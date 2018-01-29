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بوابة إلكترونية تسهل خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

بوابة إلكترونية تسهل خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 يناير 2018 - 20:00

أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوابة إلكترونية من أجل تمكين منخرطيها من الولوج إلى الخدمات المقدمة إليهم من طرفها بشكل يسير، دونما حاجة إلى التنقل إلى مقرات مصالحها، سواء الصحية أو الاجتماعية.

وستمكّن البوابة الإلكترونية، التي أعلن عن إطلاقها اليوم الإثنين، منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تتبع ملفاتهم المتعلقة بالتقاعد والتغطية الصحية، كما ستمكّن المؤسسات المنخرطة بالتعاضدية من التصريح بالمنخرطين.

عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال في ندوة صحافية عقدها بالمناسبة إن "البوابة الإلكترونية التي أطلقتها التعاضدية ستمكن منخرطيها من خدمة جيدة من حيث الوصول إلى المعلومات، وستسهّل عليهم مأمورية تتبع ملفاتهم".

وتتضمن البوابة الإلكترونية لـ"MGPAP" مجموعة من الفضاءات الخاصة بالتواصل مع المنخرطين، مثل فضاء المنخرط، الذي يمكّن من تتبع الشكايات، والمواعيد في الوحدات الصحية والاجتماعية، وملفات التقاعد...

وستُعفي البوابة الإلكترونية المتاحة باللغتين العربية والفرنسية، مع إمكانية البحث باللغتين الإنجليزية والإسبانية، منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من التنقل إلى مقرات مصالح التعاضدية، أو الاتصال بها هاتفيا.

وتضم البوابة أيضا فضاء خاصا بالمؤسسات المنخرطة داخل التعاضدية، سيمكنها من التصريح بالموظفين بطريقة إلكترونية، بعدما كانت هذه العملية تتم في السابق بطريقة ورقية.

كما تتضمن البوابة الإلكترونية فضاء المندوب، الذي يتيح إمكانية التواصل مع الأجهزة المسيّرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل تتبع الأنشطة التي تقوم بها هذه الأجهزة، إضافة إلى فضاء يمكّن المنخرطين من تحميل الوثائق.

الـ"MGPAP" خصصت، أيضا، فضاء لتتبع الصفقات العمومية من أجل إضفاء الشفافية عليها، سيتيح تتبع الصفقات العمومية التي تقدم التعاضدية عروض طلباتها، وكذا المعايير التي تؤطرها.

من جهة ثانية، نفى عبد المولى عبد المومني الاتهامات الموجهة إلى التعاضدية بوجود فساد فيها، ودحض اتهامات سبق أن وجهها إليه محمد يتيم، وزير الشغل، الذي قال في تصريحات سابقة إن مالية التعاضدية تشوبها اختلالات وشبهات، مقدما مجموعة من الأرقام التي قال إنها تدل على أن تدبير التعاضدية يسير بطريقة صحيحة.

وقال: "لا أريد الخوض في هذا الموضوع، لأن الجواب الجيد على كل الاتهامات التي نسمعها من هنا وهنا، هو العمل، وهو النتائج التي نحققها"، مضيفا: "للرد على مسألة الاختلاسات واتهامات وزير التشغيل، أحيلكم على نتائج commissaire au compte الذي كلفناه بإجراء محاسبة، رغم أن القانون لا يلزمنا بذلك، والذي أكد أن تسيير التعاضدية يتم بطريقة صحيحة".

