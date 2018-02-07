معتقل يتذكر ليلة "هروب الزفزافي" وناشط يطالب بإعفاء العثماني

هسبريس - عبد الإله شبل

عاد المعتقل أحمد هزاط، المتابع على خلفية حراك الريف، ليكشف مجموعة من الوقائع أمام رئيس الجلسة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن "ليلة هروب ناصر الزفزافي".

ولفت المعتقل خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي، يوم أمس الثلاثاء بالقاعة رقم 7، خلال مواجهته ببعض الأسئلة، أنه لم يكن على علم بكون ناصر مبحوثا عنه، مشددا على أنه استضاف قائد الحراك ومحمد حكيم وفهيم غطاس داخل منزل شقيقته على سبيل الصدفة فقط.

وأردف المتهم بأن المعتقل فهيم غطاس كان قد طلب منه مساعدته في الحصول على سيارة للتنقل بواسطتها رفقة شخصين آخرين لم يكن على علم بهويتهما.

وأكد المعتقل، وهو يتحدث عن ظروف تنقله بعد أن قبل محمد مازوز تنقيل الأشخاص الثلاثة، وضمنهم ناصر الزفزافي، إلى منطقة تمسمان، (أكد) أن العملية تمت عبر الطريق الساحلية، غير أن تواجد الأمن المكثف دفعهم إلى تغيير الطريق، إذ توجهوا صوب منزل شقيقته لتناول وجبة السحور، مؤكدا أن ذلك لم يكن مخططا له.

وبخصوص ما إن كان يتم توظيفه من طرف ناصر الزفزافي، قائد الحراك، نفى هزاط ذلك، مشيرا إلى أن علاقته به سطحية.

وعاد القاضي الطرشي إلى شريط لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، كان يشيد من خلاله بأمجاد عبد الكريم الخطابي ويثني على مقاومته، وكان المتهم قد وضع علامة "إعجاب" عليه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جهته، قال يوسف الحمديوي، وهو رجل تعليم، إن الملك خلال خطابه تساءل عن الثروة، ودعا إلى محاربة المفسدين، وكان الجواب من أبناء الريف بكشفهم للمفسدين وناهبي الثروات.

ودعا المعتقل الملك محمد السادس إلى إقالة حكومة سعد الدين العثماني، لكونها لم تنفذ ما التزمت به؛ ناهيك عن كونها اتهمت الساكنة بالانفصال.