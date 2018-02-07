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تسريب فيديوهات لمرضى يسائل حرمة الجسد وإفشاء سر المهنة

تسريب فيديوهات لمرضى يسائل حرمة الجسد وإفشاء سر المهنة
أيوب صدور
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:00

كثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارته مقاطع فيديو جرى تداولها مؤخرا، تتعلق بنشر فيديوهات لمرضى بمصالح الاستشفاء ومركبات الجراحة انتهكت حقوق وكرامة الإنسان، بيد أن الأدهى من هذا كله هو كون الواقفين وراء عملية التسريب هم أناس يفترض فيهم الحرص أكثر من غيرهم على حرمة المريض والسر المهني.

وقد أدلى المغاربة بآراء ووجهات نظر مختلفة حول وقائع نشرت على موقع "فيسبوك"؛ ففئة رأت في نشر الفيديوهات كشفا للمسكوت عنه من خلال التطرق لظواهر تتفشى في صمت وسط المجتمع المغربي، فيما اعتبر آخرون أن الأطر الصحية تجاوزت مجال اشتغالها ودخلت في المحظور وأخلت بأخلاقيات المهنة وأفشت سرا مهنيا عبر التشهير بأناس وضعوا ثقتهم فيها.

وبعيدا عن اختلاف الآراء، فالوقائع تؤشر من جديد على اندثار منظومة القيم وتفشي الجهل وسط بعض الأطر الصحية، الأمر الذي يسائل حرمة المريض كما يسائل قدرة الجهات الوصية على حماية المواطنين وتوفير السلامة في مختلف المرافق العمومية والخاصة. وقد بدت الفيديوهات أقرب إلى أفلام إباحية خليعة من كونها جرت داخل مرافق عمومية تعنى بصحة المواطنين وعلاجهم.

واعتبرت مجموعة من التدوينات على موقع "فيسبوك" أن تواتر حالات التشهير بالمرضى ينم عن تفاهة مروجيها، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة الضرب على يد كل من سولت له نفسه تجاوز صلاحيات ونطاق عمله.

جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي، قال إن النميمة تعشعش في ثقافة المجتمع المغربي، في إشارة غير مباشرة إلى أن تسريب مثل هذه الفيديوهات يعتبر نوعا من النميمة الإلكترونية التي تنم عن غياب مفهوم الأخلاقيات الانسانية، وتساءل: "كيف لفرد عربي تربى على عدم الاحترام وتشبع بالأحكام المسبقة والادمان على النميمة والبحث عن نقائص الآخر أن يدرك مفهوم سر المهنة واحترام الآخر في أي ميدان كان (الطب مثلا)؟".

وأرجع الخبير النفسي والاجتماعي الوقائع التي نشرت إلى غياب مفهوم الاحترام عن التربية المغربية التي قال إنها عنيفة ومبنية على النقد وإليها أرجع ضعف الشخصية المغربية والعربية المبنية على الانتقاد والشعور بالأفضلية من الغير، مستحضرا تركيبتها المعقدة واقتصار مفهوم الاحترام في "صباح الخير والسلام عليكم" فقط.

وشدد مبروكي في تصريح لهسبريس على أن المجتمع المغربي يبحث عن نقائص الآخر مع تقديم أحكام مسبقة، مشيرا إلى كون "التّْقْشابْ" على الآخر يقوي العلاقات بين الأفراد، وتساءل: "ما الهدف من هذه التسجيلات؟"، ليجيب: "هو دليل قاطع على الأحكام المسبقة للفرد وفرصة للضحك وسط المجتمع بسبب انعدام مفهوم الاحترام وغياب مفهوم النقد الذاتي عند المغربي".

وأكد الطبيب النفسي أن معضلة الشخص المفتقد لمفهوم النقد الذاتي هي أنه "يرى نفسه على صواب فيما البقية مخطئون، ويعمد إلى تبرير ذلك بجميع الوسائل". وفي غياب النقد الذاتي، يقول مبروكي، "من المستحيل أن يجد مفهوم الاحترام مكانا في التربية العربية".

