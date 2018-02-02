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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي الأب: ناشطو "حراك الريف" عصاميون

الزفزافي الأب: ناشطو "حراك الريف" عصاميون

الزفزافي الأب: ناشطو "حراك الريف" عصاميون
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:15

قال أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف" المعتقل ناصر الزفزافي، في تصريحات لصحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية، إن الأسبقية "تعطى للعلاقات بين الدول على حساب حقوق الإنسان"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "30 حارسا أمنيا يرافقونه خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، ثلاثة منهم على الأقل يظلون بجانبه أثناء التحدث مع ابنه ناصر البريء، الذي كان يناضل ضد الحكرة".

واستطرد والد الناشط المعتقل ناصر الزفزافي حديثه بالقول إن الشباب الذين شاركوا في مظاهرات مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة أناس مثقفون وعصاميون بنوا أنفسهم بأنفسهم بفضل الإنترنيت، مبرزا أن الظروف الاجتماعية بالريف لا يمكن مقارنتها حتى بأوضاع إسبانيا وهي تحت حكم الديكتاتور فرانكو؛ إذ إن المنطقة في عهد الحماية الإسبانية كانت تنعم بمصانع عديدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الريف لا يتوفر على مستشفى لعلاج مرض السرطان، رغم أن المنطقة تسجل أكبر المعدلات من حيث عدد المصابين بهذا الداء القاتل، موضحا أن "السلطات المغربية اتهمته بالحنين إلى فترة الاستعمار؛ الأمر الذي اعتبره خاطئا تماما، لأن الريفيين هم ما ناضلوا من أجل نيل الاستقلال"، مؤكدا أن فلذة كبده تعرض للاعتداء، قبل أن يتم نقله عبر مروحية كأنه مجرم.

وزاد أحمد الزفزافي، الناشط سابقا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، البالغ من العمر 75 سنة، أن ناصر يتواجد في زنزانة انفرادية، وفسحة الـ 30 دقيقة التي يقضيها يوميا بساحة السجن يكون فيها وحيدا، مردفا أن السلطات الأمنية لا تسمح له بالتحدث عبر الهاتف، إضافة إلى أنه يضطر إلى الاغتسال بالماء البارد؛ الأمر الذي قد يلحق ضررا بصحته.

وكان أحمد الزفزافي قد حل ضيفا على البرلمان المحلي لإقليم الأندلس الذي شهد حضور جميع التنظيمات الحزبية بالمنطقة، باستثناء الحزب الشعبي الحاكم، قبل أن يتوجه إلى مدينة برشلونة حيث التقى أعضاء من أمانة حزب "بوديموس" المكلفة بالعلاقات الدولية داخل مجلس النواب الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - expliquer الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:58
c'est domage qu'a 75 ans cet homme est toujours aussi maladroit dans ses facons de defendre son fils que ce soit par ses declarations ou par les endroits ou les portes auxquelles il frappe , normalement quand on a 75 ans et que l'on a ete toute notre vie un militant on doit savoir exactement ce qu'il faut dire et faire et surtout ce qu'il ne faut pas dire et faire pour mettre toutes les chances de son cote
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24
2 - ريفي أصيل الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:59
إبنه بريء كاد أن يشعل النار في البلاد وبين العباد ويبرىء الموقوفين ويقول أنهم بنوا أنفسهم بأنفسهم ماذا بنوا وماذا تعلموا سوى الجري وراء الفتن. اتحداهم ان يجيبوننا عن عدم رفع راية الوطن. يتنكرون للوطن ويطلبون منه.
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50
3 - سام الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:03
يبدو أن الزفزافي الابن ليس إلا ضحية الفكر النوستلجي الى الحقبة الاستعمارية للزفزافي الأب
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49
4 - chouwafa الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:04
العصامي هو من يستطيع تحقيق نقلة تنموية للمجتمع الذي يعيش فيه أما أن من كان متخصصا في تنظيم الحلقيات في ازقة الحسيمة من اجل تأجيج الوضع الأمني للبلاد بهدف صوملتها باديلوجية مقيتة فهو غير عصامي ان لم نصفه بالدموي.
أما اذا كان كلام الساحات الجامعية من جعل مراهقي حراك الريف عصاميين فأعتقد أن العصامية تحولت في زمان الزفازفة إلى مرادف الفوضى لأغراض هدامة.
