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الرئيسية | مجتمع | القضاء ينظر في اتهام سبعيني لمسؤولين بالفساد

القضاء ينظر في اتهام سبعيني لمسؤولين بالفساد

القضاء ينظر في اتهام سبعيني لمسؤولين بالفساد
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:40

استمعت عناصر سرية الدرك الملكي بابن جرير عاصمة إقليم الرحامنة، إلى شيخ سبعيني، كان قد ظهر في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يكشف معاناته ومعاناة عدد من القرويين مع مسؤولين نافذين بالمنطقة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشيخ السبعيني، الذي بدا غاضبا ومتذمرا من طريقة تعامل مسؤولين منتخبين وبرلمانيين وقضائيين ورجال سلطة ذكرهم بالاسم، وعلى رأسهم جماعة آيت الطالب، جرى الاستماع إليه، قبل أن يتم الإفراج عنه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة في ابن جرير.

وأشارت مصادر قضائية للجريدة إلى أنه بعد مثول الشيخ السبعيني أمام أنظار وكيل الملك بابن جرير في الأيام المقبلة، فإنه من المرجح أن يتم متابعته في حالة سراح بالنظر إلى كبره في السن.

وكشفت صرخة الرجل السبعيني واقعا مريرا بعدة جماعات "منكوبة" في الرحامنة، والتي يعاني الفلاحون بها الويلات، خاصة في ظل الجفاف الذي تعرفه المنطقة، وغياب دعم من السلطات والمنتخبين ومسؤولي وزارة الفلاحة على المستوى الإقليمي.

صرخة هذا المواطن البسيط الذي يدعى محمد بالعربي، ويتحدر من دوار أولاد الحاج بجماعة لبريكيين، كانت موجهة إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لإنقاذ الفقراء والفلاحين الضعفاء ومساعدتهم على تجاوز المحن والصعوبات التي تعترضهم، في ظل قلة الحاجة، إذ قال: "نريد دعما منك يا جلالة الملك، حنا ضايعين غالبنا السكر وأتاي".

وأشار الفلاح السبعيني، الذي ناشد عاهل البلاد من أجل دعم الفقراء بالرحامنة، إلى أنهم لا يستفيدون من برامج مخطط المغرب الأخضر، متهما مسؤولا عن التأمين الفلاحي بالوقوف في وجه الفلاحين من الاستفادة بسبب وضعهم شكاية ضده لدى الوزارة.

ولم يسلم من لسان هذا الشيخ السبعيني، الذي لم يجد بدا من مخاطبة الملك وتوجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار، عدد من أفراد السلطة المحلية بابن جرير؛ وهو الأمر الذي قد يحرك مصالح وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، من أجل التحقيق في اتهاماته لهم والإطاحة بهم في حال ما تبين صحة ادعاءاته.

