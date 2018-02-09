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نقابة تتضامن مع "أستاذي الساعات الإضافية"
تفاعلا مع قضية "أستاذي الساعات الإضافية" بمدينة وزان، التي أسفرت عن إحالة أحدهما على أنظار المجلس التأديبي، بينما لازال البحث جاريا مع الآخر، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوزان، بيانا تضامنيا مع الإطارين التربويين، معتبرة ما جرى تداوله "يسيء إلى الرسالة النبيلة التي تتولاها الأطر التربوية بجسامة مسؤوليتها".
واستنكر التنظيم النقابي المذكور "استغلال تلاميذ بهدف تصفية حسابات شخصية والتشهير بشكل مقصود من خلال مقاطع فيديو تكيل اتهامات بالابتزاز"، مستغربا في الوقت نفسه "تعاطي مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان مع القضية والأحداث المرافقة"، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
ووصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الطريقة التي وسمت تفاعل نيابة التعليم مع القضية بـ"التسرع"، إذ جرى اعتبار تسجيلات مقاطع الفيديو "شهادات"؛ "وهي الواقعة التي تزامنت مع الأسبوع المخصص لإجراء آخر فروض المراقبة المستمرة للأسدس الأول"، يقول البلاغ.
وعبر المصدر ذاته عن توجسه من عدم حيادية لجنة البحث والتقصي، مطالبا بضمان حق الأستاذين في الدفاع عن براءتهما وبرد الاعتبار لهما جراء ما تعرضا له، صونا لكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم والمتمدرسين على حد سواء.
وكانت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أحالت أستاذا يشتغل بثانوية ابن زهر بالمدينة ذاتها على المجلس التأديبي، بسبب تورطه في قضية ابتزاز متمدرسين ودفعهم إلى إجراء ساعات إضافية مؤدى عنها.