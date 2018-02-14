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نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب

نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب
هسبريس - طارق بنهدا
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:00

عاد نشطاء مثليون مغاربة إلى التحرك عبر مواقع الفضاء الالكتروني من أجل الدفاع عن "الأقليات" الدينية والجنسية بالمغرب، وبث قصص تهم مثليين ومسيحيين اختاروا هذا المسار "بالرغم من المضايقات" التي يتعرضوا لها، وقف تعبيرهم، فيما كانت السمة الأساسية لهذا الخروج الجديد هو الدفاع عن صورة المثليين بمناهضة وصفهم بـ"الشواذ".

وكشفت مجموعة "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، الممنوعة من التأسيس القانوني، عن إصدارها لعدد جديد من مجلة "أقليات"، بعد توقف دام ثلاث سنوات، موردة عدة قضايا ما زالت مثير للجدل في المجتمع المغربي وعلى مستوى القوانين الرسمية، التي ما زالت تجرم قضايا من قبيل "المثلية الجنسية" وتغيير الدين الإسلامي والإطار العلني في رمضان.

ومن أبرز القضايا المثيرة التي طرحتها المجلة في عددها لهذا الشهر، "العابرون والعبارات جندريا.. ماذا عنهم"، و"الإلحاد في المغرب.. الواقع المغيب"، فضلا عن حوارات مع مثليين مغاربة داخل وخارج المغرب، ولقاء آخر مع "الأخ رشيد"، أشهر المسيحيين المغاربة الذين غيروا ديانتهم الإسلامية بشكل علني، والذي يطرح أنه يعيش كـ"لاجئ" خارج المغرب بسبب "مضايقات" تعرض لها، على حد تعبيره.

وقال طارق الناجي، مؤسس المجلة ورئيس جمعية "أقليات"، إن المجلة عبارة عن "مشروع خيري"، مشيرا إلى أن التوقف عن الإصدار منذ 2015 جاء بسبب "اتخاذ مبادرة أقليات لتوسيع نشاطها وتطويره.. نتج عنه تأسيس مجموعة أقليات لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، في أفق جعل المجموعة جمعية ذات الصفة القانونية".

وفي السياق ذاته، كشف نشطاء "أقليات"، التي تصف نفسها بـ"المجموعة الحقوقية" الهادفة إلى مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، إن المجلة تعد أول موقع إلكتروني "لتمكين القراء من آخر مستجدات الأقليات الجنسية والدينية في المغرب وفي العالم"، فيما كشفوا في تصريح سابق لهسبريس أن إطلاق مبادرة "أقليات" عرّض الفريق للتضييق؛ من قبيل "اختراق الحسابات الإلكترونية والتعريض للضرب".

إلى ذلك، ركزت المجلة في عددها الحالي على قضية المثليين في المغرب، حيث استغلت الفرصة للتهجم من جديد على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بسبب نعته للمثليين بـ"الوسخ"، فيما تحدث المصدر الالكتروني ذاته عند وصف "الشواذ" لهذه الفئة من المغاربة، مشيرة إلى أنه "في الخمس سنوات الأخيرة، شهد المشهد الإعلامي المغربي.. مقالات بالمئات إن لم نقل بالآلاف تحرض على الكراهية والعنف والتمييز، وتحمل في طياتها الكثير من الوصم ضد الأقليات الجنسية، وتقوم بالتشهير بهم".

وفيما يبدو أن مصطلح "الشواذ" يزعج كثيرا نشطاء "أقليات" وباقي المثليين المغاربة، اضطر هؤلاء إلى توجيه أسهم الانتقاد اللاذع إلى بعض وسائل الإعلام المغربية بكونها ترتكب "جرائم تشهير وتحريض على الكراهية " ضدهم، متهمين إياها بـ"الابتعاد عن الموضوعية والافتقاد للمصداقية" في معالجتها لمواضيع الأقليات الجنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - حكيييم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:09
سيروا لشي بلاد اخرى وخليو الله يزيدنا من رحمتو. الحمد لله على امطار الخير .
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279
2 - martin pres du kiss الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:10
qu'ils aillent donner leur avis et autres .ailleurs ..le maroc est un pays musulman...Saudom et gaumor ont perrient sous des tonnes de pierres...colere de Dieu et sa punition pour le peché ignoble qu'ils fesaient on doit meme pas lire ou parler de ce qu'on disent d'une humuliante categorie de creature humaine. svp hespress publi
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72
3 - Mohammed الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:13
لقد أصبحت سمعتنا بين الأمم في الحضيض.
