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كُتّاب وآراء
كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله
توفي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أحمد العراقي، كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن عمر يناهز 69 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كما علم لدى عائلة الفقيد.
وتولى الراحل أحمد العراقي، المزداد سنة 1949، منصب كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتهيئة العمرانية والسكن مكلفا بالبيئة سنة 1998.
وعمل الراحل العراقي، الحاصل على دكتوراه في الطب من جامعة تولوز عام 1977، أستاذا بكلية الطب بالدار البيضاء، كما تقلد منصب رئيس اللجنة العربية للبيئة في الأمم المتحدة (1998-1999)، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول التغيرات المناخية.
وخلف الراحل العراقي العديد من الإصدارات العلمية في مجالات الطب والبيداغوجيا ونظم التعليم والصحة العمومية والبيئة والعلوم الإنسانية.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، يوم غد الخميس بعد صلاة الظهر، بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
يعد المرحوم من الغيورين على هذا الوطن ومن الذين ساهموا في نشر المعرفة والعلم . فقدته أسرته الصغيرة العاءلية والطبية وفقده البلد كله .رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء .
فالموت حقيقة مؤلمة ترعب العاصي والكافر ويطمئن لها المؤمن الصالح لأنه يعتقد أن الله سيرضى عنه يوم
القيامة لأنه كان في الدنيا يعيش مع الله ولهذا علينا
كعصاة مؤمنين أن نعجل بالتوبة والإنابة إلى الله ونعد الزاد ليوم صبحه يوم القيامة فلنصل صلاتنا في أوقاتها
حين يقول المؤذن حي على الصلاة ولتكن أخلاقنا أخلاقا
حسنة مع الناس ومع والدينا وأزواجنا وأصدقائنا وأبنائنا
حتى نكون قدوة حسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق :(لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا ) رواه البخاري.
اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناتك
وتجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وتجاوز عن سيئاته آمين.
ومثال ذلك MOROCCAN صاحب التعليق 1 والدي قال : ''البيئة بالمغرب في تدهور مستمر والمجال الغابوي في تراجع '' وكانه بطريقة غير مباشرة يحاول تحميل الراحل المسؤولية.
هل تلاث سنوات التي قضاها العراقي بوزارة البيئة هي المسؤولة عن التدهور؟
الدكتور العراقي اثناء توليه قطاع البيئة لم يسجل عليه اي تلاعب او استغلال النفود قام بعمله ورحل وذلك بشهادة اللدين عرفوه عن قرب
فكفى من اطلاق الكلام على عواهنه والحديث عن أمور نجهلها
ادا كان هناك خلل في البلاد فالكل يتحمل جزء من المسؤولية كل حسب موقعه بما فيهم نحن المواطنين
شكرا هيبريس