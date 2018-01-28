روابط مصاهرة وعلاقات حضارية تعزز علاقات المغرب والسودان

أحمد الكاروري

عرفت بلاد المغرب السودان منذ الحج عندما كان طريقاً لحجاجهم، وتعضدت العلاقات ببقاء عدد كبير منهم عند عودتهم بعدما لمسوا الترحاب الكبير بهم، لتتطور تلك العلاقات بالمصاهرة وينتج أجيال سموا بالمغاربة وكوّنوا مجتمعات بين الخرطوم والجزيرة ليصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي السوداني.

اتجه السودان، أسوة بالعديد من الدول، إلى تأسيس مجلس للصداقة الشعبية يربط البلاد ومصالحها مع الدول الأخرى حول العالم، ويؤسس لعلاقات شعبية تساعد في حال توترت العلاقات السياسية بين الحكومات وتسعى إلى تبادل المنافع ونقل الخبرات.

ونجد أن الجمعيات المنضوية ضمن لواء المجلس سالف الذكر تهتم بالبعدين الاجتماعي والثقافي تحت مظلة الصداقة، عبر ممارسة الدبلوماسية غير الرسمية في بعدها الشعبي كأحد أهم روافد الدبلوماسية الرسمية؛ لكن نجد أن جمعية الأخوة السودانية المغربية قد أوضحت صراحة ضمن أهدافها تطوير العلاقات الاقتصادية أسوة بالعلاقات الثقافية والاجتماعية، وذلك في تدشين أعمالها يوم أمس بالخرطوم.

لقد ارتبطت الدبلوماسية بالاقتصاد عن طريق ما يسمى بدبلوماسية التنمية، وهى نوعان، الأولى: دبلوماسية ثنائية تعمل على استجلاب القروض والمنح والهبات المالية الحكومية، والثانية دبلوماسية متعددة الأطراف تعمل على استجلاب القروض من المؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية النقدية والمالية.

فهل واقع الدبلوماسية الحالي يشير إلى وقوف السياسة من وراء الاقتصاد أم العكس يقف الاقتصاد خلف السياسة؟ المتفق عليه أن الدبلوماسية تعدّ أحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية ولها وسائل تتمثل في الوسائل الاقتصادية لتنمية العلاقات الودية من خلال دبلوماسية التنمية وثقافة السلام ودعم الدول الأكثر تخلفا ومحاربة الفقر والجهل والمرض، والدبلوماسية الثنائية التي تستخدم الوسائل الاقتصادية والتجارية لتنمية العلاقات بين الدول يغيب عنها أحيانا استخدام الوسائل الاجتماعية الثقافية لتنمية تلك العلاقات.

والخلاصة هي أن للدبلوماسية وسائل اقتصادية وتجارية لتنمية العلاقات الودية أو لممارسة الضغوط والعقوبات. وقد اهتمت الدول الاشتراكية بذلك البعد، فأنشأت مجالس للصداقة الشعبية، تعزز بها العلاقات الشعبية وتنمي العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الاتحادات والروابط الخاصة برجال الأعمال والمؤسسات التنموية المختلفة.

وفي هذا الإطار، فقد حضر وفد من مائة رجل أعمال مغربي للسودان، لبحث أطر التعاون والتأسيس لعلاقات اقتصادية وتبادل تجاري بين البلدين.

حضر التدشين لفيف من السفراء والطلاب الدارسين بالمغرب والأسر المغربية المقيمة في السودان إضافة لرجال وسيدات أعمال وقيادات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني مختلفة.

وفي بداية الحفل رحب الأستاذ خالد الشاعر، الأمين العام لجمعية الأخوة السودانية المغربية، بالحضور، مثمنا جهود أعضاء الجمعية في التواصل مع الوزارات وسفارة المملكة المغربية ومع الأسر والعوائل المغربية ومع مجلس الصداقة الشعبية العالمية من أجل تحقيق رسالة وأهداف الجمعية.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى ربط الشعبين حضاريا وثقافياً واقتصادياً وإلى تفعيل تبادل الملف العلمي وترجمته إلى برامج عملية تنفذ عبر منظمات المجتمع المدني وإلى خلق شراكة مع رابطة خريجي الجامعات المغربية.

من جانبه، تحدث محمد ماء العينين، سفير المملكة المغربية في السودان، عن عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، موضحاً أن تلك العلاقات تعمقت بمشاركة السودان عبر وفد رسمي وشعبي المسيرة الخضراء لما لها من أهمية في التاريخ المغربي.

وذكر الدبلوماسي المغربي أن العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين عن طريق المشيخة وطريق الحج راسخة بالحب بين الشعبين وأن أهل المغرب يحبون بشكل خاص الشعب السوداني، وأكد أن العلاقات قوية ومتطورة بناء على تعليمات وتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس البشير.

بدوره أكّد سليمان عبد التواب، سفير السودان في المغرب، أنه يعتز جداً بإعادة تشكيل جمعية الأخوة السودانية المغربية لما لها مهام كبيرة معتبرا أنها من أكبر الجمعيات تأسيساً على عدد الدارسين بالمغرب الذين بلغوا الآلاف، وقال إن ذلك يضع على عاتقهم أعباء كبيرة، منوهاً لأهمية وجود معلم مغربي بالخرطوم يرمز إلى تلك العلاقة الراسخة.

وقال إن السودان يتطلع إلى زيارة الملك لأن كل الشعب السوداني في انتظارها، مشيراً إلى أن الدعوة قد قدمت إليه وقبلها، وفي انتظار تحديد موعد لبل أشواق أهل السودان وأبان أن حج أهل المغرب عبر السودان وثق لعلاقات ووشائج قوية ومصاهره ممتدة ومتواصلة، وأنه يعقد قران زيجات بشكل مستمر بالسفارة السودانية بالمغرب.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بعد زيارة مائة رجل أعمال مغربي للسودان بعد عمل دؤوب من سفارة البلدين التي تعملان كسفارة واحدة وذلك لتأكيد علاقات اقتصادية متينة.

من جهته أكد الدكتور حسن عبد القادر هلال، وزير البيئة ورئيس الجمعية، على عمق العلاقات بين الشعبين مؤكداً على تبنيه لإنشاء دار المغرب بالخرطوم لتكون ملاذا للجالية المغربية ولطلاب المغرب ومساحة للتلاقي وتعضيد العلاقات.

كما بيّن هلال الدور الكبير الذي ستلعبه جمعية الأخوة السودانية المغربية في الفترة المقبلة معتمدة على علاقات جيدة لتعزز الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأكد أن الجمعية على استعداد للعمل مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة على المستوى الشعبي.