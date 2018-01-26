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كُتّاب وآراء
تنسيقية تدين تعنيف قائد لبائع متجول بالبيضاء
قال شهود عيان إن مواطنا، يعمل بائعا متجولا للفواكه، تعرض، زوال أمس الخميس، لاعتداء جسدي على أيدي مجموعة من ممثلي السلطة المحلية؛ من بينهم قائد الملحقة الإدارية الألفة الواقعة قرب مسجد "الإيراوي"، وعون سلطة واثنان من عناصر القوات المساعدة.
ووثق شريط فيديو لعملية الاعتداء، التي استعمل فيها قائد الملحقة الإدارية الألفة عصا خشبية في ضرب البائع المتجول، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه داخل سيارة صغيرة والتوجه به صوب مقر الملحقة الإدارية.
وأكد شهود العيان، الذين اتصلت بهم هسبريس، أنهم تفاجؤوا بصراخ البائع المتجول قبل أن يشاهدوا عملية الاعتداء التي تمت أمام الباب الرئيسي لمدرسة الوفاق العمومية، غير بعيد عن مستشفى الشيخ زايد الإماراتي.
وأدان حسن الصمدي، عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، عملية الاعتداء، وقال إن استعمال العنف من لدن ممثلي السلطات المحلية في تعاملهم مع الباعة المتجولين أمر مرفوض.
وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس، إن "القانون واضح في هذا الشأن، ويتوجب على رجال السلطة احترام القانون واتباع المساطر القانونية في تعاملهم مع أي نوع من المخالفات في حالة وقوعها".
وأضاف عضو التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والحكرة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني: "احترام السلامة الجسدية للمواطنين يجب أن يلتزم به ممثلو السلطات المحلية، وما وقع يوم أمس غير مقبول".
وتابع بأن الباعة المتجولين هم ضحايا لسياسة اقتصادية فاشلة للحكومة، والظروف الاقتصادية غير المواتية هي التي رمت بهم إلى أحضان البيع في الأزقة، ولا يجب التعامل معهم بازدراء"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق في هذه الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
مثل هذه التصرفات هي التي ستؤدي لا قدر الله الى ما حصل في كثير من البلاد.
لان الابواب امام الشباب مغلق تماما لا وظيفة ولا سكن ولا التعليم. مسؤلين اتقوا الله في انفسكم واعلموا انكم مسؤلون امام الله عن هاؤلاء الناس.
alors qu il est le role de juge si le caid execute l ordre de punire ce cytoyen sans defence
si vous seme la violence par les agent de l interieur .le citoyen un jour va faire la meme chose verse l acide sur le visage de ces responsables ect meme faire la vangence contre la famille de ce responsable,
car personne ne peut donne credit a la famille de ce pauvres et ces enfantsplus les marocain ayacha ne peuvent dire que meskine hagrouh ou chez dieu il y a le jugement ect
meme si vous vire ce caid ,il on un en reserve avec la meme education a l ecole admisnitrative territorial ou pire
vive nasser et ahmed zafzafi
libertye justice zafzafi
المغرب بلاد السيبة ولى او المغاربة بغاو يعيشو في غابة او الشعب كله يشتكي من هاذ الجوالة وان كنت تشجع الفوضى والهمجية خصك تسكت او دخل سوق راسك لان هاذ الشوهة ولات في المغرب كامل لي حفات ليه يجي من الخيمة او يدخل للمدينة او يدير ما بغا ، شوف اسدي بغينا مغرب نقي ماشي مزبلة او الى بقا فيك هاذ الرجل خدمو عندك راه هاذ الفوضى كاينة غير في المغرب او هاذ الجوالة راهم سلاكيط او ما مربيينش او فرعنين بزاف او ما يصلح معاهم غير الدبوز لأنهم ماشي ديال الضرافات او الكلام النقي.
اتمنى ان التحقيق ديالي كان في مكانه او الى ما فهمتيش سير الى الغابة ديال أمازون يفهموك شوية.
nous sommes dans un pays de loi et de démocratie tout le monde doit savoir leur droit et prend toute responsabilité en cas de déviation...donc soyons raisonnable et ne vous vous laissez pas emporter par des opinions naïf
عطا الوسع في الحياء كلهم وفرق الارزاق للكول واحد ولكين الحترام اللكول جهات كول واحد يحسن
عونه والمسولية اللجميع المكان الي منعه عليهم
يبتعيدو عليه مايقربهم حتي واحد هم. بلعكس يمشي غير المكان محصور منين توقع شي واقعة
كول تعلقة علي مسولين
علاش ماقلتوش ماقال بيع المتجويل فاش تكلام
معه المسول رادة الفعل الله يهديكم لي بغا ينشر
شي تعلق خصو بعرف ماقل ضارب وا لمضروب والي
دار الفيديو كان بعيد بشي عمارة ودار فيدبو بعد
نقطة الانطلاقة )دائما ليتم هو لي تقب لغطا،(
الله يعرف ويرزاق الجميع والله عوين ويرعا الجميع
في بلد ديموقراطي اي واحد بغا يبيع في الزنقة او في ساحة معينة خصو رخصة ماشي غير اجي او حط او خصو يخلص الضريبة حتى هو ماشي واحد اي خلص او واحد لا واخا غير بعشرين درهم في النهار حتى هما فلوس ولكن انت يا رجل خصك تقول حاجة باش تبان خدام او تبقى ليك الأجرة ديالك واخا او تخلق الفوضى في البلاد.