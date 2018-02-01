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الرئيسية | مجتمع | وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان

وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان

وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان
هسبريس من الرباط
الخميس 01 فبراير 2018 - 13:05

توفي، صباح اليوم بمدينة الناظور، موسى بلغو، الملقب بـ"مول الدلاحة"، الذي يعدّ من الوجوه الشهيرة في المواقع الاجتماعية، والذي عرف بانتقاداته المتكررة للنظام الجزائري، ورفضه لخرجات شباب 20 فبراير.

الراحل، وفق ما أوردته زوجته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أسلم الروح لبارئها على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمنزله بجماعة إحدادن نواحي الناظور، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وأضافت الزوجة أن الحالة الصحية لـ"مول الدلاحة" تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث لم يعد يقوى على الحراك أو الأكل أو التفاعل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكانت حياة موسى بلغو قد انقلبت رأسا على عقب بعد ما جرى استئصال 70 في المائة من معدته وجزء كبير من أمعائه والبنكرياس بإحدى مصحات العاصمة الرباط ، بعد خضوعه لعملية جراحية أولى في مدينة الناظور انتهت بخطأ طبي عرض حياته للخطر، وفق ما أورده حينها في تصريحات لهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - سمحمد المانيا الخميس 01 فبراير 2018 - 13:23
الله يرحمو... سبحان الله تفكرتو غير هاد الايام وباغيب نقلب عليه يوتيوف باش نعرف اخر اخبارو واليوم سمعت خبر وفاتو.... كان كي عجبني مني كان كي هضر غلى السياسيين الجزائريين وكان محب للوطن...
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188
2 - flisha الخميس 01 فبراير 2018 - 13:25
الله يرحمو و يوسع عليه اخوانى انتقدوا النظام الجزائري و الشعب كما شئتم لكن لا تصبو الشهداءاحذرو
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108
3 - عادل الخميس 01 فبراير 2018 - 13:30
كان المرحوم يمدح النظام السياسي عن جهل وينتقد حركة 20 فبراير التي لم تخرج سوى لأجل التعليم ةالصحة والحقوق الأساسية التي حرمنا منها لصوص المال العام ومن يحميهم..لم يفطن المرحوم إلا بعد أن أصيب بالمرض وأصبح يتنقل حتى الرباط والدارالبيضاء للعلاج وذلك لغياب الخدمات الصحية بمنطقته..تغمده الله برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون
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318
4 - Lebbai الخميس 01 فبراير 2018 - 13:31
ان لله ونا اليه راجعون. رحمه الله
نرجو من الجميع الدعاء له بالرحمه الغفران
لا حول ولا قوة الابالله... ولا ملجئ من الله الا الـــــيــــــه
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140
5 - hassan الخميس 01 فبراير 2018 - 13:32
انا لله وان اليه راجعون الله ارحمو مسكين كان غيور على هاد البلاد ولكن فاش مرض معاونو حتى واحد
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119
6 - أشرف المراكشي الخميس 01 فبراير 2018 - 13:34
اللهم أرحمه و أغفر له. و الله يتوفانا مسلمين أجمعين
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89
7 - أمازيغي باعمراني عبدالله الخميس 01 فبراير 2018 - 13:34
فاعتبروا يا أولي العياشة فهذا الشخص كان أكبر عياش زقد ندم ندما شديدا واعترف بأخطائه شاهدوا فيديوهاته التي تؤلم كثيرا .
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-157
8 - العياشة أن يستفيدو الخميس 01 فبراير 2018 - 13:35
رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون .
للأسف مول الدلاحة كان من أشهر الناس التي كانت تدافع عن النظام المخزني الفاسد في البلد وكان يحمل مع راية البلد في كل خرجاته وأينما رحل وارتحل ،لكن عندما مرض لم يجد حتى مستشفى واحد يتعالج فيه وتنكر له المخزن ولم يكلفو أنفسهم مساعدة شخص في وضعية صعبة .
مثل هذه القصص جعلتنا نكره البلد ونحلم بحمل جنسية بلد أخر ديمقراطي وعادل ونظامه السياسي يحترم الشعب
للأسف
