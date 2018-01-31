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"للقراء رأي" على هسبريس .. تأنيث مهنة العدول

"للقراء رأي" على هسبريس .. تأنيث مهنة العدول
هسبريس - حارث بنوالي
الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:10

بعد القرار الملكي القاضي بفتح المجال أمام المرأة المغربية لولوج مهنة العدول، يتساءل المتتبعون من زاوية اجتماعية حول مدى موافقة المواطن المغربي على أن تكون امرأة من أهل الحل والعقد، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد الزواج.

ويفتح برنامج "للقراء رأي"، الذي تبثه جريدة هسبريس على صفحتها في الفايسبوك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، النقاش حول قَبول المواطن المغربي للمرأة في مهنة العدول، ونتناول السؤال هل تقبل أن تكون امرأة عدلا في عقد زواجك، ولمن أراد الاتصال والمشاركة الرقم الهاتفي الآتي: 0608080303.

التساؤل نفسه حملناه إلى الدكتور علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، والذي اعتبر أن مسألة تقبل المجتمع المغربي لممارسة النساء لمهنة العدول هي مسألة وقت فقط وسرعان ما سيتعايش معها المواطنون كما تعايشوا مع القاضية والموثقة والشرطية.

وحول الحمولة الدينية التي يتسم بها المجتمع المغربي، وخاصة فهم بعض المواطنين لآية الشهود والذي يرى فيها بعض العلماء على قلتهم أنها لا تقبل شهادة المرأة لوحدها، أوضح الشعباني أن هذه التفسيرات تم تجاوزها زمنيا ولم تعد تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.

