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كُتّاب وآراء
الداخلية تحذر من نسب "أخبار ملفّقة" إلى المغرب
حذّرت وزارة الداخلية من تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات مفبركة التقطت خارج المغرب، مع تقديمها، بشكل تضليلي، على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن نشر هذه الأخبار من لدن مواقع إلكترونية وصفحات مواقع التواصل "يتم دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية"، منبها إلى خطورة هذه الأفعال "التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام".
كما شدّدت الوزارة سالفة الذكر، في آخر البلاغ، على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
They use the same techniques used by the FSB (former KGB) to spread hatred and sow division between NATO allies and among EU members.
I read all the reports written about the Russian factory trolls and bots which were depolyed to influence the American election. It is the most sophisticated information campaign ever realised since the Cold War. The Russians are winning this game, and it seems the Algerians are inspired by them and they are waging an information war against our country and our institutions.
We are their main target. And they have factory trolls and bots which partake in our forums and distribute likes and dislikes in social media. They moved away from Polisario sites and they are now living among us in our websites like leeches.
Aziz (cybersecurity expert in Berlin).
الاجهزة الجزائرية قد لا تكون بعيدة عن هدا النوع من التواصل الدي يهدف الى زعزعة استقرار البلاد - une sorte de guerre médiatique.
وان تعتبر القسمة الحبية قسمة مقبولة من طرف الادارة مادام اكثر الورثة شهدوا بذالك وكل واحد يتصرف في حقه مدة 33 سنة
أقول هذا لان قائد رأس العين بإقليم سطات رفض ان يأخذ مني الأوراق التي تثبت بأني ورثت الارض وأتشرف فيها مدة 33 سنة
يجب إنشاء قسم إعلامياتي مغربي للهجوم على نظام العسكر الحركي و رئيس الغائب المقعد و فضح فساده و سرقة 1000 مليار دولار و دبحه و إغتصابه و إختطافه لنصف مليون جزائري و كيف يهرب الحركي الكوكايين من أمريكا اللاتينية و الحشيش من إيران و لبنان و أقراص الهلوسة من المعسكر الشرقي لدول الجوار و كيف أصبح أول منتج و مصدر و مستهلك للخمور و شبكات الدعارة المرخصة أو يسمى بيوت التسامح التي يتحكم فيها النظام و الفقر في الجزائر كقبيلة بن سليمان الدين يعيشون في الجاهلية و لا يعرفون المدرسة أو الإسلام أو أسمائهم ... و سكان القصدير و إسطبلات المواشي و الكهوف. و الجوع كالبنت التي لم تأكل لأيام بسبب الفقر و الحراقة بل حتى أطفال حرقوا في قوارب الموت و السياحة الجنسية بالجزائر كالعجوز باروش الدي إغتصب مئات الجزائريات أو كردشان الدي إغتصب 170 جزائرية بالعاصم
الجزائر تقوم بحرب شاملة على المغرب لأن المسؤولون نائمون و الملك لا يصله ما يحدث
ادا كان يعني الفقر المدقع و الفساد الفضيع المستشري و البطالة القاتلة المنتشرة و نهب خيرات المغاربة بالجملة و الانتشار الفضيع للرشوة و الموت في قوارب الهجرة عبر البحر و الحالة الفضيعة المخزية التي أصبح عليها التعليم و الصحة في المغرب و الجريمة و القتل و التشرميل الدي أصبح احداثا يومية نظرا للفقر و العوز وووو ...
ادا كان يتكلم على هده الأشياء فكل المغاربة يقولون له هل لديك المزيد من العقاب و الماسي ..؟؟؟؟ تفضل و استمر ...!!!!