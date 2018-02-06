أمزازي يُعلن تعليق الدراسة بـ900 مدرسة بالمملكة

هسبريس من الرباط

دفعت سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المسجلة في قمم وسفوح المرتفعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعلان تعليق الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، موجه إلى الرأي العام الوطني، أنه "نظرا لهذه الظروف الاستثنائية، وتفاديا للمخاطر الناجمة عن سوء أحوال الطقس، فقد تقرر تعليق الدراسة بشكل مؤقت في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، أغلبها فرعيات بالعالم القروي، تضم حوالي مائة ألف تلميذة وتلميذً".

ويتعلق الأمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التالية: - درعة – تافيلالت: ميدلت – وارزازات – تنغير؛ ومراكش - آسفي: الحوز، وبني ملال – خنيفرة: خنيفرة – بني ملال – ازيلال؛ وفاس - مكناس: إفران؛ وطنجة-تطوان- الحسيمة: الحسيمة وشفشاون.

وأكدت الوزارة المسؤولة عن القطاع أنه حفاظا على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس "فستعمل المديريات الإقليمية على تعويض الحصص الزمنية الضائعة في المؤسسات التعليمية المعنية، وبرمجة دروس الدعم والتقوية حسب جدولة محددة أخذا بعين الاعتبار تطورات الأحوال الجوية في الأيام المقبلة".

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية تحت عدد14/162، في شأن الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية، وأكدت أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان سلامة التلميذات والتلاميذ والأساتذة والأطر الإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية المعنية.

وفي هذا الإطار، تضيف الوزارة، أنه تم تشكيل خلايا يقظة تتابع الوضع بشكل يومي وتتخذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق تام مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين. "كما تم اتخاذ تدابير احترازية واحتياطية، منها توفير التدفئة داخل الحجرات الدراسية وبالداخليات، والأغطية الكافية للتلاميذ الداخليين، وتحصين المراقد، مع تتبع ورصد انعكاسات التقلبات الجوية؛ وذلك استنادا إلى النشرات الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية كل يوم"، يورد المصدر ذاته.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أنه يرتقب تسجيل أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا اليوم الثلاثاء بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وشيشاوة والجديدة وسيدي بنور وآسفي والصويرة ومرتفعات شتوكة آيت باها وتزنيت، ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال الاثنين وحتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء.