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الرئيسية | مجتمع | الرميد يربط ممارسة حرية المعتقد علناً بتطور المجتمع المغربي

الرميد يربط ممارسة حرية المعتقد علناً بتطور المجتمع المغربي

الرميد يربط ممارسة حرية المعتقد علناً بتطور المجتمع المغربي
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:45

هل سيأتي زمن يستطيع فيه المغاربة المعتنقون لديانات أخرى غير الإسلام الجهرَ بمعتقداتهم وممارسة طقوسهم الدينية علنا؟ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فتح الباب مواربا أمام هذا الاحتمال، لكنّ ذلك مشروط، حسبه، بوصول المجتمع المغربي إلى مستوى من التطور يسمح بتقبّل ذلك.

الرميد قال في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء: "إنّ حرية المعتقد لا يمكن مصادرتها، هي مسألة بين الفرد وربه، ولكنّ الممارسة فيها ضوابط. ففي سويسرا مثلا منعوا المآذن، وفي فرنسا منعوا النقاب في الفضاءات العامة".

وأضاف الرميد: "مَن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنّ التعاطي مع المجتمع تحكُمه ضوابط، وحين نصل إلى مستوى رسوخ المؤسسات يمكن ممارسة حرية المعتقد بشكل علني"، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون الجنائي يسعى إلى حماية أمن وطمأنينة المجتمع.

وبخصوص موضوع الإجهاض، الذي دار حوله نقاش موسع قبل سنتين، قال الرميد إنّ الدولة راعتْ في النقاش حول هذا الموضوع ألّا تكون نتائجه "قيصرية"، أي مفروضة من أعلى، بل أن تتم معالجته بمراعاة آراء جميع الأطراف دون استفزاز .

واعتبر الوزير، الذي تحدث عن الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن النقاش حول الإجهاض في المغرب عرف تقدما ملموسا، مضيفا: "لا يجب أن تكون العمليات قيصرية، ولكن في الآن نفسه لا يجب أن نُبقي الأمور على حالها، وأن نقول إنها نهائية ولا يجب أن تتغيّر".

وكان الملك محمد السادس كلّف في شهر مايو سنة 2015 وزراء العدل والشؤون الإسلامية والصحة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطرح مسألة الإجهاض للنقاش، وتمّ إدماج ما تمخضت عنه المشاورات في مشروع القانون الجنائي.

وبخصوص فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن الفصل بينهما، قائلا إن الاتجاه الغالب خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كان يَصُبّ في هذا الاتجاه، وإن كانت البواعث مختلفة، مشيرا إلى أنه لم يفرض مبدأ الاستقلالية الذي دافع عنه.

وذهب الرميد إلى القول إن "الذين يريدون أن تعود النيابة العامة إلى الوزارة يبالغون، والذين يريدون الفصل التامّ يبالغون أيضا"، مضيفا أن النيابة العامة في جميع بلدان العالم ليست مستقلة تماما؛ "لأن القضاء الواقف يتعاطى القانون وشيئا من السياسة، وهناك نوع من التداخل بين عمل الحكومة ومؤسسة النيابة العامة".

