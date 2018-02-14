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كُتّاب وآراء
نشطاء مِثليون يجددون الدفاع عن حقوق "الأقليات الجنسية" بالمغرب
عاد نشطاء مثليون مغاربة إلى التحرك عبر مواقع الفضاء الالكتروني من أجل الدفاع عن "الأقليات" الدينية والجنسية بالمغرب، وبث قصص تهم مثليين ومسيحيين اختاروا هذا المسار "بالرغم من المضايقات" التي يتعرضوا لها، وقف تعبيرهم، فيما كانت السمة الأساسية لهذا الخروج الجديد هو الدفاع عن صورة المثليين بمناهضة وصفهم بـ"الشواذ".
وكشفت مجموعة "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، الممنوعة من التأسيس القانوني، عن إصدارها لعدد جديد من مجلة "أقليات"، بعد توقف دام ثلاث سنوات، موردة عدة قضايا ما زالت مثير للجدل في المجتمع المغربي وعلى مستوى القوانين الرسمية، التي ما زالت تجرم قضايا من قبيل "المثلية الجنسية" وتغيير الدين الإسلامي والإطار العلني في رمضان.
ومن أبرز القضايا المثيرة التي طرحتها المجلة في عددها لهذا الشهر، "العابرون والعبارات جندريا.. ماذا عنهم"، و"الإلحاد في المغرب.. الواقع المغيب"، فضلا عن حوارات مع مثليين مغاربة داخل وخارج المغرب، ولقاء آخر مع "الأخ رشيد"، أشهر المسيحيين المغاربة الذين غيروا ديانتهم الإسلامية بشكل علني، والذي يطرح أنه يعيش كـ"لاجئ" خارج المغرب بسبب "مضايقات" تعرض لها، على حد تعبيره.
وقال طارق الناجي، مؤسس المجلة ورئيس جمعية "أقليات"، إن المجلة عبارة عن "مشروع خيري"، مشيرا إلى أن التوقف عن الإصدار منذ 2015 جاء بسبب "اتخاذ مبادرة أقليات لتوسيع نشاطها وتطويره.. نتج عنه تأسيس مجموعة أقليات لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، في أفق جعل المجموعة جمعية ذات الصفة القانونية".
وفي السياق ذاته، كشف نشطاء "أقليات"، التي تصف نفسها بـ"المجموعة الحقوقية" الهادفة إلى مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، إن المجلة تعد أول موقع إلكتروني "لتمكين القراء من آخر مستجدات الأقليات الجنسية والدينية في المغرب وفي العالم"، فيما كشفوا في تصريح سابق لهسبريس أن إطلاق مبادرة "أقليات" عرّض الفريق للتضييق؛ من قبيل "اختراق الحسابات الإلكترونية والتعريض للضرب".
إلى ذلك، ركزت المجلة في عددها الحالي على قضية المثليين في المغرب، حيث استغلت الفرصة للتهجم من جديد على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بسبب نعته للمثليين بـ"الوسخ"، فيما تحدث المصدر الالكتروني ذاته عند وصف "الشواذ" لهذه الفئة من المغاربة، مشيرة إلى أنه "في الخمس سنوات الأخيرة، شهد المشهد الإعلامي المغربي.. مقالات بالمئات إن لم نقل بالآلاف تحرض على الكراهية والعنف والتمييز، وتحمل في طياتها الكثير من الوصم ضد الأقليات الجنسية، وتقوم بالتشهير بهم".
وفيما يبدو أن مصطلح "الشواذ" يزعج كثيرا نشطاء "أقليات" وباقي المثليين المغاربة، اضطر هؤلاء إلى توجيه أسهم الانتقاد اللاذع إلى بعض وسائل الإعلام المغربية بكونها ترتكب "جرائم تشهير وتحريض على الكراهية " ضدهم، متهمين إياها بـ"الابتعاد عن الموضوعية والافتقاد للمصداقية" في معالجتها لمواضيع الأقليات الجنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
واضحيت استحيي أن أقول أنني مغربي عندما أكون خارج الوطن.
أكيد لا أحد يطالب بالمجاهرة بالميول والممارسات الجنسية لكني اجد ان التجريم لا مبرر له.
الفضاء العام له قوانينه التي تجرم مثل هته الممارسات حتى في الدول الغربية.
بانه.يستحي.ان.يقول.مغربي.هاده.الافة.موجودة.في.العالم.باسره.موجودة.حتى.في.دولة.
التي.تعشق.ان.تنمي.اليها.غير.بلادك.
كان.عليهم.ان.يستترو.لان.العرب.لاترضا.
ان.يكون.بين.ضهرانيها.هدا.المرض.
ونرضى.بدل.كله.ولو.ننتمي.الى.دولة.تعج.بشواد.
ولربما.تحترمهم.ولاتستطيع.الاشارة.اليهم.
لان.لهم.قوانين.تحميهم.
