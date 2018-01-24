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الرئيسية | مجتمع | كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله

كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله

كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:05

توفي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أحمد العراقي، كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن عمر يناهز 69 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كما علم لدى عائلة الفقيد.

وتولى الراحل أحمد العراقي، المزداد سنة 1949، منصب كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتهيئة العمرانية والسكن مكلفا بالبيئة سنة 1998.

وعمل الراحل العراقي، الحاصل على دكتوراه في الطب من جامعة تولوز عام 1977، أستاذا بكلية الطب بالدار البيضاء، كما تقلد منصب رئيس اللجنة العربية للبيئة في الأمم المتحدة (1998-1999)، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول التغيرات المناخية.

وخلف الراحل العراقي العديد من الإصدارات العلمية في مجالات الطب والبيداغوجيا ونظم التعليم والصحة العمومية والبيئة والعلوم الإنسانية.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، يوم غد الخميس بعد صلاة الظهر، بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - MOROCCAN الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:24
انا لله وانا اليه راجعون .البيئة بالمغرب في تدهور مستمر والمجال الغابوي في تراجع والمجال الاخضر حدث ولا حرج.انا لله وانا اليه راجعون
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2 - Mohammadine الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:36
أنا لله وانا اليه راجعون
يعد المرحوم من الغيورين على هذا الوطن ومن الذين ساهموا في نشر المعرفة والعلم . فقدته أسرته الصغيرة العاءلية والطبية وفقده البلد كله .رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء .
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18
3 - متأمل الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:54
يقول الحق سبحانه عن الموت :(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴿٧٨ النساء﴾.
فالموت حقيقة مؤلمة ترعب العاصي والكافر ويطمئن لها المؤمن الصالح لأنه يعتقد أن الله سيرضى عنه يوم
القيامة لأنه كان في الدنيا يعيش مع الله ولهذا علينا
كعصاة مؤمنين أن نعجل بالتوبة والإنابة إلى الله ونعد الزاد ليوم صبحه يوم القيامة فلنصل صلاتنا في أوقاتها
حين يقول المؤذن حي على الصلاة ولتكن أخلاقنا أخلاقا
حسنة مع الناس ومع والدينا وأزواجنا وأصدقائنا وأبنائنا
حتى نكون قدوة حسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق :(لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا ) رواه البخاري.
اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناتك
وتجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وتجاوز عن سيئاته آمين.
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4 - تاكونيت الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:56
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله
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5 - Citoyen الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:07
C'est avec une grande tristesse que j appris le décès de notre cher maitre IRAQUi c'était un enseignant de coeur et une personne douée de grandes qualité humaines que son âme repose en paix رحمك الله استاذي،تلميذك مصطفى ويشو.
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6 - Hassane Bendahmane الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:25
Un homme politique, militant et patriote. Durant les négociations à Nairobi, après le Protocole de Kyoto, il a adopté une position qui devrait être celle de tous les pays du tiers monde ”celui qui est couché par terre n’a pas peur de tomber”. Inna lillahi wa inna ilayhi raji3oun. Mes condoléances à sa famille.
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7 - moh الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:34
io imparato tante cose con il professor
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8 - مغربي الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:50
تغمذه الله بالواسع رحمته وأدخله الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و الهم اسرتيه الصبر و السلوان و حسن العزاء و ان لله و ان إليه راجعون .
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9 - خنيفري الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:55
إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلته، أقرباؤه و أصدقاؤه. فكرو في الموت أيها المسؤولين واتقوا الله تعالى. لا يدوم إلا وجه الله. سعداتك يا فاعل الخير. والويل للشفارة لما ينتظرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ربه بقلب سليم
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10 - مغربي الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:02
بالله عليكم أي عدوى أصابت المغاربة واصبحت تعليقات البعض مثل السعار يتهمون الناس بشكل مباشر او غير مباشر حتى دون ان تكون لهم اية معرفة بالشخص موضوع المقال
ومثال ذلك MOROCCAN صاحب التعليق 1 والدي قال : ''البيئة بالمغرب في تدهور مستمر والمجال الغابوي في تراجع '' وكانه بطريقة غير مباشرة يحاول تحميل الراحل المسؤولية.
هل تلاث سنوات التي قضاها العراقي بوزارة البيئة هي المسؤولة عن التدهور؟
الدكتور العراقي اثناء توليه قطاع البيئة لم يسجل عليه اي تلاعب او استغلال النفود قام بعمله ورحل وذلك بشهادة اللدين عرفوه عن قرب
فكفى من اطلاق الكلام على عواهنه والحديث عن أمور نجهلها
ادا كان هناك خلل في البلاد فالكل يتحمل جزء من المسؤولية كل حسب موقعه بما فيهم نحن المواطنين
شكرا هيبريس
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11 - Mamoun الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:37
Professeur Moulay Ahmed Iraqi est tout simplement cette perle rare et inestimable qu'on ne trouve ni dans toutes les familles, ni dans toutes les universités, ni dans les partis politiques, ni dans tous les gouvernements ... et les "ni" ne se compteraient pas pour illustrer ma pensée à l'égard de ce GRAND MONSIEUR. DE CET HOMME AU SENS LE PLUS LARGE DU TERME. Toujours serviable sans même vous connaitre. D'une humilité et modestie incroyable. Inna lillah wa inna ilayhi raji3oun. i
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