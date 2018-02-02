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"الطرق السيارة" توصي المسافرين بتنظيم تنقلاتهم
الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:20
أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الجمعة، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة الرجوع من العطلة، الذي يتزامن مع نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2018)، والتي ستجرى يوم الأحد بالدار البيضاء.
وأوضح بلاغ للشركة، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم السبت ما بين الساعة الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم الأحد ما بين الساعة الثانية زوالا والعاشرة ليلا.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان سيولة حركة السير من تعزيز الموارد البشرية، وتعزيز التشوير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عببدو الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:38
الناس مساكن ماتيسخاوش بفراف الأحباب و تيبقاو آخر نهار باش يسافرو ، و هاذا تيخلق تكدس و شلل في الطرق لاحقاش طرقنا السيارة على قد الحال و ياريت مايتشطروش و يفتحو جميع الممرات
2 - youssef الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:49
وهي الى خليتو الطريق السيار فابور فهاد نهاية العطلة راه قهرنا المازوط
3 - FRANCE الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:43
تنظيم كاس العالم 2026 طريق السيار بالمغرب نعسوا حتى اتقضى الماتش
4 - ilmox الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:47
محطة الأداء بوسكورة اللهم ان هذا منكر ،نصف ساعة الاجتياز و الديوانة هاذي ماشي محطة الاداء الله يهدي ما خلق والسلام
6 - رمزي الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:12
الطريق السيار بالمغرب حدت ولاحرج .في كل نهاية العطل نعاني كتيرا من الاكتظاظ ففي يوم الأحد الماضي قادمين من فاس في اتجاه البيضاء وبالضبط على الساعة 19h30 بمحطة سيدي علال البحراوي بقينا ازيد من نصف ساعة نسير بسرعة السلحفاة ... لكترة الازدحام. لماذا لم تقم الشركة بفتح طريق سيار قبل محطة الاداء سيدي علال البحراوي باتجاه البيضاء وترك هده المحطة للقاطنين بالرباط وسلا والنواحي وبهذه الطريقة سنتجنب الكتير من المتاعب وضياع الوقت.
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