واضحيت استحيي أن أقول أنني مغربي عندما أكون خارج الوطن.
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149
4 - سمير الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:14
بصدق لا افهم بأي مبرر (قانوني او ديني او اخلاقي) يتم اقتحام سراويل الناس والنبش فيما يفعلون في غرف نومهم؟
أكيد لا أحد يطالب بالمجاهرة بالميول والممارسات الجنسية لكني اجد ان التجريم لا مبرر له.
الفضاء العام له قوانينه التي تجرم مثل هته الممارسات حتى في الدول الغربية.
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-181
5 - البعمراني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:17
لن يتحول المغرب الى بلد الشدود الجنسي مهما ارتزقتم من هذا
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189
6 - mimi الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:20
اتقوا الله ياعباد الله فين غادين بهاد شي مكفاكومش هاد الكوارث الطبيعية اللي واقع في العالم عاد زايدين فيه
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156
7 - مواطن الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:22
لا أعرف إلى أين يسير هذا البلد. الحاصول الله يلطف بنا
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133
8 - مصطفى الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:30
كل البشر.يمارس الجنس..لكن باحكامه الشرعية..والحلال بين والحرام بين...
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124
9 - بوعار مديونة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:37
من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشا
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112
10 - اتقوا الله الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:37
اصبحنا نستحيي ان نقول اننا ننتمي للمغرب،
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89
11 - حسن المغترب الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:39
المرجو من الدولة تصدير هؤلاء المثليين الى غرب افريقيا، فالمغرب لا يتسع لهم، و ليسو مرغوبين رؤيتهم هناك،
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82
12 - الخبث والخبائث . الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:40
قلة العصا اش كدير . اقسم بالله العلي العظيم لو كنت مسؤولا . لاعدت تربية هاولاء تربية سليمة صحيحة على منهاج الانسانية . ولا تاخدني في دين الله رحمة . انهم ابغض واذل واحقر خلق الله . انشري ياهسبريس انه رأي والرأي يحترم . البهائم مافعلت ولن تفعل ما يفعلون . والدليل على دالك وجود الخلائق انثى وذكر !!!!!!!!
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113
13 - المثلية ليست مرضا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:45
المثلية الجنسية بالفطرة ميول جنسى طبيعى وليس اختيارى هذا ما أثبتته دراسات طبية عديدة أبى من أبى وكره من كره المثلية ليست لواطا ولا شذوذا ولا لعنة ولا انحرافا ولا مرضا ولا بيدوفيليا المثلية حب ومشاعر وأخلاق قبل أن تكون جنسا رخيسا المثلية الجنسية موجودة منذ بداية الخليقة حتى لو أبدتموهم سيخلقون من جديد .. يالأمة ضحكت من جهلها الأمم .. كما قال أحد أعدائهم فصدق .. (العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يستوعبون وإذا استوعبوا لا يطبقون وإذا طبقوا لا يأخذوا حذرهم) ... يجب أن نبحث عن الأسباب والمسببات بدلا من أن نكيل التهم هكذا جزافا ونتهم أشخاصا وشريحة مهمة لا دخل لها فى ميول زرع فيها فى جيناتها وهى لازالت فى أرحام أمهاتها ... العرب منافقون بامتياز يأتون كل المحرمات ويفعلون كل الفواحش والموبقات وعندما تثار قضية المثلية يتحولون كلهم إلى مفتون وأطباء نفسانيين ومحللين إجتماعيين ووو.. أمة تقدس الجهل وتنشره للأسف الشديد ...
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-168
14 - عمر الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:45
اذا ابتليتم فاستتروا .هل وجد العامل والفلاح والموظف والطالب حقوقه في بلد الحق والقانون لا اعتقد ذلك فكيف تريدون اشياء استحيي من ذكرها.
