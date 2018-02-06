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الرئيسية | مجتمع | تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين

تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين

تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين
هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:00

"تبحث عن زواج المسيار؟ العثور على شريك حياتك أصبح ممتعا وسهلا"، بمثل هذه الرسائل العاطفية المُغرية أفلح شاب أردني مقيم بالسعودية في استمالة أزيد من 100 ألف مستخدم إلى تطبيق يهم نسج علاقات افتراضية بين الرجال والنساء تحت مسمى "زواج المسيار"، أغلب من يطلبنه مغربيات مستهدفات رجالا سعوديين.

الموضوع أثير على أحد برامج قناة "روتانا خليجية"، مهتم بشؤون المرأة، حين استضاف مؤسس تطبيق، مؤدى عنه، على الهواتف الذكية، وله حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أطلقه منذ خمسة أشهر فقط، لكنه لاقى انتشارا لدى شريحة من المغربيات، وفق تعبيره، إذ أكد أن جل من يستخدمونه هم مواطنو السعودية متبوعين بالمغربيات.

وطالبت مقدمة برنامج "سيدتي" على القناة السعودية المسؤولين بالتدخل من أجل إغلاق التطبيق على الهواتف الذكية، باعتباره فضاء يخرق عدة أعراف، خاصة بالدول المعنية، "ولا يسهم في حل مشكلات اجتماعية"؛ على أن غرضه الأساسي هو "الربح المادي"، معتبرة أن أهم خطر فيه هو "أنه غير متحكم فيه"، وزادت: "ولا يعقل أن نحل مشكل الشباب السعودي بالزواج من نساء دول أخرى"، في إشارة إلى المغربيات.

وكشف مؤسس الفكرة المثيرة، وهو أردني مقيد بالسعودية، ويدعى محمد .د، أن الإقبال على "زواج المسيار" الافتراضي عبر التطبيق يأتي من السعودية والمغرب بدرجة أولى، "لانتشار العنوسة وتأخر الزواج"، ولكون "أكثر الشباب السعودي يرغبون في الزواج من مغربيات".

وتابع المتحدث بأن من أبرز الأسباب التي استدعت هذا الإقبال من المغربيات على زواج المسيار من السعوديين، وفق تعبيره، "تتمثل في أن هؤلاء المواطنات يتطلعن إلى السعودية باعتبارها مكسبا (ماديا) ونظرا للفقر الذي يعشنه في بلدهن"، مشيرا إلى أن مثل هذه الرغبة تتواجد أيضا لدى شابات من دول عربية أخرى، لكن "الإقبال من المغرب تحديدا بعد السعودية".

ووفقا لما اطلعت عليه هسبريس، داخل التطبيق، الذي يرتاده أزيد من 100 ألف مستخدم ومستخدمة، أغلبهم من دول الخليج والمغرب، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى، فإن مؤسسه يستميل هؤلاء باستخدام نصائح حول الزواج للرجل والمرأة، وعبارات عاطفية مثيرة من قبيل "العثور على شريك حياتك أصبح ممتعا وسهلا"، و"ببساطة أنشئ صفحتك الخاصة وضع كل التفاصيل التي ستساعدك على التطابق مع من تحلم به..".

ويبقى زواج المسيار من أنواع الزواج الرائجة كثيرا في دول الخليج، وصدرت أكثر من فتوى شرعية تجيزه، ويبرره مشرعوه بـ"رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك"، وأيضا "رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام".

وحسب فتوى صادرة عن مراجع علمية خليجية فإن لهذا النوع من الزواج وجهان اثنان؛ "الأول أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد، من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن"، أما الثاني فيتعلق بـ"ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر شيوعا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Assfi lghalia الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:21
أوا الله اهديكم راه طمع طاعون أوا مال ولاد لبلاد راه احسن من لبراني أو مشكيلو
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24
2 - NeoSimo الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:24
سبب تهافت السعوديين على المغربيات هو سمعة المغربيات في إدارة البيت ونجاح زواج السعوديين بالمغربيات... وغلاء مهور السعوديات وشروطهم التعجيزية في تكاليف الفرح و البيت والسيارة وغيرها...

أما المغربيات فالسبب الرئيسي ليس هو الفقر بل السبب الحقيقي هو عزوف الشباب المغربي على الزواج بسبب تخوف الشباب من قوانين مدونة الأسرة...