يمكن للعبيد والعياشة أن يستفيدو من هته القصة المأساوية
تحياتي هسبريس
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135
9 - hassane fes الخميس 01 فبراير 2018 - 13:35
إنا لله وإنا إليه راجعون
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84
10 - المهاجر الخميس 01 فبراير 2018 - 13:36
الله يرحمه مسكين ...أذكروا امواتكم بخير. ..
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107
11 - ottawa الخميس 01 فبراير 2018 - 13:37
اللهم : اللهم أسألك بكل اسم سميت به نفسك ، إن كان مقصرا في عباداته فأعفو عنه برحمتك وتجاوز عنه وتحمل عنه يا أرحم الراحمين.
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91
12 - chouaib mouhaabat الخميس 01 فبراير 2018 - 13:39
اذكروا امواتكم بخير....
رحم الله هذا الإنسان المسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى
إنا لله و إنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
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67
13 - إيبولا الخميس 01 فبراير 2018 - 13:41
الله يرحمه،،كان عياشا كبيرا، و يوم مرض وجد أمامه الحقيقة، النظام الذي يدافع عنه لم يوفر للشعب حتى المستشفى للعلاج، المرضى مضطرون لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مستشفى الرباط و الدار البيضاء، قالك الدولة ليس عندها إمكانيات،، و لكن لدعم قناة 2M ب 41 مليار للخروج من أزمتها فهذا المال موجود.. المغرب يغلي و لن يبقى بعيدا عن التغيرات الإقليمية و الدولية، و ما على المافيا إلا الإستعداد للمتابعة في الداخل و الخارج.
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95
14 - افران الاطلس المتوسط الخميس 01 فبراير 2018 - 13:45
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لله وان اليه راجعون . اللهم اغفر له وارحمه يارب . ما يدوم الا الله سبحانه كل نفس دائقة الموت . اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان امين يارب العالمين
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44
15 - مول الدلاعة الخميس 01 فبراير 2018 - 13:50
هذا درس لكل من يدافع على هذا النضام لأن من قتله هو أجهزة النضام وأدواته وهي ما يمكن أن نطلق عليها مجازر البوطوار وليس مستشفيات أو مصحات لأنها هي المسؤولة على هذا الخطأ الطبي وذلك باستأصال 70 في المائة من معدته وجزء كبير من أمعائه والبنكرياس بالإضافة أنه لم تساعده الدولة في العلاج رغم أنه كان يتودد لمساعدته في كل طلعة في الفيديوهات، رحمة الله على هذا المغربي الحر والمناضل ونسأل الله أن يقف مع أبنائه وزوجته وكل عائلته
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41
16 - نادر حكيم الخميس 01 فبراير 2018 - 13:52
رحم الله الفقيد انا لله وانا اليه راجعون' تعاليق صاحبة ' شكرا٠٠٠
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26
17 - الدون كورليوني الخميس 01 فبراير 2018 - 13:52
كان مسكين كاينتقد شباب 20فبراير كان داير فيهم غزاوة كون ابقى اصحيح غادي ينتقد حتى حراك الريف.اضن انه غادي ايكون افهم مزيان هادوك الناس اللي كانو كايصرخوا باعلى صوتهم باش التغطية الصحية العامة اتكون اقريبة من المواطن.الانسان بلي يتوفاه الله يزداد حكمة.
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52
18 - يوسف مكناس الخميس 01 فبراير 2018 - 13:54
رحمك الله لعنة الله على وزارة أن صحة
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38
19 - baridtaza الخميس 01 فبراير 2018 - 13:57
إنا لله واليه راجعون
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار
اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار
اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله
اللهمّ أدخله الجنّة من غير حساب، ولا سابقة عذاب
اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته
اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

تضامني الكامل مع عائلة هذا الوطني الغيور وجعل الله خلفه خير سلفه وكثر من أمثاله

حبذا لو نشرتم رقم هاتف أسرته الصغيرة أو رقم حسابه البنكي لكي يساعده الوطنيين بما تيسر لهم من مال أو كلمة طيبة.
نتمنى ان تبعث لنا هيسبريس برقم حساب أسرته ولو على المايل.
وشكرا


