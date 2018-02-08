24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1512:4715:4218:0919:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. المغرب يستعين بالتسويق الرقمي للفواكه لمواجهة المنافسة الأجنبية (5.00)

  2. عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار" (5.00)

  3. قانون جديد يواجه مقرات الشركات بـ"التوطين" (5.00)

  4. وارزازات تستعد لاحتضان مباريات مونديال 2026 (5.00)

  5. جودة المنتجات الفلاحية المغربية تفتح أبواب الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تعليمات الملك تفك عزلة نصف مليون شخص

تعليمات الملك تفك عزلة نصف مليون شخص

تعليمات الملك تفك عزلة نصف مليون شخص
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 08 فبراير 2018 - 16:20

دفعت التعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس الحكومة إلى فك العزلة عن أزيد من نصف مليون مغربي محاصر في الثلوج، في المناطق النائية؛ وذلك بعد موجة الصقيع والبرد التي ضربت العشرات من المناطق المغربية خلال فصل الشتاء.

وحسب ما كشفه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فقد هم مخطط فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها الثلوج الكثيفة في الآونة الأخيرة، باعتماد مخطط التدخل للتخفيف من آثار البرد والثلوج، ما مجموعه 514 ألف نسمة، ضمن 22 إقليما و1205 دواوير تابعة لـ169 جماعة، مشيرا إلى وجود مركز قيادة استثنائي خاص على رأسه وزير الداخلية الذي يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية.

العُثماني قال إن "القطاعات الوزارية معبأة بصفة استثنائية، وفي مقدمتها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية؛ مع الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية"، موضحا أن "ذلك جاء بعد التعليمات الملكية القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات، وبذل الجهود لنجدة المواطنين وضمان الحضور المكثف للمسؤولين في مختلف النقاط التي تشهد كثافة تساقط الثلوج".

وأوضح العُثماني أن بعض المناطق عرفت تساقطات ثلجية لم تشهد مثلها منذ الستينيات، ما أدى إلى عزلها وصعّب تنقل سكانها، مبرزا أن "هناك صعوبات في بعض المناطق تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد آلات إزاحة الثلوج، لأن كثافة الثلوج لم تكن متوقعة، واستدعى الأمر الاستعانة بآلات من مناطق أخرى".

وقال رئيس الحكومة: "هذا لا يثنينا عن التدخل، وفق برنامج مسطر تقوم السلطات المعنية بتنفيذه إلى حين انتهاء فصل التساقطات، وهو برنامج لا يرتكز فقط على فك العزلة عن المناطق التي تعرف كثرة الثلوج، بل يضم تدخلات مرتبطة بالمجالين الصحي والتعليمي وغيرهما"، معلنا استمرار التعبئة إلى حين عودة أحوال الطقس إلى طبيعتها.

وبخصوص وضعية الرحّل، أوضح رئيس الحكومة أنه يتابعها عن كثب؛ "لأنهم يعانون من رداءة أحوال الطقس، وأحيانا يصعب تحديد مكان تواجدهم"، مشيدا بدور قوات الدرك الملكي، بتعاون مع السلطات الإقليمية ومع وزارة التجهيز؛ إذ "حاولت بواسطة المروحيات تحديد أماكنهم لنجدتهم والتدخل لفائدتهم، وستفك عزلتهم وتوصل إليهم المساعدات الضرورية".

