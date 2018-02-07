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معتقل يتذكر ليلة "هروب الزفزافي" وناشط يطالب بإعفاء العثماني

معتقل يتذكر ليلة "هروب الزفزافي" وناشط يطالب بإعفاء العثماني
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:00

عاد المعتقل أحمد هزاط، المتابع على خلفية حراك الريف، ليكشف مجموعة من الوقائع أمام رئيس الجلسة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن "ليلة هروب ناصر الزفزافي".

ولفت المعتقل خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي، يوم أمس الثلاثاء بالقاعة رقم 7، خلال مواجهته ببعض الأسئلة، أنه لم يكن على علم بكون ناصر مبحوثا عنه، مشددا على أنه استضاف قائد الحراك ومحمد حكيم وفهيم غطاس داخل منزل شقيقته على سبيل الصدفة فقط.

وأردف المتهم بأن المعتقل فهيم غطاس كان قد طلب منه مساعدته في الحصول على سيارة للتنقل بواسطتها رفقة شخصين آخرين لم يكن على علم بهويتهما.

وأكد المعتقل، وهو يتحدث عن ظروف تنقله بعد أن قبل محمد مازوز تنقيل الأشخاص الثلاثة، وضمنهم ناصر الزفزافي، إلى منطقة تمسمان، (أكد) أن العملية تمت عبر الطريق الساحلية، غير أن تواجد الأمن المكثف دفعهم إلى تغيير الطريق، إذ توجهوا صوب منزل شقيقته لتناول وجبة السحور، مؤكدا أن ذلك لم يكن مخططا له.

وبخصوص ما إن كان يتم توظيفه من طرف ناصر الزفزافي، قائد الحراك، نفى هزاط ذلك، مشيرا إلى أن علاقته به سطحية.

وعاد القاضي الطرشي إلى شريط لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، كان يشيد من خلاله بأمجاد عبد الكريم الخطابي ويثني على مقاومته، وكان المتهم قد وضع علامة "إعجاب" عليه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جهته، قال يوسف الحمديوي، وهو رجل تعليم، إن الملك خلال خطابه تساءل عن الثروة، ودعا إلى محاربة المفسدين، وكان الجواب من أبناء الريف بكشفهم للمفسدين وناهبي الثروات.

ودعا المعتقل الملك محمد السادس إلى إقالة حكومة سعد الدين العثماني، لكونها لم تنفذ ما التزمت به؛ ناهيك عن كونها اتهمت الساكنة بالانفصال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الطنز البنفسجي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:20
شخصيا راه كنشوف بللي دعوات الانفصال راها من شحال هادي كاينة فالشمال.. من عهد الحسن الثاني.. غير الحراك للي حركها وغلغلها.. يعني المحاكمة بليدة ويلا بغيتو تحكمو عليهم بأحكام جاهزة غير طلقوها.. الانفصال راه كاين فالشمال والصحراء والشلوح ديال الجنوب.. هادو كلهم كيانات متعصبة فالاصل.. للي كاين هو انه الحمد لله كيجمعنا دين واحد ولغة وحدة وحكم واحد.. عادل ولا جائر.. داكشي عند الله ونتحاكمو عندو.
أما الفساد راه متجذر فالدولة والدولة واقفة بالفساد غير المشكل داكشي كيولي باسل وحامض وكيخنق المواطن البسيط فطرف الخبز.. الناس للي حاصلين فالثلج وكيموتو بالبرد خير دليل.. مقارنة بوزير كيدير لانافيط بالطيارة يوميا.. حيت ساكن برا.
عاش الملك.
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-32
2 - ريفي مغربي هولاندي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:32
لكم الله ياابناء الريف الشامخ، لاتشكون لاحد فالشكوى لقاضي القضاة وهو رب العالمين هو ناصركم باذن الله اما جبروت العباد، لاتقنطوا وتذكروا داءما ان مع العسر يسرين وان يوسف مكث في السجن سنين ومن بعد اصبح امينا على خزاءن مصر وهناك الكثير من الامثلة، ان خذلكم العباد فرب العباد لن يخذلكم، تحياتي لكل الشرفاء في الريف خاصة وفي عموم الوطن عامة....
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26
3 - Moroccan الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:35
يأخي المناضل المحترم من سأل أين تذهب الثروة علينا بسؤاله أين تذهب نصف مذاخيل الفوسفاط و نصف مذاخيل الثروة السمكية و مذاخيل الذهب و الفضة و النحاس ففاقد الشيء لا يعطيه..الشعب كله يعلم جيدا من يتحكم في أعناق المغاربة..بالله عليكم كيف يعقل إلغاء مجانية التعليم و نصف المغاربة يقتاتون على الخبز و الشاي منذ الاستقلال ...أليس بعار نحن أول مصدر لجميع أنواع السمك و في نفس الوقت نحن أول مستهلك للخبز و أتاي في العالم ...شكرا هسبريس قلم الشعب
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50
4 - موح الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:42
اضعف الايمان يجب اعفاء سعد الدين العثماني او كما الحال في الدول المتقدمة تقديم استقالته مع الاعتدار لاهل الريف .
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16
5 - براك عبد الرحمان الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:43
هادشي كايفكرني فالمسلسل المصري ليلة القبض

