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الرئيسية | مجتمع | تنسيقية تدين تعنيف قائد لبائع متجول بالبيضاء

تنسيقية تدين تعنيف قائد لبائع متجول بالبيضاء

تنسيقية تدين تعنيف قائد لبائع متجول بالبيضاء
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 26 يناير 2018 - 18:13

قال شهود عيان إن مواطنا، يعمل بائعا متجولا للفواكه، تعرض، زوال أمس الخميس، لاعتداء جسدي على أيدي مجموعة من ممثلي السلطة المحلية؛ من بينهم قائد الملحقة الإدارية الألفة الواقعة قرب مسجد "الإيراوي"، وعون سلطة واثنان من عناصر القوات المساعدة.

ووثق شريط فيديو لعملية الاعتداء، التي استعمل فيها قائد الملحقة الإدارية الألفة عصا خشبية في ضرب البائع المتجول، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه داخل سيارة صغيرة والتوجه به صوب مقر الملحقة الإدارية.

وأكد شهود العيان، الذين اتصلت بهم هسبريس، أنهم تفاجؤوا بصراخ البائع المتجول قبل أن يشاهدوا عملية الاعتداء التي تمت أمام الباب الرئيسي لمدرسة الوفاق العمومية، غير بعيد عن مستشفى الشيخ زايد الإماراتي.

وأدان حسن الصمدي، عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، عملية الاعتداء، وقال إن استعمال العنف من لدن ممثلي السلطات المحلية في تعاملهم مع الباعة المتجولين أمر مرفوض.

وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس، إن "القانون واضح في هذا الشأن، ويتوجب على رجال السلطة احترام القانون واتباع المساطر القانونية في تعاملهم مع أي نوع من المخالفات في حالة وقوعها".

وأضاف عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني: "احترام السلامة الجسدية للمواطنين يجب أن يلتزم به ممثلو السلطات المحلية، وما وقع يوم أمس غير مقبول".

