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كُتّاب وآراء
رحيل أحد رواد الرواية المغربية الأديب محمد أنقار
عن سن 72 سنة ، توفي مساء أمس الخميس 15 فبراير 2018 بمستشفى النخيل بتطوان الأديب والأكاديمي المرموق وأحد رواد الكتابة الروائية بالمغرب الدكتور محمد أنقار.
ويذكر أن الراحل اشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان منذ سنة 1982، وترك العديد من الدراسات النقدية الرائدة والمهمة، فضلا عن نصوصه الروائية والقصصية ومنها: "بناء الصورة في الرواية الاستعمارية : صورة المغرب في الرواية الاسبانية " (سنة 1994)، " زمن عبد الحليم " ( قصص 1994 )، " بلاغة النص المسرحي ( 1996 )، "قصص الأطفال بالمغرب" ( دراسة 1998 )، "صورة عطيل" ( دراسة 1999)، "مؤنس العليل" ( قصص قصيرة 2003 )، رواية " المصري (سنة 2003 )، "الأخرس" ( قصص قصيرة سنة 2005 )، ورواية " باريو مالقا " ( سنة 2008 ).
وسبق للراحل أن حصل على جائزة المغرب في فرع الدراسات الأدبية والنقدية سنة 1998 . وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.
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تعليقات الزوّار (6)
اللهم اغفر له و سامحه وجعله مع الصديقين و الصالحين في الجنة