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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تحذر من نسب "أخبار ملفّقة" إلى المغرب

الداخلية تحذر من نسب "أخبار ملفّقة" إلى المغرب

الداخلية تحذر من نسب "أخبار ملفّقة" إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يناير 2018 - 15:00

حذّرت وزارة الداخلية من تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات مفبركة التقطت خارج المغرب، مع تقديمها، بشكل تضليلي، على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن نشر هذه الأخبار من لدن مواقع إلكترونية وصفحات مواقع التواصل "يتم دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية"، منبها إلى خطورة هذه الأفعال "التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام".

كما شدّدت الوزارة سالفة الذكر، في آخر البلاغ، على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الببوش الاثنين 29 يناير 2018 - 15:12
طبعا يجب التأكد من صحة الأخبار و فضح جميع اشكال الفساد و القمع و الحكرة و لا ديموقراطية و الكذب على الشعب ... أنا ضد ترويج الأكاذيب و مع فضح كل ما تم ذكره بشرط ان يكون واقعيا ... و ايضا اظن ان على وزارة الداخلية ان تحذر و تتخد الاجراءات الازمة ضد مل من يكذب على الشعب بقطع الوعود و العهود في الانتخابات و في المنابر العالية ثم لا يفي بوعوده ام هذا ليس ترويجا للأكاذيب
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141
2 - abdotinghir الاثنين 29 يناير 2018 - 15:12
الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المساس بأمن المواطنين. شكرا وزارة الداخلية
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35
3 - قائل حق الاثنين 29 يناير 2018 - 15:16
هذا خبر مزيان يجب متابعة صانعي البلبلة بين الناس
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50
4 - Aziz الاثنين 29 يناير 2018 - 15:18
Behind the fake news affecting Morocco is the Algerian regime, which has a propaganda unit made up of factory trolls and bots which manipulate information and spreads fake news about our country.

They use the same techniques used by the FSB (former KGB) to spread hatred and sow division between NATO allies and among EU members.

I read all the reports written about the Russian factory trolls and bots which were depolyed to influence the American election. It is the most sophisticated information campaign ever realised since the Cold War. The Russians are winning this game, and it seems the Algerians are inspired by them and they are waging an information war against our country and our institutions.

We are their main target. And they have factory trolls and bots which partake in our forums and distribute likes and dislikes in social media. They moved away from Polisario sites and they are now living among us in our websites like leeches.