وتابع بأن الباعة المتجولين هم ضحايا لسياسة اقتصادية فاشلة للحكومة، والظروف الاقتصادية غير المواتية هي التي رمت بهم إلى أحضان البيع في الأزقة، ولا يجب التعامل معهم بازدراء"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق في هذه الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - الحسين الجمعة 26 يناير 2018 - 18:32
انظروا الى بلد الديمقراطية وبلد حقوق الانسان كاننا نعيش في منتصف السبعينيات وليس في شهر يناير 2018
مثل هذه التصرفات هي التي ستؤدي لا قدر الله الى ما حصل في كثير من البلاد.
لان الابواب امام الشباب مغلق تماما لا وظيفة ولا سكن ولا التعليم. مسؤلين اتقوا الله في انفسكم واعلموا انكم مسؤلون امام الله عن هاؤلاء الناس.
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78
2 - cenkori الجمعة 26 يناير 2018 - 18:36
je n est rien comprie,le caid qui est un agent de l interieur punis avec torture un citoyen qui a perdu tout ce qu il a,marchandise sont transport ect
alors qu il est le role de juge si le caid execute l ordre de punire ce cytoyen sans defence
si vous seme la violence par les agent de l interieur .le citoyen un jour va faire la meme chose verse l acide sur le visage de ces responsables ect meme faire la vangence contre la famille de ce responsable,
car personne ne peut donne credit a la famille de ce pauvres et ces enfantsplus les marocain ayacha ne peuvent dire que meskine hagrouh ou chez dieu il y a le jugement ect
meme si vous vire ce caid ,il on un en reserve avec la meme education a l ecole admisnitrative territorial ou pire
vive nasser et ahmed zafzafi
libertye justice zafzafi
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-2
3 - احساين الجمعة 26 يناير 2018 - 18:37
الله يهديكم كأبيع اعلى احمار بائع رحال من جهة اخرى السيد الي لابس قميص ابيض في الفيديو خاص اتابعوه الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوانات لانه كان كا يضرب لحمار بالعصى و هدا مسجل و كانو غير كا يدفعو البائع الرحال باش اخلي الكروسة تمشي مع اعوان السلطة....بالله عليكم واش احمار او كروصة احدى مستشفى الشبخ زائد وراه الشوهة ...
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-39
4 - ahmad الجمعة 26 يناير 2018 - 18:42
ferracha pour moi c'est un travail des femmes est pour les handicapé tous le monde veut faire ce travail ou il y'a pas mal d'argent avec le moindre travail
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-25
5 - عمر الجمعة 26 يناير 2018 - 18:43
حل إشكالية الباعة المتجولين لبست من مسؤولية القاءد الذي يؤدي وظيفته. ..إنما مسؤوليتنا جميعا لأننا نحن من نختار من يمثلنا على مستوى المجالس البلدية و البرلمان ...فكفى من هذه الشعارات الفارغة من هذه التنسيقيات. ..وإذا كانوا فعلا متأثرين بما وقع لهذا الشخص ..فليبحثوا عنه و يتضامنو معه عبر دعمه و خلق مشروع له قار و نضيف عوض حمار يسير وسط الشوارع ..
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51
6 - هناك رب فوق كل ظالم الجمعة 26 يناير 2018 - 18:46
لا حول ولا قوة ألا بالله احتقرنا يوم تم الزيادة في الخضروات الفواكه السلع المدرسة النقل الكازوال ...ولم نفعل شيئ احتقرنا في اقتطاع التقاعد ...ولم نفعل شيئ احتقرنا عندما نفضل معاناة المرض ولا نستطيع الذهاب ألى المستشفى ...اي شعب نحن كي نقبل هذا الذل ناكل العصا والكل يتفرج
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15
7 - jamal الجمعة 26 يناير 2018 - 18:47
تم تعنيفه ليس لإنه بائع غير نظامي.بل لانه كان لا يعطي اتاوة.يعني بالعربية تاعرابت.كون كان بركاك.ولا كيدور كون والله ما يقيسو حتى واحد.والكل يعرف هدا.
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7
8 - عبدالله الجمعة 26 يناير 2018 - 18:49
اجي دير عندي التحقيق يا رجل وعندي جوابك!!!!
