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الرئيسية | مجتمع | الملك يأمر بمواصلة التعبئة لمواجهة موجة البرد

الملك يأمر بمواصلة التعبئة لمواجهة موجة البرد

الملك يأمر بمواصلة التعبئة لمواجهة موجة البرد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:05

إثر موجة البرد التي تشهدها عدد من المناطق بالمغرب، أعطى الملك محمد السادس تعليماتٍ إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية "قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة".

كما دعا الملك محمد السادس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بها، وكذا مواصلة المجهودات "عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتخفيف العبء عن ساكنة المناطق المعنية في مواجهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ع-ع الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:32
يجب على المسؤولين والمنتخبين ورجال السلطة الوقوف بأنفسهم ليعاينوا حالة المستضعفين في الأرض. هذا أضعف ما يمكن فعله .لأن في أيام الإنتخابات يتسلقون الجبال للبحث عن الدواوير لجمع الأصوات .......؟؟!!
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41
2 - ام جلال الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:34
التعبءة هي ان نصبح مثل اوروبا...الشوفاج مع البني ...
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39
3 - حكيمة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:41
الله ينصر سيدنا محمد السادس ملك الفقراء ويجعله ذخرا لهذا البلاد ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم.وينصره نصرا عزيزا ويجعل له في كل خطوة سلامة امين يارب العالمين.
.
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-55
4 - gogo الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:50
يجب تدخل جميع الجهات المعنية والجنود وكل شخص راه خوتنا هدوك راهم مغاربة غير الله لعلم بهم يجب التعبأة قول وفعل
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24
5 - خالد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:32
في الجزائر الشقيقة يقوم الجيش الوطني بفك الحصار على القرى و فتح الطرقات اما في المغرب فلم نر و لم نسمع له خبرا رغم ان الالاف محاصرون و عشرات الطرقات مقطوعة... اين الجيش المغربي و متى سيتحرك؟ هل من الضروري ان يحاصر احد الأجانب لكي يتحرك هذا الجيش؟
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7
6 - مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:33
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة والسلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل زارتحل الذي يبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى من أجل الخدمة المغاربة المغرب في السراء و الضراء و بشتى المجالات دون ملل أو كلل و بالنكران الذات و بالريادة الرائدة بالجميع المقاييس أقر بها الأصدقاء والشقاء و حتى الأعداء.
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-9
7 - ستيتو حمو الخميس 08 فبراير 2018 - 00:11
في الدول المتقدمة مثل هذه الحالات يكون لها مخطط وضع مسبقا قبل شهور وعندما تقع الأحداث يفعل المخطط تلقاءيا كل حسب دوره حدد مسبقا وكل يتحمل مسؤلياته بدون انتظار التعليمات وتحصل العشواءية والبحث فقط عن الظهور امام الكاميرات والتطبيل والنفخ الإعلامي وتهدر الطاقات والاموال دون تحقيق الهدف
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