جمعية العلوم الجنسية ترفض الوصاية على الدين

هسبريس من الرباط

أصدرت الجمعية المغربية للعلوم الجنسية بيانا تعلن من خلاله تضامنها مع سمية نعمان جسوس، وهي عالمة اجتماع مغربية متخصصة في شؤون المرأة، وعُرفت بتطرقها ومناقشتها لما يُعرف لدى فئات مجتمعية عريضة بـ"الطابوهات"، آخرها الرد على فتوى شيخ مغربي ربط بين سرطان الرحم والزنا.

وجاء في بيان الجمعية، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البروفسور سمية نعمان جسوس تتعرض لحملة يقودها مجموعة من الأشخاص، منصبين أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي الحنيف وهو براء منهم"، فيما أشار مكتب الجمعية إلى أن "الرأي العلمي الذي وجهته البروفسور إلى وزير الأوقاف على شكل رسالة يُعتبر موقفا نتقاسمه في مكتب الجمعية".

وورد في البيان سالف الذكر أن "البروفسور سمية نعمان جسوس، وهي عضو مؤسس للجمعية، كانت دائما، خلال أنشطة الجمعية والمؤتمرات وفي مقالاتها، تسلك المنهجية العلمية التي تنطلق من ملاحظة الظواهر الاجتماعية، ثم وضع التساؤلات اللازمة، قصد استنتاج خلاصات حول السلوكيات المجانبة للصواب التي يجب شجبها".

وخلصت الهيئة المذكورة إلى القول: "نعبر عن تضامننا مع البروفسور سمية نعمان جسوس، وكذلك عن مساندة هذا الرأي"، حسب تعبير البيان.