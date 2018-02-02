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كُتّاب وآراء
الزفزافي الأب: ناشطو "حراك الريف" عصاميون
قال أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف" المعتقل ناصر الزفزافي، في تصريحات لصحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية، إن الأسبقية "تعطى للعلاقات بين الدول على حساب حقوق الإنسان"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "30 حارسا أمنيا يرافقونه خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، ثلاثة منهم على الأقل يظلون بجانبه أثناء التحدث مع ابنه ناصر البريء، الذي كان يناضل ضد الحكرة".
واستطرد والد الناشط المعتقل ناصر الزفزافي حديثه بالقول إن الشباب الذين شاركوا في مظاهرات مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة أناس مثقفون وعصاميون بنوا أنفسهم بأنفسهم بفضل الإنترنيت، مبرزا أن الظروف الاجتماعية بالريف لا يمكن مقارنتها حتى بأوضاع إسبانيا وهي تحت حكم الديكتاتور فرانكو؛ إذ إن المنطقة في عهد الحماية الإسبانية كانت تنعم بمصانع عديدة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الريف لا يتوفر على مستشفى لعلاج مرض السرطان، رغم أن المنطقة تسجل أكبر المعدلات من حيث عدد المصابين بهذا الداء القاتل، موضحا أن "السلطات المغربية اتهمته بالحنين إلى فترة الاستعمار؛ الأمر الذي اعتبره خاطئا تماما، لأن الريفيين هم ما ناضلوا من أجل نيل الاستقلال"، مؤكدا أن فلذة كبده تعرض للاعتداء، قبل أن يتم نقله عبر مروحية كأنه مجرم.
وزاد أحمد الزفزافي، الناشط سابقا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، البالغ من العمر 75 سنة، أن ناصر يتواجد في زنزانة انفرادية، وفسحة الـ 30 دقيقة التي يقضيها يوميا بساحة السجن يكون فيها وحيدا، مردفا أن السلطات الأمنية لا تسمح له بالتحدث عبر الهاتف، إضافة إلى أنه يضطر إلى الاغتسال بالماء البارد؛ الأمر الذي قد يلحق ضررا بصحته.
وكان أحمد الزفزافي قد حل ضيفا على البرلمان المحلي لإقليم الأندلس الذي شهد حضور جميع التنظيمات الحزبية بالمنطقة، باستثناء الحزب الشعبي الحاكم، قبل أن يتوجه إلى مدينة برشلونة حيث التقى أعضاء من أمانة حزب "بوديموس" المكلفة بالعلاقات الدولية داخل مجلس النواب الإسباني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
أما اذا كان كلام الساحات الجامعية من جعل مراهقي حراك الريف عصاميين فأعتقد أن العصامية تحولت في زمان الزفازفة إلى مرادف الفوضى لأغراض هدامة.
ومرض الفتنه الله يبعده عن ديار المسلمين
لذلك فإن عصاميتهم مرتبطة بتمويلات شبكات الإجرام العالمي.
زيدك وحدة بورقعة عنده مشاكله ديال الانفصال خصو هو لي حل ليه مشاكله او مغرب بلد مستقل او ما يدخل فيه حتى حد يا ولدي عنداك تصحابلك غاذي تخلعنا بورقعة .
وما دخل المسجد الحراك ؟
هذا الامر غير مقبول ويصدر عن تسرع وعدم درايه بعواقب الامور
ولو هؤلاء الشباب طلبو تبرعات فى الانترنت لبناء مستشفى لجمعو الملاين
من المتبرعين فى العالم
وهناك متبرعون عرب لديهم مكاتب فى المغرب ويقدمون الدعم
فدق انت وابنك واتباعكم حلوة الصديد والزقوم .
اذام الله العزة والنصر لرجال الامن واعوانهم .
الله الوطن الملك .
il doit être inconscient ce mec de croire que les hollandais ou les espagnols allaient lui être d 'un quelconque secours pour sauver son fils du pétrin ou il s'est mis en se prenant pour un Che Guevara a un moment donné avant de se retrouver pris dans les filets de la justice.
Ce père égaré qui a perdu le nord dit que les populations de sa région sont atteintes de cancer,s' est- il posé la question de savoir qui est la cause de cette maladie grave qui frappe sa région?
Et bien c'est la consequence des armes chimiques utilisées par l' armée de son cher Franco durant ce qui est appelle guerre du rif.
Pauvre Zafzafi fils,tu te trouves coincé.
dans les sables mouvants ,plus ton père bouge plus il t'enfonce encore et encore.
S'il restait calme et serein les choses se passeraient autrement mais égoïste et hautin surtout quand il déclare que durant le protectorat espagnole sa région était mieux alors..
يتحرك.ابنك.
S'il restait pénard çà vaudrait mieux pour son fils qui est entre les mains de la justice et les démarches tordues et inappropriées du père vers l’étranger ne feraient que compliquer les choses pour son fils.
Zazfafi père a chaque fois démontre et confirme qu' il est un séparatiste convaincu lui comme son fils d'ailleurs sont manipulés de l’étranger.
La solution pour sortir son fils du merdier se trouve au Maroc et non ailleurs,ce type serait mal conseillé et patauger maladroitement dans tous les sens finiraient par plonger son fils profondément au lieu de le sauver.
Croire que ses interventions absurdes a l’étranger allaient avoir un impact positif sur la situation de son fils serait un leurre.
Pauvre type!
Orgueilleux comme il est ,il va causer un grand tort a son fils et aux autres traîtres de séparatistes rifains qui ont trahi leur nation.
من يشوه سمعة المغرب ياسيدي هو الفقر المدقع الذي يجتاح البلاد وذالك بالرغم من ثرواتنا الطبيعية الهائلة. والالاف من المتشردين القاصرين في كل مكان وصل بعضهم إلى الدول اسكاندينبيا بالقرب من القطب الشمالي. اسبانيا لوحدها تأوي أكثر من خمس الاف ونصف قاصر في ملاجئها. الآلاف من الشباب تغادر في أي اتجاه البعض منهم على قوارب الموت. معابر الذل والمهانة سبته ومليلية. رواتب الجوع 1500 - 3000 درهم. الخ........
قالك الزفزافي يشوه سمعه المغرب يالها من وقاحة!!