الحاج.ع.الله
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35
20 - رحمه الله الخميس 01 فبراير 2018 - 14:02
في اخر ايامه ادرك صواب حراك 20 فبراير عندما حل به المرض و ادرك ان لا وجوه لقطاع الصحة و ان شباب 20 فبراير كانوا يطالبون بحقهم في صحة جيدة و تعليم جيد و مناصب شغل لذالك تضامن من حراك الريف قبل وفاته رحمه الله و جعل متواه الجنة
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53
21 - ابراهيم الخميس 01 فبراير 2018 - 14:04
اتمنى من العياشة اعادة النظر في موقفهم لانه يوم يوقف عليك المرض سينضاف لافواج المغاربة الرافضين لطريقة تسيير البلاد و حرمانهم من التعليم و الصحة و رميهم للفقر و البطالة و حرمانهم من ثرواتهم
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37
22 - كريم الخميس 01 فبراير 2018 - 14:19
رغم انه كان عياش كبير وظلم الشعب الجزائري كثيرا كما ظلم الشرفاء المغاربة الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم الا انني كجزائري اسامحه على ظلمه واساءاته لنا كشعب ربي يرحمه ويغفر له ولنا انا لله وانا اليه راجعون ربي يصبر عائلته
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67
23 - سعيد السوسي الخميس 01 فبراير 2018 - 14:20
اللهم ارحمه , و اسكنه فسيح جنانك
و يغفر لينا و له
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26
24 - ريفي أصيل الخميس 01 فبراير 2018 - 14:34
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع مغفرته. المرحوم دافع عن المخزن فادرك خطأه ومال إلى حركة 20 فبراير فادرك أنه أخطأ مرة اخرى. فكلاهما لم يقدم له شيء في محنته. فأين اعضاء هذه الحركات. لكن المجتمع يغفل حقيقة هي ان المسؤولين كانوا يوما ينتمون إلى مثل هذه الحركات و يدافعون عن حقوق الناس. فكر.....
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7
25 - patriotisme الخميس 01 فبراير 2018 - 14:51
assalamo aalikoume
rahmato allahi aalihi
ce patriote a montré a tous les marocain que aimé sa patrie n a pas de prix sa maladie ne luisa pas laissé la moindre chance mais il est partie satisfait de son euvre c est ainssi que tous marocain doit agire montré d abord son amour a a sa patrie la suite n a pas de prix c est la satisfaction qui compte.
vive le maroc
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-2
26 - من الخميسات الخميس 01 فبراير 2018 - 14:51
البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وغفر له وجعل مثواه الجنة يارب
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17
27 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 14:52
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
كان انسان حكيم محب لوطنه محارب للفتن
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6
28 - رشيد الخميس 01 فبراير 2018 - 15:08
رحمه الله كان عياشيا من الدرجة الاولى ومع ذالك لم تنفعه تعياشيت ديالو حيت مات مسكين .ماعاونوه والوا
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14
29 - مبروك الخميس 01 فبراير 2018 - 15:18
كل نفس دائقة الموت انا لله و انا اليه راجعون رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و الهم دويه الصبر و السلوان
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14
30 - عبد الخميس 01 فبراير 2018 - 15:26
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ...أذكروا امواتكم بخير.كان مواطنا يحب بلده و بدون مقابل ايها الانفصاليون
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0
31 - ح.عبد الله الخميس 01 فبراير 2018 - 15:34
رحمة الله عليه

أريد أن أرد على بعض الخونة والفاشلين الذين لا يعرفون متى وبماذا سيموتون، يعيرون المرحوم (موسى بلعو) ويصفون هذا الرجل الوطني الكبير ب "عياش"
"العياش" في قاموس الخونة والفاشلين في حياتهم هو الذي يتملق للدولة من أجل الحصول على مزايا ريعية أو امتيازات، والآن حينما أدرك الموت لسيد موسى بلعو تبين بأن الرجل كان فقير ومات فقير ولم يحصل على اي شيئ وأن ما كان يقوم به كان نابع من مواقفه الوطنية الثابتة وليس طماع مثل الحثالة الفاشلين الذين يتسولون الحياة الكريمة !