المغرب بلاد السيبة ولى او المغاربة بغاو يعيشو في غابة او الشعب كله يشتكي من هاذ الجوالة وان كنت تشجع الفوضى والهمجية خصك تسكت او دخل سوق راسك لان هاذ الشوهة ولات في المغرب كامل لي حفات ليه يجي من الخيمة او يدخل للمدينة او يدير ما بغا ، شوف اسدي بغينا مغرب نقي ماشي مزبلة او الى بقا فيك هاذ الرجل خدمو عندك راه هاذ الفوضى كاينة غير في المغرب او هاذ الجوالة راهم سلاكيط او ما مربيينش او فرعنين بزاف او ما يصلح معاهم غير الدبوز لأنهم ماشي ديال الضرافات او الكلام النقي.
اتمنى ان التحقيق ديالي كان في مكانه او الى ما فهمتيش سير الى الغابة ديال أمازون يفهموك شوية.
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17
9 - متخلف في بلد التلف الجمعة 26 يناير 2018 - 18:52
بلاد الفوضى بامتياز في كل شيء ..لان كل شيء مبني على باطل. وكل ما بني على باطل فهو باطل. سبب ذالك الاقتطاد الريعي الغير المهيكل و غير المنظم و الادارة المتخلفة الغير المتطورة مع تطور الزمن. فالفايد ما زال يعمل بعقلية ملياة بحمولة الاستعمار من بطش ومزاجية وعقلية جد متخلفة. لك الله يابلدي ولا من يرحم الا انت.
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8
10 - Mohamed الجمعة 26 يناير 2018 - 18:53
de quoi vont vivre ces gens????????????
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0
11 - الوطنية الجمعة 26 يناير 2018 - 18:54
كثرة الكرارس والباعة المتجولين هي سياسة التجويع التي انتهجها حزب الندالة الذي شجع هؤلاء ببيع الرايب ووو مقابل شراء الاصوات والنتيجة تطويق الاحياء بالكرارس والتريبورتور وها هم يعنفونهم بعد الاستفادة منهم
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11
12 - متتبع الجمعة 26 يناير 2018 - 19:04
مادا يحري بالظبط في مقاطعة الحي الحسني اين هي مسؤولية الجهة المكلفة بإعطاء الاموار والتعليمات الصارمة للقواد واعوان السلطة في احترام حقوق الإنسان واحترام صورة المغرب والتزامه لمقتضيات مبدأ حقوق الانسان كيف يعقل واننا في سنة 2017 نسمع بان قائد الليمون تم احتجاز مواطن بمرحاظ الملحقة طيلة يوم كامل بدون استسارة اية جهة واليوم قائد يعرض مواطن للضرب والتنكيل امام العموم اين دور الرييس المباشر لهؤلاء القواد الدين ارادوا ان يعيدوا بالمغرب الى عهد الباشا الكلاوي ايام الاستعمار كيف يتم التساهل مع مثل هؤلاء بعدما قطع العهد الجديد عهد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله مع كل اشكال العنف والتعسف الدي خلقته سنوات الجمر والرصاص في اطار المصالحة الوطنبة لجبر الضرر. .
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0
13 - شرقي الجمعة 26 يناير 2018 - 19:06
ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله عندما يتجهل رجل السلطة البعاء جايلين نقول هد منكر يجب تحرير الملك العمومي وعندما يتدخل قائد القوات المساعدة وعوان السلطة تقوم القيامة ضدهم واتهامهم بشيء خرى
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6
14 - عبد اللطيف الجمعة 26 يناير 2018 - 19:09
والله حرام عجز لساني على التعليق بمشاهدة هذا الفيديو .اين حقوق الا نسان. حرام عليكم اتضحكون على المغاربة بوجود وزارة حقوق الا نسان اين الا نسانية !!!! يا صناع القرار.؟؟؟؟؟وشكرا .
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4
15 - فيك الجمعة 26 يناير 2018 - 19:13
راه السلطة الا بقات هيده راه عتفقد الهيبة ذيلها والناس معتبقاش تخاف
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3
16 - الوجدي الحر. الجمعة 26 يناير 2018 - 19:16
يبدو من خلال الفيديو أنه ليس هنالك تعنيف ولا هم يحزنون على البائع المتجول والملاحظ أن المدن المغربية اصبحت تغص بالباعة المتجولين واكتضاض اشوارع بهم مما يجعل استحالة المرور لا للسيارات ولا حتى للرلجلين زد على ذلك رداءة السلع الغذائية الغير المغطاة. يجب على السلطة محاربة هذه الظاهرة التي تشوه البلاد برمتها ولا يجوز لأي واحد مهما كان تحدية السلطات واتهام الدولة بالتقصير في حق هؤلاء الفاشلين من يريد حقا أن يشتغل ويكسب لقمة عيشه فهناك الف طريقة لكسبها. و العجيب في الامر ان جل المواطنين يتعاطفون مع هذه الفئة من البطاليين لاشعال الفنتة. بلدنا والحمد لله بخير وعلى خير فانظروا إلى جيرانكم و معانلتهم إنهم لا يجدون لا الخبز ولا الحليب إلا بمشقة وضياع الوقت في الطابور. وأنتم لكم الخيرات ومع ذلك تشتكون وتلومون الحكومة فإذا لم يرد الله أن يرزقكم فم عسى أن تفعله لكم الدولة. اسع أيه العبد يسعى الله معك.
