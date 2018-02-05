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الرئيسية | مجتمع | جمعية العلوم الجنسية ترفض الوصاية على الدين

جمعية العلوم الجنسية ترفض الوصاية على الدين

جمعية العلوم الجنسية ترفض الوصاية على الدين
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:10

أصدرت الجمعية المغربية للعلوم الجنسية بيانا تعلن من خلاله تضامنها مع سمية نعمان جسوس، وهي عالمة اجتماع مغربية متخصصة في شؤون المرأة، وعُرفت بتطرقها ومناقشتها لما يُعرف لدى فئات مجتمعية عريضة بـ"الطابوهات"، آخرها الرد على فتوى شيخ مغربي ربط بين سرطان الرحم والزنا.

وجاء في بيان الجمعية، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البروفسور سمية نعمان جسوس تتعرض لحملة يقودها مجموعة من الأشخاص، منصبين أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي الحنيف وهو براء منهم"، فيما أشار مكتب الجمعية إلى أن "الرأي العلمي الذي وجهته البروفسور إلى وزير الأوقاف على شكل رسالة يُعتبر موقفا نتقاسمه في مكتب الجمعية".

وورد في البيان سالف الذكر أن "البروفسور سمية نعمان جسوس، وهي عضو مؤسس للجمعية، كانت دائما، خلال أنشطة الجمعية والمؤتمرات وفي مقالاتها، تسلك المنهجية العلمية التي تنطلق من ملاحظة الظواهر الاجتماعية، ثم وضع التساؤلات اللازمة، قصد استنتاج خلاصات حول السلوكيات المجانبة للصواب التي يجب شجبها".

