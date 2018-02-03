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الرئيسية | مجتمع | لجنة تُحَضر ملتقى هيكلة الوظيفة العمومية

لجنة تُحَضر ملتقى هيكلة الوظيفة العمومية

لجنة تُحَضر ملتقى هيكلة الوظيفة العمومية
هسبريس من الرباط
السبت 03 فبراير 2018 - 07:14

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس، اجتماع تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، تشكلت من كتاب عامّين ومدراء ببعض القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العليا للإدارة.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أكّد في كلمته، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، على أهمية وحتمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا في الوقت الراهن، باعتبارها مدخلا أساسيا وشرطا ضروريا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

وأشار بنعبد القادر، بحسب البلاغ ذاته، "إلى أن الغاية من هذا الإصلاح تكمن في ضرورة الارتقاء بمكانة وأدوار الوظيفة العمومية العليا وشاغلي المناصب العليا، لاسيما فيما يتعلق بقيادة الإصلاحات المهيكلة وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية وضمان التقائيتها، بما يستلزمه ذلك من مهنية وفعالية ونجاعة، وفي ظل استحضار قيم المرفق العمومي والغاية التي وجد من أجلها، المتمثلة في خدمة المواطن".

وعلاقة بتنظيم الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، الذي سينظم في 27 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية لملك البلاد، يضيف البلاغ، "تمّ إحداث لجنة رفيعة المستوى تضم كُتابا عامين ومفتشين عامين ومدراء عامين ومدراء مركزيين؛ وذلك من أجل الإعداد لتنظيم هذا الملتقى، من خلال وضع أرضية تأطيرية تتضمن تشخيصا وتوصيات أولية بشأن إصلاح الوظيفة العمومية العليا، يتم عرضها وتدارسها خلال الملتقى الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهم السبت 03 فبراير 2018 - 07:40
تفشت الرشوة في الوظيفة العمومية بشكل كبير و بكل احترافية و امام الملأ يعني بالواضح ،
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2 - محمد بلحسن السبت 03 فبراير 2018 - 10:38
مبادرة ممتازة حتى تنجح نجاحا باهرا لابد من الانفتاح على التجارب الحية الموجعة. انا شخصيا أرى أنه منذ يوم السبت 29 يوليو 2017 ها هي الظروف أصبحت مواتية لإنجاح تلك المبادرة النبيلة بعيدا عن لغة الخشب و عن الحسابات السياسوية.
من حسن حظي أن البوابة الالكترونية للشكايات (شكاية.ما), التي أعطيت انطلاقتها الرسمية في يوم 9 يناير 2018, تصلح لي, ستمكنني من لموافاة "اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا" باقتراحاتي المستمدة من الواقع المعاش المكتنزة طيلة 18 سنة, من يوم الخميس 3 فراير 2000 إلى يومنا هذا السبت 3 فبراير 2018.
Une coïncidence n'est qu’une explication qui attend son heure
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