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عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار"

عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار"
هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 08 فبراير 2018 - 19:08

سارعت رئاسة النيابة العامة إلى طمأنة المغاربة بعد حالة الهلع التي خلفها اعتقال العشرات بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، إذ اعتبرت دورية عاجلة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف أن الأمر يتعلق بـ"خرق للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني".

وطالب محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في الدورية المذكورة، الوكلاء العامين للملك بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، "للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون"، مطالبا بموافاته، داخل أجل أسبوع، بتقرير مفصل "حول ما قمتم به لتنفيذ مقتضيات هذه الدورية وبالملاحظات المستخلصة من تحرياتكم والحلول القانونية المقدمة لتصحيح الوضعيات".

وأوردت الوثيقة الرسمية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن رئاسة النيابة العامة "لاحظت عبر وسائل الإعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات سير لم يتم تبلغيهم بها"، مشددة على أن الأمر "يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني".

وأوضح المصدر ذاته أنه "طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقتضى به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه"، مضيفا أن توجيه إنذار إلى المحكوم عليه من طرف طالب الإكراه "يظل دون جدوى رغم مرور 30 يوما والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني".

وكان اعتقال عشرات المواطنين بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، أثار حفيظة المسؤولين المغاربة، الذين سارعوا إلى إجراء اتصالات موسعة مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد مخرج قانوني لهذا المشكل.

