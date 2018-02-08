24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1512:4715:4218:0919:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. المغرب يستعين بالتسويق الرقمي للفواكه لمواجهة المنافسة الأجنبية (5.00)

  2. عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار" (5.00)

  3. قانون جديد يواجه مقرات الشركات بـ"التوطين" (5.00)

  4. وارزازات تستعد لاحتضان مباريات مونديال 2026 (5.00)

  5. جودة المنتجات الفلاحية المغربية تفتح أبواب الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المحكمة تقضي بسجن المحامي البوشتاوي 20 شهرا

المحكمة تقضي بسجن المحامي البوشتاوي 20 شهرا

المحكمة تقضي بسجن المحامي البوشتاوي 20 شهرا
هسبريس - أمال كنين
الخميس 08 فبراير 2018 - 21:10

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس، بعشرين شهرا حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عبد الصادق البوشتاوي، أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.

ووجهت للبوشتاوي مجموعة من التهم، تتعلق أساسا بـ"إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد، وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها وقع منعها، والمشاركة في مظاهرة بعد منعها".

واعتبر البوشتاوي أن الحكم الصادر في حقه بمثابة تضييق على شخصه، قائلا إنه كان "متوقعا عقب مجموع التضييقات التي تعرض لها".

ووصف البوشتاوي الحكم بمثابة "استهداف للأصوات الحرة ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير"، قائلا إن السبب وراء تعرضه للمحاكمة هو "مجموع التدوينات الفايسبوكية التي كان ينشرها خلال مرحلة الدفاع عن معتقلي حراك الريف".

وعرف البوشتاوي إبان انطلاق حراك الريف وخلال اعتقال قائده ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء، إذ كان أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وسبق أن أكد البوشتاوي في "تدوينة" سابقة له أن مساءلته أمام المحكمة الابتدائية كانت بشكل أساسي حول "تدويناته"، وكتب عقب جلسة سابقة: "أكثر من ثماني ساعات من جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تمت مساءلتي عن مجموعة من "التدوينات الفايسبوكية"، والتي بلغ في مجموعها 114 "تدوينة"، تنصب على الحراك ومعتقليه ونشطائه".

يذكر أن متابعة البوشتاوي لقيت تضامنا محليا ودوليا، إذ سبق للمنظمة الدولية لجنة الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن انتقدت ما أسمته "المضايقات القضائية ضد عبد الصادق البوشتاوي"، معتبرة أنها بمثابة "انتقام من عمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان وممارسته لحريته في التعبير"، داعية السلطات المغربية إلى "التخلي فورا عن جميع التهم الموجهة إليه، ووقف المضايقات القضائية"، حسب تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - hamid الخميس 08 فبراير 2018 - 21:46
L avocat a été averti plusieurs fois et il a préfère le défi et a dépasse ses limites en jouant des rôles moins de son travail
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-74
2 - ح.ع الله الخميس 08 فبراير 2018 - 21:52
صفته كمحامي يجب ان تجعل منه إنسان رزين دو مبادئ ومواقف رزينة، لا أن ينخرط في كتابة تعليقات صبيانية تسيئ لمؤسسة الشرطة المغربية. قد يقول قائل بأن ما قام به يدخل في باب حرية التعبير، نعم ممكن ولكن حرية التعبير ليست هي ان تكيل السباب والقذف والإساءة الى الأخريين بدون حجج ولا أدلة، وإذا كان عنده ما يدين حقا الشرطة فكان عليه كمحامي ان يضع شكاية ضدها وليدلي بأدلته وحججه أمام المحكمة، وليس (التقلاز من تحت الجلابية)
عندما تبخس مؤسسات الدولة فإنك كم يتسلح بمعول ويهدم أسس هذا الوطن ونحن لن نسمح لاين كان ان يمس بيتنا ومنزلنا وطننا وسنكون له بالمرصاد وبكل الوسائل. وفي النهاية أرى بأن 20 شهر سجن هزيلة جدا يجب ان يحاكم على الأقل بعشرين سنة لكي يكون عبرة لغيره من الخونة العملاء. يجب أن يتطرف القضاء مع هذه الحشرات وأن يطحنها طحنا (راه كثرنا النيب في هاد البلاد) وخاص يدار ليها (الفيدانج) خاصها تترون باش تصفا وما يبقى غير الأصلح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-127
3 - الرواضي الخميس 08 فبراير 2018 - 22:05
الة الفساد تريد حصاد جميع محاصيل الربيع الريفي لكن هيهات التكم سيصيبها الصدأ قريبا وبذورونا تزهر كل يوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
4 - ماتريكس الخميس 08 فبراير 2018 - 22:14
المخزن تخبط كثيرا لم يترك احد ولم يعتقله على اثر الحراك الريفي الاطفال الشباب الصحفيين المهم يريد اسكات الجميع حتى يلعب كما يحلو له هيهات ولا يدري ان مؤشرات الانفجار قريبة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
5 - يونس أبو عبد الرحمن لحسيني الخميس 08 فبراير 2018 - 22:19
أطالب بالسجن المؤبد للزفزافي وأمثاله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-96
6 - smail الخميس 08 فبراير 2018 - 22:21
تحياتي لصاحب التعليق رقم 2
ولا تلتفت الى من يسموننا عياشة
تحياني والله يكتر امثالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-75
7 - احبك وطني الخميس 08 فبراير 2018 - 22:41
هذا الرجل لم يحترم ادبيات المهنة فكان يتلفظ بكلام لا يليق بمحام عارف بالقوانين ان يتلفظ بها
ثم انتقل في مرحلة اخرى الى الكذب والافتراءات باسم المعتقلين ، ثم في مرحلة ثالثة بدا بتحقير عمل القضاء واهانة رئاسة المحكمة وتوجيه الفاظ نابية للشرطة القضائية وتهم بالتزوير والتعذيب دون ان يقدم دليلا واحدا على هذه الادعاءات ، وافاض كأس هفواته واخطائه وابان عن ضعفه كمحامي حينما هدد بالانتحار اذا لم تستجب المحكمة لطابه باطلاق سراح المعتقلين ..
هل في نظركم هكذا يتصرف المحامي ورجل القانون ؟
فأمثال هذا الرجل لم اكن شخصيا لأزج به في السجن رغم مخالفاته ولكني كنت لأعيده الى مدرجات الجامعة ليتعلم من جديد معنى القانون وكيفية جعله أداة لبناء المجتمع وحماية أهله انطلاقا من قول الرسول عليه السلام :انصر أخاك ظالما او مظلوما . قالوا : ننصره مظلوما نعم لكن كيف ننصره ظالما يا رسول الله ؟قال : أن تنصحوه وتبينوا له الحق وكيف يحقق به العدل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
8 - ADIL الخميس 08 فبراير 2018 - 22:50
دولة العميقة والمخزنية لاتريد كل من يدافع عن الحق وفضح المفسدين فى المغرب هناك عصابة كبيرة هى من تأكل غلة هدا الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - أبو رضا الخميس 08 فبراير 2018 - 22:53
كيف يمكن إقناع العالم ومنظماته الحقوقية بمثل هذه الأحكام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
10 - واحد الخميس 08 فبراير 2018 - 22:57
2 - ح.ع الله