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83
15 - من ايطاليا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:50
استوقفتني جملة الدفاع عن صورة المثلين بالمناهظة بنعتهم* بالشواذ *الا ليسو شواذا حتى الحيوانات تمارس الجنس بين ذكر وانثى وحتى في الفيزياء يوجد ااسالب والموجب لاعطاء الطاقة فالانثى مكملة للذكر في العلاقة الحميمية وغير ذلك بسمى شواااااذ وخارج عن الطبيعة الانسانية وحتى الحيوانية فارتقو وان كان الدين الاسلامي او المسيحي او اي ديانة اخرى لم تزرع فيكم الوازع الديني فوجب عليكم مراجعة انفسكم او مراجعة مصحة نفسية او اختاصي في الهرمونات لان الوضع بالفعل اصبح لا يطمن
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83
16 - محتار الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:50
السآل لي محيرني، كيفاش الدولة تعطي الحق لهاد المفسدين يديرو جمعية، لا حول ولا قوة الا بالله.
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60
17 - مغربي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:53
اللواط الشدود السحاق الالحاد العلمانية قانون الاجهاض.ما هدا اين نسير و اي تفكير و ما الحل لهاته المعضلات التي اصبحت تنخر كيان المسلمين و تدب فيهم نعرة التفرقة و السفور تم المجون بالله عليكم هل فيه حيوانات او حتى جماد يفعل هاته الموبقات التي لا يقبلها لا عقل او دين.ايها الشاد او المتلي بالمفهوم الحديت الا تخجل من نفسك و انت تمارس شيء لا يمت للطبيعة الكونية بصلة.
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47
18 - عبدالسلام الأربعاء 14 فبراير 2018 - 10:58
ارفع.راءسك.الى.العلى.وقل.انت.مغربي.للمعليق
بانه.يستحي.ان.يقول.مغربي.هاده.الافة.موجودة.في.العالم.باسره.موجودة.حتى.في.دولة.
التي.تعشق.ان.تنمي.اليها.غير.بلادك.
كان.عليهم.ان.يستترو.لان.العرب.لاترضا.
ان.يكون.بين.ضهرانيها.هدا.المرض.
ونرضى.بدل.كله.ولو.ننتمي.الى.دولة.تعج.بشواد.
ولربما.تحترمهم.ولاتستطيع.الاشارة.اليهم.
لان.لهم.قوانين.تحميهم.
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-30
19 - فنان كان مثلي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:05
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. بحكم تجربتي يجب على من كان فيه هذا المرض أن يذهب إلى الطبيب نفساني مختص. أو الرقية الشرعية . نتيجة هذا الشذوذ الجنسي واللواط هو السيدا (اﻹيدز) .
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38
20 - Abdellah الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:07
Personnellement, je trouve qu’ils sont libre dans leur orientation sexuelle tant qu’ils font ça discrètement. Nous ne sommes pas bien placé pour les juger. Étant donné que ces personnes pays leurs impôts, ne volent pas de l’argent public, n’agressent pas les gens dans la rue, ne violent pas les femmes dans les bus, n’harcèlent pas les filles dans la rue,...donc, ils sont libres. Ça reste juste un point de vue.
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-30
21 - فؤاد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:13
نريد استفتاء الشعب المغربي حول هذه القضية. اما السياسيون فقد فقدوا الصواب واصبحوا عديمي الهوية
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23
22 - Baroussi الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:16
"عاد نشطاء مثليون مغاربة إلى التحرك عبر مواقع الفضاء الالكتروني من أجل الدفاع عن "الأقليات" الدينية والجنسية بالمغرب،"
عادوا مع مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاقيات الصيد البحري والفلاحة وقبول الاتحاد الأوروبي الصحراويين كطرف في المفاوضات . وما على حكومة الكراكيز إلا أن تعلن عن حق المثليين إن أرادت أن تسمح جمل الاتفاقية التأويل لتعلن انها انتصرت .
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-10
23 - رسالة إلى الماسونية في المغرب الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:18
أولا إلى من يدعي أن الشذوذ طبيعي وفق دراسات... هاته الدراسات الوهمية التي تتحدث عنها لا توجد ! و إعطينا المراجع العلمية سيادة الحاخام لنعرضها على أهل الاختصاص، و بالموازاة نبحث عن من ورائها : قسم الحرب النفسية لجهاز مخابرات كالموساد أو السي أي أي ينشر هكذا مغالطات في وسائل التواصل الاجتماعي و الميديا الصهيونية، و إن كان دكتور وراء هاته الدراسات يجب معرفة هل هو تلمودي، هل ينتمي للماسونية... فكما لا يخفى فمن أعظم أهداف التلمود هو إفساد الأمم الأخرى ليسهل التحكم فيها، و بالتالي نشر الخبائث في هاته الأمم كما جاء في المقال: شذوذ، لواط، إفطار رمضان، تغيير شرائع الله... راه حنا ف 2018 كلشي تفرش و أصبح واضحا، و أقول للماسونية في المغرب إنكم تصبون الماء في الرمل، فاااااااااااتكم القطار !
