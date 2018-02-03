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الثلوج تعزل جماعات بميدلت عن العالم الخارجي

الثلوج تعزل جماعات بميدلت عن العالم الخارجي
ياسين أوشن
السبت 03 فبراير 2018 - 07:40

رغم مرور خمسة أيام على التساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها مختلف مناطق الأطلس منذ بداية الأسبوع الجاري، لا تزال ثلاث جماعات بإقليم ميدلت في عزلة تامة، بسبب الحصار الذي فرضته الثلوج المتساقطة على الساكنة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر من الجماعة القروية تونفيت، في اتصال هاتفي صبيحة أمس الجمعة، أن جماعتي كل من "أنمزي" و"أكديم" و"سيدي يحى أيوسف" بإقليم ميدلت، لا يزال سكانها يستغيثون ويطلبون النجدة، إثر انقطاع الطرقات وانقطاع الكهرباء وشبكة الاتصالات، ما أفضى إلى انعزالهم الكلي عن العالم الخارجي.

ويضيف سعيد منهو، وهو ناشط حقوقي، في التصريح ذاته لـ"هسبريس"، بنبرة ملؤها الترقب والتوجس حول مصير الناس في الجماعات الثلاث، أنهم يجهلون الحالة النفسية والصحية والاجتماعية لساكنة دواوير الجماعات الثلاث المذكورة، "منذ الاثنين الماضي ونحن نحاول الاتصال ببعض الأفراد هناك، غير أن شبكة الهاتف لديهم غير مشغلة، ولا ندري هل هم أحياء أم في عداد الموتى، وهل يتوفرون على مؤونة تقيهم الجوع أم لا، وماذا عن حالة المرضى والحوامل بتلك المناطق من المغرب العميق"، يتساءل المصدر.

ويواصل المتحدث عينه ناقلا معاناة الساكنة هناك، أن "بعض التلاميذ ممن يدرسون بثانوية عبد المومن التأهيلية بتونفيت محاصرون هناك، بعد زيارتهم لذويهم بمناسبة العطلة الموسمية للتلاميذ، ولن يتمكنوا من استئناف دراستهم يوم الاثنين المقبل في حالة ظل الوضع كما هو عليه اليوم".

وأكد أنهم اتصلوا بالسلطات المعنية من عمالة ورؤساء الجماعات المعنية ومندوبية التجهيز بميدلت، للتدخل العاجل لفك العزلة عن الدواوير المعنية، غير أن إجابتهم "لا نتوفر على الإمكانيات"، يقول المصدر قبل أن يضيف، "لا أدري عن أي إمكانيات يتحدثون، إن كانت الإمكانيات غير متاحة في فصل الشتاء فمتى ستكون متوفرة، ورؤساء الجماعات لا يجيبون عن مكالماتنا الهاتفية، للاستفسار حول الإجراءات المتخذة في الموضوع، وقائد منطقة أكديم أخبرنا أنه لا يتوفر على البنزين"، يختم الفاعل الحقوقي.

وأمام هذا الوضع، أطلق نشطاء فايسبوكيون عبر صفحاتهم تدوينات في هذا الاتجاه، من أجل لفت انتباه المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، لإيجاد حل قصد إنقاذ حيوات المحاصرين من ساكنة الجماعات المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مصطفى السبت 03 فبراير 2018 - 08:13
الحمد لله على نعمه التي لاتحصى.واسغفر الله العظيم ان الله غفور رحيم....وانشاء الله ستعود بالخير الى المنطقة والبلاد ......
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2
2 - USA السبت 03 فبراير 2018 - 08:32
عبد الكريم بوشيخي قال ليكم المشكل ديال الثلوج كاين حتى في الولايات المتحدة الامريكية وفي الدول المتقدمة هههههه ,وانا من 1990 عايش هنا في اسكندنافيا وكنشوف الثلج كيطيح مثلا في المداشر والدواوير واقسم بالله بالليل تيجيو هادوك الناس لي تيحيدو الثلوج من الطرقان باش ماتبقاش الساكنة محاصرة وهادشي في القرى الصغار اما في المدن الكبار كتلقاهوم كلهم تيجريو بالمواشن وتيحيدو الثلوج من الشوارع والطرقان
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3
3 - م ع السبت 03 فبراير 2018 - 09:13
في إسبانيا القضية أصعب بحيث أمرت السلطة الناس بالبقاء بمنازلهم و عدم المغامرة بالخروج و هناك من قضى الليلة محاصر في سيارته وسط الثلوج.
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-3
4 - bouyaomar السبت 03 فبراير 2018 - 09:38
nos responsables n ont pas le temps pour s occuper de ses pauvres ;ils sont occupés avec l Afrique :
peut mourir celui qui veux mourir;ils font parti des Marocains oubliés

ce sont des oubliés de l histoir

bouyaoumar
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1
5 - ناقد السبت 03 فبراير 2018 - 11:31
فاينهم الالات اللي كنت كتصورو معهم ؟ كاسحات الثلوج؟
او خايفين على المازوط؟
الناس كيموتو بالبرد ونتم كتنفقو الاموال على تنظيم المونديال، وخلق مستشفيات عسكرية بافريقيا. والمواطنين احوج الى المعونة واحق بها.
هدوك ماشي مواطنين؟
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1
6 - اسماعيل السبت 03 فبراير 2018 - 11:43
حتى في الولايات المتحدة الامريكية عندما تتساقط فقط 20سم من الثلوج تتوقف الحركة تماما في المطارات في الطرق في المدارس ....وما بالك في المغرب حيث الامكانيات متواضعة
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