وقدم عبد المولى مجموعة من الأرقام التي قال إنها تفند وجود أي اختلالات في مالية التعاضدية، وقال: "حين تولينا المسؤولية وجدنا عجزا ماليا بناقص مليار ونصف، وحاليا لدينا في الصندوق تسعة ملايير، وتسعة ملايير أخرى كدين على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولو لم تكن هناك شفافية ما كنا لنصل إلى ما حققناه اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - BRAHIM الاثنين 29 يناير 2018 - 20:28
لماذا منحة التقاعد التي تمنحها التعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية هي حوالي 6000 درهم في حين تمنح شقيقتها تعاضدية التعليم حوالي 50000 درهم( ويييييه خمسة دلمليون) لكل متقاعد علما أنهما منضويان تحت نفس الصندوق CNOPS و مبالغ الاقتطاعات متقاربة جدا ؟؟؟؟؟؟؟؟
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10
2 - montasser الاثنين 29 يناير 2018 - 20:38
الاقتطاعات مستمرة والتعويضات الله يجيب....ملفات مرضية تلغى بعبارة rejeteدون ذكر السبب ولا تقديم ايضاحات...اذا كان الفاءض هو 9مليار عطيونا التعويضات ديالنا...انا عندي ملفات ما زالت عالقة منذ اربعة اشهر..علاش
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13
3 - نزهة الاثنين 29 يناير 2018 - 20:59
لم تعد لنا ثقة في مصداقية اية مؤسسة عمومية او خاصة ﻻن الضمير المهني مات ومازال ميتا فنحن نعرف كيف بمكن فبركة ااحقائق والمستندات داخل أﻹدارات اﻻ مارحم ربي ونتمنى ومن كل اعماق القلب ان يستقبم حال اﻹدارات وان ينكبوا على خدمة البﻻد ويسعوا الى رقيها وتعود لنا الثقة في مسيريها
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4 - PR0F الاثنين 29 يناير 2018 - 21:04
50000dhوهذي كدبة لابنة.منين جبتيها
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5 - Abou majd الاثنين 29 يناير 2018 - 21:04
البوابة موجودة منذ زمان لدى الكنوبس لتتبع الملفات ما الجديد تتركون المفيد والمهم وتعملون على الهامش والتفاهات المهم هو تغطية صحية حقيقية اي مائة بالمائة لجميع الامراض والادوية والخدمات الطبية الموظفين المنخرطين في المستشفيات العمومية والخاصة النمخرطون كيسعاوا لاجل العلاج وانتم تعلمون ذلك حق العلم وكذلك شراء الادوية والراديو المنخرطون يبحثون عن الرميد وانتم تحدثون البوابات ماذا الاضافة انتم هناك لتقديم الخدمات الصحية وتحسينها وتتبع المتغيرات الصحية بالسرعة اللازمة وليس لسياسة البهرجة وتجميل الواجهة التي لن تفيد بلدكم في شىء اذهبوا لايطاليا لتروا التغطية الصحية يامن يسعدون على حساب ماسي الشعب المغربي وتعلموا كيف تخدمون بلدكم بدل التلاوي لتبرير ما انتم عليه
واتساءل أخيرا لماذا لم تشارك في الجولة التحسيسية بالجهات ارسلتم الموظفين ليحكوا لنا عن المساطر والادارة هذا دليل على عدم تحملكم المسؤولية للتواصل مع المنخرطين ومواجهة التحديات الحقيقية فيقوا ربما قد ندرك القطار
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6 - عبد الاثنين 29 يناير 2018 - 21:10
السلام عليكم.
Ceux qui travaillent dans l'administration publique peuvent prétendre à des droits et vivre dignement dans ce pays, le reste de la population survient et et empochent des miettes.
Comprennez-vous maintenant, Monsieur benkirane ,pourquoi le public attire les diplômés?
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7 - salah الاثنين 29 يناير 2018 - 21:13
لاشك أن الفكرة نبيلة لكن يبقى الأهم هو التسريع في تسوية الملفات-العالقة في الطريق-خاصة الأمراض المزمنة منها،عيب أعار 5 ديال الملفات مسجلة تخص مرض الريماتويد لزوجتي منذ شهور،وتم تعويضي في إحدى هذه الملفات بأقل من نصف المبلغ وعندما تذهب لتشتكي لا تجد أي مخاطب،وحتى الذي يجتهد يقدم لك جواباغير مقنع بدعوى لقد تم تعويضك على أساس الدواء الجنيس،علما أن دواء ارافا ليس له جنيس في المغرب فلماذا هذا الحيف،المنخرط همه الوحيد التسريع ولا شيء غير التسريع في تسوية الملفات،لقد سرت أخجل حين ألج الصيدلية لأنني كانتصارف معاه فالدوا بقات شي حكرةاكثر من هذي؟!!!
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