وزير التربية الوطنية: تم كسب رهان التعليم في طنجة

هسبريس - و.م.ع

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه "تم كسب رهان التعليم على مستوى الشريط الحضري وشبه الحضري لمدينة طنجة".

في تصريح صحافي عقب زيارة ميدانية للمركز الجهوي لمهن التعليم والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسات تعليمية أخرى تم إنجازها في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، قال الوزير: "على المستوى الحضري وشبه الحضري، أظن أنه تم كسب رهان التعليم، ولا يمكن إلا أن نعرب عن ارتياحنا"، مشددا على أهمية توسيع العرض التربوي في العالم القروي.

وأعرب الوزير سعيد أمزازي، في هذا السياق، عن "الانبهار بمستوى تأهيل هذه المؤسسات، وكذلك بظروف عمل الأساتذة المتعاقدين والتلاميذ"، مسجلا أن "الإنجازات المرصودة هي نتيجة للجهود المبذولة من طرف مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، وانخراط ومواكبة السلطات المحلية".

وشدد وزير التربية الوطنية أن هذه الزيارة الميدانية الأولى تشكل مناسبة للإطلاع على سير برنامج تكوين 20 ألف أستاذ متعاقد، الذين اختيروا في دجنبر الماضي استعداد للموسم الدراسي 2018-2019، مشيرا إلى أن حوالي 2500 أستاذ بالسلك الابتدائي والإعدادي يتم تكوينهم بالجهة، موزعين بين طنجة (1116 مستفيد) وتطوان (590 مستفيد) والعرائش (560 مستفيد) والحسيمة (235 مستفيد).

وأشار الوزير إلى أن برنامج التكوين، الذي انطلق في شهر فبراير ويمتد لسنة، ابتدأ بتكوين حضوري لمدة ستة أشهر، يليه تكوين بالتناوب لمدة مماثلة، موضحا أن هذه المبادرة ترمي إلى الاستجابة إلى الاحتياجات البيداغوجية فيما يخص توسيع العرض التربوي وتقليص الحصيص في قاعات الدرس.

وتضمن برنامج جولة الوزير، الذي كان مرفوقا بكل من الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين محمد أواج، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان، زيارة المركز التربوي للتعليم الأولي، والثانوية الإعدادية ابن باجة، والثانوية التأهيلية للرياضات التي توجد في طور البناء، والمدرسة الإيكولوجية حجرة نحال.

وشدد سعيد أمزازي، في هذا الصدد، على ضرورة تعميم التعليم الأولي، مؤكدا على أن نجاح التعليم الابتدائي رهين بالتعليم الأولي. كما أشاد الوزير التقدم الاستثنائي لمشروع بناء ثانوية الرياضيين بمدينة الرياضات بطنجة، الذي يتم إنجازه في إطار المشروع الكبير "طنجة الكبرى" بغلاف مالي تجاوز 30 مليون درهم، مشيرا أن هذه المؤسسة الرياضية تندرج في إطار الشعبة الجديدة"رياضة ودراسات" التي سيتم إحداثها.