لو كان التعبير كا يهدم الأوطان كون رابت فرنسا والميريكان وانجلترا شحال هادي
ولا نتا كاي يعجبك تستشهد بمواطن الدول الغربية غار فاش ما عجبك .. غار مالي كا تبغي تشحط فولاد الشعب؟

شرب الفانيد ديالك ألحاج ونعس ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - خالد الخميس 08 فبراير 2018 - 23:08
وانا كنقول فين مشاو البوليس ما بقاوش ايبانو فالشوارع. دابا عاد عرفت.
راهوم مقابلين الفيسبوك حاضيين عباد الله و مخليين الشوارع خاوية للشفارة يديرو ما بغاو.
بعض المعلقين يقولون كان عليه ان يقدم أدلة.
نتمنا شي نهار طيح فيدهوم و يلعبو بيك مزياااان تما عاد تعرف الدليل كيداير.
بنادم مكلخ الى اقصى الحدود.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
12 - اسبيريتو الخميس 08 فبراير 2018 - 23:08
سجنتم الرجال والصحفيين والمحامون.اسجنوا المغرب لترتاح ارواحكم لاننانعرف جيداانهامتعبةلانكم لن تناموا لكثرة الكوابيس من الريف الى اجرادة.والبقية في الطريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - أيت عمران الخميس 08 فبراير 2018 - 23:12
اريافا رجال وأحفاد المجاهدين ولو أعدت الدولة كل عتادها وجيشها لا تستطيع أن تهزم مدرسة تحمل شعار المقاومة جربت اسبانيا ومعها فرنسا وحلفاءها والكماوي ولم يفلحوا بقي الريف شامخا معززا بتاريخه ورجاله يتناسلون ويتكاثرون حتى أصبح معقلا للذكور بضعف مرتين على الإناث ولهذا أقول لأصحاب القرار في الرباط الريف صخرة صلبة لا تنكسر ان أخدعتم الناس لن تخدعوا من خلق الريف هو الوحيد الذي يعلم مطالبهم المشروعة وحقوقهم المهضومة ورب السماء والماء يمهل ولا يهمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - الزم الخميس 08 فبراير 2018 - 23:14
السلام، تركت مبادئ مهنة المحاماة كلها ولا نسيتو ، وكما يقول المثل " تتعلق فين تفلق" في الحقيقة هده القظية ابانت إلى الرءي العام المغربي أن المحاكم بايزا والمحمين بيزين والمتهمين بيزين . وفي المقابل تحدث أشياء في مصر في عهدي مرسي الرئيس المخلوع ولا ضحية في عهد حكمه. ولاكن ماشاء الله في عهد السيسي الكثير من الاعدمات والتهم التظاهر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
15 - moh الخميس 08 فبراير 2018 - 23:16
bravo a si Hamid et a si ح-ع الله . Un avocat ne doit pas être hors jeu. rappelé à l'ordre il devrait en tenir compte si non il devient complice. Harak Rif n'est pas un leader c'est plutôt un bouc émissaire et en temps que tel il s'est mis à la disposition de l'ennemi pour fomenter une scission au sein du pays. c'est interdit cà Mr l'avocat dans tous les pays du monde. Ailleurs, dans des cas pareils les avocats par fidélité à leur pays refusent de défendre les traîtres
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.