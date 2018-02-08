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الرئيسية | مجتمع | أوجار يجد مخرجاً قانونياً لاعتقال المغاربة بسبب غرامات "الرادار"

أوجار يجد مخرجاً قانونياً لاعتقال المغاربة بسبب غرامات "الرادار"

أوجار يجد مخرجاً قانونياً لاعتقال المغاربة بسبب غرامات "الرادار"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 08 فبراير 2018 - 12:00

بعد الحديث عن اعتقال عشرات المواطنين بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، سارع وزير العدل، محمد أوجار، إلى اجراء اتصالات موسعة مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد مخرج قانوني لهذا المشكل، خصوصا وأن المحاكم التابعة له هي المعنية باستخلاص الغرامات.

في هذا الصدد، أفاد مصدر من وزارة العدل بأن الوزير أوجار سيعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، من أجل تفعيل مقترح يقضي بوضع محاسب عمومي في مخافر الشرطة ومراكز الدرك لاستخلاص مبالغ المخالفات مع غرامات التأخير والصوائر، تفادياً لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير.

وأوضح المصدر ذاته في حديث مع هسبريس أن وزارة العدل سبق أن فعلت هذا المقترح بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، حيث عهد إلى الجمركي الذي يكون متواجداً في هذه المحطات صفة المحاسب العمومي حتى يتمكن المسافر المسجلة في حقه غرامات مالية من أدائها فوراً، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.

ويتجه وزير العدل إلى تنزيل هذا المقترح، بعد اجتماعه مع القطاعات المعنية اليوم، في جميع "الكوميساريات" "لأن كثيرا من المواطنين يشتكون من عدم توصلهم بهذه الغرامات، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم"، يُضيف المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن الأمر يتعلق أساساً بـ "مسطرة عدم التبليغ ومشكل التحصيل".

وفي تصريحات مختلفة، سارعت رئاسة النيابة العامة إلى طمأنة المغاربة بعد حالة الهلع والخوف الشديدين التي أصابت المواطنين، خصوصا في قضية تنفيذ أحكام الإكراه البدني.

ولم تُخف مصادر هسبريس وقوع بعض التجاوزات من قبل الموظفين والأعوان، وأكدت أن "القانون ينص بشكل واضح على أنه في حالة صدور حكم قضائي بسبب مخالفات السير والجولان، يجب تبليغ الأمر إلى صاحبه، قبل الوصول إلى مرحلة الإكراه البدني والاعتقال".

وأوردت المصادر ذاتها أن وزير العدل أكد أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، ويجب معالجته فوراً لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Younes-Painter الخميس 08 فبراير 2018 - 12:11
الرادارات في الطريق ترصد فقط من يقوم بمخالفة بسيطة في الطريق او لا يحترم الاسبقية، لكن رادارات الداخلية و الخارجية لا ترى و لا تضبط من يقوم بسرقة ملايير الدولارات من الميزانيات العامة و تهريبها تحت تغطية الجواز الديبلوماسي في الطاءرات الخاصة نحو بنوك سويسرا و الجزر الاستواءية Paradis Fiscaux.
اوا هادا ما كان ف هاد البلاد حتى اشعار اخر.
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2 - حقنة تنويم الخميس 08 فبراير 2018 - 12:16
هذا الاجراء غير مفيد مايجب العمل به هو تسجيل المخالفات على الشخص وتدوين رقمه الشخصي ورقم المركبة وتوقيت المخالفة ولا يسمح لصاحب المركبة بيع سيارته او تجديد رخصة سياقته ولا تمر سيارته في الفحص التقني حتى يادي ماعليه من مخالفات وان ياديها في مركز شرطة المرور فبهذا الدولة تجنب الرشاوي والتلاعب في فواتر المخالفات
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3 - وجدي الخميس 08 فبراير 2018 - 12:21
دابا انا اش غاندير واحد النهار لقيت عندي 9 مخالفات فجهة الرباط سلا مسجلة بالرادار الثابث وانا مكنتش طاع ف تلك الجهة حيت انا ساكن فمدينة وجدة ومن بعد معاينة الصور الملتقطة تبين انه السيارة اللي مسجلة بيها المخالفات ليست لي وانما تحمل نفس الترقيم ونفس ونفس اللون ونفس النوع لكن مع وجود بعض الاختلافات ووضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة وعندي نسخة من الشكاية
اشنو المعمول دابا واش الا شدوني غانخلص ولا نوريهم الشكاية اللي درتها لدى وكيل الملك
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4 - Ayman الخميس 08 فبراير 2018 - 12:21
هدي فيسع لقيتو ليها الحل والطرقات لي خارج ليها مخها معرفتوش الحل
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