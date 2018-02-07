تسريب فيديوهات لمرضى يسائل حرمة الجسد وإفشاء سر المهنة

أيوب صدور

كثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارته مقاطع فيديو جرى تداولها مؤخرا، تتعلق بنشر فيديوهات لمرضى بمصالح الاستشفاء ومركبات الجراحة انتهكت حقوق وكرامة الإنسان، بيد أن الأدهى من هذا كله هو كون الواقفين وراء عملية التسريب هم أناس يفترض فيهم الحرص أكثر من غيرهم على حرمة المريض والسر المهني.

وقد أدلى المغاربة بآراء ووجهات نظر مختلفة حول وقائع نشرت على موقع "فيسبوك"؛ ففئة رأت في نشر الفيديوهات كشفا للمسكوت عنه من خلال التطرق لظواهر تتفشى في صمت وسط المجتمع المغربي، فيما اعتبر آخرون أن الأطر الصحية تجاوزت مجال اشتغالها ودخلت في المحظور وأخلت بأخلاقيات المهنة وأفشت سرا مهنيا عبر التشهير بأناس وضعوا ثقتهم فيها.

وبعيدا عن اختلاف الآراء، فالوقائع تؤشر من جديد على اندثار منظومة القيم وتفشي الجهل وسط بعض الأطر الصحية، الأمر الذي يسائل حرمة المريض كما يسائل قدرة الجهات الوصية على حماية المواطنين وتوفير السلامة في مختلف المرافق العمومية والخاصة. وقد بدت الفيديوهات أقرب إلى أفلام إباحية خليعة من كونها جرت داخل مرافق عمومية تعنى بصحة المواطنين وعلاجهم.

واعتبرت مجموعة من التدوينات على موقع "فيسبوك" أن تواتر حالات التشهير بالمرضى ينم عن تفاهة مروجيها، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة الضرب على يد كل من سولت له نفسه تجاوز صلاحيات ونطاق عمله.

جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي، قال إن النميمة تعشعش في ثقافة المجتمع المغربي، في إشارة غير مباشرة إلى أن تسريب مثل هذه الفيديوهات يعتبر نوعا من النميمة الإلكترونية التي تنم عن غياب مفهوم الأخلاقيات الانسانية، وتساءل: "كيف لفرد عربي تربى على عدم الاحترام وتشبع بالأحكام المسبقة والادمان على النميمة والبحث عن نقائص الآخر أن يدرك مفهوم سر المهنة واحترام الآخر في أي ميدان كان (الطب مثلا)؟".

وأرجع الخبير النفسي والاجتماعي الوقائع التي نشرت إلى غياب مفهوم الاحترام عن التربية المغربية التي قال إنها عنيفة ومبنية على النقد وإليها أرجع ضعف الشخصية المغربية والعربية المبنية على الانتقاد والشعور بالأفضلية من الغير، مستحضرا تركيبتها المعقدة واقتصار مفهوم الاحترام في "صباح الخير والسلام عليكم" فقط.

وشدد مبروكي في تصريح لهسبريس على أن المجتمع المغربي يبحث عن نقائص الآخر مع تقديم أحكام مسبقة، مشيرا إلى كون "التّْقْشابْ" على الآخر يقوي العلاقات بين الأفراد، وتساءل: "ما الهدف من هذه التسجيلات؟"، ليجيب: "هو دليل قاطع على الأحكام المسبقة للفرد وفرصة للضحك وسط المجتمع بسبب انعدام مفهوم الاحترام وغياب مفهوم النقد الذاتي عند المغربي".

وأكد الطبيب النفسي أن معضلة الشخص المفتقد لمفهوم النقد الذاتي هي أنه "يرى نفسه على صواب فيما البقية مخطئون، ويعمد إلى تبرير ذلك بجميع الوسائل". وفي غياب النقد الذاتي، يقول مبروكي، "من المستحيل أن يجد مفهوم الاحترام مكانا في التربية العربية".

وربط الخبير النفسي الواقعتين الموثقتين لخصوصية المرضى بوجود جهل بشكل دائم عند المغربي، واصفا الفرد المغربي والعربي بصفة عامة بـ"الجاهل" والمفتقد للمعرفة مهما كان مستواه الثقافي، مبررا هذا الطرح بـ"كونه (المغربي/العربي) يدرس من أجل الحصول على ديبلوم وراتب شهري دون أن تكون له أية معرفة أو ثقافة تساعده على الانفتاح المعرفي والخلقي".

واعتبر المتحدث نفسه أن تواجد وسائل التكنولوجيا بيد "الجاهل" يصيب عددا كبيرا من أفراد المجتمع بجهله، مضيفا أنه "في غياب وسائل التكنولوجيا، فإن مفهوم الاحترام عند المغربي يبقى منحصرا في حلقة العائلة والأصدقاء".

وختم مبروكي حديثه لهسبريس بالتشديد على أن الوقائع التي عممت على مواقع التواصل الاجتماعي لها انعكاسات تمس قيم المجتمع ومبادئ الأطفال والمراهقين من خلال الإساءة للرموز (الأب، والجد)، إلى جانب تسببها في اضطرابات نفسية لدى الناشئة؛ الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالخلف وهدم المجتمع وقيمه ومبادئه.