
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26
15 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 22 يناير 2018 - 15:47
قيمة الصدقة تفوق الحج والصلاة: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (10) المنفقون. بالأخص حين نعرف أين تدهب أموال الحجاج. ولعل صورة باسم المنافقون لأحسن ذليل.
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3
16 - ملاحظ الاثنين 22 يناير 2018 - 15:51
لما أرى خادم الحرمين يغدق الملايير على العنصري الأبله ترامب، ويقصف الويلات على أطفال ونساء اليمن، فعلا سأتدافع لأزيده مال الحج على مال البترول!!! إن شر حكام الأرض هم آل سعود ، دمرو كل الشرق الأوسط، وعفنو تفكير المسلمين بخزعبلات ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وفرخو ملايين الوجوه المكفهرة البشعة اللتي تقول ان الله لا يحب سوانا، يا للعجب!!!! قمة التخلف
لا سامحكم الله أضعفتم إيماننا.
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10
17 - Amri الاثنين 22 يناير 2018 - 16:51
تخيلوا لو أنفق الحجاج تلك الأموال على دور اليتامى وعلى علاج المرضى المعوزين وإغاثة المنكوبين.
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9
18 - الاصيل العربي الاثنين 22 يناير 2018 - 16:52
الحج الركن الخامس من اركان الاسلام .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ان تمنعو.
حج مبرور وسعي مشكور لجميع حجاج المسلمين .
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0
19 - البيضاوي الاثنين 22 يناير 2018 - 17:23
هل عرفتم الآن لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الحج هو آآخر الأركان ولماذا قال عنه لمن استطاع إليه سبيلا لأنه كان جل وعلا يعلم انه سيأتي زمان يصعب فيه على الفقراء أداء هذه الشريعة ولهذا فالحج اليوم أصبح للأغنياء والعمرة للمتوسطين اما الفقراء فعليه أن يحجوا وأن يؤدوا المناسك وهم يتابعون الحجاج في مكة والمدينة عبر قنوات التلفزة
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4
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