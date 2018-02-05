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كُتّاب وآراء
جمعية العلوم الجنسية ترفض الوصاية على الدين
أصدرت الجمعية المغربية للعلوم الجنسية بيانا تعلن من خلاله تضامنها مع سمية نعمان جسوس، وهي عالمة اجتماع مغربية متخصصة في شؤون المرأة، وعُرفت بتطرقها ومناقشتها لما يُعرف لدى فئات مجتمعية عريضة بـ"الطابوهات"، آخرها الرد على فتوى شيخ مغربي ربط بين سرطان الرحم والزنا.
وجاء في بيان الجمعية، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البروفسور سمية نعمان جسوس تتعرض لحملة يقودها مجموعة من الأشخاص، منصبين أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي الحنيف وهو براء منهم"، فيما أشار مكتب الجمعية إلى أن "الرأي العلمي الذي وجهته البروفسور إلى وزير الأوقاف على شكل رسالة يُعتبر موقفا نتقاسمه في مكتب الجمعية".
وورد في البيان سالف الذكر أن "البروفسور سمية نعمان جسوس، وهي عضو مؤسس للجمعية، كانت دائما، خلال أنشطة الجمعية والمؤتمرات وفي مقالاتها، تسلك المنهجية العلمية التي تنطلق من ملاحظة الظواهر الاجتماعية، ثم وضع التساؤلات اللازمة، قصد استنتاج خلاصات حول السلوكيات المجانبة للصواب التي يجب شجبها".
وخلصت الهيئة المذكورة إلى القول: "نعبر عن تضامننا مع البروفسور سمية نعمان جسوس، وكذلك عن مساندة هذا الرأي"، حسب تعبير البيان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
تبرئة الدين من الشخص فيه نظر فهم يرفضون وصاية الغير ويبيحونها لأنفسهم بإخراج وشخص من الدين لأنه تكلم عن معشوقهم الزنا وذكر بحرمته. وهذا من أعظم التناقض ويبين مدى تخلف عقولهم المطموسة. هنا يمكن للرجل أن يتابعهم بتهمة التكفير ولكن لسفهاتهم قد يكون تجاهلهم أفضل.
ان رفض النقاش ونقد الكتاب عِوَض نقاش المواضيع لدليل على فقر فكري و ضعف الدلائل.
كل موضوع هو قابل للنقاش ولا قدسية لأي موضوع، لا سيما في عهد قل فيه المفكرون و كثر فيه أشباه الأإمة والرويبضة.
ناقشو المواضيع ولا تحكمو عن اللباس، فالإنسان بما يفكر و كيف يفكر، لا بما يلبس ولا بالماكياح.
ان الحجاب ليس بدليل على العفة و سمو النفس، والماكياج ليس دليلا على الانحراف.
قبل التسعينات لم يكن هدا القدر من المحجبات بالأسود و كان المجتمع هادءا و كان هناك تفكير، اما الآن فنحن لا نفكر، السعوديةوصية عنا و تفكر لنا و تصدر لنا ... الظلام، بينما جلهم فاسدون يهرعون وراء الشهوات.
افيقو اعباد الله و فكرو و حيدو عليا دوك اللحايا المتسخة راه ولينا أضحوكة الشعوب!
انا مسلم ما علماني ما تاوزة.
تحية لكل الضمائر الحية في هذا العالم. و خصوصا كوريا الشمالية.
المجد للعروبة.