وربط الخبير النفسي الواقعتين الموثقتين لخصوصية المرضى بوجود جهل بشكل دائم عند المغربي، واصفا الفرد المغربي والعربي بصفة عامة بـ"الجاهل" والمفتقد للمعرفة مهما كان مستواه الثقافي، مبررا هذا الطرح بـ"كونه (المغربي/العربي) يدرس من أجل الحصول على ديبلوم وراتب شهري دون أن تكون له أية معرفة أو ثقافة تساعده على الانفتاح المعرفي والخلقي".

واعتبر المتحدث نفسه أن تواجد وسائل التكنولوجيا بيد "الجاهل" يصيب عددا كبيرا من أفراد المجتمع بجهله، مضيفا أنه "في غياب وسائل التكنولوجيا، فإن مفهوم الاحترام عند المغربي يبقى منحصرا في حلقة العائلة والأصدقاء".

وختم مبروكي حديثه لهسبريس بالتشديد على أن الوقائع التي عممت على مواقع التواصل الاجتماعي لها انعكاسات تمس قيم المجتمع ومبادئ الأطفال والمراهقين من خلال الإساءة للرموز (الأب، والجد)، إلى جانب تسببها في اضطرابات نفسية لدى الناشئة؛ الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالخلف وهدم المجتمع وقيمه ومبادئه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Abdellatif الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:08
السلام للاشارة فقط من سولت لهم نفسهم بنشر هذه المقاطع ليسو من اطر التمريص وحتى الصحة هن فقط تحت التدريب فقطاع الصحة بكافة اطره بريء مما نسب الييه
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-74
2 - مغربية من بروكسل الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:09
الخدمات زيرو وزايدينها كيفضحو فعباد الله باراكا غير فضيحتهم خصوصا اقسام الولادة دايرين للنساء كي الغنم
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100
3 - marocain الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:20
يجب على هؤلاء من صوروا المريض في الفيديو الأخير المتداول (فانتا) أن يعاقبوا لأنهم تفشوا عنه و قللوا من كرامته بغد النظر على ميولاته الجنسية ، فالطبيب أو بالأحرى الطاقم المرافق له يفترض فيهم الحرص على السر المهني .
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68
4 - medecin الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:20
رغم ان اغلب مصوري هته الفيديوهتا لا يكشفون عن وجه المرضى فالقانون واضح, وخيانة السر المهني جريمة يعاقب عليها القانون.
على الضحية اللجوء الى القانون ليتعلم كل الطاقم الطبي (ارجح انهم شباب عديمي التجربة) الذي صوره وانتهك حرمته صرامة القانون بقوة العقاب.المشكل ان هؤلاء لا يتوجهون الى المحاكم خوفا من التشهير بانفسهم ولذلك فعلى ادارة المستشفى ان تقوم بالواجب.
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49
5 - هذا منكر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:32
نشر الفيديوات والاسرار ديال المرظى والله تعتبر جريمة خطيرة جدا وبالاخص الى الانسان كان عريان وفبلاد الكفار ماعندهومش هادشي والصراحة هاد جوج الطبيبات كيستحقو عقوبة قاسية وبالاخص الى نشرو الفيديو كامل يعني بوجه مكشوف وتا حشومة هادشي راه غادي يشوفوه العالم باسره وزيد عليها الاسرة ديالو
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38
6 - ولد لفقيه بن صالح الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:44
يجب إحترام كرامة المرضى فبعض الموظفين في قطاع الصحة أصبحوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي عوض رواض مهنة الطب النبيلة لقد شاهدنا دالك الشرطي المدعوا هشام الملولي الدي ضن أنه فوق مؤسسة الأمن الوطني وبدأ ينشر صوره الخاصة والمهنية على الفيسبوك ماهاته المراهقة التي أصابت بعض الموظفين أنا لو كنت رئيس الحكومة لأمرت بإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وووووو لأن سلبياتها أكثر من إيجابياتها
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15
7 - مواطن2 الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:50
تحية عالية للخبير النفسي جواد مبروكي....فقد كان تحليله للنفسية المغربية صائبا يعكس الحقيقة المرة التي يعيشها المجتمع المغربي .وكان صائبا اكثر لما تحدث عن الجهل الدي يسود الطبقة المثقفة التي تبحث فقط عن دبلوم وراتب شهري....انها الحقيقة....فالكثير من الاطباء يحصلون على اموال دون بدل اي مجهود....بل في الكثير من الحالات لا يشخصون المرض ويصفون ادوية قد تكون فتاكة للمرضى...انها الحقيقة المرة المعاشة..اما السر المهني....فلم يبق منه الا العبارة ولم يعد له وجود....اي مواطن يتواجد بعيادة او مستشفى يدرك دلك ....الاطباء والممرضون يتحدثون عن حالات مرضاهم امام مرمى ومسمع المتواجدين بدون اي خجل .....انه الجهل بالمهنة بكل معانيه...مرة اخرى تحية للسيد مبروكي جواد.
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17
8 - jakar الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:59
بسبب فيديوهات مشوهة تصلني أغلبها ممن حسبتهم أصدقاء قمت بعملية البلوكاج لهم
ولولا حاجتي الماسة للوتساب نظرا لبعدي عن أهلي لستغنيت عنه.
إرسال مثل هذه الفضائح أو حتى مشاهدتها تعبر عن مدا إنحطاط شخصية راسلها أو شاهدها .