وقررت وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية عقد اجتماع طارئ من أجل تفعيل مقترح يقضي بوضع محاسب عمومي في مخافر الشرطة ومراكز الدرك لاستخلاص مبالغ المخالفات مع غرامات التأخير والصوائر، تفادياً لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير، خاصة أن كثيرا من المواطنين يشتكون من عدم توصلهم بالغرامات، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - wood الخميس 08 فبراير 2018 - 19:55
مسألة الاكراه البدني كان الغائه من اولوية الاوليات لدى الجمعيات الحقوقية ،لكن المخزن بناوراته استطاع ان يبقي هذا الامر . فالاكراه البدني هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان . و حتى في القانون رقم 15-97 فإن هناك اجراءات و شروط تسبق الاكراه البدني . فالمخزن يخرق القانون و اعوانه لا علم لهم بالمساطر المتبعة ، فاية دولة هذه؟ فالمخزن عينه على المال و لم يبقى له الا ان يبدا يكريسي في الشارع بحال الشفار !!
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71
2 - صاحب حسنات الخميس 08 فبراير 2018 - 20:11
للاسف لسنا دولة حق و قانون، اجرائات خارقة للقانون تم تطبيقها، مثل هذه الحالات في حكومات تحترم نفسها الاستقالة الفورية لوزير النقل و مندوبه بالاضافة للاعتذار.
الرباح و بوليف كونا سباقين بالعبرة فاستقيلا ارجوكما
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71
3 - بنعبدالسلام الخميس 08 فبراير 2018 - 20:12
لا تكفي طمأنة المواطنين من طرف رئيس النيابة العامة، بل يجب محاسبة الذين استخفوا بحرية المواطنين وأمروا بسلبها منهم والزج بهم في غياهب السجون لسبب تافه. كما يجب تعويض الذين تم اعتقالهم بهذا السبب.
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68
4 - hassan الخميس 08 فبراير 2018 - 20:15
À tout excès de vitesse pris par le radar doit payer une amende donc pour moi je suis pour.Je veux bien que cette loi doit être appliquée,vu les Statistiques.
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-45
5 - ادريس ابو امين المغربي الخميس 08 فبراير 2018 - 20:15
إلقاء القبض على السائقين بسبب مخالفات من الرادار دون علمهم يسمى ظلما و تعسفا و غير قانوني , في اطار النزاهة و دولة الحق و القانون , يجب على السلطات المعنية التي قامت بإلقاء القبض على السائقين بغير قانون و عطلت اعمالهم و خلقت فيهم الرعب , ان تقوم بتعويضهم ماديا , إذا ارادوا تطبيق القانون
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60
6 - غيلان قدور الخميس 08 فبراير 2018 - 20:16
هذا ما يؤكد ضروف العشواءية والارتباك والتفكك في تطبيق القانون نتيجة ضروف الانهيار لكل مكونات الضبط والانضباط نتيجة فراغ مهول في سلطة التنسيق.
كل واحد يلغى بلغاه حيث يلاحظ عدة تراجعات عن تطبيق الإجراءات
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37
7 - جلال الخميس 08 فبراير 2018 - 20:17
التقدم و الحقوق و السير بالأمور إلى الحضيض و قهر المواطن منتوجات حكومة المتسترين و راء الدين اللهم إن هادا منكر وبعدها تتساءلون عن الترتيب العالمي و تظلمون من ينعتوكم بدولة الظلم و الظلام و ابتزاز جيوب المواطنين لست مع من يخالف القانون و لكن أنا ضد القانون التعسفي. شيء من الاحترام لكرامة الإنسان. y en a marrrrrrre
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31
8 - المسؤول الجديد .. الخميس 08 فبراير 2018 - 20:27
السيد رئيس النيابة العامةيتدخل بوصفه المختص بموجب قانون المسطرة الجنائية لحماية السائقين من اعتقالهم تعسفا او جهلا خلافاً لقواعد القانون المنظم لمسطرة تطبيق الإكراه البدني .وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص السيد وزير العدل ..
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20
9 - مومو الخميس 08 فبراير 2018 - 20:42
قبل تطبيق مسطرة اﻻكراه البدني يجب أن تندر المعني باﻻمر انه يجب عليه آداء ما بدمته من دين في آجال ﻻ يتعدى 15 يوما بعد دلك يمكن تطبيق مسطرة اﻻكراه البدني .ما وقع و رغم تطور تكنولوجيا المعلوماتية فيجب معاقبة كل من يجهل القانون
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8
10 - بنمحمد الخميس 08 فبراير 2018 - 20:47
عقلية التسلط و التعسف و انعدام الوعي راسخة في ذهنية السلطات المغربية، هي مستعدة لتجريب كل المغاربة بدون استثناء محنة الاعتقال و السجن و لو كانوا من دون أية سوابق، كم من مواطن اعتقل و سجن دون أي مبرر،فقط لأن إسمه مماثل لإسم مبحوث عنه أو لأنه مطالب بأداء غرامة لا يعلم بها،!!!،لا يسع المرء إلا أن يأسف و يندب حظه لما يفاجأ بمثل هذه العقلية المتخلفة التي لن تتحضر أبدا،فيتمنى لو كتب الله له العيش في بلد آخر متحضر.!!.
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14
11 - جهل عار الخميس 08 فبراير 2018 - 20:48
المشكل أن الاعتقالات كانت تتم في خرق للقانون.لأن أغلبت المخالفين لا يتوصلون بالاشعار عبر البريد المضمون او العون القضائي وفي حالة رفضه أداء الغرامة في حدود 30يوما وبعد موافقة وأمر قاضي ألغرمات يتم الأعتقال .لم افهم لماذا هيات المحامين لم توضح ولم تتدخل لوضيح الامور؟