وأضاف رئيس الحكومة: "المتابعة الإعلامية لهذه الأوضاع مسألة إيجابية، ومنها نستمد بعض المعلومات، لكن أحيانا ترد أخبار غير صحيحة وتنشر صور ولقطات فيديو قديمة، لا علاقة لها بالوضع الحالي، لذا أقول نحن لا نهوّن من وضعية المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق، لكن لا يمكن تهويلها أو تضخيمها لتفادي خلق نوع من الفزع والهلع لدى المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - amin الخميس 08 فبراير 2018 - 16:35
وعلاش نخليو حنى حتى يجي البرد عاد نوضو نفكو العزلة خاص تنمية بشرية حقيقية للمناطق النائية راه الفلوس اللي تخسرات فافريقيا كانت كافية لفك العزلة عن المغرب ولكن الدولة عندا افريقيا اولى من الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
125
2 - wood الخميس 08 فبراير 2018 - 16:40
ما يقال ان الدولة تعبأت لمساعدة الساكنة المحاصرة بالثلوج او المعزولة و انها قدمت لهم كذا و كذا مجرد ادعاءات و مزاعم او كما يقول المثل المغربي (اللسان ما فيه عظم) . فالمغرب ليس له لا الامكانيات المادية و اللوجستية و لا العنصر البشري لمواجهة حدث طارئ بححم كبير كالفيضانات و الزلازل و غيرها من الكوارث . فكيف بدولة غير قادرة على تسيير شؤونها بحدودها الدنيا ان تواجه تحديات اضافية . فكل ادارة قصدتها تجد اكتظاظ و نقص في الموظفين و سوء الخدمات. فالمهم بالنسبة للمخزن هو تسويق بعض الفيديوهات لتوزيع بعض الاغطية و المواد الغدائية ليدعي ان هذا الامر شمل عشرات اللاف !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
3 - مسؤولية الخميس 08 فبراير 2018 - 16:47
فك العزلة عن المواطنين مسؤولية المجالس البلدية والقروية ,وولاة وعمال الاقاليم ,والا فما دورهم? انتظار اوامر عليا لتنفيذ مسؤولية ملقاة على عاتقهم .
بالاستعانة برجال المطافئ والجنود مع استعمال كاسحات حديثة تمخر عباب الثلج في لمح البصر وتنفثه جانبا .الم ير هؤلاء ان بعض الدول تذيب الثلج من جوانب الطرق السريعة بالبخار.ومع ذلك نشكر كل من ساهم في هذا العمل وحسابه على الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
4 - مول الزريعة الخميس 08 فبراير 2018 - 16:48
إيوا إيلا ما كانو تعليمات ملكية حتى واحد ما تجيه الفكرة يدير علاش كيتخلص ؟

