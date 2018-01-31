24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية
- برحيل .. الراقصة ولمجرد
- مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب*
- لأول مرة .. "ملعب فيصل" يستقبل عائلات سعودية
- صادرات الساعات السويسرية تعاود الارتفاع بالعالم
الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)
- شرطة فرنسا تعتقل المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة "الاغتصاب" - (109)
- إعلامي معارض يلجأ إلى "المغرب وأمّ السيسي" لانتقاد الرئيس المصري - (106)
- "إفلاس دوزيم" يدخل البرلمان .. والأعرج يرمي الخسائر إلى "المالية" - (95)
- المنتخب المغربي للمحليين يعبر ليبيا نحو لقاء التتويج بكأس إفريقيا - (69)
- مخطط "المغرب الأخضر" الفلاحي يثير إعجاب زعماء بلدان إفريقية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"للقراء رأي" على هسبريس .. تأنيث مهنة العدول
بعد القرار الملكي القاضي بفتح المجال أمام المرأة المغربية لولوج مهنة العدول، يتساءل المتتبعون من زاوية اجتماعية حول مدى موافقة المواطن المغربي على أن تكون امرأة من أهل الحل والعقد، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد الزواج.
ويفتح برنامج "للقراء رأي"، الذي تبثه جريدة هسبريس على صفحتها في الفايسبوك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، النقاش حول قَبول المواطن المغربي للمرأة في مهنة العدول، ونتناول السؤال هل تقبل أن تكون امرأة عدلا في عقد زواجك، ولمن أراد الاتصال والمشاركة الرقم الهاتفي الآتي: 0608080303.
التساؤل نفسه حملناه إلى الدكتور علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، والذي اعتبر أن مسألة تقبل المجتمع المغربي لممارسة النساء لمهنة العدول هي مسألة وقت فقط وسرعان ما سيتعايش معها المواطنون كما تعايشوا مع القاضية والموثقة والشرطية.
وحول الحمولة الدينية التي يتسم بها المجتمع المغربي، وخاصة فهم بعض المواطنين لآية الشهود والذي يرى فيها بعض العلماء على قلتهم أنها لا تقبل شهادة المرأة لوحدها، أوضح الشعباني أن هذه التفسيرات تم تجاوزها زمنيا ولم تعد تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
وفي رسالته إلى المجتمع، قال المتحدث إن مهنة العدول لا فرق بين الذكر فيها وبين الأنثى، وعلى المغربي أن يتأقلم مع المرأة في هذا المجال؛ لأن المجتمع تغيّر ويحتاج إلى تجديد في السلوك الاجتماعي حتى نصل إلى مرامي التقدم والنجاح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
و العدل من يتجنب الكبائر و يتقي الصغائر في الغالب ، مهنة خطة العدالة أصبحت في زمننا هذا مهنة ادارية مكتملة الأركان، و لا علاقة للورع و التقوی بها لأن هناك من الرجال من هو غير مؤهل اخلاقيا بالقيام بها،فلا ضير أن تقوم بها.
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.
وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .
المستقلين لنرى حكم الله في هذه النازلة.؟
اما الدكتور علي شعبان فتخصصه علم الاجتماع . ولماذا افتى في موضوع ليس تخصصه.؟
ولو افتى عالم الشريعة في موضوع ليس تخصصه سيهاجمه العلمانيين والملاحدة بوابل من السب واللعن .