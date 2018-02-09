24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1512:4715:4218:0919:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. القضاء يؤيد سجن مشاركين في احتجاجات الريف‎ (5.00)

  2. "الفاخر" يرسل أستاذتين إلى مستعجلات إمنتانوت (5.00)

  3. هذه حصيلة عمل مفوضية شؤون اللاجئين بالمغرب في عام واحد (5.00)

  4. اليوسفي يبوح بأسرار التناوب التوافقي والمفاوضات مع الحسن الثاني (5.00)

  5. الأمن يوقف مروج "القرقوبي" في مسجد بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابة تتضامن مع "أستاذي الساعات الإضافية"‎

نقابة تتضامن مع "أستاذي الساعات الإضافية"‎

نقابة تتضامن مع "أستاذي الساعات الإضافية"‎
هسبريس من وزان
الجمعة 09 فبراير 2018 - 09:54

تفاعلا مع قضية "أستاذي الساعات الإضافية" بمدينة وزان، التي أسفرت عن إحالة أحدهما على أنظار المجلس التأديبي، بينما لازال البحث جاريا مع الآخر، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوزان، بيانا تضامنيا مع الإطارين التربويين، معتبرة ما جرى تداوله "يسيء إلى الرسالة النبيلة التي تتولاها الأطر التربوية بجسامة مسؤوليتها".

واستنكر التنظيم النقابي المذكور "استغلال تلاميذ بهدف تصفية حسابات شخصية والتشهير بشكل مقصود من خلال مقاطع فيديو تكيل اتهامات بالابتزاز"، مستغربا في الوقت نفسه "تعاطي مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان مع القضية والأحداث المرافقة"، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.

ووصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الطريقة التي وسمت تفاعل نيابة التعليم مع القضية بـ"التسرع"، إذ جرى اعتبار تسجيلات مقاطع الفيديو "شهادات"؛ "وهي الواقعة التي تزامنت مع الأسبوع المخصص لإجراء آخر فروض المراقبة المستمرة للأسدس الأول"، يقول البلاغ.

وعبر المصدر ذاته عن توجسه من عدم حيادية لجنة البحث والتقصي، مطالبا بضمان حق الأستاذين في الدفاع عن براءتهما وبرد الاعتبار لهما جراء ما تعرضا له، صونا لكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم والمتمدرسين على حد سواء.