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10
17 - casawi الجمعة 26 يناير 2018 - 19:23
شكرا الأخ عمر هاذ التنسيقيات خاصهم يقلبوا على المعوزين و يعونوهم ماشي يركبوا عليهم لاجندتهم فنحن ضد العشوائية وكل ما يضر ببلدنا الحبيب
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10
18 - سيبة الجمعة 26 يناير 2018 - 19:29
arrêtons cette polémique...le Quaid n'avait fait que son devoir car malheureusement on se trouve souvent confronter à des personnes qui veulent imposer leur loi....dans ce cas on n'a pas d'autre choix que de faire sortir le dialogue des fouets...
nous sommes dans un pays de loi et de démocratie tout le monde doit savoir leur droit et prend toute responsabilité en cas de déviation...donc soyons raisonnable et ne vous vous laissez pas emporter par des opinions naïf
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1
19 - احبك وطني الجمعة 26 يناير 2018 - 19:45
السي الصمدي ليست الحكومات الفاشلة على حد تعبيرك هي من رمت بهؤلاء الى الشارع بل هو كسلهم وتواكلهم وعجزهم عن بناء مستقبل سوي وربما فيه شيء من عقوق الوالدين ، والسيد القائد رجل سلطة ومتمرس على كيفية التعامل مع المواطنين وهذا البائع المتجول خرق تنبيهات السلطات المحلية له ولغيره بعدم عرض السلع امام باب المسجد نظرا للضجيج الذي يحدثونه ويرافق فترة الصلاة وكذلك لعرقلة السير والمرور ولم يمتثل البائع بعدما وجه اليه اعوان السلطة تحذيرات وتوجيهات لذلك كان لابد من زجره وانا عن العنف فليس في الشريط ما يدل عليه بل الشريط يظهر ان البائع المتجول ابدى مقاومة شرسة ولم يتم ابعاده الا بالقوة ولم يلمسه احد بسوء من رجال الملحقة الادارية . ونرجو ان يكون مفهوم حقوق الانسان هو نصرة المواطن بان تبينوا له اخطاءه وتقوموه ليكون مواطنا صالحا لا ان تصرخوا بالبطلان والبهتان كلما تدخلت السلطات لتنظيم البلاد وربما انتم اول من يشتكي وينزعج من ضوضاء هؤلاء . فخليونا الله يحفظكم من المزايدات باسم المواطن والحكرة وماشابهها
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7
20 - driss الجمعة 26 يناير 2018 - 19:50
الحكرة هي اللي داير هاد البائع المتجول حاكر المغاربة كاملين حيت كاين اللي حال حانوت فالسوق باش يبيع فيه حتى هو الفواكه وكيخلص ضريبة ديالو وكاين واحد باغي يدوز غيلقاه معرقلو السير ديالو حاكر داك القايد اللي غيقولو مدايرش خدمتو. والقايد مغيدير معاه هاد الخطوة حتى يكون تبسل عليه بزاف.
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3
21 - محمد الجمعة 26 يناير 2018 - 19:58
لنحتمل ان السيد عضو التنسيقية كان يمشي في الشارع بسيارته وامامه صاحب هذه العربة المجرورة بدابة حيث يعرقل السير .هل يصبر حتى يمر صاحب العربة؟ولقدر الله واستعمل منبه السيارة لتنبيه فانه سيسمعه كلاما نابيا يندى له الجبين.فهل يعقل ان تجد عربة يجرها حمارا بالشاع العام وسط السيارات.وللاشارة هناك بعض المغالطات في هذا المقال.من خلال الموضوع يتبين انه لا توجد مدرسة قرب مستشفى الشيخ خليفة وليس مستشفى الشيخ زايدوهذا خطأ مستشفى الشيخ زايد يوجد بالرباط.وانما يوجد امام المستشفى جامعة محمد السادس للطب.
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3
22 - عبد الرحيم الجمعة 26 يناير 2018 - 20:03
الحمدالله ارب العالمين
عطا الوسع في الحياء كلهم وفرق الارزاق للكول واحد ولكين الحترام اللكول جهات كول واحد يحسن
عونه والمسولية اللجميع المكان الي منعه عليهم
يبتعيدو عليه مايقربهم حتي واحد هم. بلعكس يمشي غير المكان محصور منين توقع شي واقعة
