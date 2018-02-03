"التعاون الوطني" يدعم أطفالا ذوي إعاقة بزومي

هسبريس من وزان

‎أشرفت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بوزان، الجمعة، على تسليم مساعدات إنسانية لفائدة أطفال في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية زومي، خاصة اليتامى منهم؛ وذلك قصد مساعدتهم على مواجهة موجة البرد والتخفيف من آثارها بهذه المنطقة ذات التضاريس الوعرة.

وشملت المساعدات التي تم توزيعها ملابس شتوية صوفية وأفرشة وكراسي متحركة، إضافة إلى كميات مهمة من المواد الغذائية (سكر وشاي وحليب وقطاني)، واستهدفت أطفالا في وضعية إعاقة بالجماعة النائية المذكورة.

وتأتي هذه العملية الإنسانية، حسب الجهة الواقفة وراءها، بهدف تكريس قيم التضامن والتآزر ومساعدة هذه الشريحة من المجتمع على تجاوز الظروف الصعبة التي تتزامن مع فصل الشتاء بالإقليم الجبلي.