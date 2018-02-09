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"مرصد الشمال" يندد بترحيل مهاجرين إلى المغرب‎

"مرصد الشمال" يندد بترحيل مهاجرين إلى المغرب‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 فبراير 2018 - 00:14

عبّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من قيام المغرب بقبول إعادة مهاجرين غير نظاميين متحدرين من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الأراضي الاسبانية، أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خلال الأشهر الأخيرة، دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأورد المرصد، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بإعادة 31 مهاجرا من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الجزر الجعفرية في الـ 4 من فبراير الجاري.

وشدد المرصد على أنه وفق ما توصل إليه من مصادر مطلعة، "يرى أن اسبانيا كثفت من عمليات إعادة المهاجرين الذين يصلون التراب الاسباني أو المدينتين المحتلتين إلى المغرب".

واعتبر التنظيم الحقوقي أن إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون التراب الاسباني "ينطوي على انتهاكات حقوقية، دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين".

وكشف مرصد الشمال أنه وجه، بتاريخ 31 مارس 2014، طلبا إلى رئاسة الحكومة المغربية بضرورة إلغاء اتفاقية تنقل الأشخاص والعبور وقبول إعادة الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية، الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في 13 فبراير 1992.

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