نسأل الله العفو و العافية وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
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33
9 - ياسين من كزا الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:10
أتفق أنه يلزم معاقبة الطاقم الطبي الذي صور عملية فانتا وتهكم على المريض أشد العقاب ، لكن من هو المبروكي؟ وأي جهة أعطته صفة الخبير في الطب النفسي والعربي؟ هل هي وزارة الصحة أو جامعة الدول العربية؟
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1
10 - المنبر الحر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:13
اولا لابد من الاشارة الى قسم ابقراط الذي هو بمثابة الدعامة الاساسية لمهنة الطب و الذي يتمثل في انه اقسم على أن يصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلًا وساعيا في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن يحفظ للناس كرامتهم، ويستر عوراتهم، ويكتم سرّهم.....يجب منع استعمال الهواتف داخل المستشفيات بغرض التصوير و التشهير و انا اشجع على متابعة المعني لمن قام بذلك
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12
11 - عاشق الوطن الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:14
منذ زمن و الفديهات تنشر ولا أحد أثار موضوع المهنية والقانون المهني، فلماذا الآن؟ ربما لأن المكشوف عنه مما تحب بعض الصحافة أن يشيع في الوطن أو في الأمة؟إذا كان القانون المهني مرغوباً فليكن بعموميته لا بخصوصيته.انا لا أدافع عن هؤلاء الذين نشروا مثل هذه الفديوهات ولكن لدي ملاحظات على زمن المطالبة بمحاسبة الفاعلين.نشرت فديوهات تخص فتيات ونساء ورجال وغيرهم من المستشفيات ولم يُكْتَبْ عن الموضوع شيئاً ،فلما تم التشهير بالممنوع المرغوب ثارت ثورة البعض.نعم نحن ضد التشهير بجميع أنواعه وخاصة التشهير بالمرضى ولكن بجميع المرضى ،وليس من فعل الفعلة المعلومة فقط...كن منصفاً.
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-5
12 - وجدة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:28
يجب على السلطات الامنية بجهة الجديدة والاخرى لذلك المسن ان تفتح تحقيق في الموضوع لان الذين وقع لهم هذا الشيء يخافون من المجتمع الذي لا يرحم وسوف لا يتابعونهم قضاءييا وعليه وجب على السلطات اخذ المبادرة ومتابعة كل من تسول له نفسه العبث بقسم المهنة واسرار المواطنين
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1
13 - Simo الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:34
هم لم يفضحو المريض بدليل لم يصورو وجهه.فقط الفعل بادخال علبة ليمونادا بحجم كبير عن شرج المريض شيء لايصدق فقط الاطباء كانو فرحين باخراج هاذ الجسم من جسد هاذا الشاذ ؟؟
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-2
14 - Souikaman الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:38
