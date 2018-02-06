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جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني

جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:30

لم تمنع التساقطات الثلجية وأجواء الطقس البارد مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جرادة مئات المتظاهرين من الخروج في مسيرة شعبية حاشدة، حاملين الشارات الصفراء كإنذار للحكومة على استمرار تجاهل مطالبهم الاجتماعية.

وللشهر الثالث على التوالي، يتواصل الحراك الشعبي في جرادة مطالباً بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم وتوفير بديل اقتصادي يرقى إلى تطلعات الساكنة والتضحيات التي قدمتها جراء استمرار سقوط شهداء الرغيف الأسود، خصوصا بعد مصرع شاب ثالث منذ أيام، بعد انهيار منجم عشوائي.

وردد المحتجون، خلال المسيرة الاحتجاجية، التي تدخل في إطار البرنامج الأسبوعي الجاري لحراك جرادة، شعارات تُطالب بإيجاد فرص عمل، والاستجابة إلى الملف المطلبي لتنمية الإقليم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين وناهبي خيرات وثروات المنطقة.

وقال النشطاء إن "الساكنة لم تعد تثق في وعود الحكومة؛ لأن الأمر يتعلق بـ20 سنة من الوعود الزائفة"، يقول أحد المحتجين، وهو يردد مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، في عيد العرش: "كفى اتقوا الله في وطنكم إما أن تعملوا أو انسحبوا".

وتزامناً مع الزيارة الأولى المرتقبة لسعد الدين العثماني، لئيس الحكومة، إلى مدينة جرادة، رفقة وفد حكومي رفيع، أعلن نشطاء الحراك عن برنامج احتجاجي حاشد يبتدئ من يومه الثلاثاء إلى غاية السبت المقبل؛ وهو اليوم الذي ستحل فيه حكومة العثماني.

ويتضمن البرنامج مسيرة بالشموع غدا الأربعاء مع إطفاء الإنارة خلال الفترة الليلية، وشكلا احتجاجيا آخر بعد غد الخميس نحو "سوق الأحد"، يليه إضراب عام مع مسيرة حاشدة في اتجاه ساحة "الشهداء" يوم الجمعة المقبل.

رئيس الحكومة سيكون يوم السبت على موعد احتجاجي فريد من نوعه، حسب البرنامج النضالي، حيث سترتدي نسوة المدينة جلابيب "حق الله" بالأبيض، حداداً على موت أزواجهن داخل الآبار.

وكان العثماني قد أوضح أن زيارته إلى مدينة جرادة "ليست نتيجة ما وقع فيها مؤخراً، بل كانت مبرمجة في إطار الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى جهات المملكة، والتي ابتدأت من بني ملال".

عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شدد، في تصريح سابق لهسبريس، على أن الجميع يتفق على أن هناك حاجة إلى نموذج تنموي بالمنطقة.

