الزفزافي الأب: ناشطو "حراك الريف" عصاميون

متابعة من خالد ملوك

قال أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف" المعتقل ناصر الزفزافي، في تصريحات لصحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية، إن الأسبقية "تعطى للعلاقات بين الدول على حساب حقوق الإنسان"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "30 حارسا أمنيا يرافقونه خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، ثلاثة منهم على الأقل يظلون بجانبه أثناء التحدث مع ابنه ناصر البريء، الذي كان يناضل ضد الحكرة".

واستطرد والد الناشط المعتقل ناصر الزفزافي حديثه بالقول إن الشباب الذين شاركوا في مظاهرات مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة أناس مثقفون وعصاميون بنوا أنفسهم بأنفسهم بفضل الإنترنيت، مبرزا أن الظروف الاجتماعية بالريف لا يمكن مقارنتها حتى بأوضاع إسبانيا وهي تحت حكم الديكتاتور فرانكو؛ إذ إن المنطقة في عهد الحماية الإسبانية كانت تنعم بمصانع عديدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الريف لا يتوفر على مستشفى لعلاج مرض السرطان، رغم أن المنطقة تسجل أكبر المعدلات من حيث عدد المصابين بهذا الداء القاتل، موضحا أن "السلطات المغربية اتهمته بالحنين إلى فترة الاستعمار؛ الأمر الذي اعتبره خاطئا تماما، لأن الريفيين هم ما ناضلوا من أجل نيل الاستقلال"، مؤكدا أن فلذة كبده تعرض للاعتداء، قبل أن يتم نقله عبر مروحية كأنه مجرم.

وزاد أحمد الزفزافي، الناشط سابقا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، البالغ من العمر 75 سنة، أن ناصر يتواجد في زنزانة انفرادية، وفسحة الـ 30 دقيقة التي يقضيها يوميا بساحة السجن يكون فيها وحيدا، مردفا أن السلطات الأمنية لا تسمح له بالتحدث عبر الهاتف، إضافة إلى أنه يضطر إلى الاغتسال بالماء البارد؛ الأمر الذي قد يلحق ضررا بصحته.

وكان أحمد الزفزافي قد حل ضيفا على البرلمان المحلي لإقليم الأندلس الذي شهد حضور جميع التنظيمات الحزبية بالمنطقة، باستثناء الحزب الشعبي الحاكم، قبل أن يتوجه إلى مدينة برشلونة حيث التقى أعضاء من أمانة حزب "بوديموس" المكلفة بالعلاقات الدولية داخل مجلس النواب الإسباني.