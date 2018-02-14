بنعبد القادر يعد بفتح قانون "حق المعلومة" للإدارة أمام المغاربة

هسبريس - يوسف لخضر من دبي

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الحكومة ستشرع في تنفيذ الخطة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومة التي تتضمن التزامات تخص الحكومة المنفتحة والشفافية والنشر الاستباقي لكل المعطيات التي تخص المواطنين.

وأضاف بنعبد القادر، في تصريح لهسبريس، على هامش لقاء حضره في دبي من تنظيم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هامش القمة العالمية للحكومات حول الحكومات المنفتحة، إن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة بعد المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يحتم على المغرب تغيير استراتيجية التواصل العمومي في إدارته العمومية.

والمبادرة العالمية للحكومات المنفتحة تضم 74 بلداً عبر العالم، ويتطلب الانخراط فيها توفر شفافية الميزانية العامة للدولة؛ وهو ما متوفر لدى المملكة المغربية، إضافة إلى شرط المشاركة المواطنة المتمثلة في التنصيص على الديمقراطية التشاركية بمختلف آلياتها، إضافة الحق في الحصول على المعلومة بالتوفر على نص قانوني خاص بذلك.

وأشار بنعبد القادر إلى أن لقاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطرق لتجربة المغرب فيما يخص الحكومة المنفتحة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بعد تأخر دام سنوات داخل ردهات البرلمان.

وأوضح الوزير أن ضمان الحق في المعلومة في المغرب يستوجب توفر بنية خاصة في كل إدارة لكي توفر المعلومة اللازمة رهن إشارة المواطنين، وقال إنه يجب تغيير تنظيم مختلف الإدارات لتتوفر على خدمة خاصة بالتواصل العمومي.

وسيخضع المغرب، بعد انضمامه إلى الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة، للتقييم الدوري من دول أخرى مشاركة في الشراكة لإعداد تقرير ينشر للعموم، كما سيستفيد من تبادل تجارب من أجل تعزيز انفتاح أكبر للحكومة.

وقال بنعبد القادر إنه بادر إلى عقد لقاء مع مسؤولي الاتصال في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أنه وجد أن هناك غياباً لتصور موحد ومنسجم لدى الحكومة بخصوص مفهوم الاتصال العمومي الموجه للعموم الهادف للمصلحة العامة.

وأضاف قائلاً: "الاتصال العمومي حلقة ضعيفة في الحكامة العمومية في المغرب، لأن الوزارات والإدارات تتوفر على مسؤولين على الاتصال لكن تختلف من قطاع حكومي إلى آخر، وليس هناك توحيد للبنيات وبروفايلات الأشخاص المكلفين بهذه المهمة، خصوصاً أن هناك خريجين في مجال التواصل العمومي".

ومن المقرر أن تصدر، قريباً، الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقريراً حول واقع الحال للتواصل العمومي في المغرب للوقوف على وضعية الأمر في إطار ورش إصلاح الوظيفة العمومية بصفة عامة، والتي دعا الملك إلى إعادة النظر فيها.

وأكد بنعبد القادر أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة تأخر كثيراً في البرلمان؛ لكنه أشار إلى أن "تطبيقه على أرض الواقع يعتبر أصعب مرحلة، لأن تنفيذه يقتضي إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين يسهرون على إعداد المعلومة لإتاحتها للمواطنين".

وقال إن هذا القانون سيجعل الإدارة المغربية مفتوحة أمام العموم عكس السابق، كما أن القانون ينص على آجال محدود للاستجابة لطلبات الحصول على المعلومة، كما يمكن إقرار عقوبات في حالة رفض أي موظف توفير المعلومة التي يطلبها المواطن، وكلها أمور تتطلب تكويناً وإصدار عدة مراسيم جديدة وإعادة هيكلة بنيات داخل الإدارة العمومية.