عادوا مع مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاقيات الصيد البحري والفلاحة وقبول الاتحاد الأوروبي الصحراويين كطرف في المفاوضات . وما على حكومة الكراكيز إلا أن تعلن عن حق المثليين إن أرادت أن تسمح جمل الاتفاقية التأويل لتعلن انها انتصرت .
ومن علماء النفس والسوسيولوجيين من قال بأن الشذوذ خاصة عند الأطفال مرده إلى اختلالات سلوكية وليس جينية، ومنهم : Friedman , Phillips، Newman ; Zucker ; Harry و Hadden و Rekers ..
ومن أشهر من صرح بعلاجه للشواذ من الدكاترة Dr Tripp، وتحدى من يكذبه بأن الجلسات مصورة ومسجلة والوثائق محفوظة، وأيضا Dr Samuel B. Hadden, Dr Lionel Ovesey, Dr Charles Socarides, Dr Harold Lief, Dr Irving Bieber ..
طبعا تحت ضغط اللوبيات تم المنع القانوني له، بل ومعاقبة كل أخصائي إن قبل حالة مماثلة وذلك كله تحت ضغط اللوبي الذي يرعى الشذوذ LGBT وفي ذلك سالت أقلام ومُلئت أطروحات ..
وأشهر ناشط متخصص وقد ألف كتبا في كيفيات العلاج هو
الارض بيعت للغرباء ورهنت لاصحاب العمائم الحمراء....
وهكذا وهكذا وهكذا...المغرب احسن بلد في العالم.
الحمد لله كاين ناس يشبهونا ننتسب اليهم اذا سألونا الناس في الخارج...على جنسيتنا.
كل من هب ودب اليوم اصبح من السهل عليه ان يتكلم ويفتح فمه النتن باسم الاقليات....!!!!
يمكنني ان اكون عصابة من اللصوص...او من المجرمين
فاخرج الى العلن واشكو...واشكو...واشكو...واشكو
انني من الاقليات وان الدولة والمجتمع يضيقان علي..
ههههههههههه.. يا للشماتة....والذل والعار...!!!!
يا اخواني المغاربة لا تنجروا وراء ابتزازات هذه المجموعات الممولة والمدفوعة من طرف اوروبيين
اعداء العرب والمسلمين
هنا في اوروبا كثير من الناس بل اعظم المجتمع الاسباني يكره هؤلاء البشر الذين يغيرون خلق الله
انهم لا ينظرون اليهم....ويعتبرون تصرفاتهم حيوانية صرفة
فماذا نقول نحن في بلاد العروبة والدين الخنيف...؟؟؟!!!
ا
أقول الأقليات رغم عدم توفر إحصائيات
ربما هم أغلبية في بلاد لا تحترم الحريات
مثلا
إقدر إكونو المحدين هما الأغلبية
وبما أن الحريات مصادرة
لا يجرئ أحد بالإفصحاح عن إلحاده
يعني مانقدروش نقولو الملحدين أقلية في غياب الإحصائيا
كدلك المثليين
المغربي لا يجد حرجا في الإعلان عن علاقة جنسية مع رجل كفاعل و ليس مفعول فيه لنجد الأول يحتقر الثاني رغم أنهم ب2 مثليين . رجل مع رجل .
رغم أنهم حسب التعريف العلمي للمثلية بجوج شواد !
إلى نطلقنا من هاد المعطى كيفاش نعرفو أن الشواد أقلية ؟
كدلك وكالين رمضان .
واش غير لي بقا بالجوع هو صائم ؟ لهدا يصعب القول أنهم أقلية .
كما قلت سابقا كيف يعقل أن يطالبوا بحقوقهم في بلد
الأغلبية الواضحة فيه وضوح الشمس في شهر غشت و التي لا تحتاج لإحصيات محرومة من حقوقها
ألأمازيغ خير دليل .
في المغرب جميع الحقوق مصادرة إلا حق واحد
وهو
أن تردد أغنية العام زين في أي وقت و في أي مكان .
يعني المسموح به هو
أن تطبل للإنجازات الورقية للنظام
و أن تعلن كراهيتك للجزائر و اليهود
أما دون هدا فهو محضور إلى إشعار أخر سيأتي بعد قرن
.........
Two thingz are infinite the univers and humane stupidity and im not sure about the univers
إذن هذه الممارسات تعود بالأساس إلى التنشاة الاجتماعية بكل عناصرها،
وعلاج هذه الظاهرة رهين بمدى استيعابنا للدين الإسلامي وليس بتقنين هذه الممارسات والميولات الجنسية.
المغرب يتخد مسارا لا يشرف يشجع الفساد و الا نحراف و الرديله و الشهوات و يشيئ الانسان ويجعله عبدا للشهوانيه و المديات
ربنا لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا فرغم زلاتنا نحن نؤمن بعفوك اللا متناهي يارب العباد
اذا كنتم تقصدون هذا فكلنا مثليين.