وكانت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أحالت أستاذا يشتغل بثانوية ابن زهر بالمدينة ذاتها على المجلس التأديبي، بسبب تورطه في قضية ابتزاز متمدرسين ودفعهم إلى إجراء ساعات إضافية مؤدى عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - امين الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:29
وكانكم تقولون ان الدروس الخصوصية عمل نبيل و ان ما قام به الاستاذان يدخل في صميم الرسالة النبيلة التي يؤديها الاستاذ لو قاما بأداء واجبهما والمسؤولية الملقاة على عاتقهما لما احتاج التلميذ الذي يدرس لديهما الى الدروس الخصوصية مع العلم ان اغلب رجال التعليم فيهم بلية الدروس او جيب 10 دراهم ديال فوطوكوبي مع العلم ان احد الاساتذة بثانوية مولاي عبد الله الشريف طلب من التلاميذ يجيبو 10 دراهم ديال النسخ وهو كيقري 350 تلميد في الفيزياء يعني 3000 درهم ديال فوطو كوبي والفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - الخطابي الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:30
دفاع الباطل عن بعضه البعض . من باب اللي أوقع لك الْيَوْمَ أوقع ليا غذا . أقول لمناضلي النقابه أرجوكم لا تدافعوا عن الباطل فأنتم اول من يسيء لمهنه التدريس بسلوكياتهم هاته . واش دأبه قلبتوها مافيات فهاد البلاد كل حزب بما لديهم فرحون . نقابه الأطباء تدافع عن أطباء شهادات الطبيه الزُّور وعن اصحاب الأخطاء المهنية نقابه المحامون تدافع عن المحامون النصابون الخ مكونين مافيات صغيره وتجمعات لدفاع عن مصالحهم ضد مصلحه الشعب . السؤال الان من يدافع عنا نحن اتجاه المنحرفين من هؤلاء حتى لا نعمم فطبعا الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ينزع رحمته من قلوب بعضا من عباده الصالحين وإلا لانهدم الكون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - محمد الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:36
إن العديد ممن يحسبون على رجال التعليم عاثوا في التعليم فساداً، فأضحوا يتلهفون على جمع أموال نتنة من جيوب الآباء دون رحمة أو شفقة، يتنافسون في ذلك ويرغمون التلاميذ على الساعات الاضافية بشتى الوسائل : عدم القيام بواجبهم في شرح الدرس داخل القسم، التمييز بين من هو مسجل في السلاعات الاضافية وغيره، التمييز في المعاملة وفي النقط وووو...، من لا يسجل في الساعات الاضافية يكرهونه في حياته، تدريب تلاميذ الساعات الاضافية على امتحانات القسم وإعطائهم الامتحانات من قبل.... استحيوا من أنفسكم، اتقوا الله، أليس لديكم ضمير؟ لن تنفعكم الاموال التي تكيبونها من هذا السبيل، إنها وبال عليكم في الدنيا والآخرة. وعلى الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ومعاقبة كل من يتورط فيها... نحن في مدرسة أم أيمن بطنجة كارثة كارثة، تلاميذ الساعات الاضافية كلهم حصلوا على معدلات لا تعكس مستواهم، لأنهم تدربوا على الامتحان الموحد من قبل ونفخت نقطهم المراقبة المستمرة الخاصة بهم.. إنني أدعو المسؤولين للتأكد مما أقول وتغيير هذا المنكر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - samir الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:43
les heures sup sont devenues monnaie courrante a la faculte des sciences semlalia a Marrakech cest la fin
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - معلق الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:09
للمعلق "امين" مكيانش استاذ الفيزياء اللي كيدرس 350 تلميذ واحسبها . مستحيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - تلميذ تتجرع الم واقع مرير الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:10
بصفتي تلميذة بالسنة الثانية باك باحدى الثانويات العامة انقل الواقع المرير الذي تتخبط فيه منظومة التعليمية بالنسبة 10د للفطوكوبي طولبنا بها منذ بداية السنة مع ان الثانوية تتوفر على مكتب خاص للطباعة الوثائق والفروض وادائنا لمصاريفها ضمن التسجيل منذ بدية السنة لكن المشكل العويص هو رفض استاذ مادة علمية التي سنمتحن فيها في الوطني لاداء مهامه كاملة واقتراحه للدروس الخصوصية مقابل مبلغ مالي والرافض لهذا القانون مصيره نقط متدنية استسمح للاطالة اشعر بخيبة امل لما نحن عليه شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - عبده الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:40
اتقوا الله يا أساتذة ، نحن آباء التلاميذ ليس لنا القدرة المادية لأداء مصاريف الساعات الإضافية . أنا رجل متقاعد و أجد صعوبة في دفع هذه المصاريف . نحن إلى الزمن القديم ما كانت لا سوايع إظافية لا والو ، كان الأستىاد يؤدي مهنته بتفاني . الله يصاوب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - انذار من الشعب الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:41
يجب ان تفهم هذه النقابه و غيرها ان الاساتذه طلعو في راس لهاد الشعب بسبب مستواهم المتدني و الذي جعلنا في حضيض نحن من يدفع اموالهم من ضرائبنا و في الاخير ندرس ابنائنا في الخاص لان اساتذه عمومي يا منحرفيين يا معقديين يا جيعانين كيقلبو على فلوس في وظيفه ماشي لفلوس كثره عطل و الغيابات والا غيبنا متنشروش سميتنا و بغينا نجحو صحه كشعب نطالب ب الغاء الترقي بالسلم و الاقدميه و جعله بكفاءه و اخراج ظهير يعفي من وظيفه عموميه و يجعل العمل مثل مدارس الخاصه بالعقده لسنه و سوف ترون العطاء يجب اعفاء مرسمين و جعلهم مثل زملائهم متعاقدين و دالك خير مافعلت الدوله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.