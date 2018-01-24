كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أحمد العراقي، كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن عمر يناهز 69 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كما علم لدى عائلة الفقيد.

وتولى الراحل أحمد العراقي، المزداد سنة 1949، منصب كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتهيئة العمرانية والسكن مكلفا بالبيئة سنة 1998.

وعمل الراحل العراقي، الحاصل على دكتوراه في الطب من جامعة تولوز عام 1977، أستاذا بكلية الطب بالدار البيضاء، كما تقلد منصب رئيس اللجنة العربية للبيئة في الأمم المتحدة (1998-1999)، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول التغيرات المناخية.

وخلف الراحل العراقي العديد من الإصدارات العلمية في مجالات الطب والبيداغوجيا ونظم التعليم والصحة العمومية والبيئة والعلوم الإنسانية.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، يوم غد الخميس بعد صلاة الظهر، بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.