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53
5 - NOUMRI الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:07
تلاتون حارسا أمنيا يرافقونك إلى سجن عكاشة و تلاتة منهم على الأقل يدخلون معك لزيارة إبنك ياكما أسستي دولة الأمازيغ ؤ احنا ما في أخبارناش العجب هدا أربط السلوكية بزاف وسعتيها هي حتى أنت كفرشوا ليك المكيط الأحمر ؤ كايعزفوا ليك النشيد الوطني ؤ كا اتحبس الطريق ؤ الناس الهتافات و بزاف هاد المسائل كاتليق بالملوك و الرؤساء و الزعماء الكبار ماشي اوباش هاجموا رجال الأمن بالحجارة و أدرموا النار في منازلهم و تلقوا الدعم من الخونة من الخارج ؤ فاش حصلوا ؤ تبتت الأفعال الإجرامية ألي أرتاكبوها بالحجة و البرهان قلوبها مسلسل تركي لا أحنا أناس مسالمين ؤ أدراوش مطالبنا أجتماعية ؤ ما أنحركوش الدجاجة أعلى بيضها.....
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36
6 - le vagabond الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:09
انا أب وأحس بحزنك. الله يطلق سراح المعتقلين الابرياء.
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-15
7 - محمود الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:16
اضن ان الكل سيتضامن معه لو لجأ لهيءات وطنية و بالفعل سبق و ان تضامنت معه في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الوطن اما الان فقد اساء للحراك الاجتماعي و بدا يحرك جهات خارجية و بالتالي فالتهم التي توجه للنشطاء بالتواطؤ مع جهات خارجية بدأت تبدوا جلية.
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51
8 - عدنان فرحان الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:21
الله يصلح بينكم ويرزقكم الصحه والشفاء من كل الامراض
ومرض الفتنه الله يبعده عن ديار المسلمين
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39
9 - ABDOULLAHI الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:30
حفظك الله يا عمي احمد الزفزافي نعم كلامك صحيح 100ف100
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-61
10 - alilou الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:36
لازم مراهقي الحراك شوارع الحسيهة عندما كانت تنهمر عليهم أموال المخدرات للبارون الريفي الهارب .
لذلك فإن عصاميتهم مرتبطة بتمويلات شبكات الإجرام العالمي.
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41
11 - مغربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:37
يكفي انه يقول بأن الوضع الاسباني ايام فرانكو و وضع الحسيمة ايام الاستعمار الاسباني أفضل لنقول له أفضل بالقمل و الجوع و القنابل الكيماوية التي أدت الى اصابة الناس بالاوبئة و السرطانات نعم فعلا أفضل بالنسبة لك كأب يدافع عن ابنه .
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43
12 - ديما مغربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:45
المغاربة كلهم يبحثون عن اللقمة .ولا شيء غير اللقمة .
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28
13 - محسن الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:47
الحقيقة يعرفها الكل محركات الحراك هي الأجندة الخارجية وعملاء أعداء الوطن . فلا ولن تغني تحركات خارجية ولا تمرات داخل المحكمة عن تطبيق القانون في حق مرتكبي ومخالفة القانون. القانون ثم القانون
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30
14 - عبدالله الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:51
التناقد بعينه يا رجل، هاذوك لي تا تسنجد بهم هما لي ضربوك بالكيماوي باش تتعاني منطقة الريف بالكونصير او هما لي خصك طلب منهم الصبيطارات والتعويضات كون كانت فيك النفس ديال ريافة ، الاستعمار اغتصب نساءكم او غادي عندهم الله يخليها نفس .
زيدك وحدة بورقعة عنده مشاكله ديال الانفصال خصو هو لي حل ليه مشاكله او مغرب بلد مستقل او ما يدخل فيه حتى حد يا ولدي عنداك تصحابلك غاذي تخلعنا بورقعة .
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35
15 - محمد السمكرى الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:02
وفى اول صلاة جمعه يقطع الصلاه ولايسمح للخطيب باكمال صلاة الجمعه
وما دخل المسجد الحراك ؟
هذا الامر غير مقبول ويصدر عن تسرع وعدم درايه بعواقب الامور
ولو هؤلاء الشباب طلبو تبرعات فى الانترنت لبناء مستشفى لجمعو الملاين
من المتبرعين فى العالم
وهناك متبرعون عرب لديهم مكاتب فى المغرب ويقدمون الدعم
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14
16 - الوطنية الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:03
وا نفختونا الرراس بهذا الملف 30 شرطي واش هو قاتل كيندي ولا شيكيفارا زمانه . خاسهوم يطلقونا خلاص أصبح الملف مملا للغاية خاصة وان الاب اصبحت له نفود خارجية يتحدث اليها ها برلمان هولاندا ها صحف اسبانية ووووو
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5
17 - مواطن2 الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:04
السيد احمد الزفزافي كشف جميع اوراقه....وتمادى في غيه....لا يلام على الدفاع عن ابنه...ولكنه يلام لكونه لجأ الى جهات لا يعنيها الشان الداخلي للمغرب....انه من اختصاص السلطات المغربية وملك البلاد....والغريب انه لا زال يطرق ابوبا قد لا تنفعه.....القضية ليست سياسية ولا تتعلق بالراي...القضية تتعلق بالمس بسيادة البلاد وتخريب ممتلكات الدولة والاعتداء على القوات العمومية.....تلك هي التهم التي بسببها اعتقل ولده ....والامر كله بين يدي العدالة....يدافع عنه جيش من المحامين والهيئات الحقوقية....فادا ثبتت براءته .... سيبرأ....وادا ادين بشيء سيقضي مدة سجنه كسائر عباد الله المسجونين.....وهل يعقل ان يسجن شخص بريء وجيوش من الصحفيين والمحامين والهيئات تدافع عنه...انه يواجه تهما خطيرة وعليه ان يستعد لمواجهة نتائج تهوره وزعامته .....
