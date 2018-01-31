"للقراء رأي" على هسبريس .. تأنيث مهنة العدول

هسبريس - حارث بنوالي

بعد القرار الملكي القاضي بفتح المجال أمام المرأة المغربية لولوج مهنة العدول، يتساءل المتتبعون من زاوية اجتماعية حول مدى موافقة المواطن المغربي على أن تكون امرأة من أهل الحل والعقد، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد الزواج.

ويفتح برنامج "للقراء رأي"، الذي تبثه جريدة هسبريس على صفحتها في الفايسبوك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، النقاش حول قَبول المواطن المغربي للمرأة في مهنة العدول، ونتناول السؤال هل تقبل أن تكون امرأة عدلا في عقد زواجك، ولمن أراد الاتصال والمشاركة الرقم الهاتفي الآتي: 0608080303.

التساؤل نفسه حملناه إلى الدكتور علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، والذي اعتبر أن مسألة تقبل المجتمع المغربي لممارسة النساء لمهنة العدول هي مسألة وقت فقط وسرعان ما سيتعايش معها المواطنون كما تعايشوا مع القاضية والموثقة والشرطية.

وحول الحمولة الدينية التي يتسم بها المجتمع المغربي، وخاصة فهم بعض المواطنين لآية الشهود والذي يرى فيها بعض العلماء على قلتهم أنها لا تقبل شهادة المرأة لوحدها، أوضح الشعباني أن هذه التفسيرات تم تجاوزها زمنيا ولم تعد تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.

وفي رسالته إلى المجتمع، قال المتحدث إن مهنة العدول لا فرق بين الذكر فيها وبين الأنثى، وعلى المغربي أن يتأقلم مع المرأة في هذا المجال؛ لأن المجتمع تغيّر ويحتاج إلى تجديد في السلوك الاجتماعي حتى نصل إلى مرامي التقدم والنجاح.