كول تعلقة علي مسولين
علاش ماقلتوش ماقال بيع المتجويل فاش تكلام
معه المسول رادة الفعل الله يهديكم لي بغا ينشر
شي تعلق خصو بعرف ماقل ضارب وا لمضروب والي
دار الفيديو كان بعيد بشي عمارة ودار فيدبو بعد
نقطة الانطلاقة )دائما ليتم هو لي تقب لغطا،(
الله يعرف ويرزاق الجميع والله عوين ويرعا الجميع
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0
23 - رضوان الجمعة 26 يناير 2018 - 20:09
العنف يولد العنف والسيد القاءد يجب معاقبته هو ومن كان يشاركه في الجريمة.انا اتكلم بمعايير الديمقراطية.واش ديما الملك خاصو يدخل.هاد الشي راه عار و حشومة
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-3
24 - سليم الجمعة 26 يناير 2018 - 20:13
هذو تيصلحو لهم غير المشرملين ما تيقدروش يقربوا لهم وهذا مسكين كيترزق الله بديك الكروسة ديالو العالم الله منين جاب فلوسها تكرفصو عليه، ما بقى ما يعجب
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-2
25 - لا علاقة الجمعة 26 يناير 2018 - 20:19
ماراي التنسيقية في القائد المعنف من طرف مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بطنجة وهو يمارس عمله كموظف عمومي ام ان مفهوم الحكرة لا يندرج ضمن هذا السياق اذا تعلق الامر باهانة رجل السلطة والاستخفاف بهبة الدولة والمؤسسات بعجرفة الاستقواء الحزبي
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1
26 - باغي نعرف الجمعة 26 يناير 2018 - 20:23
لمادا اﻹدانة ..... الجمعية ضليعة بالقانون .،، ولها محاموها،،،،، لمادا ﻻتنصب نفسها طرفا مدنيا وتتابع القائد امام المحكمة ان كانت حقا تريد الدفاع عن البسطاء ..، اعلموا ان الضغط يولد اﻹنفجار ((((((( ﻻشغل ﻻتعليم ﻻصحة ....... إلى متى????''
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27 - مواطن مقهور الجمعة 26 يناير 2018 - 20:43
وياتي في الاخير بعض المسترزقين وممتصي دماء الشعب بصراخهم وعويلهم حينما تتحدث عنا المنظمات الدولية لحقوق الانسان مما يحدث من قمع وحكرة يومية في هذا الوطن.. كل هذا سببه السياسة العرجاء ونهب المسؤولين للميزانيات كانت ستقام بها اسواق ومركبات تجارية لاستقرار هؤلاء الباعة المتجولين والذين اغلبيتهم لديه عاءلة تنتظره لسد حاجياتها اليومية .. انها حالة واحدة من الاف الحالات التي تحدث يوميا في حق هذه الفءة من الشعب المقهور .. في الدول التي تحترم شعبها يمنع حتى ضرب الحيوان فما بالك بانسان ... لكم الله ياشعب وطني المقهور
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28 - baghi-ti9ar الجمعة 26 يناير 2018 - 20:46
خاص اتابعوه الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوانات لانه كان يضرب لحمار بالعصى و هدا مسجل هاهاهاها والله اسيدي الا مشا فيها القيد بسبب الحمار
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29 - عبدالله الجمعة 26 يناير 2018 - 20:58
متابعة للسيد المدافع على هاذ الفوضاويين!!!
في بلد ديموقراطي اي واحد بغا يبيع في الزنقة او في ساحة معينة خصو رخصة ماشي غير اجي او حط او خصو يخلص الضريبة حتى هو ماشي واحد اي خلص او واحد لا واخا غير بعشرين درهم في النهار حتى هما فلوس ولكن انت يا رجل خصك تقول حاجة باش تبان خدام او تبقى ليك الأجرة ديالك واخا او تخلق الفوضى في البلاد.
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30 - بنعبدالسلام الجمعة 26 يناير 2018 - 21:04
ومع ذالك قام بعض المفسدين والفاسدين المتملقين في الأيام الأخيرة بتوجيه انتقاذات لاذعة للمنظمة الحقوقية النزيهة "هيومان رايس وتش" عندما وصفت المغرب بالمنتهك لحقوق الانسان. ما قام به القائد "مول زرواطة" أفضل دليل على نزاهة هذه المنظمة الحقوقية ، هيومان رايس وتش، فيما وصفت به حقوق الانسان في المغرب. ولمن يهمهم الامر نقول: إن المسؤول الذي لا يستطيع أن يحل مشاكله دون اللجوء الى "الزرواطة" فمكانه رَعْيُ الإبل وليس كرسي القيادة. إن هذا المسؤول أعطى الدليل القاطع على المفهوم الحقيقي والجديد للسلطة في بلادنا.
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