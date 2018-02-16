24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0912:4615:4718:1619:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟ (5.00)

  2. حملة طبية مجانية تعالج قرويين بإقليم شفشاون (5.00)

  3. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  4. نقصُ الأدوية والأطُر الصّحية يهدد مستشفى تطوان بـ"السكتة القلبية" (5.00)

  5. العثور على جثة أمّ ورضيعها في غرفة بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رحيل أحد رواد الرواية المغربية الأديب محمد أنقار

رحيل أحد رواد الرواية المغربية الأديب محمد أنقار

رحيل أحد رواد الرواية المغربية الأديب محمد أنقار
هسبريس من تطوان
الجمعة 16 فبراير 2018 - 13:05

عن سن 72 سنة ، توفي مساء أمس الخميس 15 فبراير 2018 بمستشفى النخيل بتطوان الأديب والأكاديمي المرموق وأحد رواد الكتابة الروائية بالمغرب الدكتور محمد أنقار.

ويذكر أن الراحل اشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان منذ سنة 1982، وترك العديد من الدراسات النقدية الرائدة والمهمة، فضلا عن نصوصه الروائية والقصصية ومنها: "بناء الصورة في الرواية الاستعمارية : صورة المغرب في الرواية الاسبانية " (سنة 1994)، " زمن عبد الحليم " ( قصص 1994 )، " بلاغة النص المسرحي ( 1996 )، "قصص الأطفال بالمغرب" ( دراسة 1998 )، "صورة عطيل" ( دراسة 1999)، "مؤنس العليل" ( قصص قصيرة 2003 )، رواية " المصري (سنة 2003 )، "الأخرس" ( قصص قصيرة سنة 2005 )، ورواية " باريو مالقا " ( سنة 2008 ).

وسبق للراحل أن حصل على جائزة المغرب في فرع الدراسات الأدبية والنقدية سنة 1998 . وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ام هاني الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:34
اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين اجمعين وأكرم مثواه وارزق أهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - رحمة الله عليه الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:51
لقد تعرفت على هذا الرجل المثفق الشجاع في معهد ثيرفانطيس ومن يريد أن يراه على الموقع في اليوتوب EL BARRIO MÁLAGA. Al margen de la historia لقد دمعت عينايا لرئية هذا الفيديو بكل صراحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - zellal jamil الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:57
لا أجد كلاما يوفيك حقك اداب أخلاق تواضع اما عطائك حدث ولا حرج .
اللهم اغفر له و سامحه وجعله مع الصديقين و الصالحين في الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - هشام جمال الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:05
رحمه الله كان جاري مدة 30 سنة اخلاقه حسنة وانساني بكل ماتحمله الكلمة من معنى فقدت برحيله جارا واب حنون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - تطوانية الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:08
درست عليه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مرتين ، لقد كان نعم الأستاذ بأخلاقه وأدبه ، لقد فقدت الساحة الأدبية واحد من كبار الأدباء والكتاب والروائيين ، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - من ينقد باريو مالقا بتطوان الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:26
باريو مالقا بتطوان يعتبر معلمة تاريخية وبالخصوص حي البلاصا أي السوق الذي كانت تقصده سكان مناطق جبالة لبيع منتوجاتهم الفلاحية وتباع فيه كذلك الملابس المستعمة الطرابو وهو ما زال يتميز بمعالم عمرانية وفن هندسي رائع لكنهم طردوا البائعين من هنالك رغم أنهم لم يكونوا يشكلون أي إزعاج للفضاء العام بل كان ذلك الفضاء مخصص لهم منذ القديم , وحسب الشائعات يريدون هدم الحي وبناء عمارات تجارية ..ولا حول ولا قوة إلا بالله ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.