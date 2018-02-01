وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان

هسبريس من الرباط

توفي، صباح اليوم بمدينة الناظور، موسى بلغو، الملقب بـ"مول الدلاحة"، الذي يعدّ من الوجوه الشهيرة في المواقع الاجتماعية، والذي عرف بانتقاداته المتكررة للنظام الجزائري، ورفضه لخرجات شباب 20 فبراير.

الراحل، وفق ما أوردته زوجته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أسلم الروح لبارئها على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمنزله بجماعة إحدادن نواحي الناظور، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وأضافت الزوجة أن الحالة الصحية لـ"مول الدلاحة" تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث لم يعد يقوى على الحراك أو الأكل أو التفاعل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكانت حياة موسى بلغو قد انقلبت رأسا على عقب بعد ما جرى استئصال 70 في المائة من معدته وجزء كبير من أمعائه والبنكرياس بإحدى مصحات العاصمة الرباط ، بعد خضوعه لعملية جراحية أولى في مدينة الناظور انتهت بخطأ طبي عرض حياته للخطر، وفق ما أورده حينها في تصريحات لهسبريس.