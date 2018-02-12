نقابة تنظم حملة وطنية ضد تهديد حقوق العمال

هسبريس من الرباط

أطلق الاتحاد المغربي للشغل، حملة وطنية "ضد الهجوم على الحريات النقابية"، من أجل "مواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق النقابية ومكتسبات العمال والعاملات، والمحاولات الهادفة إلى إضعاف الحركة النقابية المغربية"، حسب إعلان الحملة.

وتمتد الحملة الوطنية، حسب إعلان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، من يوم السبت 10 فبراير الجاري إلى غاية اليوم العاشر من الشهر المقبل، تحت شعار "لا للهجوم على الحق النقابي"، و"لا لطرد الممثلين النقابيين"، و"لا لتمرير القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب"، و"لا لتعطيل آليات الحوار الاجتماعي".