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32
24 - مغربى حر الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:24
وهل نال غير الأقليات سواء مثليين أو غريهم حقوقهم حتى تنالوها أنتم معشر الأقليات فكل الحقوق مهدورة فى مغربنا الحبيب ... قمع واستبداد وتعسف ...
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10
25 - Idriss الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:24
المثلية ليست مرض!!!! لو كان فعلا هو من الفطرة فعقلا ستجد الشواذ أغلبية وليسوا أقليّةً، ولكان على الأقل من بين عشرة أشخاص يوجد خمسة !!!وحتى علماء مرموقون من البيولوجيا قالوا بأنه لا يوجد دليل علمي قطعي يقول بأن الشذوذ نتيجة جينيّة، وهذا ما أقر به علماء مثل : Byne, ; Crewdson ; Goldberg ; Horgan ; McGuire ; Porter ; Rice
ومن علماء النفس والسوسيولوجيين من قال بأن الشذوذ خاصة عند الأطفال مرده إلى اختلالات سلوكية وليس جينية، ومنهم : Friedman , Phillips، Newman ; Zucker ; Harry و Hadden و Rekers ..
ومن أشهر من صرح بعلاجه للشواذ من الدكاترة Dr Tripp، وتحدى من يكذبه بأن الجلسات مصورة ومسجلة والوثائق محفوظة، وأيضا Dr Samuel B. Hadden, Dr Lionel Ovesey, Dr Charles Socarides, Dr Harold Lief, Dr Irving Bieber ..
طبعا تحت ضغط اللوبيات تم المنع القانوني له، بل ومعاقبة كل أخصائي إن قبل حالة مماثلة وذلك كله تحت ضغط اللوبي الذي يرعى الشذوذ LGBT وفي ذلك سالت أقلام ومُلئت أطروحات ..
وأشهر ناشط متخصص وقد ألف كتبا في كيفيات العلاج هو
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18
26 - عابر سبيل... الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:33
النساء مشاو للترك والخليج...اخذوهم السعودين..والرجال أصبحوا شواذ والاطفال يباعون في الساحة الحمراء (مراكش)....على الملأ......
الارض بيعت للغرباء ورهنت لاصحاب العمائم الحمراء....
وهكذا وهكذا وهكذا...المغرب احسن بلد في العالم.
الحمد لله كاين ناس يشبهونا ننتسب اليهم اذا سألونا الناس في الخارج...على جنسيتنا.
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20
27 - انا غير داوي...... الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:35
اللعنة كل اللعنة ....الخيبة كل الخيبة...
كل من هب ودب اليوم اصبح من السهل عليه ان يتكلم ويفتح فمه النتن باسم الاقليات....!!!!
يمكنني ان اكون عصابة من اللصوص...او من المجرمين
فاخرج الى العلن واشكو...واشكو...واشكو...واشكو
انني من الاقليات وان الدولة والمجتمع يضيقان علي..
ههههههههههه.. يا للشماتة....والذل والعار...!!!!
يا اخواني المغاربة لا تنجروا وراء ابتزازات هذه المجموعات الممولة والمدفوعة من طرف اوروبيين
اعداء العرب والمسلمين
هنا في اوروبا كثير من الناس بل اعظم المجتمع الاسباني يكره هؤلاء البشر الذين يغيرون خلق الله
انهم لا ينظرون اليهم....ويعتبرون تصرفاتهم حيوانية صرفة
فماذا نقول نحن في بلاد العروبة والدين الخنيف...؟؟؟!!!
ا
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27
28 - أدربال الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:42
كيف يعقل أن تطالب الأقليات !
أقول الأقليات رغم عدم توفر إحصائيات
ربما هم أغلبية في بلاد لا تحترم الحريات
مثلا
إقدر إكونو المحدين هما الأغلبية
وبما أن الحريات مصادرة
لا يجرئ أحد بالإفصحاح عن إلحاده
يعني مانقدروش نقولو الملحدين أقلية في غياب الإحصائيا

كدلك المثليين
المغربي لا يجد حرجا في الإعلان عن علاقة جنسية مع رجل كفاعل و ليس مفعول فيه لنجد الأول يحتقر الثاني رغم أنهم ب2 مثليين . رجل مع رجل .