وكشفت صرخة الفلاح واقعا مريرا من "الحكرة" يعيشه آلاف الفلاحين الصغار بإقليم الرحامنة، والذي ينضاف إلى غياب الطرق والجفاف وغياب الماء، في عدة جماعات مهمشة بالرحامنة الجنوبية والوسطى والشمالية ضمنها جماعة آيت الطالب وبوروس وانزالت لعظم ولبريكيين وبوشان وعكرمة وسكورة الحدرة والجعيدات وغيرها، في الوقت الذي تتهافت فيه السلطات الإقليمية بالرحامنة وبعض المنتخبين للإعداد لأنشطة سياحية، بالرغم من كون العامل السابق الذي جرى تنقيله إلى الحسيمة كان قد أكد أن الإقليم في حاجة ماسة إلى بنيات تحتية وأولويات العيش وليس السياحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:53
مرة أخرى، حماية المفسدين عبر إرهاب من يكشف الخروقات والفساد وجرجرته بين المخافر والمحاكم ليكون عبرة...
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33
2 - سلام الصويري الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:13
في الواقع اهم ركاءز سياسة الدولة العميقة هي تمويل النشاط والسياحة ومواسم الزوايا والاولياء والمهراجانات المختلفة والنفخ والتهليل الإعلامي بالعام زين بالاضافة الى مختلف مبادرات الهروب الى الامام بتدعيم كل ما من شانه الهاء الناس وهذا عبر مخطط مدروس في إطار الريع كطريقة للحكم والتحكم .
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19
3 - علال الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:20
و لماذا يتم التحقيق معه؟ الأجدر بهم التحقيق مع المسؤولين الذين يهمهم.
لك الله يا وطني،
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34
4 - الأخلاق الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:23
بالعكس الشفافية و الديموقراطية في الدول المتقدمة تقول يجب منادات الفاسدين و التحقيق معهم فيما هو موجه لهم من الإتهامات...ناري هذا الرجل 70سنة و متدمر من الوضعية و ماذا نقول عن الشباب الله يدير شي تاويل للخير
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16
5 - marroki الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:40
من الضلم التحقيق معه لماذا؟ لانه اشتكى اذن لا تريدون للمواطنين ان يشتكوا اذن عوض فتح تحقيق نزيه في ما يقول وانصافه والاعتذار له ولسكان المنطقة ومتابعة المسؤولين المتهمين من طرف الشيخ يتم جرجرته في مخفر الشرطة كانه مجرم الدول الديمقراطية لا تتصرف هكذا الديمقراطية بعيدة عنا لا تكذبوا علينا نحن نعيش في المغرب نسمع ونرى .
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6
6 - reanime الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:49
ce que ne dit pas l'article c'est surtout : est ce qu'il y a eu une plainte de déposé contre ce monsieur pour diffamation et par qui a été déposée la plainte? Après le fondement de ses accusations de ce monsieur reste à éclaircir. je veux aussi ajouter que Je comprends tout ceux qui râlent contre les festivals, la plus part des festivals sont financés par des sponsors privés donc leur financement n'a rien à voir avec le programme d'aide aux agriculteurs. pour les aides destinés aux agriculteurs qui dépendent d'un autre budget Public cette fois, s'il y a des detournements c'est la qu'il faut frapper pour punir les responsables des détournements.
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2
7 - wood الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:50
منطقة الرحامنة هي احد بؤر الفساد الانتخابي الكبرى في المغرب حيت يعامل فيها الانسان اقل مرتبة من الحيوان . فهذه المنطقة محتكرة لسنين و عقود من طرف شرذمة من المتخبين الذين دأبوا على نهبها و استعباد المواطنين ، يعاد انتخابهم مرة بعد اخرى و يغيرون لونهم اي الدكان السياسي الذي يمثلونه في كل مرة . و كل برلماني يضع من يشاء في الجماعات القروية التابعة لنفوده ، و لكل منهم له اتباع من البلطجية لارهاب القرويين !!
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5
8 - أيوب المغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:12
الفساد في وطني تنظمه القوانين وتحميه المؤسسات
الفساد في وطني له شرطة تعتقل وقضاة يحاكمون
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6
9 - مغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:19
حقيقة الوضع الاجتماعي متردي جدا بالرحامنة و الله ان الدواوير لا علاقة لها بالقرن الحادي و العشرين اناس بسطاء جدا مستوى اجتماعي أقل ما يقال عنه أنه أشد من الفقر المذقع تطلع شمس اليوم و تغيب و لا يدخل جيوب أغلبهم اي سنتيم فحتى نبات الصبار استوردت الدولة ازبال بها حشرة قضت عليه و تركت الدولة الرحامنة تزداد وضعيتها سوءا لا طرقات لا عمل لا ...... في حين خيرات الارض من الفوسفاط تذهب الى جيوب .... .
اللهم اعنهم على محنهم و اغنهم عمن سواك من شحاذين باسم المسؤولية و البرلمان و رئاسة الجماعات
لك الله يا الرحامنة
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3
10 - أيوب المغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:32
الفساد في وطني تنظمه القوانين وتحميه المؤسسات
الفساد في وطني له شرطة تعتقل وقضاة يحاكمون
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