واعتبر وزير الدولة أنّ "من يقول إن خروج النائبة العامة سيُفقدها المراقبة مخطئ؛ لأنها مستقلة في المتابعة، ولا يمكن للوزير أن يأمر بعدم المتابعة، والمحاسبة يمكن أن تكون في حال عدم المتابعة، وهذا لا يحدث إلا في حالات محدودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - العباس الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 13:58
لعبت لعب لعبنا نلعب وتستمر لعبه تخدير الشعب واهماله والاهتمام بالثانويات ونسيان الاساسيات.
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32
2 - دولة إسلامية قالك الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:06
تطور المجتمع المغربي أم انحلاله و بعده عن الدين يا مسلم يا أمة محمد صلى الله عليه و سلم
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-2
3 - المنطق يقول الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:07
تراجع للمنطق من رجل وصف قبل شهور المثليين بالاوساخ . فليس العيب في سوء الفهم ، ولكن العيب في العناد . فالمثلي ضحية من سواه وبالتالي فليس هو الملام .
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0
4 - كونيتو الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:08
المجتمع المغربي متطور.واش في زمن الاترنيت والفضاءيات باقي شي مواطن ماعارف الحقوق والواجبات غير اللي باغي يتغابى.والسيد لايزال عقله واقف في الستينات.باش نبقاو مراهقين ونساق كالماشية.قراننا الكريم يقول لنا لكم دينكم ولنا دين.
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22
5 - نورالدين الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:10
الدولة والمجتمع فالمغرب دايرين بحال جوج موظفين توظفو بالوجهيات وبالصنطيحة ولا بالرشوة. ... منين كايجي مواطن باش يقضي شي مصلحة . كيبقاو يلعبو بيه بيناتهم . وفلآخر كيعيطو عيييييشا واااا . عيييييشة . " شوفي اختي معاك هاد السيد " المشكلة أن خديجة سادا عليها فالمكتب كتشاطي. ....
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7
6 - Rio الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:11
وزير يعترف علنا و دون حياء ان المجتمع المغربي قاصر و غير ناضج و تنقصه الاليات لاحترام و تقبل المخالف.
دورك كوزير لحقوق الانسان ان تدافع و تمكن كل مغربي من عيش حياته كما يريد، بعض النضر عن ديانته أو طريقة تفكيره أو ميولاته الجنسية.
دورك هو الدفاع عن المسلم و المسيحي و الملحد و اللاديني و المثلي و و و .
اما قانون الإجهاض أو تعديل مدونة الاسرة فقد كُنتُم من أشد المعارضين له في حزبكم. هذه القوانين يرجع كل الفضل فيها لملك البلاد و ليس لحزبكم أو ايديولوجيتكم.
و شكرًا
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13
7 - mounir الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:14
ا لمغرب بلد ذو سيادة وبلد مسلم ومن اراد ان يعيش في المغرب ويحترم شعور الاغلبية المسلمة فمرحبا به. ومن اراد ان يشوش او يزعزع عقيدة الشعب المسلم فليذهب الى بلد غربي اخر . المسلم المغربي متسامح مع جميع الاديان . ومن يزعزع عقيدة مسلم فقد ظلم نفسه وتعدى حدوده.
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-6
8 - حسن ح الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:26
وكيف يتطور المجتمع ؟ ومن يطور المجتمع وياطره؟ أليس من يحكم ؟ .. ام أنكم تقولون ما لا تفعلون ! وتتهربون وتترهبنون في الكلام!!!
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3
9 - مسلم مغربي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:29
أجاب الرميد عن سؤال يتعلق بحرية الاعتقاد بقوله: "مَن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنّ التعاطي مع المجتمع تحكُمه ضوابط، وحين نصل إلى مستوى رسوخ المؤسسات يمكن ممارسة حرية المعتقد بشكل علني".

هل هذا الجواب ذات خلفية سياسية أو خلفية دينية؟

و هذه آفة و مصيبة الإسلام السياسي هو اللعب على الحبلين عندما يكون مع العامة يتكلم بالدين لكسب الأصوات و عندما يكون مع الصحافة يتكلم بالسياسة ليسلم من الانتقدات.

وإذا كان مَن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلمذا خلق الله الجنة و النار؟

