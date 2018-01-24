أساتذة مغاربة يقدمون تكوينا في علوم الصيدلة بمالي

هسبريس - و.م.ع

ينكب أساتذة من كلية الطب والصيدلة بالرباط على تقديم دروس تكوينية لفائدة نظرائهم بكلية الصيدلة بباماكو. وتندرج هذه الدروس التكوينية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة ما بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة العلوم والتقنيات والتكنولوجيا في باماكو.

وأوضح نائب عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، جمال توفيق، أن الأمر يتعلق بدروس في علم التقويم وللاختبارات عبر تكوين أساتذة كلية الصيدلة بباماكو في استخدام نظام وتقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، من أجل اتمام جميع عمليات تصحيح المباريات والامتحانات؛ بما من شأنه أن يوفر ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر من زمن كل سنة جامعية.

وأضاف أن التكوين الثاني سيشمل جمهورا أوسع من أطباء وصيادلة، من خلال إحداث شهادة جامعية عليا خاصة بالمعدات الطبية التي تشمل جميع المنتجات الصحية ما عدا الأدوية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنتجات استراتيجية لا يتوفر الصيدلي بخصوصها على ما يكفي من تكوين وخبرة.

وأكد أن تنظيم هذه الدروس التكوينية يندرج في إطار تعزيز التعاون بين المغرب ومالي، عموما، وما بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة العلوم والتقنيات والتكنولوجيا بباماكو على وجه الخصوص.

ومن جهته، شدد عميد جامعة العلوم والتقنيات والتكنولوجيا بباماكو، اداما ديامان كيتا، على أهمية هذه الدورات التكوينية التي تأتي لسد الفجوة العلمية في ما يتعلق بالمعدات الطبية الآخذة في اكتساح الميدان حاليا، موضحا أن التكوين في مجال علم التقويم الذي يرسي نظاما آليا لتصحيح أوراق الامتحانات والمباريات سيستجيب لانشغال تحقيق الانصاف والالتزام بأخلاقيات المهنة والعدالة تجاه الطلبة.

وعلى صعيد آخر، أشاد البروفيسور كيتا بالطابع الفريد لعلاقة البلدين، مشيرا الى ان التعاون بين الجامعتين يتماشى مع إرادة قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، اللذين يشددان على ضرورة توسيع التعاون في جميع المجالات.

ويشمل اتفاق التعاون بين المؤسستين، بشكل خاص، وضع والمشاركة في برامج مشتركة للتكوين والتعليم والبحث، واستقبال وتبادل الأساتذة والباحثين والموظفين الإداريين والطلبة، فضلا عن الإشراف المشترك على طلبة الدكتوراه في برامج البحوث المشتركة.

وينص الاتفاق، أيضا، على النهوض وكذا المشاركة في جميع أشكال التبادل التي تعزز الأنشطة العلمية بما في ذلك الأفلام الوثائقية والمنشورات والندوات. بينما عرف حفل إطلاق هذه الدروس التكوينية حضور سفير الرباط بباماكو، حسن الناصري، وسفير مالي بالمغرب اوسمان سي.