على فاطمة للممثلة فردوس عبد الحميد

إنتهى الكلام
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6
6 - مواطن مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:50
يجب اخلاء سبيل الوفزافي و تعويضه ماليا لكل ما حدث لها بالاضافة الى اعتظار رسمي من الدولة هذا هو رايي كمواطن مغربي
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14
7 - basma الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:01
que dieu bless nasser zafzafi et les innocent detenus
il faut separe le pouvoir juridique du pouvoir executive
ali torchi et devenu un juge executeur d ordre ,et un homme criminelle qui veut envoyez des innocent a l enfer
mais ca va etre male pour eux si nasser fait la prison
le monde vous observe
et s il vous plz ne parlez plus de droit de l homme au maroc
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6
8 - اطلقوا سراخهم الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:06
الحق كل الحق

يجب اطلاق هؤلاء الاشخاص

ومحاكمة الوزراء والمسؤولين المفسدين

هده هي الحقيقة

يا عمر عدلت فنمت


ويقال قاضيان في النار وقاض في الجنة

يايها القضاة

الا تخافون من الله

ربما ياتي سراحهم بعفو ملكي
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14
9 - جادة الصواب الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:17
المرجو من اشقئنا في الريف العودة الى جادة الصواب و استعمال الحكمة في مطالبهم ، لنقل انهم نزهاء و يريدون الخير للوطن لماذا لا يترشحون في الاتخابات و تقلد زمام الامور لتسيير منطقتهم و تنميتها ، اين اثرياء الحسيمة ؟ اين الوجهاء؟ اين اصحاب الضمائر الحية ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم.
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-18
10 - قاضي الأرض الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:25
كيف يعقل أن شخصا يسجن ويحاكم لأنه وضع الإعجاب للزفزافي وهو جاره أو صديقه أو فرد من أفراد عائلته؟ ثم كيف يعقل أن تعرض المحكمة شريطا لا علاقة له بالحسيمة أو بالمغرب ويوظف لإدانة هؤلاء المواطنين البسطاء؟ ثم كيف يحاسب عدد من المتهمين لأنهم وضعوا نكتة على حائط الفايسبوك لغرض السخرية والضحك؟ علما أنه في الدول المتقدمة والتي يقال أنها كافرة على لسان المغاربة يتم فيها عرض كاريكاتورات ساخرة تجعل من الرئيس أو الوزير الأول مادة للضحك. ثم كيف يسجن شخص لأنه رفض بيع اللحم مجانا لضابط شرطة بالحسيمة؟ ما هذه المسرحية؟ لو تم إعداد تقرير عن ما يروج في هذه المحكمة من نقاش واتهامات وترجم إلى اللغة الإنجليزية وتم بثه في إحدى الفضائية لضحك سكان الأرض من شرقها إلى غربها.
أين أنت يا صاحب الجلالة مما يحدث لأبناء هذا الوطن؟ نحن نعلم علم اليقين أن وزير العدل لا يجرأ على استفسار الوكيل العام أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص أي شيئ، لأنه ببساطة مجرد موظف في وزارة ولا يملك أية سلطة، وانظروا إلى خرجاته في شاشات التلفاز لا يكاد يسمع صوته وهو يتكلم.
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26
11 - wood الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:27
هذه المحاكمات المزعومة هي اقرب الى جلسات استنطاق و تعذيب نفسي للمعتقلين . كما يلاحظ من خلال الاسئلة الغبية للقاضي انه نفسه ما يزال يتخبط و لا يعرف بأي تهمة يجب مؤاخدة هذا الناشط او ذاك . هل بالانفصال ؟ هل بالاشادة بعمل ارهابي ؟ هل بالتآمر على الدولة ، او بالانتماء الى القاعدة او داعش ؟ فالقضاء في المغرب يمكن ان يرسل اي كان الى السجن لسنوات طويلة فقط لدخوله موقع انترنيت و ربما فقط لامتلاكه هاتف نقال !!!
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17
12 - عبدو ابن احمد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:32
اطلقو صراح الابرياء .لا ثقة في قضاكم ..انه قضاء فاسد...لمادا هده التهم الباطلة ...
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15
13 - زكرياء اءيت الطالبي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:44
الحرية للزفزافي البطل ورفاقه .السجن يجب اءن يرسل اءليه من قتل المهدي بن بركة و عمر بن جلون و من اءرسل المءات اءلى تزمامارت وبعده جاء اءبنه وقتل المءاتواعتقل الالاف.