رغم أنهم حسب التعريف العلمي للمثلية بجوج شواد !
إلى نطلقنا من هاد المعطى كيفاش نعرفو أن الشواد أقلية ؟

كدلك وكالين رمضان .
واش غير لي بقا بالجوع هو صائم ؟ لهدا يصعب القول أنهم أقلية .

كما قلت سابقا كيف يعقل أن يطالبوا بحقوقهم في بلد
الأغلبية الواضحة فيه وضوح الشمس في شهر غشت و التي لا تحتاج لإحصيات محرومة من حقوقها
ألأمازيغ خير دليل .
في المغرب جميع الحقوق مصادرة إلا حق واحد
وهو
أن تردد أغنية العام زين في أي وقت و في أي مكان .
يعني المسموح به هو
أن تطبل للإنجازات الورقية للنظام
و أن تعلن كراهيتك للجزائر و اليهود
أما دون هدا فهو محضور إلى إشعار أخر سيأتي بعد قرن
.........
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-9
29 - ماسوني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:53
لقد قلت ان المثلية هي عبارة عن حب و مشاعر!انا و صديقي العزيز لنا صداقة دامت 23 سنة من الافراح و الدموع و المواقف و التضحية الخالصة و لازلنا كذلك و ليس بيننا اي رابط جنسي فنحن اخوة فالله ...اليس هذا قمة الحب بين رجلان؟؟لماذا الجنس؟و هل التقدم في نظرك هو التحرر الجنسي الحيواني؟ ام العكس.الارتقاء و التحكم في الغرائز؟و ان قلت ان الاسلاميون و العرب يعبدون و يقدسون فتاوي شيوخهم الاغبياء و هل انتم لا تعبدون في جهل اللوبي الغربي و اصنام هوليود؟؟اما كلامك عن العلم و البيولوجيا فهو خاطئ تماما فالمثلية mental disorder و ليس شيء اخر جيني.و عذرك انها توجد في الطبيعة...ساقول لك ان الكانيباليزم و البيدوفيليا و الأنسيست...كلها موجودة في الطبيعة بنسبة اكبر...السؤال هل هذا عذر كافي لكي أكل جسد صديقي الميت و انشئ جمعية للكانيباليزميين و اطلب دعم الاقليات و ادعوا كل من يخالفني الميول انه متخلف و جاهل؟؟
Two thingz are infinite the univers and humane stupidity and im not sure about the univers
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0
30 - طنجاوي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:53
ما شاء الله علا شي مثقفين و خبراء و علماء عندنا ف المغرب صبحو كيعلمو كتار من الله الذي خلقهم فسواهم و صبحو كينعتو كل مسلم او متدين بالمنافق و الجاهل و المتخلف و المتكبر و الارهابي و المكلخ و الرجعي و الله ثم والله الى واحد مؤمن و ان كان جاهلا خير و انظف و اطهر من ما على الأرض كلها من هؤلاء المخانيث و الواط و الشواد و المترجلات من النساء و العاهرات عليهم لعنة الله الى يوم يبعثون على الأقل هداك المؤمن ""الجاهل؟"" يعلم بأن هذا الكون و من فيه و من عليه له خالق الذي خلقه و هو من امر بعبادته كما اراد هو و ليس كما يريد البعض (الي ما كيشوف من الغربال هو اعمى) شوفو نهاية كل مارق من شواد كانو رجالا ام نساء , افلاس مادي , سقم و مرض علاجه مفقود,تفتت اسري لذا قال الرحمن ( لا تتبعو الزنا انه كان فاحشتا و ساء سبيلا ) يعني سبيله سيئ و قال الرسول "صلعم" عالجوا لخنثا منكم و المترجلات من النساء . و الله يهدينا حسن الخاتمة و السلام.