أما المسيار فهو ليس بجواز حقيقي... لأن شروط الزواج واضحة... وٰٓلا يمكن تغييرها الى مسيار أو مسفار...
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9
3 - nourd الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:26
ما يروج له مجرد تطبيق لوسائل التواصل بين الزبون و المستهلك اي وساطة او بالاصح / قوادة / وهي مجرمة في القانون الجنائي المغربي فاعداد منزل للدعارة هو بمثابة ااعداد مثل هذا التطبيق
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25
4 - عبد الرزاق الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:26
السلام عليكم هذا زواج المتعة وهو حرام لانه لايستوفي الشروط مثلا أن تعلم الزوجة الأولى بهذا الزواج
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12
5 - الوسيلة تبرر الغاية أو العكس. الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:28
كل الطرق و الوسائل و الحيل لمحاولة تزيين و تزويق و تقنين و شرعنة الفساد و الدعارة..
مسيار متعة تعارف علاقات عاطفية مصاحبة.. إلخ.. كل الطرق تؤدي إلى ما نرال حاليا من انحلال و فساد في المجتمع.. أين هو ما يسمى ( تكوين الأسرة) التي هي نواة المجتمع؟!
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10
6 - Mr Biglayn الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:28
الجهل كان نعمة على نساء المغرب، فعندما كانت الأمية ونسب التمدرس قليلة كانت المغربيات أكثر شرفا واحتراما لذواتهن وكرامتهن، أما في الوقت الراهن ومع انتشار التعليم والإعلام أصبحت المغربيات يقدسن المال أكثر من أي شيء اخر، فسمعتهن تجاوزت الحدود، فيكفي أن تملك سيارة جيدة وبعض المال لتنال من تشاء وتفعل بها ما تشاء.
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17
7 - شاب مغربي ولد ناس الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:29
شاي مغربي 27 سنة
بعد غياب 5 سنوات عن المغرب رجعت لقيت ملشي تغير
مشات الحشمة و مشات الرزانة اغلب بنات هذ الحيل باغين يخرجو و يسهرو و يرحلو في طوموبيلات و ياكلو في عين ديال..ولاو باغين يجربو كلشي و الله القسم هذ الشي لي في المغرب مكاينش في الغرب
تكون عندك طوموبيل و كتلبس مزيان و اي فون و كارت كيشي كلشي ديالك
دعوي معايا دعوة الخير يا ربي أرزقني الزوجة الصالحة يا رب
هاذي هيا أمنية ديالي
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10
8 - مواطن الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:30
المغربيات جعلن وجه المغرب في الحضيض. أتذكر أني يوما كنت متوجه على متن طائرة من السعودية إلى المغرب و كانت هناك بنات مغربيات فبدءن يستملن الرجال الموجودين بالطائرة لدرجة انه كادت منازعة بين الرجال حولهن فخجلت من نفسي لهذه الدرجة التي وصلت إليه المغربيات
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10
9 - الحقيقه الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:31
عادي المغربيات مشوهات في جميع العالم و لبغا يعرف علاش الدوله تشجع الدعاره و خفظت عقوبه الفساد عند فتيات الى 48 ساعه و عقوبه خيانه زوجيه الى اشهر و افتعلت مدونه زادت نسبه طلاق يشوف شكون كيمتلك الفنادق لكيقصدوها اصحاب الدينار و الريال خاصه بحال ديال عمه ل ف بالي و بالك هل لديك الشجاعه لتنشري هيسبريس
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8
10 - Ztailovic Almuhajer الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:31
وتابع المتحدث بأن من أبرز الأسباب التي استدعت هذا الإقبال من المغربيات على زواج المسيار من السعوديين، وفق تعبيره، "تتمثل في أن هؤلاء المواطنات يتطلعن إلى السعودية باعتبارها مكسبا (ماديا) ونظرا للفقر الذي يعشنه في بلدهن"....
إذن الحل يكمن في مجموعة سيدياو والعمق الأفريقي.... الله يجيب إلي يفهمنا ويدي الخير غي ف راسو +
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2
11 - AMMY الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:32
اش هاد تخربيق دبا هدا تطبيق يدخلو لواحد لتليفون ديالو كاليك زواز المسيار ههههه الله اهدي ماخلق
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1
12 - محمد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:32
الف مبروك تطبيق مقنن دعارة راقية
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4
13 - lamborghini الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:36
إلى صاح التعليق رقم 4- عبد الرزاق:
اتق الله، لا تُفْتِ بغير علم، هذا ليس زواج متعة، بل مسيار ويستوفي شروط الزواج، فهو ليس حراما.
المشكل أن المغربية التي تبحث عن خليجي للزواج فالسبب واضح، تريد المال، لا تقولي بل أبحث عن الحب لأن الحب ليس مكتوبا على جبهة الخليجي، مادمت تبحثين عن خليجي فأنت تريدين المال، إلا في حالة استثناء مثلا إذا رأيت خليجيا في الشارع فأعجبك، أما أن تبحثي عنه فالمراد واضح.
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1
14 - بوجميع الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:40
تتهمون الشيعة بزواج المتعة
فاهل السنة قالو لكم عندنا احسن
زواج المسيار
في الحالتين نسميه زواج الازمة
الفقر الجهل
شبابنا عايش في اليئاس
عايش في دوامة
من يخطط لعمله
سكنه
صحته
تقافته
زواجه
لا احد
جيل التمانينات هرب الى الخارج
الجيل الجديد الفيزا حبساتو
عدم وجود البديل
العولمة كسرت كل الحواجز
وتقافتنا وعرظنا وشرفنا
اكله النت والبارابول والجوال
وتطبيقاته

بوجميع
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-1
15 - نهايتكم الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:41
هذه هي الدعارة المقننة،لسنا أغبياء يا من جعل منهم البترول والإنجليز أشباه بشر،فقريبا ستفرشون الرمال وتتغطون بالسماء!
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-1
16 - [email protected] الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:41
الدعارة بما يرضي الله...خزعبلات قريش... زواج المتعة عند الشيعة...و زواج الميسار عند السنة...كل هذه الأمور دعارة بطريقة حلال...يجب التخلص من هذه الأمور المتخلفة
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-1
17 - abdou الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:49
c est une honte pour la femme marocainne.y as des pays plus pauvre que le maroc mais leurs femmes ont une dignité.
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0
18 - متأمل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:52
لن تسعد المرأة في حياتها إلا بزواج حقيقي من رجل يحبها ولا يشترط عليها أي شيئ سوى تقوى الله أما
زواج المسيار فالغرض منه إشباع رغبة جنسية من طرف الرجل ليس إلا لا بيت لا أولاد لا حب لا عاطفة لا دين وإنما إشباع رغابات جنسية بهيمية من طرف الرجل فلا تتسرعي أختي المغربية وحافظي على كرامتك فإنها أعز شيئ عندك في هذا الوجود ولا تكوني ضحية شهوانيين فالزواج قسمة ونصيب وكوني مع الله حتى
يشعر لك رجلا صالحا تسعدني به في دنياك وأخراك.
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