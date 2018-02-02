24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:2112:4615:3718:0219:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. السلطات تواصل إبادة كلاب ضالة في مقريصات (5.00)

  2. بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)

  3. الخصاص يدفع جمعويين إلى التبرع بالدم في سطات (5.00)

  4. مِنَح ضخمة تُغضب شغيلة مكتب الماء والكهرباء (5.00)

  5. مصالح الدار البيضاء تشدد الخناق على مطاعم الأحياء الشعبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأمن يرصد "تضخيم" مؤشرات الجرائم بالبيضاء

الأمن يرصد "تضخيم" مؤشرات الجرائم بالبيضاء

الأمن يرصد "تضخيم" مؤشرات الجرائم بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:05

أفادت ولاية أمن الدار البيضاء بأن المعطيات الإحصائية التي نشرتها جريدة وطنية حول مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات "جاءت مشوبة بكثير من التضخيم"، مضيفة أن نسبة التغطية الأمنية مقارنة مع النمو الديموغرافي التي قدمتها الجريدة "لا تعكس حقيقة الوضع الأمني بمدينة الدار البيضاء".

وأضافت الجهة الأمنية، في بيان حقيقة، أن المعدل اليومي للقضايا الزجرية المسجلة على صعيد جميع دوائر الشرطة "يتراوح ما بين 20 و30 قضية وليس 140 سرقة واعتداء في اليوم الواحد".

كما دحضت ولاية الأمن، بشكل قاطع، "المعطيات الديموغرافية التي تحدثت عن وجود دائرة بمنطقة أمنية لتوفير الأمن لما يناهز 160 ألف نسمة، أي بمعدل شرطي لكل 13.333 مواطنا"، مشيرة إلى أن المعطيات الرسمية تفيد بأن ولاية أمن الدار البيضاء "تضم 68 دائرة شرطية، أي بمعدل دائرة واحدة لما يناهز 73 ألف نسمة، دون احتساب باقي التشكيلات الأمنية الأخرى التي تدعم دوائر الشرطة في خدمة أمن المواطن، من فرق شرطة قضائية وفرق سياحية وعناصر الهيئة الحضرية ومجموعات التدخل السريع...الخ"، وفق البيان ذاته.

وبلغة الأرقام دائما، يضيف البيان ذاته، "فإن منطقة أمن تيط مليل هي الوحيدة التي تتوفر على دائرة واحدة لساكنة قدرها 32.782 نسمة، علما أن الشكايات المسجلة في هذه المنطقة تتراوح يوميا ما بين شكايتين وثلاث شكايات على أبعد تقدير"، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى "أوقفت، خلال سنة 2017، ما مجموعه 11 ألفا و320 شخصا لتورطهم في قضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات، من بينهم 5 ألاف و156 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني".

وشددت ولاية أمن الدار البيضاء في آخر البيان على نفي ما تم الترويج له بخصوص مؤشرات السرقة، وكذا التغطية الأمنية، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018، "والقاضية بتوسيع التغطية الأمنية لتشمل مناطق حضرية جديدة، خصوصا في منطقة الرحمة والهراويين؛ كما أنها ستدعم الفرق المتخصصة في الأبحاث والتدخلات، وتعزيز الحركية الدائمة لدوريات الشرطة؛ وذلك بهدف مكافحة مختلف صور الجريمة وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - wood الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:45
الامن في المغرب هو امن نفسه و امن المخزن ، اما أمن المواطنين فهي آخر اهتماماته . فالمشكل ليس في حجم الاجرام بل في ان مناطق كثيرة و احياء يغيب عنها الامن بشكل كلي ، فالامن و الدرك في المغرب دائما منشغل في تحرير المخالفات الطرقية التي تدر على خزينة الدولة اموال طائلة . اما الدوريات فنادرة و تقصد الشوارع المهمة . و من جهة اخرى فإن نسبة كبيرة من الاعتداءات او السرقات لا يبلغ عنها لعلم اصحابها ان الشرطة ستتجاهلها بكل بساطة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - محمد الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:49
ما الفائدة من وجود دواءر أمنية في غياب العناصر الأمنية مثلا أمن مولاي رشيد في الليل ترى غياب تام لرجال الأمن الوطني ليحمي المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - harrokki الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:04
Tiens tiens on entend plus parler la police de telle ville ou telle ville à arrêté 4000 criminels .......la mode d'étaler et gonfler les résultats d'un travail qui sont très bien payé est fini on dirait !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - .كازاوي الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:20
هادشي اللي كايتقال عكس الواقع.طلع لمولاي رشيد و لالة مريم و المسيرة باش تشوف الواقع ديال بصح .
من جهة اخرى الامن قليل كانشوفو دوريات الأمن مرة في الاسبوع او الا كانت شي حملة ... البوليس هنا شي حاجة نادرة.
داكشي علاش هاد القنت عاصمة المخدرات بجميع انواعها
باركا من النفاق قهرتونا بالتمثيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - aziz2000 الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:26
كما تحاربون الارهاب وعندكم استباق الاحداث فعلو هدا الامر حتى مع المجرمين والمفسدين وهابلادنا في الامان ومرضنا معاندو باس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - ولد الفشوش الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:26
سبحان الله !! حنا في 2018 وباقا عقلية وسياسة البصري التعتيمية ( العام زين وكلشي بخير ) راه ماخفي كان أعظم. الجرائم في ازدياد مضطرد وولاية الأمن كما الحكومة تنفي جميع الملاحظات والإحصائيات السلبية التي تأرقهم. هذا راه زمان الفيسبوك و الأنترنت كلشي واضح وباين بلا تغطيو الشمس بالغربال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - رشيد الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:20
خص المنطقة مثل الرحمة يكون فيها ﻷمن بش يكون ﻷستقرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - كريم الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:13
اسألوا الخيام وقاءدة درب السلطان ووالي امن تطوان الدين تعرضوا للسرقة في واضحة النهار.المشكلة ليست في التعرض للسرقة ففي دول العالم تحصل مثل هاته السرقات. بل تعامل رجال الامن عند التبليغ عن السرقة هو المشكل والله تندم علاش بلغتي سير تال الصباح سير تاي جي الشاف رجع غدا فالعشية .اطلب من السيد الحموشي ان يقف على معالجة هاته المعضلة لان الكثير يتخلون عن الشكاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - محمد الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:30
هجرت الدار البيضاء بسبب التسيب الذي تعرفه و كثرة الإجرام و النصابة بل و النصابة حتى من أفراد الشرطة أنفسهم خاصة مناطق البرنوصي سيدي مومن مولاي رشيد الحي المحمدي و درب سلطان و أصبحت صفات الإجرام تظهر حتى في الأشخاص الأسوياء بسبب تطبعيهم مع مظاهر الإجرام بشكل يومي.
الدار البيضاء يلزمها تأهيل نفسي و اجتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.