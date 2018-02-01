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كُتّاب وآراء
وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان
توفي، صباح اليوم بمدينة الناظور، موسى بلغو، الملقب بـ"مول الدلاحة"، الذي يعدّ من الوجوه الشهيرة في المواقع الاجتماعية، والذي عرف بانتقاداته المتكررة للنظام الجزائري، ورفضه لخرجات شباب 20 فبراير.
الراحل، وفق ما أوردته زوجته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أسلم الروح لبارئها على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمنزله بجماعة إحدادن نواحي الناظور، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
وأضافت الزوجة أن الحالة الصحية لـ"مول الدلاحة" تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث لم يعد يقوى على الحراك أو الأكل أو التفاعل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.
وكانت حياة موسى بلغو قد انقلبت رأسا على عقب بعد ما جرى استئصال 70 في المائة من معدته وجزء كبير من أمعائه والبنكرياس بإحدى مصحات العاصمة الرباط ، بعد خضوعه لعملية جراحية أولى في مدينة الناظور انتهت بخطأ طبي عرض حياته للخطر، وفق ما أورده حينها في تصريحات لهسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
نرجو من الجميع الدعاء له بالرحمه الغفران
لا حول ولا قوة الابالله... ولا ملجئ من الله الا الـــــيــــــه
للأسف مول الدلاحة كان من أشهر الناس التي كانت تدافع عن النظام المخزني الفاسد في البلد وكان يحمل مع راية البلد في كل خرجاته وأينما رحل وارتحل ،لكن عندما مرض لم يجد حتى مستشفى واحد يتعالج فيه وتنكر له المخزن ولم يكلفو أنفسهم مساعدة شخص في وضعية صعبة .
مثل هذه القصص جعلتنا نكره البلد ونحلم بحمل جنسية بلد أخر ديمقراطي وعادل ونظامه السياسي يحترم الشعب
للأسف
يمكن للعبيد والعياشة أن يستفيدو من هته القصة المأساوية
تحياتي هسبريس
رحم الله هذا الإنسان المسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى
إنا لله و إنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار
اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار
اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله
اللهمّ أدخله الجنّة من غير حساب، ولا سابقة عذاب
اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته
اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.
تضامني الكامل مع عائلة هذا الوطني الغيور وجعل الله خلفه خير سلفه وكثر من أمثاله
حبذا لو نشرتم رقم هاتف أسرته الصغيرة أو رقم حسابه البنكي لكي يساعده الوطنيين بما تيسر لهم من مال أو كلمة طيبة.
نتمنى ان تبعث لنا هيسبريس برقم حساب أسرته ولو على المايل.
وشكرا
الحاج.ع.الله
و يغفر لينا و له
rahmato allahi aalihi
ce patriote a montré a tous les marocain que aimé sa patrie n a pas de prix sa maladie ne luisa pas laissé la moindre chance mais il est partie satisfait de son euvre c est ainssi que tous marocain doit agire montré d abord son amour a a sa patrie la suite n a pas de prix c est la satisfaction qui compte.
vive le maroc
كان انسان حكيم محب لوطنه محارب للفتن
أريد أن أرد على بعض الخونة والفاشلين الذين لا يعرفون متى وبماذا سيموتون، يعيرون المرحوم (موسى بلعو) ويصفون هذا الرجل الوطني الكبير ب "عياش"
"العياش" في قاموس الخونة والفاشلين في حياتهم هو الذي يتملق للدولة من أجل الحصول على مزايا ريعية أو امتيازات، والآن حينما أدرك الموت لسيد موسى بلعو تبين بأن الرجل كان فقير ومات فقير ولم يحصل على اي شيئ وأن ما كان يقوم به كان نابع من مواقفه الوطنية الثابتة وليس طماع مثل الحثالة الفاشلين الذين يتسولون الحياة الكريمة !
ولـــــــــو كان الرجل كذالك لما عولج في احسن وافضل مستشفيات الدنيا، أو لما حصل على (كريمة او فيرمة أو راتب شهري، أو شيئ من هذا القبيل) لكنه تبين الآن بأنه لم يكن يحصل على اي شيئ وأنه كان يقوم بما كان يقوم به فقط من اجل الدفاع عن مواقفه الحرة
كــــــان (بلعو) فقير ولد الشعب من المغرب العميق ومــــــــات فقير، كان يحارب الخونة والعملاء والفاشلين في حياتهم المحبطين الذين كانوا يسعون لجر الوطن لحرب أهلية تحت شعار : (علي وعلى أعدائي) العميل والخائن ما عندو ما يخسر حتى وان اشعل النار في الوطن لأنه فاشل وليس لديه ما يخسره.
ان لله وان اليه راجعون
رجل طيب احبه المغاربة واحترموه
Je suis convaincu que les services moukhabarates algeriennes l'ont empoisone avec de la matiere toxique radioactive pour le faire taire a jamais.
Dommage, lorsque il est tombe malade, le makhzen ne l'a pas aide. De toute avec koi va t il l'aide? y'a rien au maroc pour les pauvres, ni hopitaux qui fonctionnent, ni education qui forme. Rien.
ثم لا ننسى ان المرحوم قضى معظم وقته في سب الجزائر الشعب والشداء وكذلك بوتفليقة فنعته بمول الكروسة والمعوق والدمية و..........سبحان الله ..الله يرحمو وكفى
اما عن هؤلاء الذين يقولون انه ظلم الجزائر,لاتنسو ان الجزائر هي التي ظلمته عندما طردوه هو وعائلته عندما كان عمره لايتجاوز 5 من عمره في سنة 1975 كما معه 75.000 مغربي كانوا على ارض الجزائر وحرموهم من اخد ممتلكاتهم لكي يستولو عليها حكام الجزائر في ذلك الحين ويقتسموها بينهم.
فاخونا مولا الدلاحة هو المظلوم لم يستطع نسيان ذكريات التجربة التي عاشها مع عائلته و75.000 مغربي وهم يطوقون في منتصف الليل ويخرجون من منازلهم بنفس المعاملة التي كان الفرنسيون يستعملون ايام الاستعمار.
فنذائات مولا الدلاحة لم تكن للاستهزاء وانما كانت نذائات لطلب الجزائر لارجاع الثروات المسروقة من هؤلاء المظلومين المطرودين من الجزائر سنة 75.000
يمكن أن نسب و نشتم الاحياء ولكن لا يمكن أن نسب الاموات و خاصة اذا كانو شهداء في سبيل الله .
كيف نسب شبابا استشهدوا منذ قرن من الزمان و لم يأخذو من الدنيا سوى جراح تشفع لهم عند الله و لم يتركوا سوى اجساد ممزقة مرمية بين الوديان و صخور الجبال محتضنة بندقية و مصحفا .
غفر الله لنا و لمن سب الشهداء أنه هو الغفور الرحيم