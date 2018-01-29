الداخلية تحذر من نسب "أخبار ملفّقة" إلى المغرب

هسبريس من الرباط

حذّرت وزارة الداخلية من تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات مفبركة التقطت خارج المغرب، مع تقديمها، بشكل تضليلي، على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن نشر هذه الأخبار من لدن مواقع إلكترونية وصفحات مواقع التواصل "يتم دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية"، منبها إلى خطورة هذه الأفعال "التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام".

كما شدّدت الوزارة سالفة الذكر، في آخر البلاغ، على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".