ولـــــــــو كان الرجل كذالك لما عولج في احسن وافضل مستشفيات الدنيا، أو لما حصل على (كريمة او فيرمة أو راتب شهري، أو شيئ من هذا القبيل) لكنه تبين الآن بأنه لم يكن يحصل على اي شيئ وأنه كان يقوم بما كان يقوم به فقط من اجل الدفاع عن مواقفه الحرة

كــــــان (بلعو) فقير ولد الشعب من المغرب العميق ومــــــــات فقير، كان يحارب الخونة والعملاء والفاشلين في حياتهم المحبطين الذين كانوا يسعون لجر الوطن لحرب أهلية تحت شعار : (علي وعلى أعدائي) العميل والخائن ما عندو ما يخسر حتى وان اشعل النار في الوطن لأنه فاشل وليس لديه ما يخسره.
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8
32 - Retraité/G الخميس 01 فبراير 2018 - 15:37
اذكرو محاسن موتاكم ياعباد الله .يمكن ان الراحل كان ينتقذ بعض الامور عن طريق العاطفة وحبه لوطنه يصيب بعض الامور ويخطىء البعض وهذا من حقه ولكل منا حرية الراي والتعبير .ولقد مات مبطونا اي مرض البطن ندعو الله ان يتقبله من الشهداء ويرحمه ويغفر له ويرزق ذويه الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون.
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9
33 - ادريس الخميس 01 فبراير 2018 - 15:47
الله يرحمو ويوسع عليه ضيقات القبر
ان لله وان اليه راجعون
رجل طيب احبه المغاربة واحترموه
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15
34 - tarabi الخميس 01 فبراير 2018 - 16:16
RIP.

Je suis convaincu que les services moukhabarates algeriennes l'ont empoisone avec de la matiere toxique radioactive pour le faire taire a jamais.

