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الرئيسية | مجتمع | نقابة تنظم حملة وطنية ضد تهديد حقوق العمال

نقابة تنظم حملة وطنية ضد تهديد حقوق العمال

نقابة تنظم حملة وطنية ضد تهديد حقوق العمال
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:02

أطلق الاتحاد المغربي للشغل، حملة وطنية "ضد الهجوم على الحريات النقابية"، من أجل "مواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق النقابية ومكتسبات العمال والعاملات، والمحاولات الهادفة إلى إضعاف الحركة النقابية المغربية"، حسب إعلان الحملة.

وتمتد الحملة الوطنية، حسب إعلان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، من يوم السبت 10 فبراير الجاري إلى غاية اليوم العاشر من الشهر المقبل، تحت شعار "لا للهجوم على الحق النقابي"، و"لا لطرد الممثلين النقابيين"، و"لا لتمرير القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب"، و"لا لتعطيل آليات الحوار الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - riad الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:11
qd vous aurez une idee sur les salaires et revenus des syndicalistes...vous comprenderez que le syndicalisme n est qu un amas de profiteurs... les vrais syndicalistes n ont meme pas le droit de prendre la parole
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2
2 - mohamed hous الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:16
متى يأتي اليوم الذي تنقض فيه هذه الوجوه
البئيسة التي لاتبشر بالخير وتترك ميدان النقابة للشباب .
عجلتكم مفشوشة ولم تعد صالحة ومواكبة لهذا
الجيل. اغتنيتم وشختم كفى .إرحلوا.
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17
3 - سعيد الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:36
أكبر مهدد لحقوق العمال هم زعماء النقابات المتواطئين مع الباطرونا ومع الحكومة .
أكبر مستفيد من الريع هم زعماء النقابات لا يتعرضون للمساءلة ولا للمحاسبة عن مصدر الثروات المتراكمة حتى إن بعضهم سجل مقر الحزب باسمه الشخصي.
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18
4 - حلالة 59 الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:37
نقابات تراعي مصالح الكبار و تدوس على الصغار. لا وزن لها. فيوم واحد من إضراب موحد يخلق المعجزات في هذا البلد. و يقلب كل الموازين و يصنع ثورة اقتصادية و اجتماعية. يطاردون خيط ذخان الوعود الكاذبة. و يستنشقون هواء الامتيازات الشخصية و يطلون على الطبقة البروليتارية بالكذب و التهدئة
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15
5 - مصطفى الاثنين 12 فبراير 2018 - 11:37
عندما يقترب فاتح ماي..تتحرك النقابة لاجل حقوق العمال..والدفاع عن مصالحهم..وهي في الحقيقة تمثل نفسها...ومصالحها..اما الاجير يبقى هو الضحية......ينتظر الاوهام.......
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15
6 - عبدالسلام الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:01
في.زمن.الخيانت.بالمصطلحات.لم.تعد.النقابة.
مجدية.ولا.حتى.العامل.نافع.الكل.يرى.نفسه.
ضاءع.حتى.البطرونة.رغم.مانسمعنهم.من.ثراء.
يرددون.مصطلح.راه.حنى.غير.تنسلكوا.
الوطن.مجروح.وفاقد.الثقة.في.كل.شيء.حتى.
في.نفسه.حينما.تطل.نقباة.الجميع.يقول.
قد.انتهت.صلاحيتها.حينما.يجلس.رءيس.
الحكومة.مع.الفعلين.التجتماعين.ونقبات.وقتربون.من.حل.ما.تغضب.احدا.النقبات.وتنسحب.وينسحب.
الجميع.ويقولون.الحوار.مغشوش.وتبادر.الحكومة.الءحدات.لجنة.ويشعون.الحوار.
وهاعلاش.انعدمت.الثيقة.في.نقابة.وفي.الباطرونة.وفي.الحكومة.وفي.العمال.والموضفين.والمتقاعدين.وينعتوا.بعضهم.بالبركاكين
امبطحن.الى.الارض.ونتهينا.فمادابعد.ومن.النقد
غير.الله.
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7 - exRIGO الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:28
اصبحتم جياع كالذئاب التي انكسرت انيابها و انخغض صوت عويلها من حنحرة اهتمت بالزرود المرشوة ولم يعد ارباب العمل يأبهون لتهديداتهم الجوفاء الذي يشبه تهديدات البولساروي بإخاج المغرب من صحرائه كنت سأقول لكم ارحلوا لكن هذه الكلمة تقال لاناس شرفاء يقدرون الدور المنوط بهن و اذا قيلت لهم عذه الكلمة يرحلون
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8 - بن عمرو الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:47
لوكانت هذه النفايات تمثل الشغيلة فعلا، لقاطعت الحكومة وقاطعت الحوار الاج الى أن تتراجع عن الاقتطاع من اجور المضربين ، لأن الاقتطاع يضرب بالدزجة الاولى النقابات في الصميم
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9 - شوف تشوف الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:12
واش باقي شي حقوق فهاد لبلاد كاملة عاد نضمنوا فيها حقوق العمال ونتوما بايعين الماتش من بكري ويلا كان غير هادشي باش نتوما درتوا لباس وصلتوا للترف والغناء الفاحش والعيان فيكم ملياردير وله ضيعات فلاحية وعقارات ومشاريع من عرق وأكتاف الشغيلة وهادشي كامل كون مبعتوش العمال المخزن ويدير فيهم مابغا ومزال عندكم السنطيحة باش تهدروا عالحقوق المهضومة ونساو هاد العمال ودافعوا علا مصالحكم اللتي لا تنتهي إلا بزوالكم من كراسي عرش النقابات المزيفة .
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