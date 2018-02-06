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كُتّاب وآراء
جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني
لم تمنع التساقطات الثلجية وأجواء الطقس البارد مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جرادة مئات المتظاهرين من الخروج في مسيرة شعبية حاشدة، حاملين الشارات الصفراء كإنذار للحكومة على استمرار تجاهل مطالبهم الاجتماعية.
وللشهر الثالث على التوالي، يتواصل الحراك الشعبي في جرادة مطالباً بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم وتوفير بديل اقتصادي يرقى إلى تطلعات الساكنة والتضحيات التي قدمتها جراء استمرار سقوط شهداء الرغيف الأسود، خصوصا بعد مصرع شاب ثالث منذ أيام، بعد انهيار منجم عشوائي.
وردد المحتجون، خلال المسيرة الاحتجاجية، التي تدخل في إطار البرنامج الأسبوعي الجاري لحراك جرادة، شعارات تُطالب بإيجاد فرص عمل، والاستجابة إلى الملف المطلبي لتنمية الإقليم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين وناهبي خيرات وثروات المنطقة.
وقال النشطاء إن "الساكنة لم تعد تثق في وعود الحكومة؛ لأن الأمر يتعلق بـ20 سنة من الوعود الزائفة"، يقول أحد المحتجين، وهو يردد مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، في عيد العرش: "كفى اتقوا الله في وطنكم إما أن تعملوا أو انسحبوا".
وتزامناً مع الزيارة الأولى المرتقبة لسعد الدين العثماني، لئيس الحكومة، إلى مدينة جرادة، رفقة وفد حكومي رفيع، أعلن نشطاء الحراك عن برنامج احتجاجي حاشد يبتدئ من يومه الثلاثاء إلى غاية السبت المقبل؛ وهو اليوم الذي ستحل فيه حكومة العثماني.
ويتضمن البرنامج مسيرة بالشموع غدا الأربعاء مع إطفاء الإنارة خلال الفترة الليلية، وشكلا احتجاجيا آخر بعد غد الخميس نحو "سوق الأحد"، يليه إضراب عام مع مسيرة حاشدة في اتجاه ساحة "الشهداء" يوم الجمعة المقبل.
رئيس الحكومة سيكون يوم السبت على موعد احتجاجي فريد من نوعه، حسب البرنامج النضالي، حيث سترتدي نسوة المدينة جلابيب "حق الله" بالأبيض، حداداً على موت أزواجهن داخل الآبار.
وكان العثماني قد أوضح أن زيارته إلى مدينة جرادة "ليست نتيجة ما وقع فيها مؤخراً، بل كانت مبرمجة في إطار الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى جهات المملكة، والتي ابتدأت من بني ملال".
عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شدد، في تصريح سابق لهسبريس، على أن الجميع يتفق على أن هناك حاجة إلى نموذج تنموي بالمنطقة.
وأبرز الرباح أن الدراسات أظهرت أن القطاع الفلاحي يأتي على رأس الأولويات للنهوض بأوضاع الساكنة، ثم ثانياً قطاع المعادن، بشرط تحديد مؤهلات المنطقة، ثم قطاعات أخرى من قبيل دعم الاقتصاد الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
أمر مهم الدولة المغربية يخدمها الإحتجاجات في وجه الا عدالة و الاتنمية و العثمة ما عايق.
جرادة تنوح و الحسيمة لم تنم بعد و خنيفرك و زد و زد .......
المخزن يلعب شهب غير اصطناعية بلعبه الصبياني.
حسبنا الله لا أحد غيره.
وردا على الوزراء الذين يقولون انه لا يوجد فقر في المغرب في حدود 2 دولار وهم يتمتعون بأجور ضخمة ... اقول لهم ان اغلب الشعب المغربي يعاني الفقر انطلاقا من الموظفين البسطاء الذين يتقاضون اجر اقل ب 500 درهم فالله يأخذ فيكم الحق والله لن نسامحكم على درهم كان من حق الشعب فأجهض لذواتكم
فكيف لا يثور الشعب عليكم ..
اليس من حق هؤلاء الشباب والنساء الارامل والشيوخ والاطفال بعيش كريم بعد سنوات طويلة من الانتضار و التهميش ومعانات طويلة بعد فقدان ازواج و اولاد و ......
هم لا يطالبون لا بكلمار ولا كروفيت ولا فيلات ولا سيارات فاخرة فقط قطعة خبز وعيش كريم
اليس من حقهم يا سادة ؟؟؟؟؟؟؟؟
لا غلب لها إلا على القرارات السهلة
لا تستطيعون فعل أي شيء لأنكم منافقون
عملكم عقيم ولا تستطيعون تحمل الأمانة والمسؤولية وخير دليل على دلك تحرير القطاعات الحيوية كنظام الصرف والمحروقات
حراك هنا وهناك....
انتم في اختبار تحت الضغط وسوف تعزلون انشاء الله
سحقا لكم يا حكومة الكراكيز
أليس من حق هؤلاء الشباب والنساء الأرامل بعيش كريم ؟الا تكفي معانات امهات و زوجات على فقدان ابناء و ازواج ؟
هم لا يطالبون لا بكلمار و لا كروفيت ولا فيلات و لا سيارات فاخرة!!!
فقط لقمة عيش كريمة
اوليس من حقهم في بلد ساد فيه الجور و الطغيان و النهب و سرقة اموال شعب الذي لا حول و لا قوة له سوى ان يتقبل حكومة بعد حكومة