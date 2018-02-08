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كُتّاب وآراء
المحكمة تقضي بسجن المحامي البوشتاوي 20 شهرا
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس، بعشرين شهرا حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عبد الصادق البوشتاوي، أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.
ووجهت للبوشتاوي مجموعة من التهم، تتعلق أساسا بـ"إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد، وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها وقع منعها، والمشاركة في مظاهرة بعد منعها".
واعتبر البوشتاوي أن الحكم الصادر في حقه بمثابة تضييق على شخصه، قائلا إنه كان "متوقعا عقب مجموع التضييقات التي تعرض لها".
ووصف البوشتاوي الحكم بمثابة "استهداف للأصوات الحرة ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير"، قائلا إن السبب وراء تعرضه للمحاكمة هو "مجموع التدوينات الفايسبوكية التي كان ينشرها خلال مرحلة الدفاع عن معتقلي حراك الريف".
وعرف البوشتاوي إبان انطلاق حراك الريف وخلال اعتقال قائده ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء، إذ كان أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وسبق أن أكد البوشتاوي في "تدوينة" سابقة له أن مساءلته أمام المحكمة الابتدائية كانت بشكل أساسي حول "تدويناته"، وكتب عقب جلسة سابقة: "أكثر من ثماني ساعات من جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تمت مساءلتي عن مجموعة من "التدوينات الفايسبوكية"، والتي بلغ في مجموعها 114 "تدوينة"، تنصب على الحراك ومعتقليه ونشطائه".
يذكر أن متابعة البوشتاوي لقيت تضامنا محليا ودوليا، إذ سبق للمنظمة الدولية لجنة الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن انتقدت ما أسمته "المضايقات القضائية ضد عبد الصادق البوشتاوي"، معتبرة أنها بمثابة "انتقام من عمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان وممارسته لحريته في التعبير"، داعية السلطات المغربية إلى "التخلي فورا عن جميع التهم الموجهة إليه، ووقف المضايقات القضائية"، حسب تعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
عندما تبخس مؤسسات الدولة فإنك كم يتسلح بمعول ويهدم أسس هذا الوطن ونحن لن نسمح لاين كان ان يمس بيتنا ومنزلنا وطننا وسنكون له بالمرصاد وبكل الوسائل. وفي النهاية أرى بأن 20 شهر سجن هزيلة جدا يجب ان يحاكم على الأقل بعشرين سنة لكي يكون عبرة لغيره من الخونة العملاء. يجب أن يتطرف القضاء مع هذه الحشرات وأن يطحنها طحنا (راه كثرنا النيب في هاد البلاد) وخاص يدار ليها (الفيدانج) خاصها تترون باش تصفا وما يبقى غير الأصلح
ولا تلتفت الى من يسموننا عياشة
تحياني والله يكتر امثالك
ثم انتقل في مرحلة اخرى الى الكذب والافتراءات باسم المعتقلين ، ثم في مرحلة ثالثة بدا بتحقير عمل القضاء واهانة رئاسة المحكمة وتوجيه الفاظ نابية للشرطة القضائية وتهم بالتزوير والتعذيب دون ان يقدم دليلا واحدا على هذه الادعاءات ، وافاض كأس هفواته واخطائه وابان عن ضعفه كمحامي حينما هدد بالانتحار اذا لم تستجب المحكمة لطابه باطلاق سراح المعتقلين ..
هل في نظركم هكذا يتصرف المحامي ورجل القانون ؟
فأمثال هذا الرجل لم اكن شخصيا لأزج به في السجن رغم مخالفاته ولكني كنت لأعيده الى مدرجات الجامعة ليتعلم من جديد معنى القانون وكيفية جعله أداة لبناء المجتمع وحماية أهله انطلاقا من قول الرسول عليه السلام :انصر أخاك ظالما او مظلوما . قالوا : ننصره مظلوما نعم لكن كيف ننصره ظالما يا رسول الله ؟قال : أن تنصحوه وتبينوا له الحق وكيف يحقق به العدل .
لو كان التعبير كا يهدم الأوطان كون رابت فرنسا والميريكان وانجلترا شحال هادي
ولا نتا كاي يعجبك تستشهد بمواطن الدول الغربية غار فاش ما عجبك .. غار مالي كا تبغي تشحط فولاد الشعب؟
شرب الفانيد ديالك ألحاج ونعس ..
راهوم مقابلين الفيسبوك حاضيين عباد الله و مخليين الشوارع خاوية للشفارة يديرو ما بغاو.
بعض المعلقين يقولون كان عليه ان يقدم أدلة.
نتمنا شي نهار طيح فيدهوم و يلعبو بيك مزياااان تما عاد تعرف الدليل كيداير.
بنادم مكلخ الى اقصى الحدود.