وخلصت الهيئة المذكورة إلى القول: "نعبر عن تضامننا مع البروفسور سمية نعمان جسوس، وكذلك عن مساندة هذا الرأي"، حسب تعبير البيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متأمل الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:31
فعوض هؤلاء الجمعيات يبحثوا عن حلول لمعانات النساء من فقر ومرض وعنوسة وبطالة وأمية تراهم يدافعون عن أراذل الناس الذين يدافعون عن ممارسة الزنى للرجل والمرأة سواء بكل حرية سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين كما هو حال العلمانية نعمان والتي تتهم العلماء المدافعين عن الشرع بأقدح الأوصاف وأنا هنا أذكرهم بقول الله سبحانه إن كانوا مسلمين طبعا ولا أظن أنهم مسلمين بهذه الآية الكريمة التي تبشرهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور:(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) 
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43
2 - wood الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:39
اول مرة اسمع بشيء اسمه العلوم الجنسية ، فيبدو انه علم مهم يجب ادراجه في التعليم و ايضا كتخصص في الجامعات المغربية . فقد يتخرج مستقبلا علماء مغاربة كبار في هذا العلم النبيل ، و يصبح المغرب رائد في العلوم الجنسية اكثر مما هو عليه الآن !!!
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38
3 - بو جمعة الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:39
يجب وقف مساهمات أو دعم الدولة للجمعيات ولو بدرهم وان تكن خيرية لأن المسؤلين عليها يسترزقون من أموال الناس مقابل مادا إرشاد الناس الله من هادا منكر
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32
4 - عمر الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:52
الصورة دليل على توجه تلك المرأة.لاحياء ولا حشمة فدعوها تتحدث وتقول ما يحلو لها اللهم اهديها إلى طريقك وجميع النساء المسلمات بالإسم أميييين يا رب العالمين.
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28
5 - issam الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:03
سمية طالبت بسجن الشيخ و إعدامه لمجرد أنه خالفها الأفكار و الإيديولوجية و قال بالحرف "الزنا من بين الأسباب التي تؤدي إلى إصابة المرأة بسرطان الرحم"، و طالبت بتحرير العلاقة الجنسية و بأن المرأة لها الحق في معاشرة ما طاب لها من الرجال حتى لو كانت متزوجة، أليس هذا تحريض على الفساد ؟؟؟ فمن الذي يجب مؤازرته الشيخ الذي قال الحق أم هذه المرأة التي تحرض على الفساد ؟؟؟
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29
6 - مهموم الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:33
ومايضركم انتم كلكم المعروفون بمواقفكم وتوجهاتكم والذين تحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا ، ان قال اي شخص ان الفساد يسبب امراضا متعددة منها العضوية والنفسية ؟
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3
7 - ملاحظ الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:36
اعداء الدين كثيرون وهم يتكتلون ويتوحدون حينما يعارضون احد ويتهمون بالإرهاب والظلامية لا لشيء إلا أنه عارضهم وادلى برأيه. فهل هذه هي حرية الرأي ؟
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4
8 - عبدالله الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:42
"البروفسور سمية نعمان جسوس تتعرض لحملة يقودها مجموعة من الأشخاص، منصبين أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي الحنيف وهو براء منهم"
تبرئة الدين من الشخص فيه نظر فهم يرفضون وصاية الغير ويبيحونها لأنفسهم بإخراج وشخص من الدين لأنه تكلم عن معشوقهم الزنا وذكر بحرمته. وهذا من أعظم التناقض ويبين مدى تخلف عقولهم المطموسة. هنا يمكن للرجل أن يتابعهم بتهمة التكفير ولكن لسفهاتهم قد يكون تجاهلهم أفضل.
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1
9 - bzia الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:43
si cancer de l uterus provient de la prostitution que dire du cancer de la prostate
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-1
10 - وقفوهم انهم مسؤولون الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:44
عبروا عن توجهاتكم الموبوءة كما يحل لكم لانكم تملكون اداة الضغط العالي ( الاعلام السمعي البصري ) فللاسلام رب يحميه عجبا لكم اذا اردتم طعن الدين من الظهر تعتبرون ذلك حرية راي ومن اراد ان يدافع عنه تتهمونه بالوصاية على هذا الدين مالكم كيف تحكمون . ثم ازيد الله هو الذي امر المسلمين بالدفاع عن هذا الدين حيث قال جل وعلى ( كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ومن ينكر هذه الاية فليحذفها من القران ثم عقول المسلمين والسلام
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3
11 - Sniper الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:45
من خلال التعليقات يتبين ان المغربي له عقل مقفل ولا يقبل النقاش حثى في مواضيع تبدو له ان فيها مشاكل و تناقضات يجب مناقشتها، ظانا ان رفضه للنقاش سيحمي عاداته و تقاليده ودينه، وكأن تصرفاتنا مثالية يقتدى بها في هدا العالم.
ان رفض النقاش ونقد الكتاب عِوَض نقاش المواضيع لدليل على فقر فكري و ضعف الدلائل.
كل موضوع هو قابل للنقاش ولا قدسية لأي موضوع، لا سيما في عهد قل فيه المفكرون و كثر فيه أشباه الأإمة والرويبضة.
ناقشو المواضيع ولا تحكمو عن اللباس، فالإنسان بما يفكر و كيف يفكر، لا بما يلبس ولا بالماكياح.
ان الحجاب ليس بدليل على العفة و سمو النفس، والماكياج ليس دليلا على الانحراف.
قبل التسعينات لم يكن هدا القدر من المحجبات بالأسود و كان المجتمع هادءا و كان هناك تفكير، اما الآن فنحن لا نفكر، السعوديةوصية عنا و تفكر لنا و تصدر لنا ... الظلام، بينما جلهم فاسدون يهرعون وراء الشهوات.
افيقو اعباد الله و فكرو و حيدو عليا دوك اللحايا المتسخة راه ولينا أضحوكة الشعوب!
انا مسلم ما علماني ما تاوزة.
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-5
12 - pharamos الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:01
انا اتضامن مع الدكتورة سمية جسوس لانها انسانة متربية على مبادئ الاخلاق والصدق والاهتمام والاحترام المتبادل فأنا اعرفها جيدا والكل يعرفها من تكون
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-8
13 - ازناسني من فاس الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:16
خلال التسعينيات عندما لم تكن ثورة الٲنترنيت قد انتشرت، كانت صناعة الٲفلام الاباحية تذر على صانعيها عبر العالم ٲكثر من 7 ملايير دولار في السنة، ٲما في الو.م.ٲ فقد كانت ٲرباح صناع هذه الافلام ٲكثر من مليون دولار يوميا (كانت تفوق ٲرباح هوليود ب30 في المائة). ٲما اليوم و بفعل الٲنترنيت فقد تضاعفت ٲرباحهم لتصبح خيالية وصعبة الحساب. اذا القضية مادية. لقد تكلمت في تعليقات سابقة عن شركات الٲدوية التي هي نفسها التي تسيطر على الصناعة الغذائية، فالشعوب تستهلك الٲغذية المعلبة و الخضر و الفواكه التي تعرضت للمبيدات و لحم الحيوانات التي تتغذى بٲعلاف صناعية الشيء الذي يسبب الٲمراض فيلجٲ البشر الى شراء الٲدوية و الالات العلاجية. نفس الشيء بالنسبة للجنس، فالناس يستهلكون الٲفلام الاباحية ويتعرضون لٲمراض نفسية و جنسية و يضطرون لشراء ٲدوية للعلاج النفسي و عقاقير مهيجة و ٲدوات جنسية من قبيل القضيب و الدمية. طبعا يتم الترويج لذلك عن طريق ما يسمى بكسر الطابوهات. هههه. ولا عجب ٲن يتم شيطنة الدول التي تمنع هذا النوع من الٲفلام.
تحية لكل الضمائر الحية في هذا العالم. و خصوصا كوريا الشمالية.
المجد للعروبة.
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0
14 - عبد الله الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:22
بغص النظر عن الدين الزنا تنافي كرامة الانسان وفطرته سواءا كان رجلا او امرأة ميزه الله بالعقل فلا تتشبهو بالانعام
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0
15 - حسن الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:37
اليس هؤلاء النسوان نصبن انفسهم اوصياء على المراءة المغربية و المراءة المغربية بريئة من هده الجمعيات الجنسية المخربة للمجتمع و الاخلاق
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