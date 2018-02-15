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الرئيسية | مجتمع | تشققات بعمارة تُغضب ساكنة إقامة تدارت بأكادير

تشققات بعمارة تُغضب ساكنة إقامة تدارت بأكادير

تشققات بعمارة تُغضب ساكنة إقامة تدارت بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 15 فبراير 2018 - 13:25

دق سكان إقامة رياض تدارت أنزا 1 و2 و3، الشطر C، بأكادير ناقوس الخطر جراء "الوضعية الكارثية والخطيرة" التي تُهدد حياتهم بسبب ظهور تصدعات بجدران العمارة، "الشيء الذي يشكل خطرا محدقا بحياتنا وحياة أبنائنا وينذر بكارثة حقيقية".

عبد الرزاق عوينة، رئيس اتحاد الملاكين المشتركين بالإقامة أحد القاطنين بها، قال ضمن تصريح لهسبريس إن "ظهور تشققات طالت مختلف أرجاء البناية وداخل الشقق السكنية بات يشكل تهديدا خطيرا لحياة الساكنة، بعد أن أضحت العمارة مهددة بالسقوط في أية لحظة".

"السانديك" أضاف أن المشاكل مع هذا المشروع بدأت تتعاظم، "فبعد التصدعات، أصبحت نعمة النوم مفقودة لدى القاطنين بفعل الإزعاج الذي تُخلفه أشغال بناء عمارة بالقرب من المجمع السكني تبتدئ من السادسة صباحا إلى أوقات متأخرة من الليل، وأيام السبت والأحد، ما يجعلنا نعيش جحيما في غياب تدخل الجهات المعنية رغم توصلها بعدد من الشكايات في الموضوع".

من جهته، قال عمر زاها، وهو أيضا من القاطنين بالعمارة، "اقتنينا شققنا منخفضة الثمن، لتتحول آمالنا في التوفر على سكن شخصي إلى كابوس مزعج، بعد ظهور تلك التصدعات، الأمر جعل حياتنا في خطر، وقد سبق أن واجهنا مشاكل عويصة أثناء مراحل قبل الاستفادة امتدت إلى ما بعد ذلك".

وأضاف المتحدّث أن سلسلة اختلالات ومخالفات واكبت عملية اقتنائهم للشقق بإقامة رياض تدارت، همّت بالخصوص "توثيق العقود، تلاعبات في السعر المصرح به، رداءة جودة الأشغال، غياب الربط بالهاتف والكهرباء وبشبكة إطفاء الحرائق، أرضية الشقق، بالإضافة إلى رداءة جودة الأبواب والتجهيزات المطبخية وداخل الحمامات وغيرها".

وفيما طالبت السكان، عبر شكايات عديدة وجّهوها إلى الجهات المعنية، بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ"التجاوزات الخطيرة"، التي أثبتوها عبر محاضر لمفوضين قضائيين، أكّد رئيس اتحاد الملاكين المشتركين بالإقامة سالفة الذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير أمرت بإجراء خبرة هندسية معمارية، "لمعاينة حجم الأضرار التي لحقت الإقامة، ومجموع الشقق بها، التي تهدد بناياتها وتجعلها آيلة للسقوط، لوجود عدة تشققات على مستوى الجدران والأدراج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - chouaib mouhaabat الخميس 15 فبراير 2018 - 13:58
لا حول ولا قوة إلا بالله مزالت هذه البنايات في تدارت بأنزا حديثة العهد وأنظروا الآن إلى ماحصل لهؤلاء المساكين وذويهم داخل البنايات كلها مهددة بالسقوط من هنا يتبين لنا الإتقان والتفاني في العمل لعنة الله علىيهم إلى يوم الدين حتى المهندسين الدين أشرفوا عليها لاتهمهم سوى المصالح المادية المال أهم لهم من حياة البشر فالبشر عندهم كمجرد بعوضة وجب قتلها والسير نحو الأمام فيجب على السلطات المعنية بالأمر التدخل الفوري وأتخاد الإجراءات الصارمة في حق أصحاب مشاريع هذه العمارات والمهندسين أيضا مع زجهم في السجن ليكونوا عبرة لأناس آخرين....
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21
2 - TAGADAT الخميس 15 فبراير 2018 - 14:09
D abord l état ne contrôle pas ces constructions et les travaux public,et même c il les contole par ces services,il y a toujoure de la corruption,d autre part il faut arrêter ces constructions dans la ville d agadir et on sousslande on générale,puisque la région est devenue une cemetiere de béton et elle a perdue son charme,sa verdure et plein de salé et cremenalitee',,donc pourquoi pas aller dans notre provainces de sud est construire des nouvelles villes modernes!?
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-3
3 - كونيتو الخميس 15 فبراير 2018 - 14:39
خوتي انا من المتضررين من هدا النوع من السكن.اشكينا درنا خبرة ب خمسين الف درهم من طرفLPEEوبانو تصدعات وتشققات.بللي القضية ابدات تخنق المباول بدا يهدد الناس اللي داروا الخبرة لانهم مساكن كلهم موضفين مستخدمين وعمال.كلشي تردع ودخلوا سوق روسهم ابقاو 3روس الفعة شي اعطاهافلوسو شي رانفورسا ليه الدار.انا بعتها ب2فرنك واخويت السيكتور المهم.غاديين تلقاو مشاكل مع القضاء الله ايعاونكم
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9
4 - المانيا الخميس 15 فبراير 2018 - 15:56
رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه.نفس الغش التجاري والخداع نهضتها شركة السعادة في طنجة وخاصة الجالية المتواجدة في أوروبا.طلبي إلى الجهات الحكومية المسؤولة عند من نقدم الشكايات ولماذا لم تتدخل الدولة لحماية هؤلاء المتضررين.
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2
5 - Marocain الخميس 15 فبراير 2018 - 16:20
iIl faut que l’état bouge, pour voir ce qui se passe , j'a pris un apart économique àn salé , à résidence annajah, y a 4ans , on dirait que c'est construit avant la 2eme guerre mondiale
c'est catastrophique, SOS, faites une visite labas pour voir , je veux bien savoir comment ces immeubles ont eu le permis d'habiter, c'est honteux
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6 - عبدالله الخميس 15 فبراير 2018 - 16:39
الله يستر الغش في الحديد في تخلاط السيمة في القوادس في الأنابيب ديال الماء في النوافد في الخدمة العشواءية كولشي عوج لا حيط لا ارض او هادشي كله الفساد والتدويرة او حياة الناس ماشي شغلهم، هاذو خصهوم يتعاقبو والله العظيم الى سهمهم الاعدام لان قلبهم ما فيه رحمة او خص الدولة الى كانت صافية حتى هي لا رحمة مع المجرمين.
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7 - abdou الخميس 15 فبراير 2018 - 16:41
قطاع البناء يشهد عدة خروقات في الميدان وهناك فراغات قانونية خاصة لدى الشركات من بينها عدم التصريح بعدد ايام العمل لدى ص و ض ج والتأمين عن المخاطر وكذلك عدم المراقبة من طرف المكلفين بهذا الشأن حيث عدم الصرامة في المراقبة
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