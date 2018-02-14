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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يعد بفتح قانون "حق المعلومة" للإدارة أمام المغاربة
قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الحكومة ستشرع في تنفيذ الخطة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومة التي تتضمن التزامات تخص الحكومة المنفتحة والشفافية والنشر الاستباقي لكل المعطيات التي تخص المواطنين.
وأضاف بنعبد القادر، في تصريح لهسبريس، على هامش لقاء حضره في دبي من تنظيم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هامش القمة العالمية للحكومات حول الحكومات المنفتحة، إن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة بعد المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يحتم على المغرب تغيير استراتيجية التواصل العمومي في إدارته العمومية.
والمبادرة العالمية للحكومات المنفتحة تضم 74 بلداً عبر العالم، ويتطلب الانخراط فيها توفر شفافية الميزانية العامة للدولة؛ وهو ما متوفر لدى المملكة المغربية، إضافة إلى شرط المشاركة المواطنة المتمثلة في التنصيص على الديمقراطية التشاركية بمختلف آلياتها، إضافة الحق في الحصول على المعلومة بالتوفر على نص قانوني خاص بذلك.
وأشار بنعبد القادر إلى أن لقاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطرق لتجربة المغرب فيما يخص الحكومة المنفتحة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بعد تأخر دام سنوات داخل ردهات البرلمان.
وأوضح الوزير أن ضمان الحق في المعلومة في المغرب يستوجب توفر بنية خاصة في كل إدارة لكي توفر المعلومة اللازمة رهن إشارة المواطنين، وقال إنه يجب تغيير تنظيم مختلف الإدارات لتتوفر على خدمة خاصة بالتواصل العمومي.
وسيخضع المغرب، بعد انضمامه إلى الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة، للتقييم الدوري من دول أخرى مشاركة في الشراكة لإعداد تقرير ينشر للعموم، كما سيستفيد من تبادل تجارب من أجل تعزيز انفتاح أكبر للحكومة.
وقال بنعبد القادر إنه بادر إلى عقد لقاء مع مسؤولي الاتصال في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أنه وجد أن هناك غياباً لتصور موحد ومنسجم لدى الحكومة بخصوص مفهوم الاتصال العمومي الموجه للعموم الهادف للمصلحة العامة.
وأضاف قائلاً: "الاتصال العمومي حلقة ضعيفة في الحكامة العمومية في المغرب، لأن الوزارات والإدارات تتوفر على مسؤولين على الاتصال لكن تختلف من قطاع حكومي إلى آخر، وليس هناك توحيد للبنيات وبروفايلات الأشخاص المكلفين بهذه المهمة، خصوصاً أن هناك خريجين في مجال التواصل العمومي".
ومن المقرر أن تصدر، قريباً، الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقريراً حول واقع الحال للتواصل العمومي في المغرب للوقوف على وضعية الأمر في إطار ورش إصلاح الوظيفة العمومية بصفة عامة، والتي دعا الملك إلى إعادة النظر فيها.
وأكد بنعبد القادر أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة تأخر كثيراً في البرلمان؛ لكنه أشار إلى أن "تطبيقه على أرض الواقع يعتبر أصعب مرحلة، لأن تنفيذه يقتضي إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين يسهرون على إعداد المعلومة لإتاحتها للمواطنين".
وقال إن هذا القانون سيجعل الإدارة المغربية مفتوحة أمام العموم عكس السابق، كما أن القانون ينص على آجال محدود للاستجابة لطلبات الحصول على المعلومة، كما يمكن إقرار عقوبات في حالة رفض أي موظف توفير المعلومة التي يطلبها المواطن، وكلها أمور تتطلب تكويناً وإصدار عدة مراسيم جديدة وإعادة هيكلة بنيات داخل الإدارة العمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الــــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة بمفهومها النبيل تمشي رويدا رويدا على طريق سيار قارعتها صلبة و جوانبها ثابتة و أسسها قوية و حمية من تسرب المياه الجوفية المحملة بالأتربة الملوثة ضعيفة الحمولة و كثيرة الحساسية للرطوبة.
Some Moroccans are in priviliged position and they have access to trade, commercial and financial informantion before all other competitors. So they will make the right investment choices and they leave the opposition second-guessing.
I work as a future market analyst. And I know the importance of having access to information at the right time, or at least at the same time as every other investor.
Because if you know before anyone else, you will go to jail. It is called insider trading. So any publically listed company must inform the stock exchange at the same time so that everybody knows what's going on.
In Morocco, this rule is not applied. Commercially sensitive information is weaponised by investors and exploited by monoplies to the detriment of other local and foreign investors.
أريد أن أبين للرأي العام بأننا صراحة نملك بوابات كثيرة للمعلومات، و لكن ما لا نملك هو الضمير المهني الذي يمكننا من الحصول على المعلومات التي لا اساس لها من الصحة،بحيث تجد كل البوابات غير دقيقة و غير كاملة و غير يومية، و ما بالك بما هم مقبلين عليه، سوى الكذب و التلاعب بضمائر المواطنين، و ما من مسألة نريد أن نظهر بها الجمالية الزائفة إلا و نحن السابقون لنرى للعالم بأننا متقدمون و ...كفاكم من هذا الالتباس الغير المفهوم و الذي سيؤدي بنا في آخر المطاف إلى ما لا تحمد عقباه...
نريد عدالة اجرية في الجماعات الترابية.....!
لايعقل موظف امي يتقاضى اجرا
مثل موظف توظف بمباراة تطلب
شهادة الباك..في توظيف الشباب
1992 وعمل 25 سنة.......!
ولا يعقل متصرف يتقاضى اجرا
يساوي 3 مرات اجر الموظف الذي
توظف بالباك 92 وهو يقوم بنفس
المهام...في نفس المكتب...ويتميز
بنفس الكفاءة المهنية......!
ولا يعقل موظف يستفيد بالتعويض
على لارشيف....وموظف لا يستفيد
نفس المكتب....نفس الارشيف....!
موظفين يستفيدوا من تعويضات
على لارشيف....وموظفين لا يستفيدوا من ذالك.....رغم ان
الموظفين لهم نفس المهمة......!
"فتح قانون "حق المعلومة" للإدارة أمام المغاربة"
يظهر لي أن توقعات الأستاذ ادريس لشكر تحقيق الرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قابلة للتنفيذ.
السياسة بمفهومها النبيل تمشي رويدا رويدا على طريق سيار قارعتها صلبة و جوانبها ثابتة و أسسها قوية محمية من تسرب المياه الجوفية المحملة بالأتربة الملوثة ضعيفة الحمولة و كثيرة الحساسية للرطوبة.
حاليا, حتى و لو توفر حق الوصول إلى المعلومة المالية هل تحليلها بدقة و مهنية في متناول جميع الخبراء المحلفين و قضاة النيابة العامة و المحامين و غيرهم ؟
مادام القانون 13-31 نص في مادته الأخيرة على أن حق الوصول إلى المعلومة يصبح واقعا ملموسا سنة كاملة بعد نشره على صفحات الجريدة الرسمية, لابد أن تبادر الوزارة الوصية (الإصلاح الإداري) على ربط الاتصال بباقي القطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات (المجلس الأعلى للحسابات, الخ) على التكوين المستمر متخذين قطاع الأشغال العمومية كمختبر لاكتساب مهارات ميدانية في معالجة المعلومة قبل تقديمها لرجال القانون كلما تعلق الأمر بجرائم مالية في صفقات عمومية أو شبهات تغطي صفحات الجرائد.
شكرا