آه مشغولين بصندوق تقاعد البرالآمانيين ... إيوا معذرة غي ما تاخذوش أقل من 20 درهم فاليوم باش ما تضربكمش الميزيرية و ما تلقاوش ثمن المازوط لسياراتكم اللي ما كيوقفهاش الثلج و توليو بحال الشعب مع رباعية الدفع : واحد لداخل و ثلاثة كيدفعو !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
5 - الحسين الخميس 08 فبراير 2018 - 16:49
نعم فعلا تعليمات الملك. رأينا ذالك كثيرا لما يعطي تعليماته تنفذ مباشرة.
ومن هنا نقول وما فائدة الحكومة والبرلمان؟
نحن العرب لا تصلح لنا اليمقراطية المزعومة لانها صنعت للرجل الابيض الغربي الذي لا يعترف بالله و لا بالاديان انا نحن كمسلمين فهي ضياع للدين والدنيا والمال.ولاشيء ينفذ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
6 - الله يحفظ الخميس 08 فبراير 2018 - 16:53
نتمنا الله يحفظ لأن لو ظل الطقس على هذا الحال مع سقوط الأمطار والثلوج كأوربا فستصبح جميع مناطق المملكة معزولة ومنكوبة وخصوص الجبلية الوعرة ولن ينفع معها أي تدخل لأن امكانيتنا محدودة وسننتظر الفرج بإذن الله وقدرته مع تغير الطقس وظهور الشمس وذوبان الثلوج .اللهم إنا نسألك غيث نافعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
7 - عباس الخميس 08 فبراير 2018 - 17:01
داك الشي اللي تتبين القناة الاولى والتانية وميدي ان عن ما يسمى فك العزلة يندى له الجبين لا نراه حتى في سوريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
8 - hmido الخميس 08 فبراير 2018 - 17:05
اين هو مصيرنا الديموقراطي حتى فك الحصار على ضحايا الثلوج تأتي بتعليمات ملكية اين هو دور السلطات المحلية و لمادا نغير هاته المصطلحات ادا منا نحن في ديمقراطية صحيحة حيث تعطى فرصة لأي مواطن من احل العيش الكريم بعيدا عن سياسة الصدقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - abdou Tanger الخميس 08 فبراير 2018 - 17:05
انا بعدا حشمت أو ما رضيتش ملي شفت فالتلفازة كيفرقوا فجبل كواش ديال الصيف بحال ازار في حين درجة الحرارة (10-) كاشة بحال موشوار.اسي العثماني راه مزال 38 طريق مقطوعة أو ها الثلج مزال جاي غير وجد رأسك الحصول خاصك دوز هاد السيمانة مع الرحل باش تحس بالأطفال لي لبسين صباط الميكة في جو (10-)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
10 - غيلان قدور الخميس 08 فبراير 2018 - 17:09
في الدول المحترمة يقوم المسؤولون على المناطق بعقد اجتماعات دورية بحث تخلق لجان الطوارئ يشارك فيها كل حسب اختصاصاته تحدد لها الموارد البشرية والمادية ويتحمل كل معني مسؤولياته ويفعل عمل وتدخل اللجان تلقاءيا عند حدوث السبب مثلا حوادث الفيضان والثلوج والحرائق دون انتظار التعليمات وبعدها الهرولة لأخذ الصور والظهور في وساءل الاعلام والنفخ والتهليل والتقارير الوهمية والعمل العشواءي لمغالطة الرأي العام كما جرت العادة لكن الواقع شيء اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - farid الخميس 08 فبراير 2018 - 17:35
هاذ المسؤولين علاش مي ديروش خدمتهم في الأول. قبل ما يعطي الملك الأوامر؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - timjichte الخميس 08 فبراير 2018 - 17:58
واش حنا ديما نتسناو تعليمات ملكية أو مظاهرات شعبية.علاش هاذ الناس ماعندهم الضمير المهني وقلبهم ميت لي شاد شي منصب ينهب ويوكل لي دايرين به والشعب مسكين كايعاني في البرد وفي الحر.الله ياخد الحق في منعدمي الحس المهني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - casa الخميس 08 فبراير 2018 - 18:00
خدام في الجديدة أو جيت نهار الأربعاء ل الدار الخميس في الصباح تقطع علينا كولشي الطريق الضوء (الإنسان وسط الثلج) يريت تشوفو الناس الحالة لي كايعيشو فهاد البرد كيقطعو لقلب طقطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
14 - bouchra f boston الخميس 08 فبراير 2018 - 18:26
الى غلان قدور بارك الله فيك ككلامك في صصمييم الموضوع انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - عبد الله الخميس 08 فبراير 2018 - 18:32
واش حنا نتسناو تيهدر الملك عاد نعملوا !! ونتوما دروا خدمتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - الصرار والنملة الخميس 08 فبراير 2018 - 18:39
الصرار والنملة واخدم الحمار على المستشار الشعب الانجليزي رفض استقالة البرلماني اللدي تعطل عن الجلسة ويمتلهم.ليكن في العلم ان شبه السياسين لديهم غرف نوم والسكر والخيانة الزوجية والطلاق والزواج بينهم يمررون صفقاتهم رغم انف اطفال الجبال وشهداء جرادة,التلوج تتساقط مند زمان ومادا تكلموا في جلستهم الاخيرة الا على التقاعد الابدي الوراتي لابنائهم,عند المصائب يحشون ويغرسون رؤوسهم في التراب ظانين ان الله رب العباد سبحانه والعالم لا يراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - ahmed الخميس 08 فبراير 2018 - 19:16
Au maroc, il faut toujours attendre les directives du Roi. Pourquoi le gouvernement et administration ne fait pas son travail sans intervention du Roi.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - عادل الخميس 08 فبراير 2018 - 19:17
ألا يستطيعون فك العزلة عن الناس من دون تعليمات الملك؟؟؟وهل إنقاذ الناس يحتاج إلى تعليمات؟؟؟فشخرة فارغة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - jawad kadad الخميس 08 فبراير 2018 - 19:17
اذن بدون أوامر الملك قد نرى فاجعة امهات الدقيق. و........ ووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - المعلم الخميس 08 فبراير 2018 - 19:24
الكرامة الانسانية لا تقاس بالتعليمات
بقي شيء واحد في مغربنا العزيز هو أن نقبر أحياء بالتعليمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - مواطن الخميس 08 فبراير 2018 - 20:11
الشكر جزيل الشكر لملكنا الهمام
فبالرغم من انه خارج البلاد . فإن باله مع المغرب يعطي التعليمات والأوامر للمسؤولين النيام ليتحركوا فلولا تعليماته السامية لوقع الاسوء حيث لم يتحرك أي مسؤول.
حفظ الله ملكنا واعاده عاجلا الى وطننا العزيز سالما غانما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
22 - وديعه الخميس 08 فبراير 2018 - 21:01
الحمد لله .... لكم اجر عظيم عند الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.