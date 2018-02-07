الملك يأمر بمواصلة التعبئة لمواجهة موجة البرد

هسبريس من الرباط

إثر موجة البرد التي تشهدها عدد من المناطق بالمغرب، أعطى الملك محمد السادس تعليماتٍ إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية "قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة".

كما دعا الملك محمد السادس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بها، وكذا مواصلة المجهودات "عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتخفيف العبء عن ساكنة المناطق المعنية في مواجهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية".