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الداخلية تعرض حصيلة تدخلاتها خلال موجة البرد

الداخلية تعرض حصيلة تدخلاتها خلال موجة البرد
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 20:10

أعلنت وزارة الداخلية أن 65.632 عائلة استفادت من مواد غذائية وأغطية، بما مجموعه 370 ألف فرد، إثر التعليمات الملكية بتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

كما مكّنت "مصالح الوزارة وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية 34.825 شخصا من خدمات المستشفيات الميدانية؛ من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيدا بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية"، وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة ذاتها.

وبخصوص فك العزلة عن المناطق المتضررة، فقد أورد البلاغ أنه تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

تتبع وضعية النساء الحوامل، وفق البلاغ ذاته، كان له نصيب من التدخلات، حيث "جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ391 من المقبلات منهن على الولادة. كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخصا بدون مأوى".

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، "فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل"، يورد البلاغ ذاته.

وختم البلاغ بإيراده لأرقامٍ عن استفادة 29.380 فلاحا من 93.186 قنطارا من العلف المدعم، "في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم الـ22 المحصية، بكمية تناهز 569.666 قنطارا"، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - آسفي الخميس 15 فبراير 2018 - 20:41
شكرا لكل من ساهم وساعد إخواننا في محنتهم ولكن ارجو ان تكون مساعدات إنسانية حقيقية طوال أيام شتاء وليس منارا في تلفازا منطة1 متصلحش حتا في صيف أو لكنت لعاءلة فيها كطر من 1 أقسموها بنتهوم مفهمتش مساعدات شكلية لاتوسمن ولا توغني من جوع
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7
2 - kaen الخميس 15 فبراير 2018 - 20:56
ces familles n'ont reçu qu'une partie infime de leurs droits et vos interventions n'ont rien d'héroïque et ne constitue nullement un exploit vous n'avez fait que votre travail ou plus exactement un tout petit peu de votre devoir, il n'y a pas de quoi être fier. Vous vous comportez comme si vos interventions sont faites au profit d'une population non marocaine dans un pays sinistré. Soyez raisonnable vous agissez à l'intérieur du pays et il n'est pas nécessaire s'entourer vos actions de toute cette campagne médiatique.
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4
3 - حصيلة ام حصلة الخميس 15 فبراير 2018 - 21:19
هداك الخير اللي وزعوه اعلى الاضرحة والزوايا كافية باش اتصاوب طرقان وتبني مستوصفات واقسام تليق بالبشر وكهرباء وسخانات كهرباءية تليق باقسام فيها تلاميد عوض اسطل ديال الصباغة شاعلين فيه لعواد لتدفءة قسم والاطفال ترتعد من الصقيع والموت البارد .اشمن حصيلة راكم في شوهة وفضيحة وحصلة
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12
4 - عبد الرحيم الخميس 15 فبراير 2018 - 21:26
ينتظرون حتى تسقط الأرواح وتقطع الطرقات حتى يتأزم الإنسان والحيوان حين ذاك يبدأون في الاجتماعات والدعوات لجمع التبرعات وبعد ذالك يوزعونها بشكل عشوائي وأغلب السلع المقدمة اما انتهت صلاحيتها أو على وشك نهايتها
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6
5 - الحق قبل الاحسان الجمعة 16 فبراير 2018 - 01:04
الاستراتجية الاحسانية ليست من شيم الدول الديموقراطية
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