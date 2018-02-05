القضاء ينظر في اتهام سبعيني لمسؤولين بالفساد

هسبريس - عبد الإله شبل

استمعت عناصر سرية الدرك الملكي بابن جرير عاصمة إقليم الرحامنة، إلى شيخ سبعيني، كان قد ظهر في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يكشف معاناته ومعاناة عدد من القرويين مع مسؤولين نافذين بالمنطقة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشيخ السبعيني، الذي بدا غاضبا ومتذمرا من طريقة تعامل مسؤولين منتخبين وبرلمانيين وقضائيين ورجال سلطة ذكرهم بالاسم، وعلى رأسهم جماعة آيت الطالب، جرى الاستماع إليه، قبل أن يتم الإفراج عنه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة في ابن جرير.

وأشارت مصادر قضائية للجريدة إلى أنه بعد مثول الشيخ السبعيني أمام أنظار وكيل الملك بابن جرير في الأيام المقبلة، فإنه من المرجح أن يتم متابعته في حالة سراح بالنظر إلى كبره في السن.

وكشفت صرخة الرجل السبعيني واقعا مريرا بعدة جماعات "منكوبة" في الرحامنة، والتي يعاني الفلاحون بها الويلات، خاصة في ظل الجفاف الذي تعرفه المنطقة، وغياب دعم من السلطات والمنتخبين ومسؤولي وزارة الفلاحة على المستوى الإقليمي.

صرخة هذا المواطن البسيط الذي يدعى محمد بالعربي، ويتحدر من دوار أولاد الحاج بجماعة لبريكيين، كانت موجهة إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لإنقاذ الفقراء والفلاحين الضعفاء ومساعدتهم على تجاوز المحن والصعوبات التي تعترضهم، في ظل قلة الحاجة، إذ قال: "نريد دعما منك يا جلالة الملك، حنا ضايعين غالبنا السكر وأتاي".

وأشار الفلاح السبعيني، الذي ناشد عاهل البلاد من أجل دعم الفقراء بالرحامنة، إلى أنهم لا يستفيدون من برامج مخطط المغرب الأخضر، متهما مسؤولا عن التأمين الفلاحي بالوقوف في وجه الفلاحين من الاستفادة بسبب وضعهم شكاية ضده لدى الوزارة.

ولم يسلم من لسان هذا الشيخ السبعيني، الذي لم يجد بدا من مخاطبة الملك وتوجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار، عدد من أفراد السلطة المحلية بابن جرير؛ وهو الأمر الذي قد يحرك مصالح وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، من أجل التحقيق في اتهاماته لهم والإطاحة بهم في حال ما تبين صحة ادعاءاته.

وكشفت صرخة الفلاح واقعا مريرا من "الحكرة" يعيشه آلاف الفلاحين الصغار بإقليم الرحامنة، والذي ينضاف إلى غياب الطرق والجفاف وغياب الماء، في عدة جماعات مهمشة بالرحامنة الجنوبية والوسطى والشمالية ضمنها جماعة آيت الطالب وبوروس وانزالت لعظم ولبريكيين وبوشان وعكرمة وسكورة الحدرة والجعيدات وغيرها، في الوقت الذي تتهافت فيه السلطات الإقليمية بالرحامنة وبعض المنتخبين للإعداد لأنشطة سياحية، بالرغم من كون العامل السابق الذي جرى تنقيله إلى الحسيمة كان قد أكد أن الإقليم في حاجة ماسة إلى بنيات تحتية وأولويات العيش وليس السياحة.