و هل رسوخ المؤساسات يعني بالضرورة الانقلاب على الدستور المغربي الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة المغربة؟
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-1
10 - تازي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:31
قرات كتابا كتبه شاذ جنسيا رد في المقدمة سبب الوصول الى الشذوذ انه تطور المجتمع اي ان الحرية الاباحية هي ما بعد التطور و لا يقولون انحدار او اندحار بل في كل حين تحرر و رقي .المشكل ان بعد فصل الدين عن الدولة كان من الاولى لنا رؤية ناس يمارسون السياسة بما معناه احترام كل الاصوات و الانصات لها لكن في مجتمعنا لا نحل اهل دين و لا نحن اهل فكر و لا نحن اهل سياسة و رحم الله المعري حين قال ولم لا اكون وصي نفسي و لا تعصي اموري الاوصياء و قد فتشت عن اهل دين لهم نسك وليس لهم رياء ال ان قال فاما هؤلاء فاهل مكر و اما الاولون اغبياء
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-2
11 - التخذير واحد الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:32
التخذير بالدين لماذا تنتظر تطور المجتمع .المجتمع متطور .اعتنق ما تشاء من الأديان فغاياتها واحده .أمن بما تشاء من الخزعبلات إلا الحرية والديموقراطية والحقوق والتنديد بالاستبداد والفساد الفكري المنتشر والزلط...الخط الاحمر معروف :الزرواطة.امن بما تشاء فلك حرية التكلخ . و20 درهم اذا لم تكفيك فأنت موعود ب 1000 د رهم عند تحرير الأسعار شرط أن تكون فقيرا.
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0
12 - مغربي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:35
" وزير كل شئ ووزير لا شئ "هكذا نعت نفسك اذن لا داعي للاهتمام بما تقول ومستواكم واحد من كبيركم الى صغيركم . انتهى الكلام.
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0
13 - كن مسلم بالسيف الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:40
كن مسلم بالسيف لم ولن توقف زحف الحاد المغاربة الدين يجب ان يكون اختيار شخصي وعن اقتناع
هناك ثورة في المغرب ضد توريث الدين والفضل يعود للانترنت .الدولة كيان اداري سياسي لتسيير الخدمات للشعب كالصحة والشغل والتعليم لا حق لها ان تفرض دين ما على الشعب من يقول المغرب بلد اسلامي هل هذا يعني ان المغرب سيدخل الجنة ويحتل موقع استراتيجي على نهر الكوثر .الدين لا يقنعني بل اجده ضد القيم الاخلاقية والانسانية والعنصرية وكراهية المختلف يشرع الجريمة ضد الطفل والمراة بقناع ديني يسقط الانسانية عن البشر المختلف ويبيح الدم والجز وابشع الجرائم تحياتي لرواد التنويروعلى راسهم فرج فوذة وهشام نوستيك المعروف بكافر مغربي وحامد عبد الصمد وسلسلته الرائعة صندوق الاسلام
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14 - السلاوي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:42
يعني انك تريد ان تقول بان مجتمعنا باقي "مكلخ" و "مضبع" لكي نمنحه حرية المعتقد . اذا لم يتم ادراج حرية المعتقد من الان .فسيبقى المجتمع مكلخ ومتزمت ولا شيء سيتغير . الحقيقة انكم تخافون من التجاء الناس اما لديانات اخرى او للالحد لانكم غير متؤكدين من ايمان جميع المغاربة
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15 - عبد الرحمان الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:46
كلام فارغ البس البوط وعري على كتافك مع الصدقة والزكات من اموالك الخاصة واطلع جاهد فالاطفال في الجبال سوف ياتي فصل الربيع ولاكن سيفوتك الفوت الرعية ايها الراعي والاطفال تستغيت لخالق الخلق وانت اعلم بشعابها وانصحك قبل ان تنام فهناك رب حكيم سبحانه لاينام الدين سهل وعادي واجدادنا عاشوا به وعشنا به والحمد لله سبحانه وليس كل من يصلي متطرف وليس علينا التضييق على الدين لاعطاء الفرصة لمن يسبونه ومقدساتنا والحرية والعقل هي تفرقنا مع الكائنات الاخرى.الحرية ليست انا وبعدي الطوفان وانعدام الاحترام هل تعلم يا سيدي انهم يسبون ليل نهار في المقدسات وفي الله تعالى هل تقبل بهبل امام المساجد يقولون الجاهلية عن الدين وهم يعبدون هبل فاين الجاهلية كما تتكلمون على الدين يجب عليكم على دكر احترامه وعدم المساس به ولهم افكارهم لمادا يختبؤون باسم الحرية لشتم الدين فهل هده حرية لست متطرفا ولاكن ليس عادلا ان تفرض حريتك على حساب حرية الاخرين او الشتم والسب في المقدسات
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16 - امازيغي بدون ترخيص الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:47
ياسيادة وزير حقوق المسلمين ماعلاقة النقاب و المأذنة بحرية العتقد !؟ هل هذا تبرير هل يشكل حجة ! هل الدول الأوروبية منعت المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية او منعتهم من اقامتها جهرا و بحرية تامه! المسلم في الغرب الكافر له الحرية الدينية اكثر من المغرب
المغاربة يعيشون في دولة قبل أن يعيشوا في المجتمع فإذا كان العكس فما الفائدة من الدولة اذن!؟ على الدولة تهيئة المجتمع ليقبل التعدد و الا ختلاف ، الدين لله و الدولة للجميع
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