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18
18 - ارفى احرى الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:11
ابنك وكبريائه والتحرض من الخارج متل ( هولندا )
فدق انت وابنك واتباعكم حلوة الصديد والزقوم .
اذام الله العزة والنصر لرجال الامن واعوانهم .
الله الوطن الملك .
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9
19 - ملاحظ !!!!!! الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:24
التحرك غير المحسوب يؤجج الوضع .والظهور بأكثر من وجه .يرجع الشك يقيناً. اللعب بالألفاظ في منطق التقاضي لا يؤدي الى الضفة الآمنة .
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9
20 - المراقة الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:40
شعب الرفيسة لا الحقوق من الواجبات ألفوا الدل والمهانة فكيف يفهم النضال لا حياة لمن تنادي يا عم أحمد لكم الله إن مع العسر يسرا
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-9
21 - Slimane El Aoufi الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:41
Plus il bouge maladroitement plus la corde se sert davantage autour du cou de son fils'
il doit être inconscient ce mec de croire que les hollandais ou les espagnols allaient lui être d 'un quelconque secours pour sauver son fils du pétrin ou il s'est mis en se prenant pour un Che Guevara a un moment donné avant de se retrouver pris dans les filets de la justice.
Ce père égaré qui a perdu le nord dit que les populations de sa région sont atteintes de cancer,s' est- il posé la question de savoir qui est la cause de cette maladie grave qui frappe sa région?
Et bien c'est la consequence des armes chimiques utilisées par l' armée de son cher Franco durant ce qui est appelle guerre du rif.
Pauvre Zafzafi fils,tu te trouves coincé.
dans les sables mouvants ,plus ton père bouge plus il t'enfonce encore et encore.
S'il restait calme et serein les choses se passeraient autrement mais égoïste et hautin surtout quand il déclare que durant le protectorat espagnole sa région était mieux alors..
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0
22 - اساركا الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:55
الزفزافي مجرد ضحية المستباحة المستضعفة في ظل غياب القانون هو دائما تلك الضحية التي تثير في النفس نوازع الوجع والحرقة والألم هذا الإنسان البائس البسيط الذي شاء حظه العاثر أن يرى النور في المغرب معقل الظلام وبؤس الفقر والقمع وساحات التصفيات والصراع ولاذنب له في كل مايجري على أية حال والسجن المغربي هو سجن واحد والجلاد هو واحد والمنكوب هو واحد من الشمال الى الجنوب ومن شرق إلى غرب فهل هناك من لا زال يتكابر يشكك بوحدة الأعراب وتآلفهم من الناحية القمعية على أقل تقدير؟وهل أصبح الجميع في سعار ومباراة ماراثونية في فنون القمع والاستبداد لإثبات الذات؟ هل هذا ما يظهر فقط على السطح لحد الآن؟ وهل لكي تمارس هذه الوطنية الفريدة وتكتسب هذه الهوية البائسة عليك التطرف والمغالاة في إظهار العنف والكراهية، والعداء وادعاء العصمة والتوحد والتفرد والكمال؟
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-12
23 - م المصطفى الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:01
لا أعتقد على الإطلاق أن احمد الزفزافي، بهذه الخرجات وبهذه التنقلات خارج الوطن، وكذا حديثه في القنوات الأجنبية سيكون في صالخ ابنه، بل سيعمل على تعقيد الأمور. إذ كان عليه أن يكتفي بالحديث عما يعيشه ابنه مع الإعلام المغربي، ولربما بذلك سيحصل الانفراج.
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3
24 - عصامي الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:06
العصامي.الحقيقي.هو.انت.الاب.بافكارك.
