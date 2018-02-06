جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني

هسبريس - عبد الرحيم العسري

لم تمنع التساقطات الثلجية وأجواء الطقس البارد مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جرادة مئات المتظاهرين من الخروج في مسيرة شعبية حاشدة، حاملين الشارات الصفراء كإنذار للحكومة على استمرار تجاهل مطالبهم الاجتماعية.

وللشهر الثالث على التوالي، يتواصل الحراك الشعبي في جرادة مطالباً بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم وتوفير بديل اقتصادي يرقى إلى تطلعات الساكنة والتضحيات التي قدمتها جراء استمرار سقوط شهداء الرغيف الأسود، خصوصا بعد مصرع شاب ثالث منذ أيام، بعد انهيار منجم عشوائي.

وردد المحتجون، خلال المسيرة الاحتجاجية، التي تدخل في إطار البرنامج الأسبوعي الجاري لحراك جرادة، شعارات تُطالب بإيجاد فرص عمل، والاستجابة إلى الملف المطلبي لتنمية الإقليم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين وناهبي خيرات وثروات المنطقة.

وقال النشطاء إن "الساكنة لم تعد تثق في وعود الحكومة؛ لأن الأمر يتعلق بـ20 سنة من الوعود الزائفة"، يقول أحد المحتجين، وهو يردد مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، في عيد العرش: "كفى اتقوا الله في وطنكم إما أن تعملوا أو انسحبوا".

وتزامناً مع الزيارة الأولى المرتقبة لسعد الدين العثماني، لئيس الحكومة، إلى مدينة جرادة، رفقة وفد حكومي رفيع، أعلن نشطاء الحراك عن برنامج احتجاجي حاشد يبتدئ من يومه الثلاثاء إلى غاية السبت المقبل؛ وهو اليوم الذي ستحل فيه حكومة العثماني.

ويتضمن البرنامج مسيرة بالشموع غدا الأربعاء مع إطفاء الإنارة خلال الفترة الليلية، وشكلا احتجاجيا آخر بعد غد الخميس نحو "سوق الأحد"، يليه إضراب عام مع مسيرة حاشدة في اتجاه ساحة "الشهداء" يوم الجمعة المقبل.

رئيس الحكومة سيكون يوم السبت على موعد احتجاجي فريد من نوعه، حسب البرنامج النضالي، حيث سترتدي نسوة المدينة جلابيب "حق الله" بالأبيض، حداداً على موت أزواجهن داخل الآبار.

وكان العثماني قد أوضح أن زيارته إلى مدينة جرادة "ليست نتيجة ما وقع فيها مؤخراً، بل كانت مبرمجة في إطار الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى جهات المملكة، والتي ابتدأت من بني ملال".

عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شدد، في تصريح سابق لهسبريس، على أن الجميع يتفق على أن هناك حاجة إلى نموذج تنموي بالمنطقة.

وأبرز الرباح أن الدراسات أظهرت أن القطاع الفلاحي يأتي على رأس الأولويات للنهوض بأوضاع الساكنة، ثم ثانياً قطاع المعادن، بشرط تحديد مؤهلات المنطقة، ثم قطاعات أخرى من قبيل دعم الاقتصاد الاجتماعي.