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12
31 - ولد الهبلوك الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:55
هذا مايتوقعه المغاربة لان حكومته كلها لها جنسيات مزدوجة ولا مغربي حر يراعي قيمهم المخزن يحرس اي الامن موجود والحكومة تستورد الافكار الغربية لتطبيقها علىةالشعب المقهور الذي سولط عليه هادي الكاىنات الادمية بغينا نعيشوا بلا قراية نضويوا بالطاقة ونحفروا بير ولا كلشي ممنوع الله خلقك ونحن نعتقلكم لانا راس مالنا الامن نلعبوا بكم كما اردنا
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3
32 - حسن الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:15
لم يتبقى للجمعيات الا الدفاع عن حقوق المثليين،يجب تأسيس جمعيات مضادة للفساد وتنادي بتجريم المثلية،لاننا دولة اسلامية،واعيب اعيباد الله اشهادشي كنسمعو،واشوهتوا بالرجال دعيناكم لله يا قوم لوط،الم تعتبروا بهم والعذاب الذي لحقهم،اي زمان هذا،الله يقطعكم وياخد فيكم الحق،يا رجال أواخر الزمان
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9
33 - Issam الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:17
Ils ont leurs paradis en France, suggestions mariez vous ou pacessez vous avec vous semblables en Europe vous aurez ce que vous voulez najet peut vous aider chez moi au Maroc c'est waslou niet
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-4
34 - مخالفة الطبيعة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:38
والله انا لايزعجني ان يغير المغربي عقيدته او يكون ملحدا ولا يزعجني ممارسة العلاقة الجنسية بين رجل وامراة بالغين خارج اطار الزواج الشرعي ولا يزعجني من يجاهر بالافطار في رمضان لان كل هذا يدخل في مجال الحريات العامة ولكن مالايمكن قبوله لا في المغرب ولا خارج المغرب هو العلاقة الجنسية بين رجلين او امراتين لان ذلك مخالف للفطرة التي خلق الله الحياة عليها
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3
35 - الوطنية الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:38
وا سيروا بهدلكم الشيطان ودفعكم للخروج علنية للملء والتشهير باعمالكم الشيطانية تبا لكم اذا بليتم فاستتروا
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12
36 - Alimohamedagouray الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:42
Le numéro 14 a oublier que les homosexuels que ça soit biologiques ou par dèséquilibre psychique se refusent d'être cathaloguer comme malades . Il aspirent à adoption des enfants ...ect est ceque on peut confier une tæche pareille à des malades mentaux .est ce qu'ils peuvent se contenter qu 'on les traitent comme t'els
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2
37 - Khalid 222 الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:52
لا يوجد إنسان يولد بالفطرة مثليا أو له صفات تؤهله أن يكون شادا جنسيا، ولكن كل هذه السلوك والعادات يكتسبها بالإدمان وغياب الوازع الديني ويجد الظروف مناسبة داخل المجتمع ليمارس عاداته الشادة.
إذن هذه الممارسات تعود بالأساس إلى التنشاة الاجتماعية بكل عناصرها،
وعلاج هذه الظاهرة رهين بمدى استيعابنا للدين الإسلامي وليس بتقنين هذه الممارسات والميولات الجنسية.
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8
38 - السلام عليكم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:56
حتى الحيوانات تتعفف ولا تفعل ما تفعلونه لأنه يختلف مع فطرة المخلوقات
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5
39 - حلل فلك عقل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:00
المثليه الجنسي ليس ميول فطري حيث ان احدهم قام بدراسه مغلوطه اراد ان يضلل بها العقول بدعوى ما ذنب الشادين ان كان ميولهم طبيعي ؟ و الحقيقه انه اتضح فيما بعد ان صاحب الدراسه شاد جنسيا واراد ان يبتغي عطف الناس من خلال مغالطتهم ادن فالمثليه الجنسيه شدود جنسي وخروج عن الطبيعه و ممارسه تتطور من خلال الممارسات الجنسيه المحرمه عدا عن ذلك نظم الدين الاسلامي منهجية الممارسه الصحيحه من اجل حمايه الانسان من انحراف غرائزي كفانا الله شر الحرام واياكم
المغرب يتخد مسارا لا يشرف يشجع الفساد و الا نحراف و الرديله و الشهوات و يشيئ الانسان ويجعله عبدا للشهوانيه و المديات
ربنا لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا فرغم زلاتنا نحن نؤمن بعفوك اللا متناهي يارب العباد
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40 - mustapha الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:14
لا اريد التدخل اكثر في عمق الموضوع نحن هنا نناقش فقط نصيحه لهاؤلاء الذين يظنون ان اللواط او ما شبه فقط من باب التسلية او كما يزعمون الحب هذا خطأ اذهبو الى مستشفى الامراض العقلية فهي توجد في اي مدينة في المغرب يمكن لكم استشارة طبيب نفسانى والله انجي ولادنا من هذا المرض الخبيث.