يتحرك.ابنك.
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4
25 - عبدالحق الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:10
الحمد لله. أقول لك سيدي المغرب يسلك طريق صعب وطويل مملوء بأقصى المخاطر وأبرزها الدسائس ربما تساهم فيها عن قصد أو دون قصد : مخلفات المستعمرين، الاديولوجيات، العولمة، الحسد. لا تنسى سيدي بأن الدكالي أو العرائشي فهم قبل الإسلام أمازيغ ولكن بحكم الدين واللغة هي التي ساهمت في تعريب هذه القبائل. وأقول لك كلمة مغاربة هي التي وحدت كل جهات المملكة حتى أصبحت متماسكة وقوية والمغرب لن و لم يسمحوا لك ولغيرك بأن تشوه سمعتهم لحد الساعة يقدرونك ويحترمونك لانها الكبدة الله ينزل العفو والسلام.
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4
26 - le vagabond الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:12
كنت أظن أن عهد البصري وعبقرية الحكارة اندثرت معه ولكن اكتشف أن في بلادي تلاميذه بكثرة، محكورين يعشقون الحكرة. شافاكم الله.
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-7
27 - amaghrabi الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:19
بسم الله الرحمان الرحيم.اذاكانت اسبانيا بنت المعامل والطرقات ووو في عهدها الاستعماري لماذا جاهد عبد الكريم الخطابي ضدها.اذاكان عبد الكريم جاهد بالغال والنفيس من اجل الوطن وإخراج المستعمر من الوطن فلماذا انت اليوم أيها الزفزافي تستقوي بمستعمر المس ضد الوطن.المواطن الحقيقي هو الذي يدافع عن الوطن وليس الذي يستقوي بالجنبي ضد الوطن,انها مفارقة غريبة يدعو أيها هذا الرجل الذي يدخل في خانة الذي يدري ولا يدري انه يدري
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3
28 - Ouzine Adel الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:21
Zefzaf père parait inconscient quand il agit de façon bête pour rendre plus délicate la situation grave ou se trouve son fils Nacer .
S'il restait pénard çà vaudrait mieux pour son fils qui est entre les mains de la justice et les démarches tordues et inappropriées du père vers l’étranger ne feraient que compliquer les choses pour son fils.
Zazfafi père a chaque fois démontre et confirme qu' il est un séparatiste convaincu lui comme son fils d'ailleurs sont manipulés de l’étranger.
La solution pour sortir son fils du merdier se trouve au Maroc et non ailleurs,ce type serait mal conseillé et patauger maladroitement dans tous les sens finiraient par plonger son fils profondément au lieu de le sauver.
Croire que ses interventions absurdes a l’étranger allaient avoir un impact positif sur la situation de son fils serait un leurre.
Pauvre type!
Orgueilleux comme il est ,il va causer un grand tort a son fils et aux autres traîtres de séparatistes rifains qui ont trahi leur nation.
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-1
29 - ماسين الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:41
هناك من قال ان الرجل اي السيد أحمد الزفزافي يشوه سمعة المغرب. أليس مضحك هذا الفكر؟
من يشوه سمعة المغرب ياسيدي هو الفقر المدقع الذي يجتاح البلاد وذالك بالرغم من ثرواتنا الطبيعية الهائلة. والالاف من المتشردين القاصرين في كل مكان وصل بعضهم إلى الدول اسكاندينبيا بالقرب من القطب الشمالي. اسبانيا لوحدها تأوي أكثر من خمس الاف ونصف قاصر في ملاجئها. الآلاف من الشباب تغادر في أي اتجاه البعض منهم على قوارب الموت. معابر الذل والمهانة سبته ومليلية. رواتب الجوع 1500 - 3000 درهم. الخ........
قالك الزفزافي يشوه سمعه المغرب يالها من وقاحة!!
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0
30 - مغربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:43
كثير من المعلقين على هذه الصفحة يبثون سمومهم على ابناء الريف ويزرعون الكراهية والحقد بين افراد المجتمع الواحد في حين ان القضية بسيطة . اجل ان كان هناك دليل ادانة للمعتقلين فيما يخص الانفصال عن الوطن قدموه وحاكموهم وان لم يكن هناك دليل اطلقوا سراحهم فالعديد من مناطق الوطن تعيش التهميش والغليان....
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4
31 - jeo الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:07
يشتكي للاسبان ،الم يرا مافعلت الحكومه الاسبانية للانفصاليين في كاتالونيا، من الضرب والرفس وووووووووو ،ولا احد تكلم ، هدا هوى الغباء ، يشتكي الى من اقمعوا شعبهم اكثر كن المغرب
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-3
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