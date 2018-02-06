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كُتّاب وآراء
تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين
"تبحث عن زواج المسيار؟ العثور على شريك حياتك أصبح ممتعا وسهلا"، بمثل هذه الرسائل العاطفية المُغرية أفلح شاب أردني مقيم بالسعودية في استمالة أزيد من 100 ألف مستخدم إلى تطبيق يهم نسج علاقات افتراضية بين الرجال والنساء تحت مسمى "زواج المسيار"، أغلب من يطلبنه مغربيات مستهدفات رجالا سعوديين.
الموضوع أثير على أحد برامج قناة "روتانا خليجية"، مهتم بشؤون المرأة، حين استضاف مؤسس تطبيق، مؤدى عنه، على الهواتف الذكية، وله حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أطلقه منذ خمسة أشهر فقط، لكنه لاقى انتشارا لدى شريحة من المغربيات، وفق تعبيره، إذ أكد أن جل من يستخدمونه هم مواطنو السعودية متبوعين بالمغربيات.
وطالبت مقدمة برنامج "سيدتي" على القناة السعودية المسؤولين بالتدخل من أجل إغلاق التطبيق على الهواتف الذكية، باعتباره فضاء يخرق عدة أعراف، خاصة بالدول المعنية، "ولا يسهم في حل مشكلات اجتماعية"؛ على أن غرضه الأساسي هو "الربح المادي"، معتبرة أن أهم خطر فيه هو "أنه غير متحكم فيه"، وزادت: "ولا يعقل أن نحل مشكل الشباب السعودي بالزواج من نساء دول أخرى"، في إشارة إلى المغربيات.
وكشف مؤسس الفكرة المثيرة، وهو أردني مقيد بالسعودية، ويدعى محمد .د، أن الإقبال على "زواج المسيار" الافتراضي عبر التطبيق يأتي من السعودية والمغرب بدرجة أولى، "لانتشار العنوسة وتأخر الزواج"، ولكون "أكثر الشباب السعودي يرغبون في الزواج من مغربيات".
وتابع المتحدث بأن من أبرز الأسباب التي استدعت هذا الإقبال من المغربيات على زواج المسيار من السعوديين، وفق تعبيره، "تتمثل في أن هؤلاء المواطنات يتطلعن إلى السعودية باعتبارها مكسبا (ماديا) ونظرا للفقر الذي يعشنه في بلدهن"، مشيرا إلى أن مثل هذه الرغبة تتواجد أيضا لدى شابات من دول عربية أخرى، لكن "الإقبال من المغرب تحديدا بعد السعودية".
ووفقا لما اطلعت عليه هسبريس، داخل التطبيق، الذي يرتاده أزيد من 100 ألف مستخدم ومستخدمة، أغلبهم من دول الخليج والمغرب، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى، فإن مؤسسه يستميل هؤلاء باستخدام نصائح حول الزواج للرجل والمرأة، وعبارات عاطفية مثيرة من قبيل "العثور على شريك حياتك أصبح ممتعا وسهلا"، و"ببساطة أنشئ صفحتك الخاصة وضع كل التفاصيل التي ستساعدك على التطابق مع من تحلم به..".
ويبقى زواج المسيار من أنواع الزواج الرائجة كثيرا في دول الخليج، وصدرت أكثر من فتوى شرعية تجيزه، ويبرره مشرعوه بـ"رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك"، وأيضا "رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام".
وحسب فتوى صادرة عن مراجع علمية خليجية فإن لهذا النوع من الزواج وجهان اثنان؛ "الأول أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد، من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن"، أما الثاني فيتعلق بـ"ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر شيوعا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
أما المغربيات فالسبب الرئيسي ليس هو الفقر بل السبب الحقيقي هو عزوف الشباب المغربي على الزواج بسبب تخوف الشباب من قوانين مدونة الأسرة...
أما المسيار فهو ليس بجواز حقيقي... لأن شروط الزواج واضحة... وٰٓلا يمكن تغييرها الى مسيار أو مسفار...
مسيار متعة تعارف علاقات عاطفية مصاحبة.. إلخ.. كل الطرق تؤدي إلى ما نرال حاليا من انحلال و فساد في المجتمع.. أين هو ما يسمى ( تكوين الأسرة) التي هي نواة المجتمع؟!
بعد غياب 5 سنوات عن المغرب رجعت لقيت ملشي تغير
مشات الحشمة و مشات الرزانة اغلب بنات هذ الحيل باغين يخرجو و يسهرو و يرحلو في طوموبيلات و ياكلو في عين ديال..ولاو باغين يجربو كلشي و الله القسم هذ الشي لي في المغرب مكاينش في الغرب
تكون عندك طوموبيل و كتلبس مزيان و اي فون و كارت كيشي كلشي ديالك
دعوي معايا دعوة الخير يا ربي أرزقني الزوجة الصالحة يا رب
هاذي هيا أمنية ديالي
إذن الحل يكمن في مجموعة سيدياو والعمق الأفريقي.... الله يجيب إلي يفهمنا ويدي الخير غي ف راسو +
اتق الله، لا تُفْتِ بغير علم، هذا ليس زواج متعة، بل مسيار ويستوفي شروط الزواج، فهو ليس حراما.
المشكل أن المغربية التي تبحث عن خليجي للزواج فالسبب واضح، تريد المال، لا تقولي بل أبحث عن الحب لأن الحب ليس مكتوبا على جبهة الخليجي، مادمت تبحثين عن خليجي فأنت تريدين المال، إلا في حالة استثناء مثلا إذا رأيت خليجيا في الشارع فأعجبك، أما أن تبحثي عنه فالمراد واضح.
فاهل السنة قالو لكم عندنا احسن
زواج المسيار
في الحالتين نسميه زواج الازمة
الفقر الجهل
شبابنا عايش في اليئاس
عايش في دوامة
من يخطط لعمله
سكنه
صحته
تقافته
زواجه
لا احد
جيل التمانينات هرب الى الخارج
الجيل الجديد الفيزا حبساتو
عدم وجود البديل
العولمة كسرت كل الحواجز
وتقافتنا وعرظنا وشرفنا
اكله النت والبارابول والجوال
وتطبيقاته
بوجميع
زواج المسيار فالغرض منه إشباع رغبة جنسية من طرف الرجل ليس إلا لا بيت لا أولاد لا حب لا عاطفة لا دين وإنما إشباع رغابات جنسية بهيمية من طرف الرجل فلا تتسرعي أختي المغربية وحافظي على كرامتك فإنها أعز شيئ عندك في هذا الوجود ولا تكوني ضحية شهوانيين فالزواج قسمة ونصيب وكوني مع الله حتى
يشعر لك رجلا صالحا تسعدني به في دنياك وأخراك.