وفي رسالته إلى المجتمع، قال المتحدث إن مهنة العدول لا فرق بين الذكر فيها وبين الأنثى، وعلى المغربي أن يتأقلم مع المرأة في هذا المجال؛ لأن المجتمع تغيّر ويحتاج إلى تجديد في السلوك الاجتماعي حتى نصل إلى مرامي التقدم والنجاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مجد الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:35
ما دور العدول ما دمنا لنا محكمة قضاء الاسرة. إن أردت الزواج أذهب أنا وزوجتي بوثائقنا لنحصل على عقد نكاح. و نؤدي الواجبات . العدول سماسرة بالقانون. بين المتزوجين و قاضي الاسرة ومصاريفهم باهضة ف بعض الامور لا نحتاج فيها لا عدول لا محامي لا موثق .كفانا سد ثقب البطالة.
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14
2 - bravo الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:37
قبل الحديث عما اذا كان المواطن سيتقبل الامر ام لا. و ان كان الامر صعبا جدا في نظري. فهل سيتم تعويض الشهيدين في مسالة الزواج بأربع نساء طبقا للآية التي تقول. *فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان... أن تضلا فتذكر إحداهما الاخرى* صدق الله العظيم
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35
3 - ذ عبد الرحيم الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:37
ماهي الأدلة الشرعية التي اعتمدت لكي تؤنث المهنة ?? و في البلاغ الصحفي الذي رافق القرار قيل بعد الاطلاع عليها و كأننا نتكلم عن أسرار حربية أو تفاهات شخصية.. الموضوع خطير لا يجب الخوض و الإجتهاد إلا بنص شرعي ولا يجوز التكلم بمنطق هي نصوص تجاوزها الزمن .. رب الزمان والمكان وهو رب القرآن الكريم و السنة الشريفة.
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43
4 - جنينار واكل افار الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:38
الرجال قوامون على النساء هناك مهن كرههن الله للنساء منها العدل والاذان وامامة الناس ودفن الميت وكثرة الضحك وهناك مهن محبوبة كالرياضه وتربية الأبناء والعلم ومساعدة النساء في تعلم الصناعة هناك ميادين شتى لذلك لم نسمع عن امرأه نزل عليها الوحي او كانت عادلة بل هناك من كانت ضد رسل الله لان النساء ناقصات عقل تسمع تطبق ولو سحر زوحها وناقصة دين تلد وتحيض لاتجوز صلاتها
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6
5 - سفير الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:50
السي الشعباني النصوص القرنية صالحة لكل زمان ومكان الى ان يرث الله الارض ومن عليها ومن يقول غير ذلك بدعوى تغير الزمان وحداثة العصر فهو لايرى من الغربال ومن لا يرى من الغربال فهو اعمى اسأل الاروبيين الذين يدخلون الى الاسلام عن الاسلام واستفذ ماذا اكتشفوا بعد تعمق في دراسة الاسلام ودراسة القران انهم لم يسلموا من فراغ بل عن قناعة بان القران هو كتاب الماضي والحاضر والمستقبل
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21
6 - مومو الأربعاء 31 يناير 2018 - 13:52
باقي جعل الورث متساوي بين الإناث والذكور ونتحول من بلد إسلامي إلى بلد أجنبي ،، !!
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12
7 - عادل الأربعاء 31 يناير 2018 - 14:05
المغرب يخضع لإملاءات الغرب والبلاد نحو انسلاخ أخلاقي وقيمي رهيب.
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20
8 - yaaaaaaaaaaaadriss الأربعاء 31 يناير 2018 - 14:24
يقول تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم . صدق الله العظيم.
و العدل من يتجنب الكبائر و يتقي الصغائر في الغالب ، مهنة خطة العدالة أصبحت في زمننا هذا مهنة ادارية مكتملة الأركان، و لا علاقة للورع و التقوی بها لأن هناك من الرجال من هو غير مؤهل اخلاقيا بالقيام بها،فلا ضير أن تقوم بها.
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9
9 - محمد القنيطري الأربعاء 31 يناير 2018 - 14:37
ولات خالوطة جالوطة. تداخل غير مفهوم في الادوار, أعمال النساء استباحها الرجال و أعمال الرجال استباحها النساء.
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2
10 - ابو راوية الأربعاء 31 يناير 2018 - 14:43
تأنيث المهن اصبح أمرا واقعاً فهناك الأستاذة والطبيب والمحامين والقاضية وما الى ذلك من المهن المهمة والمؤثرة في المجتمع.... .ومنهن من أبدع في مهنته على غرار ما عليه الرجل. المسألة تكمن في تدبير ممارسة المهنة طبقاً للقواعد .....،
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-4
11 - سبحان الله الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:02
ماجاء به القران لايتجاوز(بضم الميم) بالعصور والأزمان فرب القران خالد لايزول فاحدروا السنتكم يوم لاينفع اﻻ من اتى الله بقلب سليم
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5
12 - البوهالي الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:08
لن أذهب عند العدولة أبدا حتى وإن لم أجد في الساحة إلا هي
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6
13 - ahmed الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:18
