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حراك الريف .. القضاء يستدعي شهودا ومترجما

حراك الريف .. القضاء يستدعي شهودا ومترجما
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 25 يناير 2018 - 22:10

قبلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بعض الطلبات الأولية في ملف معتقلي "حراك الريف"، خاصة استدعاء شهود للمثول أمامها.

وأصدرت الغرفة، برئاسة علي الطرشي، قرارا يقضي باستدعاء شهود هم ربيع بوزوبع ومحمد آيت بوسخان، ثم أمين ماسك وأشرف يوراد، عبد الرحيم ابركان، فكري بومرابح، والزاكي المصباح، حكيمة الصاوي، حمزة بندحمان، ميمون بجو، مصطفى ابابري.

كما استدعت المحكمة عبد الرزاق السامي، ادريس بنعزوز، سفيان العلاوي، إبراهيم جابو، وليد آيت بنهرو، خالد المسعودي، ياسين الصالحي، عبد الجليل عمور، مراد شتيوي، فوزية السعيدي، فضيلة أحدار، شهيد المكي، محمد أبركان، فارس صفوان، عبد الوهاب طالب، يسير بورحو، يوسف اضهشور، عبد الحكيم أزواغ، أشرف اززون.

وقررت الهيئة نفسها الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء، وذلك بعد مطلب من طرف هيئة الدفاع التي أكدت على وجوب حضور مترجمين للأمازيغية، بالنظر إلى كون المعتقلين يتحدثون الريفية.

أما بخصوص الخبرة الطبية التي طالب الدفاع بإجرائها على المتهم جمال بوحدو، فقد قررت هيئة الحكم إرجاء البت في الطلب إلى حين مناقشة القضية، فيما رفضت باقي الطلبات.

أما في ما يتعلق بالدفوعات المثارة، فقد أرجأت المحكمة البت فيها إلى حين البت في الموضوع؛ فيما ستشرع يوم غد، كما أكد محام في تصريح سابق لهسبريس، في الاستماع إلى المتهمين.

وكان علي الطرشي، رئيس الجلسة، قرر مساء يوم الثلاثاء الماضي تأجيل الملف إلى غاية يوم غد الجمعة، على أن يصدر اليوم الخميس حكما في الملتمسات والدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - القضاء المغربي الخميس 25 يناير 2018 - 22:28
ان اعتقد و لدي اءحساس كبير ان القضاء المغربي سيقطع الرابط مع الممارسات القديمة في المغرب و سيفجر مفجاءات من العيار الثقيل باءطلاق سراح كل سجناء حراك الريف و الحكم على الدولة المغربية بتعويضهم ماديا و معنويا بما لحق بهم من ضرر بالغ. وهكذا بهذا الحكم سيفتح القضاء المغربي فعليا اءبواب دولة الحق و القانون في المغرب. قد يكون هذا الشيء حلم لكن لدي احساس كبير ان القضاء سيكون في المستوى هذه المرة وسيعطى للمغرب صورة و لا اءروع على الصعيد العالمى
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4
2 - le vagabond الخميس 25 يناير 2018 - 22:35
إلى متى هذه المسرحية في حق مواطنين جريمتهم الطلب بالعيش الكريم بيد أن بعض المفسدين وبعض المهربين مطالبون من قضاء بعض الدول الأوروبية بأحكام نافدة يتجولون أحرارا في مدينة الحسيمة. ولكم الجرءة أن تكذبوا منظمات دولية عن حقوق الإنسان والحريات في بلدنا. اما عن المترجم فهذا فقط حق دستوري بسيط.
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16
3 - مكناسي الخميس 25 يناير 2018 - 22:37
اللهم عجل بسراحهم عاجلا غير آجل إنك سميع الدعاء.
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16
4 - Me again الخميس 25 يناير 2018 - 23:32
هل الشهود اجانب يتكلمون لغة اخرى غير الدارجة و الامازيغية؟ كيف يعقل ان المواطنين محتاجين لمترجمين و كتاب عموميين؟!!!!!!
كيف لمن يحكمهم لا يفهم و لا يتكلم لغة أهل البلد! هل المغاربة غرباء في بيتهم و حيهم و مداشرهم و قراهم و مدنهم و بلدهم؟!!!
ام هل المستعمرون هم الذين يحكمون المغرب؟
حتي المستعمرون في غالب الأحيان يستعملون اللغة الأصلية في المحاكم! مثلما فعلت أمريكا في محاكمة صدام مثلا!
واش القاضي مغربي معارفش يتواصل مع أبناء بلده؟ ايوا ماشي المترجم لي خاص، خاص القاضي لي كيعرف لغة المواطن!
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-13
5 - انس الجندى الجمعة 26 يناير 2018 - 02:08
اللهم اصلح الحال ابتعدنا عن الدين وحل العدو بيننا
ابليس الان يخترع ازمات وعدوات لانه اقسم على غواية عباد الله
اللهم اصلح الحال
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