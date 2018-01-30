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لفتيت يبعد "رد الفعل" عن مواجهة الحكومة لمعاناة المغاربة مع البرد

لفتيت يبعد "رد الفعل" عن مواجهة الحكومة لمعاناة المغاربة مع البرد
هسبريس- محمد بلقاسم (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:00

قال عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة معاناة الساكنة مع موجة الثلج والصقيع التي تجتاح المملكة مازالت مستمرة، مؤكدا أنها تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل، وليس رد فعل.

وقال لفتيت اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، "إننا أمام وضع استثنائي خلال موسم الشتاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة لها مخطط سنوي يتم وضعه بشكل قبلي، وليس في آخر ساعة".

وأضاف المسؤول الحكومي في هذا الصدد: "التدخل يكون في الحالات التي لا يمكن التحكم فيها، وعندما تكون حالات استثنائية يجب أن تكون التدخلات استثنائية"، موردا أن "هذا برنامج حكومي وليس رد فعل، بل يتم الاستعداد له منذ مدة لمواجهة هذه الموجات".

"الحكومة تقوم بعملها للاستعداد والاستجابة لمتطلبات الساكنة التي تعاني من قساوة الجو"، يقول وزير الداخلية الذي جدد التأكيد على أن "صندوق التنمية القروية ومحاربة التفاوت المجالي، الذي انطلق منذ السنة الماضية، يهدف إلى فك العزلة وخلق الشروط المواتية لتعيش الساكنة في ظروف مريحة".

وفي معرض أجوبته على أسئلة المستشارين، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية معبأة من خلال مقاربة استباقية لدعم الساكنة والتخفيف من الآثار السلبية للأحوال الجوية السيئة، موردا أنه "بتعليمات ملكية، دأبت وزارة الداخلية على وضع مخطط سنوي لمواجهة موجة البرد ومساعدة السكان المتضررين".

وبهذا الخصوص، أوضح لفتيت أنه طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، "تمت إقامة مستشفيين عسكريين بتنغير وشيشاوة ومستشفى ميداني في ميدلت، كما انطلقت عملية توزيع المؤن في 22 إقليما بمعدل 1005 دواوير، ويتم فتح الطرق الوطنية التي تقطع بالثلوج، وفك العزلة عن الدواوير صعبة الولوج، وتعبئة آليات إزاحة الثلوج ووضع الحواجز الثلجية لحماية مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات".

وكشف لفتيت أنه تم "التكفل بأزيد من 6 آلاف شخص دون مأوى لحمايتهم من تداعيات البرد وتقديم الطعام والخدمات الإنسانية لهم، وإحصاء أزيد من 3 آلاف امرأة حامل، وتم التكفل بأزيد من 260 امرأة في دور الأمومة، مع تنظيم 371 قافلة طبية لأزيد من 200 ألف شخص، بتنسيق مع النسيج الجمعوي في المملكة"، وفق تصريح وزير الداخلية في مجلس المستشارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سفيان العالم دار الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:12
لم نرى شيء الوضع لم يتغير الحال كما هو عليه اذا كنتم تحبون البرامج فماذا عن الوفيات و ماذا عن المدارس عليكم أن تبنوا مستشفيات و مدارس لتعليم اطفال القوافل لا معنى لها سياستكم سلبية امام المواطن حسبي الله و نعم الوكيل
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5
2 - ahmed الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:22
شفتي هد الشعب مسكين والله يلا حاميه ع الله عز وجل رماكاين لاخطة حكومية ولاخطة خماسية ولا هم يحزنون بارك من لعياقة تخالصوا نتوما وعيشوا وعطيو لشعب تساع وخليوه مع رحمة الله
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8
3 - فريد التركي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:25
الواقع في المناطق الناءية والمغرب المنسي والمداشير والدواوير المعاقبة لم تحصل هذه الإجراءات .
تبقى إجراءات على الورق في اغلب المناطق من المغرب العميق التي لا تصلها الالة الاعلامية الرسمية .
والتركيز فقط على بعض المناطق المجهزة بالكاميرات ووساءل الاعلام المختلفة
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4 - Lamya الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:25
اعانك الله ووفق في مهامك يا سيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت, فعلا فانت لديك مهام صعبة للغاية, ولكنك ابنت عن كفاءتك و عمل متواصل و دؤوب و فعال.
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0
5 - محمد بوزبيطة تطاون الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:28
السيد عبد الوفي الفتيت بحسب على الطبقة المتوسة حيث نشا وترعرع في حي شعبي وهو حي الطويلع بتطوان فكل المزايدات السياسوية سيواجهها برد فعل من جنس العمل لهذا وجب اتخاذ المجرى الصحيح في السؤال وعدم المزايدات على الاخر فكلنا وطنيون اظن ان البعض لن يفهم كلامي فانا ادافع عن الوطن اولا واريد حلولا شفافة لا اريد المزايدات السياسوية لان الوضع لم يعد يحتمل
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6 - rachid الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:31
دولة معندهاش نظام اجتماعي لصرف اجور لسكان الجبال و المعاقين و العاطلين... و زايدينها بازالة اخر صندوق يساعد على الحفاظ على الاسعار في حدود المعقول.. اسعار اوروبية برواتب مغربية هزيلة و دون نظام اجتماعي، صحي.. لمادا يتم دفع الضرائب لهاد .. ؟؟ مع نظام المقاصة على الاقل الشعب واكل العصا و ساكت اما دابا فتجار الدين يريدون اشعال الفتنة في البلد !!
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0
7 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:32
حينما نشاهد الخسائر في الارواح البشرية و المادية التي تخلفها مثل هذه التساقطات الثلجية في دول جد متقدمة و لها من الامكانيات الهائلة لمقاومة موجة الثلوج فاننا نحمد الله و نشكره على انه بالرغم من الامكانيات المحدودة التي تتوفر عليها دولتنا فانها تقوم بمجهودات جبارة للتخفيف من معانات الساكنة و هذا يحسب لها و للمسؤولين المحليين لانه و لحد الان و الحمد لله لم تسجل اي خسائر في الارواح فالدولة تقوم بواجبها مشكورة و تستحق التنويه على ذالك بالرغم من امكانياتها المحدودة مقارنة مع الدول الاخرى التي تشهد كوارث لما تخلفه من خسائر بشرية و مادية.
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