وأبرز الرباح أن الدراسات أظهرت أن القطاع الفلاحي يأتي على رأس الأولويات للنهوض بأوضاع الساكنة، ثم ثانياً قطاع المعادن، بشرط تحديد مؤهلات المنطقة، ثم قطاعات أخرى من قبيل دعم الاقتصاد الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:45
باختصار الحل هو الاحتجاجات المتواصلة في جميع المناطق المتضررة من السياسات المخزنية واذا كان حراك الريف المغربي العظيم قد أعطى دروسا في الصمود فلن تكون منطقة جرادة اقل احتجاجا فيجب الصمود الى حين تحقيق المطالب التنموية ... اما المسمى رباح فانه يعد رأس منافقي الحكومةالشكلية وبالتالي لايجب الاهتمام بمايصدر عنه من وعود كاذبة تملى عليه من اسياده ...
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63
2 - تطواني حر الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:46
في المغرب يستجيبون بالعنف فقط ، أما إن قمت بإحتجاجات سلمية فستظل تحتج إلى أن ترحل عن اﻷرض فالمسألة تتعلق بسلامتهم وفهم يا الفاهم
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41
3 - سعيد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:46
عثرت بغال في شرق المغرب و غربه و شماله و جنوبه و لا أحد تكلم. العثمة المسؤول عن هذه العثرات لا يعرف مقدار غضب الله عليه كما لا يعرف أي شيء.
أمر مهم الدولة المغربية يخدمها الإحتجاجات في وجه الا عدالة و الاتنمية و العثمة ما عايق.
جرادة تنوح و الحسيمة لم تنم بعد و خنيفرك و زد و زد .......
المخزن يلعب شهب غير اصطناعية بلعبه الصبياني.
حسبنا الله لا أحد غيره.
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25
4 - ردا على الحقاوي و افيلال الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:50
تحية لسكان جرادة
وردا على الوزراء الذين يقولون انه لا يوجد فقر في المغرب في حدود 2 دولار وهم يتمتعون بأجور ضخمة ... اقول لهم ان اغلب الشعب المغربي يعاني الفقر انطلاقا من الموظفين البسطاء الذين يتقاضون اجر اقل ب 500 درهم فالله يأخذ فيكم الحق والله لن نسامحكم على درهم كان من حق الشعب فأجهض لذواتكم
فكيف لا يثور الشعب عليكم ..
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32
5 - رأي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:51
عسى ان تنتقل شرارتكم المباركة لتنعش نار الحياة في قلوب أماتها رماد الذل
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32
6 - Reda الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:53
سيأتون و سيقولون ما قاله الأولون و سيذهبون و يأتي آخرون و سيقولون ما قاله من قبلهم و ما وعدكم به من بعدهم و سيذهبون إلى أن يأتي اليوم المعلوم
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17
7 - Karim الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:54
لاثقة في ولاد عتيقة يجب ضمانات ملكية العثماني براسو راه كاين اليوم وغدا محال اين وعود عباس الفاسي وادريس جطو وبنكيران .الله يعونكم ويحفظكم.
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19
8 - ام اية الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:09
كفى وعودا زائفة
اليس من حق هؤلاء الشباب والنساء الارامل والشيوخ والاطفال بعيش كريم بعد سنوات طويلة من الانتضار و التهميش ومعانات طويلة بعد فقدان ازواج و اولاد و ......
هم لا يطالبون لا بكلمار ولا كروفيت ولا فيلات ولا سيارات فاخرة فقط قطعة خبز وعيش كريم
اليس من حقهم يا سادة ؟؟؟؟؟؟؟؟
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10
9 - محمد بنعلي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:14
نتمنى أن يفكر رئيس الحكومة والوفد المرافق له بجدية الرجال الذين يفكرون في مصلحة الوطن أولا وثانيا وعاشرا قبل زيارة جرادة. فجرادة ضحية تسييـر عشوائي تسبب في إغلاق شريكة مفاحم المغرب، وفي جرادة خيم وترسخ الفساد الإداري الذي كان محميا بأمن متسلط عند أي احتجاج. وأباطرة الفحم ومن نصبوا أنسهم ممثلين للساكنة بقوة نفوذهم، قضوا على آخر رمق لإنعاش المدينة. الرجاء من الوفد الحكومي أن يأتي إلى جرادة بحل حقيقي قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون قد كان ما كان .
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10 - الهاشمي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:15
حكومة فاشلة ومعاقة
لا غلب لها إلا على القرارات السهلة
لا تستطيعون فعل أي شيء لأنكم منافقون
عملكم عقيم ولا تستطيعون تحمل الأمانة والمسؤولية وخير دليل على دلك تحرير القطاعات الحيوية كنظام الصرف والمحروقات
حراك هنا وهناك....
انتم في اختبار تحت الضغط وسوف تعزلون انشاء الله
سحقا لكم يا حكومة الكراكيز
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3
11 - BN ABDELLAH DE RABAT الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:17
بنكران وحزبه سبب لمصائب الدي يتخبط في شعب الربع لمغربي لان المغربي هو الدي يستولي على الاجره ومتيازات وتعويضات ومجانية سكن سيارات محروقات وتعدد لوظائف ودواوين الاحزابولمشاريع ام قدوم رباح لعثماني من اجل دبلاسمات واستحمار سكان جراده
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12 - ام اية الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:23
كفى وعودا زائفة
أليس من حق هؤلاء الشباب والنساء الأرامل بعيش كريم ؟الا تكفي معانات امهات و زوجات على فقدان ابناء و ازواج ؟
هم لا يطالبون لا بكلمار و لا كروفيت ولا فيلات و لا سيارات فاخرة!!!
فقط لقمة عيش كريمة
اوليس من حقهم في بلد ساد فيه الجور و الطغيان و النهب و سرقة اموال شعب الذي لا حول و لا قوة له سوى ان يتقبل حكومة بعد حكومة
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13 - ملاحض الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:32
جرادة مدينة منجمية وهذا ما يحدد ثقافة جزء كبير من ساكنتها وكل تجاهل لهذا الواقع سوف يفضي إلى حلول غير مجدية وربما قد تكون سياسوية لا غير. وكملاحظة لا أظن أن وضع الفلاحة في أولويات الحلول سوف تجدي لأنه لا ثقافيا ولا طبيعيا سوف يتم تحويل الجهة إلى منطقة فلاحية. ان الحلول يجب أن تكون على المدى القريب معيشية ومنجمية بعد ذلك لأن الحلول موجودة لو توفرت العزيمة السياسية لذلك.
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14 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:44
لا توجد احتجاجات في جرادة بمفهومها الشامل فهذه بقايا لزخم تلك الاحتجاجات في ايامها الاولى لانني لاحظت كثرة الاطفال من الرجال فحينما يستعين بعض المحتجين بالاطفال فاعلموا ان ساكنة ذالك الاقليم قد اخذت العبرة من احتجاج الحسيمة لانه في الاخير تبين ان لا علاقة لهم بالمطالب الاجتماعية و قد بدا بعض المحتجين في جرادة يرتكبون اخطاء حينما منعوا السلطات الاقليمية بانقاذ الشاب الذي قتل تحت الانقاض في احد الابار فهذا يبين التناقض يطالبون من السلطة تحسين وضعيتهم الاجتماعية و ايجاد الشغل و في نفس الوقت يرفضون التعامل معها و منعها من القيام بواجبها في انقاذ شخص يصارع الموت تحت الارض زيادة على ذالك فهم يعرفون ان الولوج لتلك الابار المهجورة مخاطرة بحياتهم و يدفعهم للهلاك مثل السابقين و مع ذالك يتجاهلون تحذيرات السلطات التي انذرتهم غير ما مرة فاذا كان الفحم الحجري قد نفذ من المنطقة فلماذا المغامرة بحياة الشباب الا توجد بدائل اخرى فلا يجب الاعتماد الكلي على الدولة في كل شيئ و بالمناسبة قد وعدت بايجاد بدائل لتمنية المنطقة و هي بصدد دراسة الوضعية و توفير الاعتمادات المالية اما الاحتجاج من اجل الاحتجاج فلا
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15 - لهلال عبدو الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:49
ما اطن ان ابناء جرادة الحقيقيين يقولون مثل هذا وانما هناك من يدسون سموما لاثارة الفتن وتلطيخ سمعة ابناء الاقليم وجرهم الى الفتنة والى سوء النوايا ولا بد من الحذر من المسيئين .
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