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7
14 - الرحمة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:45
السلام عليكم أيها المسؤولون المغاربة اتحدوا اتحدوا مع الملك و الشعب و سيروا بخطوات متراصة الى المستقبل من اجل مستقبل ابناءنا وننسى الحقد على بَعضُنَا و ناخد العبرة من الامم الاخرى و السلام اخوكم المتسامح و الصلح خير
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-3
15 - marwan الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:56
أمن و استقرار هذا الوطن أغلى من أي ريفي أو غيرهم من البهلوانات المستأجرين أو من تبعهم من المغفلين في مسرحية أصبحت مملة.
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-11
16 - محماددد البوعزيييي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:17
كل شيء وقع بالصدفة . تدبير نقل أشخاص لم يعرفهم . اختيار طريق ثانوية. الحذر من الوقوع في قبضة رجال الأمن في الطريق . تناول السحور عند الاخت الشقيقة . و و . هل تعتقدون أن المغاربة بلداء. وهل نفي التهم والوقائع أمام المحكمة يعتبر صحيحا . أن الوقائع ثابتة ولا داعي للانكار . أتعجب كيف أن بعض المتدخلين يصفون أهل الريف بالشجاعة والنضال والبطولة وو .ثم نكتشف في الجلسات عن طريق الصحافة أن الزفازفة كلهم يصرون على إنكار التهم الموجهة اليهم الموثقة بالأدلة . نحن كمغاربة نطالب بمحاكمة كل من تبث تورطه في جنح وجنايات في حق العباد والبلاد. القضاء فوق رؤوس الجميع.
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-4
17 - youba الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:49
كفى من الكذب على الريف وابناء الريف ,لو كان الريفيون يريدون الاستقلال لما كانوا حاربوا الاستعمار الاسباني والفرنسي.كانوا قالوا لهم مرحبا,وعاشوا في سلام.
المشكلة في بلادنا ان كل من يقول الحق مكروه ومحارب من طرف االنظام المخزني.اتبع واسكت والى تحركتي يطحنوك وعاش الملك وتبت والسلام.
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-1
18 - ياسين البيضاوي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:50
الحمد لله لدينا امن في المستوى قادر على تجنيب البلاد والعباد من الفتنة التي تريد هاته الفئة الضالة زرعها في البلاد بمساعدة خارجية تحت ذريعة المطالبة بالاصلاحات الاجتماعية،يجب ان يكون عقابهم عقوبات قاسية ليكونو عبرة لكل خائن تسول له نفسه العبث بامن هدا البلد الطيب.
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-1
19 - البهلولي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:54
الزفزفي مناظال تكلم عن الحق عن النهب عن عدم العدالة والفساد في البلاد والان بدأت الاصلاحات في الحسيمة وهذا يدل على انه على حق فلماذا مزالو مسجونين
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-2
20 - فاتي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:07
عيطو على دوك الي بهولاندا يعاونوكم ههههه ولا خايفيين على روسهم و كنبحو غير باليوتوب
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2
21 - هماندوزي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:21
هذه المحاكمة أعطت قيمة لهؤلاء أكثر مما يستحقون لأنهم اعتمدوا أسلوب الكذب مع العلم ان الامور واضحة هل لعاقل أن يصدق ما قاله هذا المعتقل على أنه استقبل الزفزافي صدفة في منزل اخته هذا هراء شيء من الرجولة والشجاعة .
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2
22 - كمال الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:22
16
اذا أتى عليك الدور يوما من الايام ووقعت في ايدي الجلادين من السلطة المخزنيه لسبب ما حينئذ سوف نرى مدى شجاعتك انت عند التستنطاق أيها الشجاع.
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1
23 - مغربي حر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:50
كمغاربة نثق في قضائنا ونريد منه أن يدقق جيدا حتى لو وصل ذلك إلى عقود من الزمن لأن الموضوع في طياته خيانة وإرهاب للوطن والتآمر مع جهات خارجية من أعداء وحدتنا الترابية بالإضافة الى العلاقة مع أباطرة المخدرات وتهريب البشر ولهذا يجب أن تكون العقوبة تعكس الفعل ونطالب بإعدام الخونة والإرهابيين
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