Dommage, lorsque il est tombe malade, le makhzen ne l'a pas aide. De toute avec koi va t il l'aide? y'a rien au maroc pour les pauvres, ni hopitaux qui fonctionnent, ni education qui forme. Rien.
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-17
35 - ندى الخميس 01 فبراير 2018 - 16:32
انا لم افهم بعد كيفاش هاد الناس يقولون بانه مالقاش باش يتداوى واش راكوم هبال ولا شنوا الناس لي عندهوم بطاقة رميد راه كيتداووا فابور كيفاش ملقاش لي ساعدو انا عندي بنت خالي كتداوي على سرطان هنا في مدينة فاس وانا لي كنت مكلفة بها وهي كتعالج فابور بالبطاقة ديا ل رميد اوا شكون غدي يكدبني في هده ما فهمتش كيفاش مالقاش لي يساعدوا باش يتعالج والله امر محير
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4
36 - تمغربيت الخميس 01 فبراير 2018 - 16:54
تجد من يبيع بلده بمقابل مادي أو أي شي ولا يهمه أحد.. وتجد أيضا من يتملق لنظام بلده أو ساسة بلده من أجل أيضا مقابل مادي والعيش برفاهية والطرفين تجدهم في جميع المجتمعات وكل واحد فيهم يدافع عن مصالحه .. لكن هناك من يدافع عن بلده لشدة حبه له وليس لمقابل عندما يحب الإنسان شي ما فلا ينتظر جزاء ولا شكورا.. أن الله وان اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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7
37 - عيشة قنديشة الخميس 01 فبراير 2018 - 17:24
الله يرحموا هدا درس للعياشة لي كيدافعو على هاد البلاد...سيد وهب حياتو كيدافع على المغرب وملي مرض حتى حد ما سوق ليه
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1
38 - رشيد الخميس 01 فبراير 2018 - 17:37
كان عياشا بامتياز يمدح المخزن من شروق الشمس حتى شروقها التالي وعندما اصيب بالمرض الخبيث لم يلتفت اليه المخزن ولم يعره اي اهتام ليس كعياشا وانما كمواطن...نصيحة للعياشة اهتموا بمشاغلكم وهمومكم اليومية فالنظام لاينفعكم في شيئ
ثم لا ننسى ان المرحوم قضى معظم وقته في سب الجزائر الشعب والشداء وكذلك بوتفليقة فنعته بمول الكروسة والمعوق والدمية و..........سبحان الله ..الله يرحمو وكفى
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3
39 - ولد الصويرة والنواحي الخميس 01 فبراير 2018 - 17:44
رحم الله الفقيد كنت من متابعيه في صفحات التواصل الاجتماعي كل نفس دائقة الموت في اخر ايام حياته كان يعاني من جراء المرض نسال الله ان يجعل معاناته مغفرة لذنوبه الدنيا طريقنا الى الاخرة نسال الله ان يغفر لنا جميعا
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6
40 - عبدو الخميس 01 فبراير 2018 - 18:47
الله يرحموا و يهون على عائلته. ان لله و انا اليه راجعون
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5
41 - الى اخي مولا الدلاحة الخميس 01 فبراير 2018 - 19:04
و الله عندما سمعت خبر وفاته الا واحسست بحزن شديد ,اثمنى لك اخي الرحمة والغفران ولعائلتك الصبر.
اما عن هؤلاء الذين يقولون انه ظلم الجزائر,لاتنسو ان الجزائر هي التي ظلمته عندما طردوه هو وعائلته عندما كان عمره لايتجاوز 5 من عمره في سنة 1975 كما معه 75.000 مغربي كانوا على ارض الجزائر وحرموهم من اخد ممتلكاتهم لكي يستولو عليها حكام الجزائر في ذلك الحين ويقتسموها بينهم.
فاخونا مولا الدلاحة هو المظلوم لم يستطع نسيان ذكريات التجربة التي عاشها مع عائلته و75.000 مغربي وهم يطوقون في منتصف الليل ويخرجون من منازلهم بنفس المعاملة التي كان الفرنسيون يستعملون ايام الاستعمار.
فنذائات مولا الدلاحة لم تكن للاستهزاء وانما كانت نذائات لطلب الجزائر لارجاع الثروات المسروقة من هؤلاء المظلومين المطرودين من الجزائر سنة 75.000
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4
42 - البعمراني الخميس 01 فبراير 2018 - 19:05
اعجب لبعض التعليقات الموت لايعرف احدا كن من كنت فغدا محمول على الجميع الاعتبار فكفى بالموت واعضا لمن يميزون بين الناس هذا عياش وهذا تفاش
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2
43 - حسن القنيطري الخميس 01 فبراير 2018 - 19:34
رحمةُ الله عليه،كان مُحِبّا لوطنه،غيورا عليه.اللهم اغفر له وارزق أهله الصبر والسُلوان واحفظ شعبنا وملكنا.
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2
44 - الجزائري الخميس 01 فبراير 2018 - 19:41
و كفى بالموت واعضا .. ليتذكر اولو الألباب .
يمكن أن نسب و نشتم الاحياء ولكن لا يمكن أن نسب الاموات و خاصة اذا كانو شهداء في سبيل الله .
كيف نسب شبابا استشهدوا منذ قرن من الزمان و لم يأخذو من الدنيا سوى جراح تشفع لهم عند الله و لم يتركوا سوى اجساد ممزقة مرمية بين الوديان و صخور الجبال محتضنة بندقية و مصحفا .
غفر الله لنا و لمن سب الشهداء أنه هو الغفور الرحيم
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1
45 - متابع الخميس 01 فبراير 2018 - 19:50
انا لله و انا اليه راجعون. رحمة الله عليه . اللهم ترحمه و ادخله فسيح جناتك. و اذكرو امواتكم بخير.
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3
46 - كمالو الخميس 01 فبراير 2018 - 20:13
رحم الله مول الدلاحة وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون
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4
47 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:35
رحمه الله
كان مواطنا غيورا على وطنه
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1
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