Allô M Le Ministre de La Santé, Avez vous vu cette video? Vous a t'on en parlé du moins? ( j'en suis sûr à moins que vous soyez hors jeu !) Ma question: Que comptez vous faire ? Devinez vous au moins ce qui arriverait si une telle connerie s'est produite dans un pays comme la France ou le Canada par exemple ?
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1
15 - anouar الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:46
عندما رأيت الخبر و كيف نشرت بعض المنابر الاعلامية الصور شكرت الضروف التي مكنتني من الهجرة فعلا لا مجال للمقارنة في معاملة الانسان و المهنية
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3
16 - مهاجر من بريطانيا الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:31
سيفضحهم الله يوم الوقوف بين يديه
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17 - من بلاد الأنوار الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:52
هاهي عاوتاني بلاد المتأسلمين ترينا دروسا في الأخلاق تتعلم منه الدول الكافرة الفاسدة الأخلاق.
سؤال لماذا فشل الإسلام هذا الفشل الذريع في انتاج مواطنين صالحين؟
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0
18 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:57
شاهدت الفيديو المقزز ووجدته قمة الحقارة والهمجية أن يتصرف "شبيه إنسان" ينتحل صفة "طبيب" أو يقوم بما قام به الذي نشر الفيديو
وإذا كان الطبيب في المغرب لا يحافظ سر المريض وعرضه وهو المفروض فيه ان يكون واعي بأدبيات المهنة، فماذا يمكن ان نقول عن غيره في المهن الأخرى ؟
ماذا سنقول عن الذين يتبعون حمل النساء وتوليدهن ؟
هل يمكن بعد اليوم أن نثق في مثل هؤلاء الحثالة ونبعث لهم نسائنا وبناتنا وأخواتنا ؟
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0
19 - سارة الريفي.سنغفورة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:58
والله حرام وعيب وحشومة هذ الفضاءح التي يسكتنا بها الغرباء يوميا. يكفي قطاع الصحة الوضعية المزرية التي يعيشها.مستشفيات بالاسم لكنها مجازر في الخدمات.اطباء وممرضين دون كفاءة ومستوى مهني وهذه الفديوهات تبين حتى تدني مستواهم الاخلاقي والفكري.في مارس 2017 كان بعض الهولنديين يتداولون فيديو لفتاة في غرفة عمليات بصدد قنينة ريكسونا.صوره فريق طبي مغربي %. كنا امام اسءلة كثييرة حول الفوضى والاخلاق والقانون وحرمة المريض وخصوصيته.نعم -نحن كمسلمين- تلقينا مواعظ ودروس في الاخلاق من الصينيين واليابانيين والاكرانيين. نعم هذا يؤثر على الطلبة المغاربةوفي الوقت الذي نحاول ان نرسم صورة جميلة للمغرب في نظر الاسيويين وباقي الجاليات هنا.
شخصيا احمل المسؤولية للدولة.فيجب رفع قضية ومتابعة المجرمين بكل الوساءل العلمية وتشديد العقاب عليهم.فاي مهنة هي اخلاق قبل ان تكون خدمة الغير.حتى في ديننا:*الدين المعاملة*. كفانا تشهيرا بغيرنا. كفانا استغلالا لماسي غيرنا.اين الضمير ؟اين الغيرة؟اين الانسانية؟من نحن حتى نعاقب او نحاسب غيرنا على فعلته؟
انشري هسبريس مشكورة.
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