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41 - mustapha الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:22
يا سادة اطلبو من الله ان لا يخرجو قانون جديد اقوليك اسيدي الخيانة الزوجية مسموحة يعني المرأة تصاحب من تريد وهي في ذمة الرجل ولا تستغربو من اقوالي نحن في المغرب.
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42 - Abou majd الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:22
سيرو ا كونو تحشموا اذا بليتم فاستثروا واطلبو ا العلاج من الله ثم من اهل الاختصاص ولا تحاولوا الاكل والاسترزاف باعضاىكم الجتسية وتخرجوا عن المألوف ما عند الله خير وابقى
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43 - سامي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:26
المثلية و غيرها من ما تم دكره هي عبارة عن عملية لفت الانتباه ...ففي العالم ملايين الناس مثلين و يفطرون رمضان و...لكن لا احد يعلم بامرهم .هم يعيشون لانهم اقتنعوا بدالك و كفى و لايحتاجون لراي اي احد لكن مالاافهمه هم المغاربة .ادا ارادو فعل شيىء يجب ان يشركو كل الناس في الامر .ما نفعنا نحن ادا عرفنا و ادا لم نعرف ما الغاية من المجلة??
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44 - aziz الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:28
لا مكان لكم معنا المغرب بلد الاسلامو الشرفاء و الأصول والتقاليد وووالخ فلا تدنسوه . لاحول ولا قوة الا بالله .
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45 - الأطلسي الأصلي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:52
بغيت نعرف هاذ ولاد الناس واش كخرجو يحتجو على البطالة و الصحة المنعدمة و باقي المشاكل اللي غارقة فيها البلاد بحال المغاربة الشرفاء و لا اللي على بالي اممم
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7
46 - Omar33 الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:54
L'homosexualité est une orientation sexuelle comme une autre personne ne choisit son sexe son lieu et sa date naissance ni même son orientation sexuelle
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-8
47 - Osmano الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:08
لا يجب الخلط بين حرية الاعتقاد و الانحراف الخلقي
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48 - نعم لحقوق المثليين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:40
المثلية ليست مكتسبة وموجودة في عالم الحيوان كذلك وليست مؤامرة من الخارج بل هي موجودة منذ القدم , وهي المحبة وليست اللواط والرذيلة وممارسة الجنس , فهنالك مثليون محترمون وليسوا كلهم يتشبهون بالنساء , وليس لكم الحق في محاولة فهم العلاقة الجنسية بالخوض في المفضحات لأن ذلك ممنوع حتى بين الرجل والمرأة , ومن يقزم عقله لذلك فهو شاذ بتفكيره وليس المثليون فمنهم شخصيات كبيرة وليسوا أوساخا كما تعتقدون ولذلك وجب حماية هاته الأقلية من المواطنين فالعربون قد بان من التعاليق ممن ليسوا مثليين ويقحمون أنفسهم فيما لا يعنيهم بدافع الكراهية والإحتقار ولذلك قامت تلك الجمعيات بالدفاع عنهم . إذا كنتم تتسائلون عن سبب الدفاع عن المثليين , فأنتم السبب وليس الخارج , وما زلتم تتخبطون بين دين تحاولون الدفاع عنه وأنتم منافقون وشيزوفرينيين , قبح الله النفاق
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-8
49 - مواطن مغربي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:48
المثلية الحميدة التي نرغب فيها هي ان تكون بلادنا مثل البلدان المتقدمة اي المثلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

اذا كنتم تقصدون هذا فكلنا مثليين.
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50 - إبراهيم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:50
مامعنى الأقليات الجنسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2
51 - محمد محمد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:53
هذه الشريحة يجب علئ الدولة مساعدتهم بمغادرة البلد الى بلدان اخرى فيها الحرية فنحن لاتريد هذه الحرية وعلى الحكام المسلميين ان يعلموا انهم في حالة عدم وضع برنامج لمقاطعة الدول التي تشرع زواج المثليين جنسيا ان يتحملوا المسؤولية امام الله وامام التاريخ
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52 - سكيزوفرينيا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:53
أمرنا عجيب حنا المغاربة. ممارسة الجنس خارج نطاق الزوجية الدنية هانية، نشربوا الخمر و نكميو الحشيش، الله يعفوا، نسرقوا و نهدروا فناس، و لا عليك، و لكن اللواط لا... هادي هيا سكيزيفرينيا شعب لا يتحكمه العقل! و نتجرأ بتحكيم الله في الأخيرة. تاندكروا الله غي فاش ما بغينا...
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