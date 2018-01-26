تنسيقية تدين تعنيف قائد لبائع متجول بالبيضاء

هسبريس – محمد لديب

قال شهود عيان إن مواطنا، يعمل بائعا متجولا للفواكه، تعرض، زوال أمس الخميس، لاعتداء جسدي على أيدي مجموعة من ممثلي السلطة المحلية؛ من بينهم قائد الملحقة الإدارية الألفة الواقعة قرب مسجد "الإيراوي"، وعون سلطة واثنان من عناصر القوات المساعدة.

ووثق شريط فيديو لعملية الاعتداء، التي استعمل فيها قائد الملحقة الإدارية الألفة عصا خشبية في ضرب البائع المتجول، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه داخل سيارة صغيرة والتوجه به صوب مقر الملحقة الإدارية.

وأكد شهود العيان، الذين اتصلت بهم هسبريس، أنهم تفاجؤوا بصراخ البائع المتجول قبل أن يشاهدوا عملية الاعتداء التي تمت أمام الباب الرئيسي لمدرسة الوفاق العمومية، غير بعيد عن مستشفى الشيخ زايد الإماراتي.

وأدان حسن الصمدي، عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، عملية الاعتداء، وقال إن استعمال العنف من لدن ممثلي السلطات المحلية في تعاملهم مع الباعة المتجولين أمر مرفوض.

وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس، إن "القانون واضح في هذا الشأن، ويتوجب على رجال السلطة احترام القانون واتباع المساطر القانونية في تعاملهم مع أي نوع من المخالفات في حالة وقوعها".

وأضاف عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني: "احترام السلامة الجسدية للمواطنين يجب أن يلتزم به ممثلو السلطات المحلية، وما وقع يوم أمس غير مقبول".

وتابع بأن الباعة المتجولين هم ضحايا لسياسة اقتصادية فاشلة للحكومة، والظروف الاقتصادية غير المواتية هي التي رمت بهم إلى أحضان البيع في الأزقة، ولا يجب التعامل معهم بازدراء"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق في هذه الواقعة.