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15
12 - مغربي الخميس 08 فبراير 2018 - 20:52
انه التخلف بعينه و عدم الكفاءة. انه امر جد سهل من اجل استخلاص الغرمات يجب ربطها باداء الضريبة على السيارة او بالتاءمين او الفحص التقني.
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15
13 - جندي مغربي الخميس 08 فبراير 2018 - 21:04
سبحان الله عندما تكون مخالفة أو غرامة في حق مواطن مغربي فالحكومة تسرع وتيرة الإجراءات في تنفيذ القانون واسترجاع حقها من المواطن الضعيف.
وأين حقنا نحن كجنود سهرنا وكنا مخلصين للملك واللوطن أين مستحقاتنا من التعويض الدي انطق به الحسن الثاني رحمة الله عليه. الذي أكد للجنود والضباط والضباط الصف هناك تعويضات في كل شهر خاصة للجنود المقيمين في المنطقة الجنوبية مند 20 سنة لم نتوصل بمستحقاتنا ونحن كجنود نسهر على حماية الوطن ولم نتوصل بهذه التعويضات التي نطق بها الراحل الحسن الثاني. 350.00 في الشهر لمدة عشرون سنة ولم نتوصل بها ولا زال الحال على ما عليه.
إذن من المسؤول لمن نشكي إليه. الله ينعل لي ما يحشم ياكروش الحرام
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15
14 - hossain الخميس 08 فبراير 2018 - 21:12
جميع الدول المتقدمة تجاوزت مسألة الإكراه البدني في مسألة الغرامات فهناك طرق ذكية لاستخلاص الغرامات دون عناء ودون إكراه بدني وتنتظر الدولة المحكوم عليه حتي يريد قضاء غرض إداري فبرغم على الأداء والجميع يبقى مرتاح
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11
15 - Aziz (Toronto) الخميس 08 فبراير 2018 - 21:21
Waw!, on te met les menottes pourquoi?, as-tu commis un crime?, non! quoi alors?, je roulais à 45 km à l'heure alors que la vitesse limite est à 40 km à l'heure. Oh ! tu as commis un grave délit mon ami. c'est toute la chouhha pour toi, ta famille. Si je comprends bien, les gros bonnets qui doivent de sommes astronomiques aux impôts on va leur faire quoi?. Je suis pour dissuader les conducteurs marocains de continuer à faire fi des règles saines de la conduite. Mais, il faut trouver un moyen pour d'abord avertir les gens come quoi, ils ont été pointés par le radar et ensuite , il y a plusieurs manières de faire payer les contrevenants.
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5
16 - Abou majd الخميس 08 فبراير 2018 - 21:22
تدخل يحسب للرجل هكذا يكون القضاء سدا منيعا امام اي انحراف سلطوي وتفويت الفرص على الانتهازيين اينما كانوا
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9
17 - اعصيم سمير الخميس 08 فبراير 2018 - 21:33
الف تحية وسلام للاستاذ الكبير محمد عبد النباوي.الرجل المناسب في المكان المناسب.احد رجالات المغرب الكبير.
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5
18 - افران الاطلس المتوسط الخميس 08 فبراير 2018 - 21:54
Comment faire une violation de la loi doit être suivie. Si elle est accumulée plusieurs fois, il est normal que la peine soit suivie d'une peine d'emprisonnement en fonction de l'infraction.
si normal accumuler plusieurs fois il est normal qu'il soit suivi de peines allant jusqu'à l'emprisonnent selon l'état des infractions commis
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-8
19 - fdouli الخميس 08 فبراير 2018 - 22:57
قمة العبث ان يطبق الاكراه البدني على سائق لم يتوصل بانذار الانسان المغربي محكور في هاد البلاد بلاد الحكرة بامتياز
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20 - samir nadir الخميس 08 فبراير 2018 - 23:16
يحيى العدل وعاش الملك وعاش المغرب حرا ديمقراطيا. إنها لانتصار كبير صوف ينصفنا وينقدنا من مهزلة لا جدوى منها. خاصة وأن العديد من المواطنين غير مبلغون باي شيء مما يجعلهم يصدمون حين يعتقلون بطريقة مشينة. نتمنى أن نغير سلوكنا على الطريق
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21 - برلماني بالرشوة الخميس 08 فبراير 2018 - 23:31
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم عند الدولة هي إدخال الفلوس الدرهم بآي طريقة ولو كانت ضد حقوق الإنسان. ممر الراجلين 25 درهم .الباسبور 500 درهم .ﻻكارت 50+درهم .البيرمي 3550 درهم. الماء والكهرباء والضرائب هاد الجمل غير خليه ناعس. ناس كتموت بالبرد أو الثلج فالجبال و البوادي . أو أهل المدينة الغرامات. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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22 - moh الخميس 08 فبراير 2018 - 23:56
امنحك نقطة التأييد يا WOOD لكن من هو المخزن؟ يجب علينا أن نفهم ما معنى كلمة المخزن حتى نستعملها في محلها القانون غير العشوائي كما ارد لها صاحبها الدي إطلاقها مند زمان " المخزن C'EST L'AUTORITÉ "لا يجاد أي بلاد دون مخزن.
الشرطة على رأسها مسؤولين في المستوى الدولي يلزمهم ألا يسمح بمثل هذا الشي كما فعلوا في قضية ممر الرجلين
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