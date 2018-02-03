لجنة تُحَضر ملتقى هيكلة الوظيفة العمومية

هسبريس من الرباط

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس، اجتماع تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، تشكلت من كتاب عامّين ومدراء ببعض القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العليا للإدارة.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أكّد في كلمته، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، على أهمية وحتمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا في الوقت الراهن، باعتبارها مدخلا أساسيا وشرطا ضروريا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

وأشار بنعبد القادر، بحسب البلاغ ذاته، "إلى أن الغاية من هذا الإصلاح تكمن في ضرورة الارتقاء بمكانة وأدوار الوظيفة العمومية العليا وشاغلي المناصب العليا، لاسيما فيما يتعلق بقيادة الإصلاحات المهيكلة وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية وضمان التقائيتها، بما يستلزمه ذلك من مهنية وفعالية ونجاعة، وفي ظل استحضار قيم المرفق العمومي والغاية التي وجد من أجلها، المتمثلة في خدمة المواطن".

وعلاقة بتنظيم الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، الذي سينظم في 27 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية لملك البلاد، يضيف البلاغ، "تمّ إحداث لجنة رفيعة المستوى تضم كُتابا عامين ومفتشين عامين ومدراء عامين ومدراء مركزيين؛ وذلك من أجل الإعداد لتنظيم هذا الملتقى، من خلال وضع أرضية تأطيرية تتضمن تشخيصا وتوصيات أولية بشأن إصلاح الوظيفة العمومية العليا، يتم عرضها وتدارسها خلال الملتقى الوطني".