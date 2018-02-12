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كُتّاب وآراء
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اجعيدي رئيسا للائتلاف الجمعوي بجهة مراكش
الاثنين 12 فبراير 2018 - 06:59
انتخب عبد اللطيف اجعيدي رئيسا للمكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، فيما انتخب محمد بلعطار نائبا أول، ومحمد المرابط نائبا ثانيا، والعياشي بن نازي نائبا ثالثا، وعبد الرحيم مسكيني نائبا رابعا.
كما انتخب الجمع العام التأسيسي لهذا التنظيم، الذي عقد اليوم الأحد بدار المنتخب بمدينة مراكش، حسن هاركون كاتبا عاما، فيما انتخب عبد العزيز تحسينا ولحسن إدبلعيد نائبين له. وآل منصب أمينة المال إلى حنا الديكري، وانتُخب حسن آيت لحسن ولحسن مازوز نائبين لها. أما بامنصور محمد ومصطفى الحيان فتم انتخابهما مستشارين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ali الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:53
عبد اللطيف الجعايدي نعم الرجل راكم تجربة كبيرة في المجال الجمعوي وهو من السباقين بل يعتبر خبيرا من الخبراء الدي يجب أن يحاضر في العمل الجمعوي الخالص لله خارج ما أصبحنا نراه اليوم عند باقي العاملين الآخرين في المجال في باقي ربوع الوطن ومعرفتنا به تعود لسنوات بمنطقة تحناوت لمسنا فيه خصال كبيرة ممزوجة بنكران الدات وصفة الإثار التي يتميز بها رجل خدوم بامتياز وفقه الله هو ومن معه (الرجل المناسب في المكان المناسب) .
2 - بامنصور الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:32
المجتمع المدني أصبح يلعب دورا جوهريا في قاطرة التنمية ببلادنا،لما له من دور فعالٍ في تقريب الوجهات.
مولود جديد نتمنى له التوفيق بإدن الله .
مولود جديد نتمنى له التوفيق بإدن الله .
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