اننا نتجه نحو المجهول بهذه القرارات الجائرة التي تعادي الشرعية ومازال العاطي يعطي
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1
14 - Abdel bxlois الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:24
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .
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1
15 - شوف تشوف الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:34
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما إكتسبت، فإن كانت الأنثى أهلا لتوثيق عقد النكاح أو قران الزواح فمرحبا لمن هم مقبلون على هاته الزيجة المشكوك في أمرها دينيا وإن كان غير ذالك فالزيادة في شيئ نقصان . ولحوانت مصافا ولرزاق مخالفة
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-1
16 - الحسين الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:04
ولماذا لم توجهو السؤال الى علماء الشريعة
المستقلين لنرى حكم الله في هذه النازلة.؟
اما الدكتور علي شعبان فتخصصه علم الاجتماع . ولماذا افتى في موضوع ليس تخصصه.؟
ولو افتى عالم الشريعة في موضوع ليس تخصصه سيهاجمه العلمانيين والملاحدة بوابل من السب واللعن .
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6
17 - midou الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:12
لاول مرة في التاريج وفي العالم الاسلامي يكون العدل إمرأة . المغرب مثل السعودية يعيدون هيكلت الحقل الديني لارضاء الولايات المتحدة . مثل تغيير الكتب المدرسية والحملة على الارث والسماح للمراة باسم المساولت ان تقوم ما يقوم به الرجل في الحقل الديني .هذه حرب عالمية على الاسلام والدول العربية هي التي تتصدره حتى تنال رضى وحماية الدول الغربية للعوائل التي تحكمنا.
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3
18 - saood الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:42
,قلناها ونعيدها للمرة الالف العدل لا يشهد على عقد الزواج بل يوثق العقد اما الشهود فهم اشخاص يحضرون اجتماع عقد النكاح هذا من جهة ومن جهة اخرى فعقد النكاح اصبح يحرر في نسختين ويسجل في سجلين واح يبقى مع العدل والسجل التاني يحفظ في محكمة التوثيق للرجوع اليه عند الحاجة فبمجرد كتابة العقد والتاشبر عليه من طرف القاضي وتسلم النسخ لا تبقى حاجة الى العدل سواء كان رجل او امراة وقلناها ونعيدها ان اكثر الاحاديث النبوية الصحيحة رويت عن امنا عائشة رضي الله عنها وكل مسلمي العالم مند وفاة سيد الخلق (ص) تاخد باحاديث عائشة رضي الله عنها ولم يشكك اي مسلم واي فقيه او داعية في شهادة عائشة رغم انها انثى فكفانا اجتهادات فارغة لا تخدم لا الاسلام ولا المسلمين
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5
19 - شوف تشوف الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:53
( خيانة عظمى ) الشيئ الوحيد والغير مفهوم أو حتى ظاهر للعيان ويخفونه أهل الحقيقة والسياسة وهو أن فقهاء الأمة في العالم الإسلامي بكل أطيافهم يأتمرون بما يملوه عليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBA تحت يافطة الإسلام المعتدل وهو في الحقيقة تعديل بنود فقه السنة ومنهج السيرة النبوية. وعلماء الظل المنضوون في شبكة المخابرات الأمريكية هم محمد حسان وعلي جمعة البوطي عمر خالد الحبيب الجعفري ومن أراد أن يتأكد فاليدخل على يوتوب تحت عنوان ( شبكة سرية للمخابرات الأمريكية علي جمعة.. عمر خالد.. الحبيب الجعفري ) وسترون عجب العجاب لمفتي العالم وعملاء الصهاينة خيانة للأمة الإسلامية ما بعدها خيانة .
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-2
20 - تعليق الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:59
في الغرب الكافر اصعب القضايا والجرائم تكون فيها المرأة الشاهدة الحسم بسبب تذكرها للتفاصيل الدقيقة عن الحدث وأثبِت علميا أن ذاكرة المرأة اقوى من ذاكرة الرجل لأنها ترى وتتذكر التفاصيل بدقة ولو بعد سنين طويلة عكس الرجل الذي يرى الحدث كصورة عامة وينسى تفاصيلها مع مرور الوقت ويأتي واحد أمي يقول شهادة رجل تعادل امرأتين.. مهزلة. شكرا هسبريس وللدكتور على تعليقه. المرأة تقود الطائرة وتبرمج الصواريخ وهؤلاء المتخلفون مازالو يخافون من المرأة وينعتونها بناقصة العقل واضح ان هؤلاء لا عقل لهم
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21 - خليد الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:36
هي محكمة القضاء على الأسرة و ليس قضاء الاسرة
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22 - مهاجر الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:11
إذا كان الإسلام يبيح لها بذلك فلها الحق
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23 - سام الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:47
تأنيث العدول مذكور في القرآن الكريم شريطة عدل مذكر و عدلتين امرأتين حتى إذا نسيت إحداهما تذكرها الأخرى بما يشهدون به فلا داعي إلى التوسع في التأويل
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