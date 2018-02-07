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كُتّاب وآراء
معتقل يتذكر ليلة "هروب الزفزافي" وناشط يطالب بإعفاء العثماني
عاد المعتقل أحمد هزاط، المتابع على خلفية حراك الريف، ليكشف مجموعة من الوقائع أمام رئيس الجلسة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن "ليلة هروب ناصر الزفزافي".
ولفت المعتقل خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي، يوم أمس الثلاثاء بالقاعة رقم 7، خلال مواجهته ببعض الأسئلة، أنه لم يكن على علم بكون ناصر مبحوثا عنه، مشددا على أنه استضاف قائد الحراك ومحمد حكيم وفهيم غطاس داخل منزل شقيقته على سبيل الصدفة فقط.
وأردف المتهم بأن المعتقل فهيم غطاس كان قد طلب منه مساعدته في الحصول على سيارة للتنقل بواسطتها رفقة شخصين آخرين لم يكن على علم بهويتهما.
وأكد المعتقل، وهو يتحدث عن ظروف تنقله بعد أن قبل محمد مازوز تنقيل الأشخاص الثلاثة، وضمنهم ناصر الزفزافي، إلى منطقة تمسمان، (أكد) أن العملية تمت عبر الطريق الساحلية، غير أن تواجد الأمن المكثف دفعهم إلى تغيير الطريق، إذ توجهوا صوب منزل شقيقته لتناول وجبة السحور، مؤكدا أن ذلك لم يكن مخططا له.
وبخصوص ما إن كان يتم توظيفه من طرف ناصر الزفزافي، قائد الحراك، نفى هزاط ذلك، مشيرا إلى أن علاقته به سطحية.
وعاد القاضي الطرشي إلى شريط لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، كان يشيد من خلاله بأمجاد عبد الكريم الخطابي ويثني على مقاومته، وكان المتهم قد وضع علامة "إعجاب" عليه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
من جهته، قال يوسف الحمديوي، وهو رجل تعليم، إن الملك خلال خطابه تساءل عن الثروة، ودعا إلى محاربة المفسدين، وكان الجواب من أبناء الريف بكشفهم للمفسدين وناهبي الثروات.
ودعا المعتقل الملك محمد السادس إلى إقالة حكومة سعد الدين العثماني، لكونها لم تنفذ ما التزمت به؛ ناهيك عن كونها اتهمت الساكنة بالانفصال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
أما الفساد راه متجذر فالدولة والدولة واقفة بالفساد غير المشكل داكشي كيولي باسل وحامض وكيخنق المواطن البسيط فطرف الخبز.. الناس للي حاصلين فالثلج وكيموتو بالبرد خير دليل.. مقارنة بوزير كيدير لانافيط بالطيارة يوميا.. حيت ساكن برا.
عاش الملك.
على فاطمة للممثلة فردوس عبد الحميد
إنتهى الكلام
il faut separe le pouvoir juridique du pouvoir executive
ali torchi et devenu un juge executeur d ordre ,et un homme criminelle qui veut envoyez des innocent a l enfer
mais ca va etre male pour eux si nasser fait la prison
le monde vous observe
et s il vous plz ne parlez plus de droit de l homme au maroc
يجب اطلاق هؤلاء الاشخاص
ومحاكمة الوزراء والمسؤولين المفسدين
هده هي الحقيقة
يا عمر عدلت فنمت
ويقال قاضيان في النار وقاض في الجنة
يايها القضاة
الا تخافون من الله
ربما ياتي سراحهم بعفو ملكي
أين أنت يا صاحب الجلالة مما يحدث لأبناء هذا الوطن؟ نحن نعلم علم اليقين أن وزير العدل لا يجرأ على استفسار الوكيل العام أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص أي شيئ، لأنه ببساطة مجرد موظف في وزارة ولا يملك أية سلطة، وانظروا إلى خرجاته في شاشات التلفاز لا يكاد يسمع صوته وهو يتكلم.
المشكلة في بلادنا ان كل من يقول الحق مكروه ومحارب من طرف االنظام المخزني.اتبع واسكت والى تحركتي يطحنوك وعاش الملك وتبت والسلام.
اذا أتى عليك الدور يوما من الايام ووقعت في ايدي الجلادين من السلطة المخزنيه لسبب ما حينئذ سوف نرى مدى شجاعتك انت عند التستنطاق أيها الشجاع.