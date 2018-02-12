اجعيدي رئيسا للائتلاف الجمعوي بجهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

انتخب عبد اللطيف اجعيدي رئيسا للمكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، فيما انتخب محمد بلعطار نائبا أول، ومحمد المرابط نائبا ثانيا، والعياشي بن نازي نائبا ثالثا، وعبد الرحيم مسكيني نائبا رابعا.

كما انتخب الجمع العام التأسيسي لهذا التنظيم، الذي عقد اليوم الأحد بدار المنتخب بمدينة مراكش، حسن هاركون كاتبا عاما، فيما انتخب عبد العزيز تحسينا ولحسن إدبلعيد نائبين له. وآل منصب أمينة المال إلى حنا الديكري، وانتُخب حسن آيت لحسن ولحسن مازوز نائبين لها. أما بامنصور محمد ومصطفى الحيان فتم انتخابهما مستشارين.