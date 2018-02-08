المحكمة تقضي بسجن المحامي البوشتاوي 20 شهرا

هسبريس - أمال كنين

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس، بعشرين شهرا حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عبد الصادق البوشتاوي، أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.

ووجهت للبوشتاوي مجموعة من التهم، تتعلق أساسا بـ"إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد، وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها وقع منعها، والمشاركة في مظاهرة بعد منعها".

واعتبر البوشتاوي أن الحكم الصادر في حقه بمثابة تضييق على شخصه، قائلا إنه كان "متوقعا عقب مجموع التضييقات التي تعرض لها".

ووصف البوشتاوي الحكم بمثابة "استهداف للأصوات الحرة ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير"، قائلا إن السبب وراء تعرضه للمحاكمة هو "مجموع التدوينات الفايسبوكية التي كان ينشرها خلال مرحلة الدفاع عن معتقلي حراك الريف".

وعرف البوشتاوي إبان انطلاق حراك الريف وخلال اعتقال قائده ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء، إذ كان أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وسبق أن أكد البوشتاوي في "تدوينة" سابقة له أن مساءلته أمام المحكمة الابتدائية كانت بشكل أساسي حول "تدويناته"، وكتب عقب جلسة سابقة: "أكثر من ثماني ساعات من جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تمت مساءلتي عن مجموعة من "التدوينات الفايسبوكية"، والتي بلغ في مجموعها 114 "تدوينة"، تنصب على الحراك ومعتقليه ونشطائه".

يذكر أن متابعة البوشتاوي لقيت تضامنا محليا ودوليا، إذ سبق للمنظمة الدولية لجنة الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن انتقدت ما أسمته "المضايقات القضائية ضد عبد الصادق البوشتاوي"، معتبرة أنها بمثابة "انتقام من عمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان وممارسته لحريته في التعبير"، داعية السلطات المغربية إلى "التخلي فورا عن جميع التهم الموجهة إليه، ووقف المضايقات القضائية"، حسب تعبيرها.