Aziz (cybersecurity expert in Berlin).
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10
5 - علي الاثنين 29 يناير 2018 - 15:26
المطلوب ليس فقط التصدي لمفبركي ومروجي الفيديوهات المتعلقة باخبار كادبة تهم المغرب والمغاربة ولكن ايضا التصدي لمفبركي الفيديوهات التي تهول من اخبار واقعية تهم المغرب واعطائها نوعا من العنثرية مما يفقدها قيمتها كليا.
الاجهزة الجزائرية قد لا تكون بعيدة عن هدا النوع من التواصل الدي يهدف الى زعزعة استقرار البلاد - une sorte de guerre médiatique.
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13
6 - وأيضا ؟ ! الاثنين 29 يناير 2018 - 15:39
ويجب توعد بحزم من يترصد المارة بالازقة والشوارع، ويتهددهم في سلامتهم البدنية والمالية بالسيوف والسلاح الابيض.
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84
7 - khalid from security land الاثنين 29 يناير 2018 - 16:11
اقول "للوزير" كفا من الكذب و الهروب للامام، اذا كانت لك الجرأة فتكلم عن الحالات و اعطي امثلة عما تتكلم عنه، قل لنا مثلا ان من أحرقوا انفسهم بالغاز كانوا فقط يستحمون بالمحروقات و حصل خطأ ما احرقهم او ان عملية الحرق لم تحصل اصلا شرط ان تعطينا الدليل، ثم قل لنا ماذا حدث لمن اغتصب الاطفال و من حنك وجوه النساء و الرجال بالزيزوار و من قتل امه و ابيه و من اغتصبوه و رموه من النافدة و من توفي في آبار الفحم، تكلم لنا عن كل حالة ام ان تكذب كل شئ و تعود لمكتبك الجلدي الاسود الوثير المجهز بالمكيفاة و المدفيات فهاذا هو ما يعتبر كذب على الناس و تواطؤ مع جهات أجنبية لترويدنا و جعلنا مطئطئي الرؤوس لا كرامة لنا و لا عزة.
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27
8 - السعيد الاثنين 29 يناير 2018 - 16:35
لا يمكن وقف هذه الظاهرة المعيبة/المشينة الا بمعاقبة مرتكبيها وفقا لقوانين صارمة ... فهناك الكثير ممن يريدون بيع الوطن للاستعمار والامبريالية الغربية بابخص الاثمان
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10
9 - المزابي الحر الاثنين 29 يناير 2018 - 16:37
السيد المحترم وزير الداخلية المرجوا منكم سيدي إعادة النظر في المذكرة112 الصادرة 05 يناير 2017 خاصة ما يتعلق بالبند الذي يطلب فيه مرور 40 سنة على وفاة الأب لنه يستحيل ان يثبت الشخص حقه بعد هذه المدة الطويلة ونقترح أن تكون سنوات اقل من ذالك بكثير
وان تعتبر القسمة الحبية قسمة مقبولة من طرف الادارة مادام اكثر الورثة شهدوا بذالك وكل واحد يتصرف في حقه مدة 33 سنة
أقول هذا لان قائد رأس العين بإقليم سطات رفض ان يأخذ مني الأوراق التي تثبت بأني ورثت الارض وأتشرف فيها مدة 33 سنة
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4
10 - مافاهم والو الاثنين 29 يناير 2018 - 16:46
وتبقى صور الا امن ومشاهد الكريساج والعنف بعيدة عن عدسات الكاميرات وماخفي كان اعظم من ممارسات دولة في حق مواطنيها
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9
11 - م ع الاثنين 29 يناير 2018 - 16:47
يجب متابعتهم حتى في أوروبا. فالقانون الأوروبي واضح. لمادا المغرب يتعامل مع قضاء أوروبا إن لم يطالب بالمجرمين. فالمجرم ليس من يقتل أو يسرق بل أي شخص يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون
يجب إنشاء قسم إعلامياتي مغربي للهجوم على نظام العسكر الحركي و رئيس الغائب المقعد و فضح فساده و سرقة 1000 مليار دولار و دبحه و إغتصابه و إختطافه لنصف مليون جزائري و كيف يهرب الحركي الكوكايين من أمريكا اللاتينية و الحشيش من إيران و لبنان و أقراص الهلوسة من المعسكر الشرقي لدول الجوار و كيف أصبح أول منتج و مصدر و مستهلك للخمور و شبكات الدعارة المرخصة أو يسمى بيوت التسامح التي يتحكم فيها النظام و الفقر في الجزائر كقبيلة بن سليمان الدين يعيشون في الجاهلية و لا يعرفون المدرسة أو الإسلام أو أسمائهم ... و سكان القصدير و إسطبلات المواشي و الكهوف. و الجوع كالبنت التي لم تأكل لأيام بسبب الفقر و الحراقة بل حتى أطفال حرقوا في قوارب الموت و السياحة الجنسية بالجزائر كالعجوز باروش الدي إغتصب مئات الجزائريات أو كردشان الدي إغتصب 170 جزائرية بالعاصم
