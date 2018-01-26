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الرئيسية | مجتمع | الملك: الفقيد أحمد العراقي قدم خدمات جليلة للوطن

الملك: الفقيد أحمد العراقي قدم خدمات جليلة للوطن

الملك: الفقيد أحمد العراقي قدم خدمات جليلة للوطن
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يناير 2018 - 16:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور أحمد العراقي، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.

وأعرب الملك بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أصدقائه ومحبيه ولعائلته السياسية، عن التعازي ومشاعر المواساة.

كما ورد في البرقية أن ملك المغرب "يستحضر، بكل تقدير، المناقب الحميدة للراحل العزيز، المشهود له بالولاء والإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، وبالكفاءة والتفاني ونكران الذات في كل ما أنيط به من مهام أكاديمية وحكومية سامية".

ومما جاء في التعزية: "وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Oujdi الجمعة 26 يناير 2018 - 16:43
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ما الجدوى من وجود مهنة العدول في ظل وجود مهنة الموثق ... أليس كلاهما يقومان بنفس المهمة .. اذا الى متى هذا التخبط في ازدواجية التوثيق بين التوثيق التقليدي و التوثيق العصري ...
الحل في رأيي يكمن في الغاء مهنة العدل و الاكتفاء فقط بالتوثيق العصري الذي ليس فيه أي اشكالات تتعلق بالتمييز بين الجنسين كما هو عليه الأمر في التوثيق التقليدي "العدول" ...
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2 - عبدالله الجمعة 26 يناير 2018 - 17:14
الاه يرحمه ويجعله من اصحاب الجنة.
صورة جميلة ومتال حي لبعض الناس الذين ينسو بان الدنيا فاءتة بحال لهاذاك الرجل لي في الصورة سيدهم بنكيران تابع الكرسي والفخامة حتى نسى الموت.
يا رجل اتقي الله او بعد من السياسة او خلي الناس تخدم في راحتها بلا تعقيد او العصا في الرويضة ، سير خوذ راحتك او عبد الله راه آخرتك هي هاذيك الحفرة لي تا تشوف فيها دابا، الله يهدي ما خلق.
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