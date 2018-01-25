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الرئيسية | مجتمع | المغرب: "رايتس ووتش" تروج ادعاءات خاطئة

المغرب: "رايتس ووتش" تروج ادعاءات خاطئة

المغرب: "رايتس ووتش" تروج ادعاءات خاطئة
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 25 يناير 2018 - 20:05

ذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأوضحت المندوبية، في بلاغ ، أنه و"على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في ا الأقاليم الجنوبية".

وهكذا، أكد البلاغ أن "الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة".

وأضاف في هذا الصدد أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة "هيومن رايتس وتش" هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟". وتابعت المندوبية أنه بخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت في هذا الإطار أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. "وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية".

وبخصوص ادعاء "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم.

وخلص بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و"التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Arrêtez de mentir au peuple الخميس 25 يناير 2018 - 20:21
Hhhhhh. Le gouvernent marocain est la dernière chose à croire. Vous nous a montré que vos paroles contredisent vos actions. Vos mensonges sont prouvés par la torture et la répression partout au Maroc. Heureusement nous des organisations des droits de l'homme comme HRW et Amnesty internationales qui témoignent de vos mensonges.
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2 - ريفي أصيل الخميس 25 يناير 2018 - 20:27
أنا أرفض إدعاءات هذه المنظمة الصهيونية وادعاءات الحكومة المغربية على حد سواء. كلاهما يكذب ويزور الحقائق.
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3 - PureMinded الخميس 25 يناير 2018 - 20:33
المغرب مصنف من طرف الاتحاد الاوروبي كدولة غير آمنة لانها تنتهك حقوق الانسان بشكل ممنهج، يا الخلفي خاف ربك و حط السوارت لأن كمية الكذب التي تنطق بها ستحاسب عليها اما امام الشعب عندما سيستفيق و امام الله تعالى.

عندما اتذكر فيديو الزفزافي مجردا من ملابسه اعلم اننا امام مافيا و ليست دولة.
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4 - سلام الصويري الخميس 25 يناير 2018 - 20:39
شيء منتظر التكذيب الممنهج لكل ما تقوم به المنظمات الدولية في جميع القطاعات والقضايا وجميع التقارير والاحصائيات والملاحظات وهذا شيء اعتاد عليه المواطن المغربي في إطار المبدء الأزلي العام زين وكلشي بخير
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5 - Lamya الخميس 25 يناير 2018 - 20:42
يبدو ان منظمة هيومن رايتس ووتش ماجورة من طرف اعداء الوحدة الترابية. على المنظمات الحقوقية ان لا تكيل بمكيالين. ففي احداث كتالونيا مثلا ترتب عنها اكثر من 400 جرحى. انا ارى ان المغرب متقدم جدا في مسالة حقوق الانسان و لا يحتاج لاحد ان يعطيه دروس في حقوق الانسان و لكن من حقه كجميع البلدان في العالم الدفاع عن امنه و استقراره و وحدته الترابية.
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6 - Khalil الخميس 25 يناير 2018 - 20:43
المنظمة هي أدات وضعت لإبتزاز الحكومات الغير الديموقراطية كي تقدم خيرات البلاد اليهم دون مقابل،
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7 - Abouzaki الخميس 25 يناير 2018 - 20:45
Je me demande ce qu'a fait cette organisation à l'égard d'Israël qui viole quotidiennement les droits et les libertés du peuple palestinien. Et pourquoi elle prend toujours une attitude négative lorsqu'il s'agit des gens qui transgressent la loi et la constitution de notre pays ? La réponse à cette question à mon humble avis c'est qu'elle gobe aveuglément les sornettes que lui rapportent ses quelques representans locaux connus par leur hostilité flagrante aux intérêts et aux valeurs de notre pays.
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