الجزائر تقوم بحرب شاملة على المغرب لأن المسؤولون نائمون و الملك لا يصله ما يحدث
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-1
12 - لا للسكيزوفرينيا الاثنين 29 يناير 2018 - 16:51
نعم نحن مع فضح جميع الملابسات وخصوصا المتعلقة بفضح الريع السياسي و العقارات بابخص الاثمان سواءا في طريق زعير أو في طريق التنمية الفاشلة.
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9
13 - رزوقي الاثنين 29 يناير 2018 - 17:09
نحت معكم السيد الوزير حيث نرفض التشويش وخلق الفتنة في وطننا العزيز . لكن سيدي الوزيز تمنيت لو اعطيتنا امثلة من اجل التنوير . وشكرا
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10
14 - الزمر الاثنين 29 يناير 2018 - 17:14
القوانين الموجودة على الورق لا قيمة لها، ولا قيمة إلى الدولة التي لا تطبقها، والمريض الدي لا يتابع العلاج ولا يستعمل الأدوية التي كتبه له الطبيب يؤدي الى تتدهور صحته وبعدها إلى ما هو أسوء، وهدا ما يحصل في المغرب ، الفساد مفتشي في الأغنياء مثل الفقراء ولا فرق بينهما ،وكل يشكي ويبكي في السابق وحدنا الدين والآن وحدنا الفساد ،وسبب غياب الدولة ؟هده الدولة التي من واجبها أن توحدنا بالقوانين.
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5
15 - kayssar الاثنين 29 يناير 2018 - 17:23
يجب الضرب بيد من حديد على يد كل من يتجرأ على نشر اخبار كاذبة او فديوهات مفبركة او تخص جهات او بلدان اخرى ، زاعما انها وقعت في المغرب، لان هده الظاهرة أصبحت متداولة و يستعملها الكثير من الدين في قلوبهم مرض و زادهم الله مرضا. فالوطن رغم ما يمكن للإنسان ان يعانيه فوق كل اعتبار ، فلن نحارب الفساد بفساد مثله، و الحقيقة يسهل إيصالها و اقناع الناس بها خلافا لما هو مفبرك و هدفه تبخيس كل شيئ و تشويه الآخرين و تقزيمهم .
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4
16 - tito الاثنين 29 يناير 2018 - 17:37
Mais donnez nous des détails ! ! ! Le ministère parle sans donner aucun détails, ils ont peur la haut .
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0
17 - كاعي الاثنين 29 يناير 2018 - 17:49
ما خفي اعظم.غير خلينا ساكتين .داكشي لي كاين في المغريب ما كاين حتا في مكان في الكرة الأرضية .
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3
18 - Facebook الاثنين 29 يناير 2018 - 17:55
الحل بين أيدي القارئ، إذا أراد أن يكون فاعلا في تغيير نمط عيشه... توقفوا عن استعمال فيسبوك، مضيعة للوقت، ثرثرة، أخبار و فيديوهات كاذبة، الأفضل الاشتراك في مجلات الكترونية مخصصة، حتى الأخبار العلمية أصبحنا نشك في مصادرها... كل ذلك يؤثر على العقل و الموضوعية و التفكير بشكل سليم... أصبحت الأخبار تنهال علينا من محيطنا و ألاحظ ضعف التركيز والعصبية في الانتفاض أمام أخبار لايصدقها العقل و يصدقها البعض لتنقلب الموازين و المبادئ، فما بالك بالمراهقين أو الطلبة الذي يجب أن يستخدموا العقل أكثر في فترة الدراسة إن استهلكوا من هذه الأخبار ...
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6
19 - بودواهي الاثنين 29 يناير 2018 - 19:33
عمادا يتكلم السيد الوزير ..!!!!
ادا كان يعني الفقر المدقع و الفساد الفضيع المستشري و البطالة القاتلة المنتشرة و نهب خيرات المغاربة بالجملة و الانتشار الفضيع للرشوة و الموت في قوارب الهجرة عبر البحر و الحالة الفضيعة المخزية التي أصبح عليها التعليم و الصحة في المغرب و الجريمة و القتل و التشرميل الدي أصبح احداثا يومية نظرا للفقر و العوز وووو ...
ادا كان يتكلم على هده الأشياء فكل المغاربة يقولون له هل لديك المزيد من العقاب و الماسي ..؟؟؟؟ تفضل و استمر ...!!!!
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